Siz işinizi yapın güce daha sonra kavuşursunuz

Ay akrep burcunda ilerlemeye devam ediyor.
Tutkularımızın artması ve sevilme duygumuz içimizde çığ gibi büyüyebilir. Bugün girişimini başlattığınız işlerde ilerleyen günlerde önemli gelişmeler yakalayabilirsiniz. Şayet kafanızda birtakım planlarınız var ve hâlâ bunun için harekete geçmediyseniz tam olarak zamanının bugün olduğunu söyleyebiliriz. Organizasyon ve planlama işlerinde başarı oranınız yüksek olabilir.
Venüs-Mars karesi partner ilişkilerinizde kendinizi ve öz değerinizi fark etmenizi sağlayacağı için, nasıl oldu da ben bu haksızlıklara katlandım düşüncesini yaratabilir. Unutmayın ki buna katlanmayı bugüne kadar siz seçmiştiniz. Kendinize kızmak ya da ilişkilerinizde kırıcı olmak yerine yeteneklerinize güven duyun. İnsanların aklını başından alacak yeni girişimlerin öncüsü siz olabilirsiniz. Hedeflerinize korkusuzca ilerlemek için bugünü değerlendirin.
Gelelim günün Tavsiyeli hikayesine;
Fırına geldiğimde ortalıkta ekmek görünmüyordu. Eski bir dostum olan fırıncı, “Biraz bekleyeceksin hocam," dedi. "İki-üç dakikaya kadar çıkartıyorum."
Kenardaki tabureye oturup beklemeye koyulurken, içeriye yaşlıca bir adamın girdiğini gördüm. Eskimiş ceketinin sol yakası altında bir madalya parıldıyor ve yürürken hafifçe topallıyordu. Selam verdikten sonra, fırıncının tezgahına yaklaşarak, "Ekmeklerimi alayım," dedi. "Benim ikizler acıkmıştır."
Fırıncı, adamın kendisine uzattığı torbayı alarak tezgâhın altına eğildi ve bir gün öncesine ait olduğu anlaşılan ekmeklerden dört-beş tane çıkardı.
Ben o arada oturması için kendi yerimi o adama vermiş, tezgâhın yanına iyice yaklaşmıştım. Ekmeklerden birkaç tanesinin şekli değişmiş, katılaşmış, taş gibi olmuştu.
Fısıltı şeklinde fırıncıya sordum. Neden taze ekmeği beklemesini söylemiyorsun? Biraz sonra çıkacak ya!..
"Bayat ekmekleri kendisi istiyor." dedi fırıncı. "Çok fakir olduğundan, ona yarı fiyatına veriyorum."
"Kim bu adam?" diye sordum.
"Kore gazilerinden " dedi. "Oğluyla gelini bir trafik kazasında vefat edince, ikiz torunlarını yanına almıştı. Yıllardır onlara bakıyor, hem de çok az bir maaşla."
Fırıncının anlattıkları karşısında içimin yandığını hissediyor ve ufak da olsa bir şeyler yapmak istiyordum.
"Aradaki farkı ben vereyim," dedim. "Hiç olmazsa bugün taze ekmek yesinler." Fırıncı, teklifimi kabul etti ve biraz sonra da, fırından yeni çıkan taze ekmekleri adamın torbasına
doldururken şekli bozuk, bayat ekmekleri de tezgahın altına koydu.
"Çok şanslısın hacı amca," dedi. Çocuklar için sana bugün pasta gibi ekmek vereceğim."
Yaşlı adam, bir evlat sevgisiyle kucakladığı torbayı göğsüne bastırırken. "Allah, senden razı olsun evladım" dedi. "Bugün onların doğum günü olduğunu nereden biliyordun?"
Siz işinizi yapın güce daha sonra kavuşursunuz
Ay akrep burcunda ilerlemeye devam ediyor.
Tutkularımızın artması ve sevilme duygumuz içimizde çığ gibi büyüyebilir. Bugün girişimini başlattığınız işlerde ilerleyen günlerde önemli gelişmeler yakalayabilirsiniz. Şayet kafanızda birtakım planlarınız var ve hâlâ bunun için harekete geçmediyseniz tam olarak zamanının bugün olduğunu söyleyebiliriz. Organizasyon ve planlama işlerinde başarı oranınız yüksek olabilir.
Venüs-Mars karesi partner ilişkilerinizde kendinizi ve öz değerinizi fark etmenizi sağlayacağı için, nasıl oldu da ben bu haksızlıklara katlandım düşüncesini yaratabilir. Unutmayın ki buna katlanmayı bugüne kadar siz seçmiştiniz. Kendinize kızmak ya da ilişkilerinizde kırıcı olmak yerine yeteneklerinize güven duyun. İnsanların aklını başından alacak yeni girişimlerin öncüsü siz olabilirsiniz. Hedeflerinize korkusuzca ilerlemek için bugünü değerlendirin.
Gelelim günün Tavsiyeli hikayesine;
Fırına geldiğimde ortalıkta ekmek görünmüyordu. Eski bir dostum olan fırıncı, “Biraz bekleyeceksin hocam," dedi. "İki-üç dakikaya kadar çıkartıyorum."
Kenardaki tabureye oturup beklemeye koyulurken, içeriye yaşlıca bir adamın girdiğini gördüm. Eskimiş ceketinin sol yakası altında bir madalya parıldıyor ve yürürken hafifçe topallıyordu. Selam verdikten sonra, fırıncının tezgahına yaklaşarak, "Ekmeklerimi alayım," dedi. "Benim ikizler acıkmıştır."
Fırıncı, adamın kendisine uzattığı torbayı alarak tezgâhın altına eğildi ve bir gün öncesine ait olduğu anlaşılan ekmeklerden dört-beş tane çıkardı.
Ben o arada oturması için kendi yerimi o adama vermiş, tezgâhın yanına iyice yaklaşmıştım. Ekmeklerden birkaç tanesinin şekli değişmiş, katılaşmış, taş gibi olmuştu.
Fısıltı şeklinde fırıncıya sordum. Neden taze ekmeği beklemesini söylemiyorsun? Biraz sonra çıkacak ya!..
"Bayat ekmekleri kendisi istiyor." dedi fırıncı. "Çok fakir olduğundan, ona yarı fiyatına veriyorum."
"Kim bu adam?" diye sordum.
"Kore gazilerinden " dedi. "Oğluyla gelini bir trafik kazasında vefat edince, ikiz torunlarını yanına almıştı. Yıllardır onlara bakıyor, hem de çok az bir maaşla."
Fırıncının anlattıkları karşısında içimin yandığını hissediyor ve ufak da olsa bir şeyler yapmak istiyordum.
"Aradaki farkı ben vereyim," dedim. "Hiç olmazsa bugün taze ekmek yesinler." Fırıncı, teklifimi kabul etti ve biraz sonra da, fırından yeni çıkan taze ekmekleri adamın torbasına
doldururken şekli bozuk, bayat ekmekleri de tezgahın altına koydu.
"Çok şanslısın hacı amca," dedi. Çocuklar için sana bugün pasta gibi ekmek vereceğim."
Yaşlı adam, bir evlat sevgisiyle kucakladığı torbayı göğsüne bastırırken. "Allah, senden razı olsun evladım" dedi. "Bugün onların doğum günü olduğunu nereden biliyordun?"