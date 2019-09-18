Senin orada olmana, inceliğine ve özverine borçlu kalmalarına izin ver.

Buraya hissettiklerimi yazarken hiç okunmuyor gibi yazdığımı söylemiştim. Dün bir ortamda otururken bir toplantı esnasında karşımdaki kişinin astrolojiyi hor gören bakışları ve benimle alaycı konuşmaları ile muhatap olmak zorunda kaldığım dakikalar yaşadım.
Malum dün Ay koç burcundaydı uzun bir süre boşlukta ilerledi.
Çok verimli bir gün değildi gibi…
Bir şeyleri yönetmek zorlamadı desek yalan olur. Gökyüzünü tanıyan biri için çok muhtemel işler…Bunlara takılmıyorum.
Bazen böyle durumlar bakmayın hoşuma gidiyor. Övgü almaktansa bu davranışlar daha geliştirici. Övgü insanın ayaklarını yerden kesiyor. Diğer durum insanı yere yapıştırıyor. Farkındaysanız adını bile tanımlayamıyorum. “Diğer durum” koydum, gitti…
“Hor görmek” cümlesini beğenmiyorum…
Neyse ki o gün orada olmamın bir sebebi olduğunu düşünerek, her zamanki inceliğimi ve özverimi korumam gerektiğine dair içimdeki o korkunç güç yükselmişti. İşler konuşulmaya devam ederken alaycı konuşmalar yapan kişinin telefonuna bir mesaj geldi. Şöyle göz ucuyla telefonuna baktı. Sonra bir şeyler yaptı ve direk bana baktı. Bende anlam veremedim.
Çok ciddiydi. Bende zaten içten içe kendimi yemişim, bende alttan alttan onu süzüyordum.
Sonra bir şeyler yazıştı vs. ama bir müddet sonra tutumu değişti. Kendini birden suçlu bir hal içerisine aldı. Bunu hissedebildim. Sonra kahve istedik. Hemen dedi, ayağa kalktı. İçimden niye bu değişim diye sorular geçiyordu. Sonra kahveleri beklerken bir açıklamada bulundu.
-Öncelikle özür dilerim Aygül Hanım sizden, dedi.
Biraz astrolojiyi hafife almış olabilirim. Belki sizi kırdım. Bu bilgi eksikliğimden sanırım, diye cümleyi toparladı. İlk giriş dakikalarını anımsarken ifadeler ukalaca, aslında yaklaşımı da bir o kadar inciticiydi.
Neyse yurtdışındaki Genel koordinatörlerinin iş gruplarına benim köşe yazımı atmasıyla değişen bir durum olduğunu kendisi açıkça izah etti.
Ben o anı ve o yüz ifadesini o an düşündüm ve tebessüm ettim. Demek ki o benim yazımmış. Hiç aklıma gelmezdi…
Astrolojiyi alay konusu yapan arkadaşımız “Aygül hanımla şu an toplantıdayız” diye gruba cevap yazmış. Onlarda görüntülü konuşma açmak istemişler.
Tabi, bu istek karşısında o biraz şaşkındı. Yani, doğal olarak onun tedirginliğini anlamak lazımdı. Bu kadar alay ettiği bir konu ile ilgili kendi telefonunda yöneticisine facetime yapacak olması oldukça kaygılandırmıştı onu.
Bende şaşırdım ama olabilecek en güzel şeyler oluyordu o an. Sanki sabırlı olmanın ve kibarlığımın meyvesini yiyordum.
Ben hiççççç bozuntuya vermedim. Kulağına eğildim. Facetime kullanıyor musunuz yoksa whatsupp mı dedim. Şöyle omuzlar hafif indi ve gülümsedik….
Bu arada doğum tarihini sordum. Bir aslan burcu kadınıydı. Yükselen ikizlerdi.
Aramamızı yaptık. Sohbetler havada uçuştu.
Minnetle, saygıyla yolcu etti.
Güzel bir proje için anlaştık vs.
Ama çok terledim ve yoruldum. Hatta bir ara insani olarak çok bozulduğumu ve sakin kalmam gerektiğine dair telkinlerde bulundum. Bu ülkede bu işi anlatmanın ne kadar zor olduğunu ve bunun okumuşlukla, eğitimle hiç alakası olmadığını biliyordum. Bu savaşı vermem gerekiyordu. İşin tek çözümü sabırdı.
