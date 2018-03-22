Sevgi ve beceri yan yana geldiğinde, muhteşem bir eserin ortaya çıkmasını bekleyin

Güne Ay ikizler burcunda başlıyoruz. Aktif ve dinamik bir gün diyebiliriz. Özellikle kadın-erkek ilişkileri adına heyecanla bir gün genelindeyiz. Bir takım itirafların gerçekleşeceği ve içimizdeki sevme sevilme duygusunun heyecanın artış göstereceği bir zaman dilimine giriyoruz. İlişkilerde gizli iş birlikleri hayatınızı ve beklentilerinizi farklı bir yönde değiştirecek noktaya taşıyabilir. Beraber çalıştığınız kişilerle birlikte güzel projelerin içinde yer alabilir ve çabanızla zekânızı birleştirerek harika bir üretim aşamasına geçebilirsiniz. Mantık çerçevesinde tutmak zorunda hissettiğiniz konularda duygusal bir yaklaşımla çözümlemeye çalışabilecek, kalbinizin sesini dinleyebileceksiniz. : Finansal ve hukuki sorunlarınıza destekler bulmak için yeni yöntemler denemek isteyebilişiniz. Bununla ilgili yaşça büyük kişilerden destekler almak adına önemli konuşmalar ve görüşmeler yapma talebinde bulunabilirsiniz. Aile ve maddi konularla ilgili durumlarda beklentileriniz ters tepebilir ve sizlere yeteri kadar anlayış göstermeyebilirler. Bu durumda hayal kırıklığına kapılmadan hareket etmeli ve ümitsizce kendinizi üzmemelisiniz.

Aynı zamanda iletişimsel konularda insanlarla aranızdaki sorunların varlığını daha derinden hissedebilir ve bunları değiştirmek adına harekete geçmek isteyebilirsiniz. Fakat biraz daha beklemeniz de ve insanları olayları ve yaşadıklarınızı daha derinden düşünmeniz de fayda vardır. Yine özel ilişkilerinizde sevdiğiniz kişi ile aranızda oluşan bazı duygusal setlerin nedenini bildiğiniz halde içinizden hiçbir şey yapmak gelmeyebilir. Bu belirsizlik canınızı sıkacak boyutlara çıkabilir. Fakat dediğimiz gibi bazı şeyleri zamana bırakmak belki de bizim yapabileceğimizden daha iyi sonuçlar çıkaracaktır.

Bugün Sevgi, Kucaklamalar, öpücükler, sırt sıvazlamalar ve el tutmalar konusunda cömert olun. Bu ufak hareketler, aileniz ve dostlarınıza olan sevginizi daha açık göstermenizi sağlayabilir.

Aristo şöyle diyor: "İdeal insan iyilik yapmaktan zevk alır. Kendisine iyilik yapılırsa mahcubiyet duyar. Çünkü iyilik yapmak üstünlük işareti, bir iyiliğe muhtaç duruma düşmek zaaf işaretidir." Karşılaşacağımız nankörlükten dolayı üzülmemek için hazırlıklı olalım. Karşılık beklemeden iyilik yapalım.

Mutluluk minnet beklemekte değil, minnet gösterilmesinden rahatsızlık duyulacak olgunluğa erişmektir.

Gelelim günün tavsiyeli hikayesine ;

Alışverişe gitmek üzere evden çıkan bir kadın, kapısının karşısındaki kaldırımda oturan bembeyaz sakallı üç yaşlıyı görünce önce duraksadı, sonra onları, tüm içtenliğiyle evine davet etti. Kadının davetine yaşlılardan biri yanıt verdi: ''Biz hiçbir eve üçümüz birlikte gitmeyiz'' dedi. Ve kısa bir duraksamadan sonra, bir açıklama yaptı: ''Sağ yanımdaki bu arkadaşımın adı, Zenginliktir'' dedi. ''Bu yanımda oturan arkadaşımın adı Başarı, benim adım ise Sevgi'dir." Kendini ve arkadaşlarını tanıttıktan sonra Sevgi, kadına ilginç bir öneride bulundu: "Şimdi evinize gidin ve eşinizle başbaşa verip, bir karara varın" dedi. "İçimizden yalnızca birimizi davet edebilirsiniz evinize. Hangimizi davet etmek istediğinize karar verin, sonra gelin kararınızı bize bildirin.'' Kadın Sevgi'nin önerisini eşine anlattığında adam "Aman ne güzel, ne güzel" dedi. "Hangisini davet edeceğimizi bize bıraktıklarına göre, biz de içlerinden Zenginliği davet ederiz ve evimiz de bir anda zenginliğe kavuşmuş olur." Eşinin kararına itiraz etti kadın: "Başarıyı davet etsek, daha mantıklı bir karar vermiş olmaz mıyız, kocacığım?" dedi. Sonra tekrar baş başa verdiler. "Aslında galiba en iyisi Sevgi'yi davet etmek. Hem ona yardımcı olmak bize de mutluluk verecek..." kararını verdiler.

Bu karar üzerine kadın kapıyı açtı ve üç yaşlıya birden sordu: "İçinizde hanginiz Sevgi idi? Onu davet etmeye karar verdik. Lütfen buyursun..." Sevgi ayağa kalktı, eve doğru yürümeye başladı. Arkadaşları da ayağa kalktılar ve Sevgi'nin arkasından eve doğru yürümeye başladılar. Kadın büyük bir şaşkınlık ve heyecan içinde, Zenginlik ile Başarı ‘ya sordu: "Siz niçin geliyorsunuz? Hani sadece biriniz gelebilirdi?" dedi. Kadının sorusuna, üç yaşlı birlikte cevap verdiler: "Eğer içimizden yalnızca Zenginlik veya Başarıyı davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda bekleyecektik..." dediler. "Fakat siz Sevgi'yi davet ettiniz. Bu durumda üçümüz birden gelmek zorundayız evinize.'' Ve kadının ''Niçin?'' diye sormasını beklemeden, Zenginlik ve Başarı sözlerini şöyle sürdürdüler: "Çünkü Sevgi'nin olduğu her yerde, biz zenginlik ve başarı da her zaman onun yanında oluruz...