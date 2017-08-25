Sen eşsiz biri olarak doğdun, bir kopya olarak ölme

Günaydın haftanın son günü ve bir çoğumuz için uzunca bir tatilin başlangıcı da diyebiliriz. Herkes kendi olma lüksüne kavuşmak için yaşar. Evet, bu bir lükstür. Kendi olabilmek insanoğlunun en zor sahip olabileceği şeydir. Bugünden itibaren Satürn ileri hareketiyle tavsiyem bu süreç içerisinde ruhsal ve duygusal anlamda kendinize ulaşabilmenizdir.

Ay bugün Terazi burcunda hareket ediyor olacak. Ay-Jüpiter kavuşumu ile uyum ve denge arayışımızdaki artış oldukça yükselecek. Tabi asıl önemli bir meselemiz var ki; karmanın efendisi dediğimiz Satürn gezegenimiz ileri hareketine doğru bir geçiş yapacak.







Satürn' ün geri hareketi demek, geçmişteki hatalarımızla yüzleştiğimiz, aslında birilerinin başına gelmiş olayları bir türlü onların açısından bakamadığımız zamanlar ile sınandığımız bir zaman dilimi olaraktan da tanımlanabilir. Bu aslında bizim genlerimizle de ilgilidir.







Bizler anne ve babalarımızın sadece saç rengi ya da burun yapısı benzerliklerini alarak dünyaya gelmeyiz. Onların bize sahip oldukları yaş zamanlarındaki bilinçleri, doğruları veya başkalarına yaptıkları haksızlıklar ile de dünyaya geliriz. Atalar boşa konuşmaz. ‘’Dedesi koruk yemiş torunun dişi kamaşmış” derler. Yani verdiğimiz her karar, yaptığımız iyi ya da kötü her istek dönüp dolaşıp etki altına bizleri alacağına dair söylenmiştir.







Satürn burada bu karma enerjisini barındırır. İşte hayatımızın en gerçek yanı budur. Geçmiş şimdiki ve gelecek birbirine bulanıklaşmaya başladığı birkaç günlük süreç içerisindeyiz. Geçmişte kötüydünüz ve o zama, önceden belirlenmiş bir zamanda, size bir ders vermek için bir olay meydana gelecektir. Geçmişte iyi olduysanız, önceden belirlenmiş bir zamanda, iyi işleriniz için sizi ödüllendirmek adına bir olay meydana gelecektir.







Geriye dönük olarak Satürn'ün karması, geçmişte ne kadar sorumluluk sahibi olduğunuz ile ilgilidir. Satürn ileri hareketine geçmesiyle doğrudan yaşadığınız acıyı iyileştirir ve daha iyimser bir gelecek düşündürtür. Artık manevi olarak geçmiş borçlar ödenir ve karmik denge test edilir. Daha sonrasında mutlu ve başarılı ilişkilere doğru ilerlenebilir.







6 Nisan 2017'de Yay burcunda gerilemeye başladı. 25 Ağustos’ta Satürn’ün düz hareketinin başlamasıyla derslerinizi öğrenmeyi ve anlamayı başardıysanız bundan sonrası daha sürükleyici olacak.



2017 yılı içerisinde, astrolojinin tüm yönleri açısından en zorlayıcı olan Satürn çok kolay dersler ilede sınamadı. Venüs’ün olumsuz acıları bize sevgi ve para ile ilgili dersler verdi. Bu soğuk yön, olumsuz duygular, mesafe veya diğer ilişki sorunlarında farklı deneyimler kazandırdı. Bu önümüzdeki birkaç günlük zaman içerisinde ilişkinizi kaybetmek istemiyorsanız ekstra gayret sarf etmek, ilişki sorunlarının riskini azaltacaktır. Bu etki altında, yalnız ve üzgün hissetmek ortak sorunumuz olabilir. Para da kısıtlayıcı ve baskıcı bir durum noktasında olabilirsiniz. Bu nedenle para ve diğer kaynakları boşa harcama eğiliminden kaçının.







Mevcut ilişkinizi, kariyerinizi veya hayatınızın diğer değerli bölümlerini korumak için sıkı çalışmanız gerekir. Sorumluluklarınızı, özellikle de sevdiklerinizi görmezden gelmemeli daha özenli olmanız gereklidir. Satürn gerilemesinin bitmesi sınırlama, kısıtlama, endişe ve korkudan artık arındığınız, bakmakla yükümlü olduğunuz kişilere ve kariyerinize ilişkin görev ve sorumluluklarınızı içeren belirli konularda başarılı sonuçlar almaya itebilir.







