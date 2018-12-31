Seneye görüşürüz desem…

Koskoca bir yılın daha sonuna geldik. Şahsen yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.
Kâh ağladık kâh güldük, kâh söylendik ama yıldızlara tutuna tutuna bugünlere geldik. Kayıplarımız da oldu, bugüne kadar hiç tanıyamadıklarımızı da tanıdık, sevmediklerimizi sevmeye çalıştık, affetmek istediklerimiz oldu ama gönül izin vermedi, bir çoğumuz Aşk’ı bekledi kimi bulduğunu sandı kimi seneye bıraktı... Elbet yaşananlar sadece bizim hayatımız içinde olmadı. Ülke koşullarımız ve yaşanan olaylar hepimizin psikolojisini de etkiledi.
Az çok değerlendirmek istersek yılın astrolojik deneylerine bakalım.
Ben laboratuvarı hazırladım.
Herhangi bir sıralama yok aklıma gelenleri yazıyorum. Unuttuklarımız olursa sizlerde hatırlatın.
*Prens Harry ile Aslan burcu olan Meghan Markle evlilikleri ile başlayalım.Bu güzel bir deney.
-Meghan ay burcu terazi prens Harry’nin ise Venüs terazi burcunda olmasıyla 2018 yılı güneş tutulması etkisiyle özellikle Meghan haritasında çok önemli olan göstergelerle aile birliğini kurmuş oldu. Tabi bu kolay olmadı. 2017 yılından bu yana yaşanan tutulmaların Aslan ve Kovalar için ait oldukları yeri bulmak ve orda olmak isteklerini tetikledi.
*İkizler burcu olan Sıla ile Akrep burcu olan Ahmet Kural arasında yaşananlar ise Venüs Akrep gerilemesine bir örnek olabilir.
-1982 doğumlu Ahmet Kural’ın Güneş, Venüs, Merkür ve Jüpiter gezegenlerinin akrep olması ile aynı zamanda bu alanda yaşadığı kuvvetli Venüs Retro’su ile yaşamının en büyük sınavını vermiş bulunmaktadır. Haritasında Ay düğümlerinin Yengeç ve oğlak aksında olması ve bu yıl içinde gerçekleşecek tutulmaların yaşamıyla ilgili önemli bir sürecinin başlayacağını da öngörebiliriz.
*Türk silahlı Kuvvetleri Suriye’nin Afrin bölgesine 20 Ocak’ta Terör örgütlerini temizlemek için operasyon başlattı. (Oğlak Yeniayında)
*Bedelli Askerlik ile ilgili geçtiğimiz yıl 07 Ocak 2018 tarihinde yaptığımız öngörümüzü yakın takip edenler bilirler.2018 yılı yaz aylarında öngördüğüm bedelli askerlik 25 Temmuz 2018’te yasalaştı. Okumak isterseniz yazı sonunda ki linke tıklayabilirsiniz.
*8 Şubat 2018 tarihinde Kova tutulması zamanlarında 1800’lü yıllara kadar dayanan geçmişimizi E-devlet Soyağacı sorgulama sistemi ile öğrenebildik.
*18 Nisan 2018 tarihinde Güneş-Uranüs kavuşumu Koç Yeniayın da Erken seçim kararı alındı.
*2 Haziran 2018 Koç burcu olan Ali Koç Fenerbahçe’ye Başkan oldu.
*Oğlak burcunda yaşanan dolunay ile 24 Haziran 2018 başkanlık sistemine geçildi.
* Yengeç burcunda yaşanan yeniay ile 8 Temmuz Tekirdağ-Çorlu Tren Kazası yaşandı.
*11 Temmuz 2018’de Kova ay tutulması zaman diliminde bir Kova burcu olan Adnan Oktar tutuklandı.
*Kova Ay tutulması ile 19 Temmuz da 2 yıl süren OHAL sona erdi.
