Siz kendinizi zorladığınızda, hayat sizin için son derece kolaylaşacaktır

Günaydın haftaya hızlı bir başlangıç yapıyoruz ve bu haftaya tam 5 Yıldız veriyorum. Bu hafta neden bu kadar önemli hemen kısaca özet geçelim. Merkür Yay burcuna ve Venüs Akrep burcuna geçiyor. Aynı zamanda bizi 2017 Ocak ayından beri gelgitlerle arada derede bırakan Satürn-Uranüs üçgeni tam ve son kesinleşmesini yapıyor. Uzun zamandır sonuç alamadığımız ve mücadele verdiğimiz konularda önemli belirginlikler yakalayacağız.

Pazartesi günü boyunca Ay İkizler burcunda ilerliyor. Çevresel iletişim gücümüzün arttığı ve işlerimizi daha pratik yoluna koymak isteyeceğimiz bir zaman dilimi. Bunun için belki de çevremizdeki tanıdıklarımızdan yardımlar alarak işlerimizin hızlı ilerlemesini sağlayabiliriz.

Kendimizi engelleniyor veya baskı altında hissediyor olabiliriz. Ay ve Neptün ‘ün birbirine olumsuz açısı bazı yanlış anlaşılmalara neden verebilir. Bazı korkularımızı tetikleyebilir. Hızlı karar vermeyin. Dikkatimiz dağınık olabilir ve çevremizle etkileşim içerisine fazla girmiş olabiliriz. Bu yüzden konulara odaklanmakta zorluk çekebiliriz.

Yeni bir şeyler keşfetmek için harika bir gün. Farklı konularda bilgi toplamak iyi gelebilir. Konsantre olmamız gereken konular birden fazla ise tek bir tanesine güçlü bir şekilde yönelmekte fayda vardır.

Gün ilerledikçe, Merkür ile Plüton arasındaki yarı kareye doğru gidiyoruz. Bu, biraz gerginlik ya da zihinsel sıkıntı ve endişe yaratabilir. Bu etkiyle biraz kuşkuluyuz ya da güvensiz durumda olabiliriz. Ancak herhangi bir sorunu çözmek istiyorsak gayet stratejik çözümlerle halledebiliriz. Bu akşam Ay ve Satürn karşıtlığı ilişkilerde bazı ret edilmelere ya da eleştirilerle karşı karşıya bırakabilir. Bu tür durumlar içerisine olabilecek konulara karşı önlem almalıyız. Hayır, cevabı almanız mümkün olan soruları sormayın. Ulaştığınız sonuçlardan memnun değilseniz yaşadığınız sürece göz atmalısınız. Süreç içinde yaptıklarınızda herhangi bir değişiklik yapmazsanız aynı sonuçlarla karşılaşmanız gayet olağandır. Eğer yaptıklarınızı değiştirmezseniz, elde edecekleriniz de değişmez!

Bunun yerine yaşadıklarınızdan ders çıkarmanın yollarını aramalısınız. Iyi olan şeyleri ya da başarılarınızı not almanız size başarısızlıktan kurtarmak için uzanan bir yardım elidir. Siz sadece uzanan eli tutun ve kendinizi başarısızlıktan kurtarmak için var gücünüzle bu ele sımsıkı sarılın. Arzuladığınız başarıya ve hedefe ulaşmak için kararlı olun ve bunu yapabileceğinize inanın. Gerisi zamanla olacak şeyler.

Merkür gezegeni 11 Ocak tarihine kadar Yay burcunda hareket edecek. Merkür Yay'da olduğunda, herhangi bir durumun derinliklerine geniş bir yelpazede bilgi edinme arzusu içinde yaklaşırız. İdeallerimizi tekrar ararız. Düşüncemiz daha iyimserdir ve kendimize inancımız artar. İnanmak ve ikna etmek için daha donanımlı olduğumuz bir dönem içindeyiz.

Gelelim haftanın gücünü kuvvetini arttıracak tavsiyeye;

Aklımın dinginliğini hiçbir şeyin bozmasına izin vermeyecek kadar güçlü olmaya...

Karşılaştığım herkesle sağlık, mutluluk ve başarıdan söz etmeye...

Tüm arkadaşlarımın kendilerini değerli hissetmelerini sağlamaya...

Her şeyin aydınlık yüzüne bakmaya ve iyimserliğimin gerçeğe dönüşmesine çabalamaya...

Yalnız en iyiyi düşünmeye, yalnız en iyi için çalışmaya ve en iyiyi beklemeye...

Başkalarının başarısından kendiminki kadar coşku duymaya...

Geçmişin yanlışlarını unutmaya ve gelecekte daha büyük başarılara ulaşmak için var gücümle çalışmaya...

Aklımın dinginliğini hiçbir şeyin bozmasına izin vermeyecek kadar güçlü olmaya...

Karşılaştığım herkesle sağlık, mutluluk ve başarıdan söz etmeye...

Tüm arkadaşlarımın kendilerini değerli hissetmelerini sağlamaya...

Her şeyin aydınlık yüzüne bakmaya ve iyimserliğimin gerçeğe dönüşmesine çabalamaya...

Yalnız en iyiyi düşünmeye, yalnız en iyi için çalışmaya ve en iyiyi beklemeye...

Başkalarının başarısından kendiminki kadar coşku duymaya...

Geçmişin yanlışlarını unutmaya ve gelecekte daha büyük başarılara ulaşmak için var gücümle çalışmaya...

Her zaman neşeli bir yüz ifadesine sahip olup, selamladığım her canlı varlığa gülümsemeye...

Kendimi geliştirmeye, başkalarını eleştirmemeye...

Kaygılanmayacak kadar yüreğim geniş, kızgınlığa kapılmayacak kadar yüce, bozguna uğramayacak kadar güçlü ve üzüntüye kapılmayacak kadar mutlu olmaya SÖZ VERIYORUM...

Dememiz o ki; Kendinize bu sözü verdiyseniz bunu buzdolabınıza, masanıza ya da Ergün görmek zorunda olduğunuz bir yere asın. Kendinize ihanet etmeyin. Hedefinize ulaşmak için “yarın” değil “hemen, şimdi” harekete geçmelisiniz. Ertelenen her eylem hedefinize ulaşmanız için almanız gereken yolu uzatır. Bazen zamanın azlığı ve diğer zorluklar başarıya giden yolda size çeşitli engeller oluşturabilir. Bunların üstesinden gelmenin bir yolunu bulmalısınız. Aslında gücümüz yaşadığımız problemi çözmeye yetebilecek düzeydedir. Kendimizi değiştirerek, yeni seçimlerde bulunarak ve algımızı yöneterek sorunu kolayca çözebiliriz.

Aygül AYDIN

ASTROMATİK.