Seni yıkan yumruk sert ve güçlü olan değil, gelişini görmediğin yumruktur

Çevrendekileri anlama, sorunlarına çözüm üretme adına olumlu yönde değerlendirebilirsiniz. Özellikle aileniz ve dostlarınız için değişik ve pratik yollar bulup içinden çıkılmaz işleri kolaylaştırabilirsiniz. Sonra da dönüp kendinize “görüyor musun kendim dışında herkese hayrım var diye“ söylenerek günü kapatabilirsiniz. Aksine bu sizi mutlu etmeli ve bunun size dönüşünün başka surette olacağını aklınızdan çıkartmamalısınız. İlişkilerinizde bazı belirsizlikler varsa, bunlarla ilgili bazı netlikler kazanmak isterken kırıcı olabilirsiniz. Kaş yaparken göz çıkartmayın. Olayların yönünü lehinize çevirecek akılcı çözümler bulun. Geçmişte yaşanmış hatıralardan kopup yeni bir yön belirleyin kendinize. Akşam saatlerinde duygusal bir baskı hissi hissedebilirsiniz. Bunun için akşam saatlerinde kendinize güzel bir program yapın. Geçmişi düşünmek yerine geleceğe yönelik hedefler koyun. Hayat evrene mesaj göndermek ya da sadece pozitif düşünmekle sizi mutlu etmez. Hepsi sadece hareket eyleminizin bir parçası olabilir. Akıllı düşünmeden, mantıklı kararlar vermeden, hatalarınızdan yol yakınken dönmeden sabaha kadar olumluda düşünseniz, pozitifcilikte oynasanız, astroloji haritamızı da konuşsak çözüm bulamayız. Sadece tek bir çözüm var kendi ana merkezinize dönüp değişmeye karar vermeniz. Gelecek hakkında düşünmüyorsan geleceğin olmaz. Her şeyden önce plan yap. Nuh peygamber gemisini yapmaya başladığında henüz yağmur başlamamıştı. Susamadan önce su kuyusunu kazmaya başla. Başarı için plan yapmayan başarısızlığını planlamış demektir. Eğer kendine inanmaya gücün yok ise seni uyarmak zorundayım, hayatının geri kalanında mutsuz olacaksın. Kendi yeteneklerinden ve becerilerinden kaçma.

Gelelim günün tavsiyeli hikâyesine ;

Dondurucu soğukta bir an önce evime varabilmek için hızla yürürken, ayağımın ucunda bir cüzdan gördüm. Hemen aldım. Sahibini gösteren bir kimlik vardır diye

acele acele açtım. İçinde üç dolar ve sararıp kat yerleri yıpranmış eski bir zarftan başka bir şey yoktu... Sol üst köşede yalnızca gönderenin adresi, alıcı adresi

yerinde bir posta kutusu numarası vardı. Bir ipucu bulabilmek belki biraz da merakımı giderebilmek için zarfı açtım ve içindeki mektubu okumaya başladım.

Mektup, sol yanı çiçek resmiyle süslenmiş bir kâğıda, özenli bir el yazısıyla yazılmıştı ve "Sevgili Michael" diye başlıyordu. Ve "Annesi yasakladığı için onu bir daha göremeyeceğini" anlatarak devam ediyor. "Ama sakın unutma, seni daima

seveceğim" diye bitiyor. İmza: Hannah!

Elimde yalnızca, mektubu yazan kişiyle, mektubun yazıldığı kişinin birinci adları vardı. Eve gider gitmez hemen telefon idaresini aradım. Görevli kişi, kendisine

bildirdiğim adreste yaşayanların telefon numarasını vermesinin yasalara aykırı olduğunu söyledi. Fakat ısrarım karşısında: "Belki, size yardımcı olabilirim" dedi.

"Bu adreste bulunan numaraya telefon ederim ve onlar kabul ederlerse, sizi görüştürebilirim lütfen bekleyin." dedi. İki üç dakika sonra görevlinin sesi geldi.

"Bağlıyorum efendim." Telefonda, karşıdaki hanıma "Hannah diye birini tanıyıp, tanımadığını" sordum. “Bu evi, 30 yıl evvel, Hannah diye kızları olan bir aileden

aldık" dedi. "Peki, yeni adreslerini biliyor musunuz?" "Hannah annesini bir huzurevine yatıracaktı. Oradan takip ederseniz, belki adres bulursunuz.." deyip bana huzurevinin

adını verdi.. Hemen aradım. Yaşlı anne yıllar önce ölmüş. Ama kızına ait eski bir telefon numarası var. Belki oradan bilirlermiş. "Bunların hepsi aptalca aslında" dedim

kendi kendime. İçinde sadece 3 dolar ve 60 yıl önce yazılmış bir mektup bulunan cüzdanın sahibini aramak için bunca zahmete ne gerek var ki. Aradım numarayı.