Sadece çıkarken gerçekten çok özür dilerim dedi. Bu inceliğinizi ve sakinliğinizi ömrüm boyunca unutmayacağım diye cümleye tamamladı. Bu en hoş cümleydi…
Neyse bizi yolcu etti ve ederken sizi sosyal medyadan takip edeyim dedi. İnstagram ve twitter kullandığımı söyledim. Takibe aldı. Alırken de yine gol attı, durmadı tabi:
Bugüne kadar hiçbir astroloğu takip etmedim. Bir sizi ediyorum dedi.
Kahkaha attım sonra dedim ki: Ahhh ormanların kralı, ah aslanım ahhh J
Tabi bende gol attım, yarın köşe yazısını okuyun mutlaka dedim….
Yani, napalım bir koç olarak bizimde elimiz armut toplamıyor dimi J
Günün değerlendirmesi: Bazı günler kişisel hedeflerimize ilerlemek isterken bazı engellerle karşılaşıyor gibi hissedebiliriz. Bugünde o günlerden biri gibi. Şu an bu duygular içinde olabilirsiniz. Doğru zamanda doğru atılımlar yaparsanız enerjinizi doğru şekilde kullanmış olursunuz. Duygularınızı ve kalbinizi bugün dinlemelisiniz. Öğleden sonra parasal koşullarınızda önemli bazı gelişmeler yakalayabilirsiniz. Sabırlı olun ve nezaketinizi koruyun.
Gelelim günün Tavsiyeli Hikayesine;
Bir buluttan bir damla yağmur düşmüş.
Bu damla denizin genişliğini görünce utanmış:
- “Şu deniz denilen yerde ben kim oluyorum?
-Eğer deniz buysa gerçekten ben hiçim” demiş...
Damla kendisini hor görünce sedefin biri onu koynuna alıp seve seve beslemiş.
Felekte onun işini öyle düzgün yürütmüş ki, nihayet padişahlara yaraşan namlı bir inci olup çıkıvermiş…
Dememiz o ki; Siz konuyu anladınız J
Mutlu günler dilerim…
Senin orada olmana, inceliğine ve özverine borçlu kalmalarına izin ver.
Günaydın yeni bir günden ve yeni bir sayfadan…
Buraya hissettiklerimi yazarken hiç okunmuyor gibi yazdığımı söylemiştim. Dün bir ortamda otururken bir toplantı esnasında karşımdaki kişinin astrolojiyi hor gören bakışları ve benimle alaycı konuşmaları ile muhatap olmak zorunda kaldığım dakikalar yaşadım.
Malum dün Ay koç burcundaydı uzun bir süre boşlukta ilerledi.
Çok verimli bir gün değildi gibi…
Bir şeyleri yönetmek zorlamadı desek yalan olur. Gökyüzünü tanıyan biri için çok muhtemel işler…Bunlara takılmıyorum.
Bazen böyle durumlar bakmayın hoşuma gidiyor. Övgü almaktansa bu davranışlar daha geliştirici. Övgü insanın ayaklarını yerden kesiyor. Diğer durum insanı yere yapıştırıyor. Farkındaysanız adını bile tanımlayamıyorum. “Diğer durum” koydum, gitti…
“Hor görmek” cümlesini beğenmiyorum…
Neyse ki o gün orada olmamın bir sebebi olduğunu düşünerek, her zamanki inceliğimi ve özverimi korumam gerektiğine dair içimdeki o korkunç güç yükselmişti. İşler konuşulmaya devam ederken alaycı konuşmalar yapan kişinin telefonuna bir mesaj geldi. Şöyle göz ucuyla telefonuna baktı. Sonra bir şeyler yaptı ve direk bana baktı. Bende anlam veremedim.
Çok ciddiydi. Bende zaten içten içe kendimi yemişim, bende alttan alttan onu süzüyordum.
Sonra bir şeyler yazıştı vs. ama bir müddet sonra tutumu değişti. Kendini birden suçlu bir hal içerisine aldı. Bunu hissedebildim. Sonra kahve istedik. Hemen dedi, ayağa kalktı. İçimden niye bu değişim diye sorular geçiyordu. Sonra kahveleri beklerken bir açıklamada bulundu.