*26 Temmuz 2018 tarihinde ABD Başkanı Trump, Rahip Brunson yüzünden Türkiye’ye büyük yaptırımlarla tehdit edince bizlerde çeşitli boykotlara gittik. Mesela iphone telefonlar kırılarak cevap verildi J
*21.yy. en uzun Kanlı Ay tutulması kova burcunda yaşandı.
*14-15 Ağustos Dolar ve Euro bir gecede inanılmaz bir yükseliş yaşadı. Mars Kova burcunda geriliyordu ve biz gökyüzü okuyucuları bunu 2018 başında öngörüyorduk.
*2 Ekim 2018 tarihi Mars kova-Güney düğümü kavuşumu ve Venüs Akrep geçişinde Gazeteci Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan başkonsolosluğunda bilinmeyen bir şekilde öldürüldü.
*Terazi yeniayında Rahip Brunson 12 Ekim 2018 tarihinde serbest bırakıldı.
*1990 doğumlu Yengeç burcu Şeyma subaşı ile İkizler burcu Acun Ilıcalının boşanması 2018 yılına damgasını vurdu.
-Acun Ilıcalı 1969 doğumlu bir İkizler Mars gezegeni Retro yay burcunda Jüpiter buraya ufak dokunuşlar yapacak ve Güneş-Merkür ikizler ve burayı karşıtlıklarını Jüpiter tetikleyecek. Bazı konularda önemli farkındalıklar yaşayabilir ve önemli yüzleşmelerle karşı karşıya kalabilir. Buradan yüzeysel bir öngörüde bulunmak doğru olmaz. Düşmanlıklara çok dikkat etmesi gerekmektedir.
* 4 Mayıs 1964 Doğumlu Boğa burcu Muharrem İnce’nin bu yıl mayıs aylarında yaptığı Uranüsyen çıkışın aslında doğru kontrol edilmediği için zorlayıcı etkilerini deneyimlemesi astrolojik olarak Uranüs boğa transitine bir örnek olabilir.
*Jüpiter Akrep süreci boyunca hem Türkiye’de hem de dünya üzerinde 1,5 yıl boyunca cinsel taciz olayları ve davaları oldukça gündemde oldu. Setlerde olanlar, çocuk istismarları ve daha bir sürü noktada gerçekleşen artış.
*Kova burcu Arda Turan ve Oğlak burcu Berkay arasında yaşanan sert taciz kavgası. Aynı zamanda 6 Ocak 2019 yılında yaşanan Oğlak burcu güneş tutulması ile ocak sonu ve şubat başı bu olayın tekrar gündeme gelmesi tekrar söz konusu olabilir.
*Kova Burcu olan Mehmet Ali Erbil’in yaşadığı ani düşmeden kaynaklı sağlık sorunları.
*1959 doğumlu olan Terazi burcu Cem Özer’in tam Terazi dolunayında yaşadığı kaza ve sağlık sorunları.
*Boğa burcu olan Demet Akalın’ının Venüs Retro’sunda-Uranüs karşıtlığında 15 dk. içinde boşanması.
Kasım başından bu yana durum ortada Ankara tren kazası, şehitlerimiz, uzay istasyonun kurulması ve son olarak yerel yönetim seçimleri adayları açıklanması derken bir sürü gündemle 31 Aralık 2018 tarihine geldik.
Şimdi sizlerde kendi tarihinize bir bakın.
Neler yaşandı?
Neler oldu?
Duyarsız ve amaçsız yaşamayın. Kimin gözyaşını sildiniz, kime bir faydanız oldu. Kimler size “Allah razı olsun” dedi. Kime bir hayrınız dokundu.
Kime âşık oldunuz?
Yıllar sonra kimi buldunuz?
Tekrar bir şans daha isteyecek gücü nerden bulabilirsiniz?
Kimi affettiniz?
Kimden özür dilediniz?
Kimi övdünüz ya da cesaretlendirdiniz? Diyee bu liste uzar gider.