Satürn ileri pozisyonunda, ilgili konularda anlaşmaya varmalı ve bir sonraki aşamaya hazır olmanız gerektiğinizi söyler. Şimdi diyeceksiniz ki biz nerden bilelim bir sonraki aşamayı. İşte asıl tüm mesele tecrübe, öngörü ve yaşadığınız olayı anlamanız…

Gelelim Günün tavsiyeli hikâyesine;

Genç bir adam, değerli taşlara ilgi duyarmış ve mücevher ustası olmaya karar vermiş. "Bu mesleği yapacaksam, iyi bir mücevher ustası olmalıyım" diye düşünmüş ve ülkedeki en iyi mücevher ustasını aramaya başlamış. Sonunda bulmuş, yanına varmış, bir süre bekledikten sonra usta tarafından

kabul edilmiş. "Anlat, dinliyorum" demiş usta. Genç adam anlatmaya başlamış; taşlara ilgi duyduğunu ve iyi bir mücevher ustası olmaya karar verdiğini heyecanla anlatmış.



Yaşlı usta sesini çıkarmadan genç adamı dinlemiş, sözleri bitince de ona bir taş uzatmış, "Bu bir yeşim taşıdır" dedikten sonra genç adamın avucuna taşı bırakmış ve avucunu kapatmış. "Avucunu aynen böyle kapalı tut ve bir yıl boyunca hiç açma. Bir yıl sonra tekrar gel. Haydi, şimdi güle güle" demiş ve şaşkın genç adamı öylece bırakıp kalkmış, odadan çıkmış.







Genç adam evine dönmüş, kendisini merakla bekleyen annesiyle babasına neler olduğunu anlatmış. Anlattıkça da kendisine çok anlamsız gelen bu hareketi ve soğuk konuşması nedeniyle kızdığı ustaya olan öfkesi artıyormuş. Günler geçmeye başlamış. Genç adam

sürekli söyleniyor ama avucunu hiç açmıyormuş.



"Nasıl böyle budalaca bir şey yapmamı ister. Bir de ülkenin en iyi mücevher ustası olacak. Bu saçmalığa bir yıl boyunca nasıl katlanacağım, böyle bir eziyetle nasıl yaşarım. Bu ne biçim ustalık. Ustalık kaprisi yapacaksa, bari başından yapmasaydı." diye devamlı söyleniyor, her önüne gelene ustadan yakınıyor ama avucunu hiç açmıyormuş.



Avucu kapalı uyuyor, bütün işlerini diğer eliyle yapıyormuş. Ve bu duruma da giderek alışmaya, diğer elini çok rahat kullanmaya başlamış. Uyurken de yanlışlıkla avucu açılıp taş düşmesin diye hep yarı uyanık uyuyormuş.

Böylece bir yıl geçmiş, her günü zorluklarla dolu, her gecesi de yarım uykuyla yaşanmış bir yılı tamamlamış.

Ve o gün gelmiş. Genç adam tam bir yıl sonra, büyük ustanın karşısına çıkmış. Usta bir süre beklettikten sonra yanına gelince,

genç adam ne kadar saçma bulursa bulsun, bu sınavı başarıyla tamamlamış olmanın verdiği

gururla elini uzatmış, avucunu açmış.

"İşte taşın" demiş, "Bir yıl boyunca avucumda taşıdım, şimdi ne yapacağım?" Yaşlı usta sakin bir sesle cevap vermiş: "Şimdi sana bir başka taş vereceğim, onu da aynı şekilde bir yıl boyunca avucunda taşıyacaksın." Bu söz üzerine genç adam bütün sükûnetini kaybetmiş, bağırıp çağırmaya başlamış.



Yaşlı ustayı bunaklıkla, delilikle suçlamış, mücevher ustalığını öğrenmek için gelen genç bir insana

böyle eziyet ettiği için, hasta olduğunu bağıra çağıra söylemiş. Genç adam bağırıp çağırırken,

yaşlı usta ona hissettirmeden bir taşı avucuna sıkıştırmış. Öfkeden yüzü kıpkırmızı genç adam, bir yandan bağırıp çağırırken avucundaki taşı hissetmiş. Durmuş, taşı biraz daha sıkmış ve heyecanla konuşmuş:

"BU TAŞ, YEŞİM TAŞI DEĞİL USTA!"



Dememiz o ki; Hayat aynen bu şekildedir. Bir şeyler için inat ederiz. Kızarız bağırırız, neden yaşadığımızı anlamayız. Âmâ artık demlenmişizdir. Durgunluk ve sükûnet ruhun olgunlaşmasıyla yetersizlik ve eksikliğin acısından kurtulmaktır.







Endişe, kuruntu, içsel acılar ve sıkıntıları bırakarak yaşamaktır. Bedensel zevk ve heyecanlardan doğan küçük mutlulukların oluşturduğu yalancı cenneti terk etmektir. Çokluğun teklik olduğunu anlamaktır. Bu sayede durgunluğa ve sükûnete varan, can sıkıntıları ve pişmanlıklardan kurtulur, sabrın ve hoşgörünün gücüyle gerçeği bulur.

Mutlu günler dilerim. İyi Tatiller…

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Sevgiler…

Aygül AYDIN