Sevgi, bir insanı yaratıcı yapar; eğer sevgi yoksa insan yıkıcı birine dönüşür.

Zaman hiç durmadan gidiyor. Bugün ay neşeli ve açık yürekli, aynı zamanda aksiyon ve sonuç odaklı olan Aslan burcunda ilerliyor.

Bugün Venüs ile Neptün arasında olumlu açı güzellik ve romantizm dünyasına daha yaratıcı ve uyumlu olacağımızı ve her zamankinden daha nazikçe birbirimize yaklaşma eğiliminde davrandığımızda başarılı sonuçlar elde edeceğimizin mesajını veriyor. İlişkilerimizin ruhsal boyutlarını görmeye ve bugün içimizde artan merhametle başkalarına karşı yaklaşımımız romantik ve sosyal boyutta göz alıcı noktada olacağını söyleyebiliriz.

Bugün, sevgi dolu hisleri açıp kucaklamak için de güçlü bir gün. Zorlayıcı sorunlarla başa çıkmak için yeteneklerini iyi kullanan ve istekle çalışanlar adına güçlü bir başarı getirebilir. Kendimize daha iyi bakmaya kararlı olmalıyız. Yeni keşifleriniz geleceğe doğru belirli bir yol izlemeye yönelik motivasyonunuzu artırabilir veya yeniden canlandırabilir. Bugün enerjinizi yüksek tutacak çevre ve fikir sahibi insanlarla olmalısınız. Size sevgisizce ve bencil yaklaşan insanları da kırmadan uzak tutmalısınız. Finansal ve ekonomik bir takım iniş çıkışlar sizi hemen yormasın. Gelişen süre zarfında önemli destekler ve işbirlikleri sizin yüzünüzü güldürecek nitelikte olacaktır.

Gelelim Günün Tavsiyesine;

Eğer etrafında herkes şaşkına dönmüş, yollarını şaşırmış ve bundan seni sorumlu tutarken,

sen kendi tuttuğun yoldan ayrılmaz ve başını dik tutabilirsen, beklemeyi bilir ve beklemekten yorulmazsan, başkaları seni aldatırken sen yalanla iş görmezsen veya onlar senden nefret ederken sen nefret etmeye yanaşmazsan ve bütün bunlara rağmen fazlasıyla iyi görünmez ve fazlasıyla baskıcı konuşmazsan,

rüya görüp rüyalarının kölesi olmazsan, düşünüp her türlü düşüncelerini hayatının esas gayesi yapmazsan, eğer zafer ve yenilgiyle karşılaşabilir ve bu iki şeye karşı aynı şekilde kayıtsızca hareket edebilirsen,

söylediğin hakikatlerin reziller tarafından akılsızları aldatmak için değiştirilerek kullanıldığını işitmeye tahammül edebilirsen veya yapmak için bütün hayatını verdiğin şeylerin bir an içinde yıkıldığını görür de tekrar eğilir, yorgun vücudun ve yıpranmış ellerinle onları yeniden yapabilirsen;

hayatta elde ettiğin bütün kazanç ve başarıları bir yığın yapar ve hepsini bir yazı-tura bahsiyle feda edebilirsen ve kaybeder,

sonra da baştan başlayabilirsen ve bütün talihsizliklerini unutup kimseye ondan bahsetmezsen, eğer kalbin, sinirlerin ve kasların bitmiş, içinde yalnız dayan diyen iradenden başka bir şey kalmamışsa ve sen onları tekrar çalıştırabilirsen,

krallarla gezer sağduyunu elden bırakmazsan, herkesle konuşabilir fakat faziletini muhafaza edebilirsen,

ne düşmanların ne de dostların seni incitebilirse,

Herkes sana güvenebilirse, fakat bu güven de sınırsız olmazsa,

Eğer sen ömrünün her dakikasına 60 saniyelik değer verebilmişsen, işte zaman içindekilerle beraber bütün dünya senin olur. Hatta bundan da daha üstün, sen bir insan olursun. Bunlar sana da söylenmiş öğütlerdir. Düşün ve öyle davran.

Mutlu günler dilerim.