Biliyorum bu yıl ait olmadığınızı düşündüğünüz sorumlulukların yükü, merhametinize yenik düştüğünüz insanlara, kendinizi sevmeye bile müsaade etmeyen egosu yüksek kişilerin yorgunluğuna teslim ettiniz. 2018 yıl geneli bizlere vazgeçmek, kabul etmek ve şartları zorlamamak gibi konularda baya bir şey öğretti diye düşünüyorum. 2018 yılı, hatasını kabul etmek istemeyen korkaklara cevabını veren ama hangi şartta olursa olsun hatasını düzeltmek için de gayret gösteren kişilere ödüllerini sunan bir yıldı. Şu saatten sonra 2019 yılında zorlanabileceğimiz bir konu kalmadı. Bir daha yanılmamak için neleri gözden çıkartabileceğimizi artık hepimiz çok iyi biliyoruz.
Bundan sonra emeklerinize yazık olacak hiçbir yerde durmayın. Bir şeyler sizin için gerçekten önemliyse onun bir yolunu bulursunuz. Bulamıyorsanız gerçekten önemli mi bunu sorgulayın. Yaşam eğer bir yolsa, o yolda size eşlik etmek isteyenler siz ısrar etmeden sizin yolunuzda yürür zaten. Ya da yürümek için elinden geleni yapar. Kimsenin yanında kalması ya da olması için gayret göstermeyin. Siz sendelerken elinizden tutan, iyi misin diye soran, sizin işlerinizi yolunuzu koymanız için derdinizle dertlenen bir tane bile biri varsa hayatınızda “off” diyorum ne şanslısınız. Herkes hayatında mutlaka biri tarafından sevilir ama bunu bilmek büyük bir lükstür. Kimi bunu bilerek bu servetle yaşar kimi de bunu hiçbir zaman bilmeyerek yıllarını heba eder. Unutmayın en büyük zenginlik sevgidir.
Her seferinde hatırlatmakta fayda var. Bizler akrep burcu bir ülkenin vatandaşlarıyız. Sürekli küllerinden doğmak, sürekli değişime hazır olmak ve her defasında korkularımızın tetiklenmesi her zaman mümkün olabilir. Bu yüzden yaşadığımız acılardan ders alarak ve kazandığımız tecrübelerimizi büyük başarılara dönüştürmeye çabalayarak ilerlemeliyiz. Her şeyden önce insan olmanın vasıflarını yerine getirmemiz gerekmektedir. Asıl hedefimiz başkasından iyi olmak yerine bir önceki yıldan daha iyi olmaktır. Karşılaştığımız zorluklara karşı kayıtsız kalmak, kabul edilemez bir şeydir. Yapmamız gereken şey sonuna kadar direnmek ve asla vazgeçmemektir. Bu hayattaki birinci amacımız, başkalarına yardım etmek. Eğer yardım edemiyorsak ta, en azından kimsenin canını yakmamaktır.
Siz ne kadar çok sevgiden beslenirseniz veya birilerini sevgiyle beslerseniz eylemleriniz de o kadar korkusuz ve özgür olacaktır. Geçenlerde bir kitapta okuduğum cümle ile satırlarıma son veriyorum. “Allah iyi insanları kötülerle sınar ama onlara yâr etmez.” Kafanızı yormayın. Yorgun olanlara önerim, gönüllerin de dinlendikleri insanlarla yola devam etsinler…
Ben sizlere beni tüm yıl boyunca yalnız bırakmadığınız için ve her koşulda gösterdiğiniz saygı ve sevgiye ayrıca çok teşekkür ediyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Yılın son kahvesi içilsin ve 2019 yılı ajandaları hazırlansın. Haydi o zaman verin elinizi gidiyoruz 2019’a…
Mutlu Seneler diliyorum…
Dipnot:
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/aygul-aydin/2018-yilinda-astroloji-bedelli-askerlik-ile-ilgili-neyi-ongoruyor-40702057
Seneye görüşürüz desem…
Kaç yaşına gelirsem geleyim bu espriyi seviyorum. Aman içinizden çok mu komik yani dediğinizi duysam da her yılı böyle sonlandırmakta benim eğlencem olsun. En azından bugün bana bu espriyle mesaj atanlar ya da “seneye görüşürüz Aygül” diyenlerle aramda özel bir gülümseme hali olacağından dolayı oldukça mutluyum. Çünkü biliyorum ki bu yazı okunmuş ve aynı şeyleri düşünüyoruz hissiyatı ile birbirimize gönülden bağlanacağız. Ve sanırım bu ince espriyi benim okuyucularımdan başka kimse anlamayacak. Aslında işin içinde incecik bir nüans olmuş olacak. Seviyorum içinde naif dokunuşlar olan duyguları…
Koskoca bir yılın daha sonuna geldik. Şahsen yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.