Bir kadın "Şimdi Hannah'nın kendisi bir huzurevinde" dedi ve numarayı verdi. Hemen orayı çevirdim. Ses; “Evet, Hannah burada yaşıyor" dedi. Saat ona geliyordu

ama hemen yola çıktım, Hannah'yı görmek için. Devasa bir binanın üçüncü katında şirin bir oda. Gümüş saçlı, sıcak tebessümlü bir yaşlı kadın. Gözlerinin içi ışıl ışıl ama. Anlattım olanları. Cüzdanı ve mektubu gösterip. Derin bir iç çekti mektuba bakarken ve "Genç adam" dedi,

"Bu mektup, Michael ile son kontağımdı. Onu öyle seviyorum ki. Sean Connery gibi yakışıklıydı. Hani şu meşhur aktör. Âmâ ben 16 yaşındaydım. Çok küçüğüm

diye annem kesinlikle izin vermedi." Derin bir nefes daha.

"Michael Goldstein harika bir insandı. Eğer bulabilirseniz ona söyleyin lütfen. Onu hep düşündüm. Hep." Bir ufak sessizlik. Bir derin nefes daha. "Ve onu hep sevdim."

İki damla yaş damladı elindeki mektuba, ıslanan gözlerden.

"Ve hiç evlenmedim. Michael gibi birisini bulamadım ki."

Hannah'ya teşekkür edip odadan çıktım.



Binadan çıkarken danışmada beni karşılayan kız "Hannah Hanım yardımcı olabildi mi size" dedi." Hiç değilse bunun sahibinin soyadını öğrendim" dedim. Cüzdanı elimde sallayarak. O sırada yanımda dikilip duran hademe bağırdı. "Hey baksana. Bu Bay Michael'ın cüzdanı. Üzerindeki bu kırmızı şeritten onu nerde görsem tanırım. Cüzdanını hep kaybederdi zaten. Üç kere ben buldum, koridorlarda.

"Michael sekizinci katta yaşıyordu. Ok gibi fırladım tekrar asansöre. Michael yatmamıştı. Okuma odasında kitap okuyordu. Hemşire beni ve elimdeki cüzdanı gösterdi. Michael elini arka cebine attı, hızla. Sonra sevinçle "Evet bu benim cüzdanım" dedi. "Öğleden sonraki yürüyüş sırasında kaybetmiş olmalıyım. Size teşekkür borçluyum."hiçbir şey borçlu değilsiniz" dedim. "Ama özür dilerim.

İpucu bulmak için açtım ve içindeki mektubu okudum." "Mektubu mu okudun?" "Sadece okumakla kalmadım. Hannah'yı da buldum.

"Buldun mu? Nerde? İyi mi?

Hala eskisi gibi güzel mi. Söyle, lütfen söyle."

"Çok iyi. Hem de harika" dedim, yavaşça. "Bana onun

telefon numarasını ver. Yarın onu hemen arayacağım."

Elime sımsıkı sarıldı. "O benim tek aşkımdı. Onu

öyle sevdim ki, asla evlenmedim. Çünkü bu mektup

geldiğinde hayatım, anlamsal olarak bitmişti."

"Bay Goldstein" dedim. "Gelin benimle."



Asansörle üçüncü kata indik. Odanın kapısı açıktı. Hannah sırtı kapıya dönük televizyon izliyordu. Hemşire ona yaklaştı, omzuna dokundu.

"Hannah" dedi. "Bu Bay’ı tanıyor musun?" Gözlüklerini ayarladı bir an baktı, tek kelime etmeden. “Michael" dedi, Michael, kapıda, kısık sesle.

"Hannah. Ben Michael. Beni tanıdın mı?"

"Michael" diye yutkundu Hannah. "İnanmıyorum. Bu sensin. Benim Michael'ım." Michael Hannah'ya doğru yürüdü yavaşça. Sarıldılar. Hemşire yanıma geldiğinde onun da gözleri yaşlıydı. "Gördün mü, bak?" dedim

"Yaşamda, yaşanması gereken her şey, er ya da geç, bir gün kesinlikle yaşanacaktır."

***

Üç hafta sonra beni huzurevinden aradılar. Pazar günü bir nikâh vardı. Gelebilir miydim? Harika bir nikâh töreni idi. Hannah ve Michael beni nikâh şahidi yaptılar üstelik. Hannah açık bej elbisesi içinde çok güzeldi. Michael de lacivert takımı içinde hala çok yakışıklı. Bir nikâh tanığı olarak söylüyorum bu gözlemlerimi…

Dememiz o ki; Aşklarını on sekiz yaşın heyecanı ve duygusuyla yaşayan 76 yaşındaki gelin ile 79 yaşındaki damadın nikâhına davet ettim bugün sizi. Altmış yıl önce bittiği

sanılan bir aşk öyküsünün, altmış yıl sonra, kaldığı yerden nasıl filizlendiğine siz de tanık oldunuz. Bu hikâye tamamen yaşanmış bir öykü. Sizlere ışık olsun, umut olsun, yol olsun…

Hayat bu işte…

Bir gün muhakkak denk gelirsiniz. Silin gözyaşlarınızı…

Mutlu günler dilerim…