-Öncelikle özür dilerim Aygül Hanım sizden, dedi.
Biraz astrolojiyi hafife almış olabilirim. Belki sizi kırdım. Bu bilgi eksikliğimden sanırım, diye cümleyi toparladı. İlk giriş dakikalarını anımsarken ifadeler ukalaca, aslında yaklaşımı da bir o kadar inciticiydi.
Neyse yurtdışındaki Genel koordinatörlerinin iş gruplarına benim köşe yazımı atmasıyla değişen bir durum olduğunu kendisi açıkça izah etti.
Ben o anı ve o yüz ifadesini o an düşündüm ve tebessüm ettim. Demek ki o benim yazımmış. Hiç aklıma gelmezdi…
Astrolojiyi alay konusu yapan arkadaşımız “Aygül hanımla şu an toplantıdayız” diye gruba cevap yazmış. Onlarda görüntülü konuşma açmak istemişler.
Tabi, bu istek karşısında o biraz şaşkındı. Yani, doğal olarak onun tedirginliğini anlamak lazımdı. Bu kadar alay ettiği bir konu ile ilgili kendi telefonunda yöneticisine facetime yapacak olması oldukça kaygılandırmıştı onu.
Bende şaşırdım ama olabilecek en güzel şeyler oluyordu o an. Sanki sabırlı olmanın ve kibarlığımın meyvesini yiyordum.
Ben hiççççç bozuntuya vermedim. Kulağına eğildim. Facetime kullanıyor musunuz yoksa whatsupp mı dedim. Şöyle omuzlar hafif indi ve gülümsedik….
Bu arada doğum tarihini sordum. Bir aslan burcu kadınıydı. Yükselen ikizlerdi.
Aramamızı yaptık. Sohbetler havada uçuştu.
Minnetle, saygıyla yolcu etti.
Güzel bir proje için anlaştık vs.
Ama çok terledim ve yoruldum. Hatta bir ara insani olarak çok bozulduğumu ve sakin kalmam gerektiğine dair telkinlerde bulundum. Bu ülkede bu işi anlatmanın ne kadar zor olduğunu ve bunun okumuşlukla, eğitimle hiç alakası olmadığını biliyordum. Bu savaşı vermem gerekiyordu. İşin tek çözümü sabırdı.
Sadece çıkarken gerçekten çok özür dilerim dedi. Bu inceliğinizi ve sakinliğinizi ömrüm boyunca unutmayacağım diye cümleye tamamladı. Bu en hoş cümleydi…
Neyse bizi yolcu etti ve ederken sizi sosyal medyadan takip edeyim dedi. İnstagram ve twitter kullandığımı söyledim. Takibe aldı. Alırken de yine gol attı, durmadı tabi:
Bugüne kadar hiçbir astroloğu takip etmedim. Bir sizi ediyorum dedi.
Kahkaha attım sonra dedim ki: Ahhh ormanların kralı, ah aslanım ahhh J
Tabi bende gol attım, yarın köşe yazısını okuyun mutlaka dedim….
Yani, napalım bir koç olarak bizimde elimiz armut toplamıyor dimi J
Günün değerlendirmesi: Bazı günler kişisel hedeflerimize ilerlemek isterken bazı engellerle karşılaşıyor gibi hissedebiliriz. Bugünde o günlerden biri gibi. Şu an bu duygular içinde olabilirsiniz. Doğru zamanda doğru atılımlar yaparsanız enerjinizi doğru şekilde kullanmış olursunuz. Duygularınızı ve kalbinizi bugün dinlemelisiniz. Öğleden sonra parasal koşullarınızda önemli bazı gelişmeler yakalayabilirsiniz. Sabırlı olun ve nezaketinizi koruyun.
Gelelim günün Tavsiyeli Hikayesine;
Bir buluttan bir damla yağmur düşmüş.
Bu damla denizin genişliğini görünce utanmış:
- “Şu deniz denilen yerde ben kim oluyorum?
-Eğer deniz buysa gerçekten ben hiçim” demiş...
Damla kendisini hor görünce sedefin biri onu koynuna alıp seve seve beslemiş.
Felekte onun işini öyle düzgün yürütmüş ki, nihayet padişahlara yaraşan namlı bir inci olup çıkıvermiş…
Dememiz o ki; Siz konuyu anladınız J
Mutlu günler dilerim…