Kâh ağladık kâh güldük, kâh söylendik ama yıldızlara tutuna tutuna bugünlere geldik. Kayıplarımız da oldu, bugüne kadar hiç tanıyamadıklarımızı da tanıdık, sevmediklerimizi sevmeye çalıştık, affetmek istediklerimiz oldu ama gönül izin vermedi, bir çoğumuz Aşk’ı bekledi kimi bulduğunu sandı kimi seneye bıraktı... Elbet yaşananlar sadece bizim hayatımız içinde olmadı. Ülke koşullarımız ve yaşanan olaylar hepimizin psikolojisini de etkiledi.
Az çok değerlendirmek istersek yılın astrolojik deneylerine bakalım.
Ben laboratuvarı hazırladım.
Herhangi bir sıralama yok aklıma gelenleri yazıyorum. Unuttuklarımız olursa sizlerde hatırlatın.
*Prens Harry ile Aslan burcu olan Meghan Markle evlilikleri ile başlayalım.Bu güzel bir deney.
-Meghan ay burcu terazi prens Harry’nin ise Venüs terazi burcunda olmasıyla 2018 yılı güneş tutulması etkisiyle özellikle Meghan haritasında çok önemli olan göstergelerle aile birliğini kurmuş oldu. Tabi bu kolay olmadı. 2017 yılından bu yana yaşanan tutulmaların Aslan ve Kovalar için ait oldukları yeri bulmak ve orda olmak isteklerini tetikledi.
*İkizler burcu olan Sıla ile Akrep burcu olan Ahmet Kural arasında yaşananlar ise Venüs Akrep gerilemesine bir örnek olabilir.
-1982 doğumlu Ahmet Kural’ın Güneş, Venüs, Merkür ve Jüpiter gezegenlerinin akrep olması ile aynı zamanda bu alanda yaşadığı kuvvetli Venüs Retro’su ile yaşamının en büyük sınavını vermiş bulunmaktadır. Haritasında Ay düğümlerinin Yengeç ve oğlak aksında olması ve bu yıl içinde gerçekleşecek tutulmaların yaşamıyla ilgili önemli bir sürecinin başlayacağını da öngörebiliriz.
*Türk silahlı Kuvvetleri Suriye’nin Afrin bölgesine 20 Ocak’ta Terör örgütlerini temizlemek için operasyon başlattı. (Oğlak Yeniayında)
*Bedelli Askerlik ile ilgili geçtiğimiz yıl 07 Ocak 2018 tarihinde yaptığımız öngörümüzü yakın takip edenler bilirler.2018 yılı yaz aylarında öngördüğüm bedelli askerlik 25 Temmuz 2018’te yasalaştı. Okumak isterseniz yazı sonunda ki linke tıklayabilirsiniz.
*8 Şubat 2018 tarihinde Kova tutulması zamanlarında 1800’lü yıllara kadar dayanan geçmişimizi E-devlet Soyağacı sorgulama sistemi ile öğrenebildik.
*18 Nisan 2018 tarihinde Güneş-Uranüs kavuşumu Koç Yeniayın da Erken seçim kararı alındı.
*2 Haziran 2018 Koç burcu olan Ali Koç Fenerbahçe’ye Başkan oldu.
*Oğlak burcunda yaşanan dolunay ile 24 Haziran 2018 başkanlık sistemine geçildi.
* Yengeç burcunda yaşanan yeniay ile 8 Temmuz Tekirdağ-Çorlu Tren Kazası yaşandı.
