Sessizlik en iyi arkadaştır, asla size ihanet etmez

Yepyeni bir günden hepinize günaydın…
Şu günlerde tam olarak hayatınıza anlam katacak şeyi bulmaya çabalıyor olabilirsiniz. Yüzyıllardır bulamadığınızı, bugün bir bulsanız ne büyük hayra geçecek öyle değil mi?
Bu hayatımıza anlam katacak şeyi bulmak için harcadığımız çaba aslında bizleri durduğumuz yerde anlamsız bir baskıya itekler. Bu baskıyı azaltmanın en önemli kaynağı ise tek bir amaca bağlı kalmamaktır.
Mesela çoğumuzun hayatında çeşitli amaçları mutlaka vardır. Kimi amacını evliliğine, çocuklarına, eşine, kariyerine veya dostlarına bağlar.
Farkında mısınız belki de sürekli hayatımıza bir şeylerin anlam katmasını bekliyoruz.?
Belki de tutunmak istiyoruz bir şeylere, birilerine…
Neden, nasıl hiç önemi yok…
İnsanoğlu ayakta kalmak için tutunmak ister. Ama hiçbiri kendine tutunmayı denemez.
Aslında bizi tek terk etmeyecek varlık kendimizizdir.
Bu yazıyı okuyan birçok insanın yaşamı boyunca birden fazla meslekle ilgilendiğini söyleyebilirim.
Kamuda önemli görevler yürütmüş ve devlete çeşitli hizmetler sunmuş biri olarak bunu yazarken tebessüm etmiyor değilim.
Yaşam enteresan ve farklı deneyimler serisi…
Lafı uzatmayalım. Şimdi soracaksınız,
“Amacımı nasıl bulacağım” işte bu yanlış bir sorudur.
Doğru soru: Ne yaparsam elimde var olan şartlarıma bir amaç katmaya çalışabilirim.
Farklı anlam kaynaklarının doğal biçimde gelişmesine izin vermek , bunların zamanla değişime uğramışından rahatsızlık duymamaktır.
“Amaç” kavramını doğru açıklarsak hayatımızdaki varlığını ve rolünü de daha iyi anlarız.
Matrix filmindeki Neo veya Star Wars’taki rey karakterleri gibi kaderin peşine düşeceğimiz büyük amacı bize sunacağı günü bekleyerek yaşıyoruz.
Kısaca hayatımızın amacını gerçekleştirirken hem işimizi anlamlı kılmaya hem de ondan anlam çıkarmaya odaklanmalıyız. Amaç arayıp bulacağımız değil inşa edeceğimiz bir şeydir.
Bir amacınız olmalıdır. Okul servisi kullanan bir şoför çocukları sağlıklı ve güvenli bir şekilde okula götürmeyi amaç edinmiştir. Ama sadece okula götürmemektedir. Çocukların hak ettiği o eğitimi almalarına katkı sağlamaktadır.
Bunun için çok sevdiğim ve eminim hepinizin de bildiği yaşanmış bir anekdot paylaşayım.
Başkan John Kennedy’nin 1962 yılında NASA’yı ziyareti sırasında orada çalışan bir temizlik görevlisine ne iş yaptığını sorar:
Temizlik görevlisi cevap olarak, Ay’a insan gönderilmesine yardım ediyorum diye cevap verir…
İşte belki de tam mesele budur.
Ne dersiniz?
Belki de şuan bulunduğunuz duruma bir amaç yüklersiniz.
Mutlu günler dilerim…
Sessizlik en iyi arkadaştır, asla size ihanet etmez
Yepyeni bir günden hepinize günaydın…
Şu günlerde tam olarak hayatınıza anlam katacak şeyi bulmaya çabalıyor olabilirsiniz. Yüzyıllardır bulamadığınızı, bugün bir bulsanız ne büyük hayra geçecek öyle değil mi?
Bu hayatımıza anlam katacak şeyi bulmak için harcadığımız çaba aslında bizleri durduğumuz yerde anlamsız bir baskıya itekler. Bu baskıyı azaltmanın en önemli kaynağı ise tek bir amaca bağlı kalmamaktır.
Mesela çoğumuzun hayatında çeşitli amaçları mutlaka vardır. Kimi amacını evliliğine, çocuklarına, eşine, kariyerine veya dostlarına bağlar.
Farkında mısınız belki de sürekli hayatımıza bir şeylerin anlam katmasını bekliyoruz.?
Belki de tutunmak istiyoruz bir şeylere, birilerine…
Neden, nasıl hiç önemi yok…
İnsanoğlu ayakta kalmak için tutunmak ister. Ama hiçbiri kendine tutunmayı denemez.
Aslında bizi tek terk etmeyecek varlık kendimizizdir.
Bu yazıyı okuyan birçok insanın yaşamı boyunca birden fazla meslekle ilgilendiğini söyleyebilirim.
Kamuda önemli görevler yürütmüş ve devlete çeşitli hizmetler sunmuş biri olarak bunu yazarken tebessüm etmiyor değilim.
Yaşam enteresan ve farklı deneyimler serisi…
Lafı uzatmayalım. Şimdi soracaksınız,
“Amacımı nasıl bulacağım” işte bu yanlış bir sorudur.
Doğru soru: Ne yaparsam elimde var olan şartlarıma bir amaç katmaya çalışabilirim.
Farklı anlam kaynaklarının doğal biçimde gelişmesine izin vermek , bunların zamanla değişime uğramışından rahatsızlık duymamaktır.
“Amaç” kavramını doğru açıklarsak hayatımızdaki varlığını ve rolünü de daha iyi anlarız.
Matrix filmindeki Neo veya Star Wars’taki rey karakterleri gibi kaderin peşine düşeceğimiz büyük amacı bize sunacağı günü bekleyerek yaşıyoruz.
Kısaca hayatımızın amacını gerçekleştirirken hem işimizi anlamlı kılmaya hem de ondan anlam çıkarmaya odaklanmalıyız. Amaç arayıp bulacağımız değil inşa edeceğimiz bir şeydir.
Bir amacınız olmalıdır. Okul servisi kullanan bir şoför çocukları sağlıklı ve güvenli bir şekilde okula götürmeyi amaç edinmiştir. Ama sadece okula götürmemektedir. Çocukların hak ettiği o eğitimi almalarına katkı sağlamaktadır.
Bunun için çok sevdiğim ve eminim hepinizin de bildiği yaşanmış bir anekdot paylaşayım.
Başkan John Kennedy’nin 1962 yılında NASA’yı ziyareti sırasında orada çalışan bir temizlik görevlisine ne iş yaptığını sorar:
Temizlik görevlisi cevap olarak, Ay’a insan gönderilmesine yardım ediyorum diye cevap verir…
İşte belki de tam mesele budur.
Ne dersiniz?
Belki de şuan bulunduğunuz duruma bir amaç yüklersiniz.
Mutlu günler dilerim…