*11 Temmuz 2018’de Kova ay tutulması zaman diliminde bir Kova burcu olan Adnan Oktar tutuklandı.
*Kova Ay tutulması ile 19 Temmuz da 2 yıl süren OHAL sona erdi.
*26 Temmuz 2018 tarihinde ABD Başkanı Trump, Rahip Brunson yüzünden Türkiye’ye büyük yaptırımlarla tehdit edince bizlerde çeşitli boykotlara gittik. Mesela iphone telefonlar kırılarak cevap verildi J
*21.yy. en uzun Kanlı Ay tutulması kova burcunda yaşandı.
*14-15 Ağustos Dolar ve Euro bir gecede inanılmaz bir yükseliş yaşadı. Mars Kova burcunda geriliyordu ve biz gökyüzü okuyucuları bunu 2018 başında öngörüyorduk.
*2 Ekim 2018 tarihi Mars kova-Güney düğümü kavuşumu ve Venüs Akrep geçişinde Gazeteci Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan başkonsolosluğunda bilinmeyen bir şekilde öldürüldü.
*Terazi yeniayında Rahip Brunson 12 Ekim 2018 tarihinde serbest bırakıldı.
*1990 doğumlu Yengeç burcu Şeyma subaşı ile İkizler burcu Acun Ilıcalının boşanması 2018 yılına damgasını vurdu.
-Acun Ilıcalı 1969 doğumlu bir İkizler Mars gezegeni Retro yay burcunda Jüpiter buraya ufak dokunuşlar yapacak ve Güneş-Merkür ikizler ve burayı karşıtlıklarını Jüpiter tetikleyecek. Bazı konularda önemli farkındalıklar yaşayabilir ve önemli yüzleşmelerle karşı karşıya kalabilir. Buradan yüzeysel bir öngörüde bulunmak doğru olmaz. Düşmanlıklara çok dikkat etmesi gerekmektedir.
* 4 Mayıs 1964 Doğumlu Boğa burcu Muharrem İnce’nin bu yıl mayıs aylarında yaptığı Uranüsyen çıkışın aslında doğru kontrol edilmediği için zorlayıcı etkilerini deneyimlemesi astrolojik olarak Uranüs boğa transitine bir örnek olabilir.
*Jüpiter Akrep süreci boyunca hem Türkiye’de hem de dünya üzerinde 1,5 yıl boyunca cinsel taciz olayları ve davaları oldukça gündemde oldu. Setlerde olanlar, çocuk istismarları ve daha bir sürü noktada gerçekleşen artış.
*Kova burcu Arda Turan ve Oğlak burcu Berkay arasında yaşanan sert taciz kavgası. Aynı zamanda 6 Ocak 2019 yılında yaşanan Oğlak burcu güneş tutulması ile ocak sonu ve şubat başı bu olayın tekrar gündeme gelmesi tekrar söz konusu olabilir.
*Kova Burcu olan Mehmet Ali Erbil’in yaşadığı ani düşmeden kaynaklı sağlık sorunları.
*1959 doğumlu olan Terazi burcu Cem Özer’in tam Terazi dolunayında yaşadığı kaza ve sağlık sorunları.
*Boğa burcu olan Demet Akalın’ının Venüs Retro’sunda-Uranüs karşıtlığında 15 dk. içinde boşanması.
Kasım başından bu yana durum ortada Ankara tren kazası, şehitlerimiz, uzay istasyonun kurulması ve son olarak yerel yönetim seçimleri adayları açıklanması derken bir sürü gündemle 31 Aralık 2018 tarihine geldik.
Şimdi sizlerde kendi tarihinize bir bakın.
Neler yaşandı?
Neler oldu?
Duyarsız ve amaçsız yaşamayın. Kimin gözyaşını sildiniz, kime bir faydanız oldu. Kimler size “Allah razı olsun” dedi. Kime bir hayrınız dokundu.
Kime âşık oldunuz?
Yıllar sonra kimi buldunuz?
Tekrar bir şans daha isteyecek gücü nerden bulabilirsiniz?
Kimi affettiniz?
Kimden özür dilediniz?
Kimi övdünüz ya da cesaretlendirdiniz? Diyee bu liste uzar gider.
Biliyorum bu yıl ait olmadığınızı düşündüğünüz sorumlulukların yükü, merhametinize yenik düştüğünüz insanlara, kendinizi sevmeye bile müsaade etmeyen egosu yüksek kişilerin yorgunluğuna teslim ettiniz. 2018 yıl geneli bizlere vazgeçmek, kabul etmek ve şartları zorlamamak gibi konularda baya bir şey öğretti diye düşünüyorum. 2018 yılı, hatasını kabul etmek istemeyen korkaklara cevabını veren ama hangi şartta olursa olsun hatasını düzeltmek için de gayret gösteren kişilere ödüllerini sunan bir yıldı. Şu saatten sonra 2019 yılında zorlanabileceğimiz bir konu kalmadı. Bir daha yanılmamak için neleri gözden çıkartabileceğimizi artık hepimiz çok iyi biliyoruz.
Bundan sonra emeklerinize yazık olacak hiçbir yerde durmayın. Bir şeyler sizin için gerçekten önemliyse onun bir yolunu bulursunuz. Bulamıyorsanız gerçekten önemli mi bunu sorgulayın. Yaşam eğer bir yolsa, o yolda size eşlik etmek isteyenler siz ısrar etmeden sizin yolunuzda yürür zaten. Ya da yürümek için elinden geleni yapar. Kimsenin yanında kalması ya da olması için gayret göstermeyin. Siz sendelerken elinizden tutan, iyi misin diye soran, sizin işlerinizi yolunuzu koymanız için derdinizle dertlenen bir tane bile biri varsa hayatınızda “off” diyorum ne şanslısınız. Herkes hayatında mutlaka biri tarafından sevilir ama bunu bilmek büyük bir lükstür. Kimi bunu bilerek bu servetle yaşar kimi de bunu hiçbir zaman bilmeyerek yıllarını heba eder. Unutmayın en büyük zenginlik sevgidir.
Her seferinde hatırlatmakta fayda var. Bizler akrep burcu bir ülkenin vatandaşlarıyız. Sürekli küllerinden doğmak, sürekli değişime hazır olmak ve her defasında korkularımızın tetiklenmesi her zaman mümkün olabilir. Bu yüzden yaşadığımız acılardan ders alarak ve kazandığımız tecrübelerimizi büyük başarılara dönüştürmeye çabalayarak ilerlemeliyiz. Her şeyden önce insan olmanın vasıflarını yerine getirmemiz gerekmektedir. Asıl hedefimiz başkasından iyi olmak yerine bir önceki yıldan daha iyi olmaktır. Karşılaştığımız zorluklara karşı kayıtsız kalmak, kabul edilemez bir şeydir. Yapmamız gereken şey sonuna kadar direnmek ve asla vazgeçmemektir. Bu hayattaki birinci amacımız, başkalarına yardım etmek. Eğer yardım edemiyorsak ta, en azından kimsenin canını yakmamaktır.
Siz ne kadar çok sevgiden beslenirseniz veya birilerini sevgiyle beslerseniz eylemleriniz de o kadar korkusuz ve özgür olacaktır. Geçenlerde bir kitapta okuduğum cümle ile satırlarıma son veriyorum. “Allah iyi insanları kötülerle sınar ama onlara yâr etmez.” Kafanızı yormayın. Yorgun olanlara önerim, gönüllerin de dinlendikleri insanlarla yola devam etsinler…
Ben sizlere beni tüm yıl boyunca yalnız bırakmadığınız için ve her koşulda gösterdiğiniz saygı ve sevgiye ayrıca çok teşekkür ediyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Yılın son kahvesi içilsin ve 2019 yılı ajandaları hazırlansın. Haydi o zaman verin elinizi gidiyoruz 2019’a…
Mutlu Seneler diliyorum…
Dipnot:
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/aygul-aydin/2018-yilinda-astroloji-bedelli-askerlik-ile-ilgili-neyi-ongoruyor-40702057