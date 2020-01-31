Satürn-Plüton kavuşum: “Vermeyince Mabut, neylesin Sultan Mahmut”

Artık haftanın son gününe gelmiş bulunmaktayız.
Haftanın son günü ne ki?
Ocak ayının resmen son gününe gelmiş bulunmaktayız.
Şubat ayında bir Merkür gerilemesi var
İçinizden “offff” dediğinizi duyar gibiyim.
Aman ha sakın!
Biliyorsunuz bizler gökyüzünü niteliklerine göre kullanmayı öğrenen insanlarız.
Sorunlarımıza hayıflanmak yerine yeni çözümler bularak gayret gösteririz.
Ocak ayı değişik bir ay olarak geldi sizlere…
Hayatınız boyunca kaldığınız bütün dersleri kısa bir sürede bütünlemeye girerek vermek zorundaymışsınız gibi…
Hayatınızdaki insanların hakları ve konumlarıyla ilgili en kısa sürede bir yapılanmaya gitmek zorundasınız. Satürn-Plüton oğlak kavuşumu keyfini bozmak istemeyen, olumsuza kör bakan, her işin kolayına kaçmaya meyilli kişileri oldukça sarstı. Âmâ büyükte bir uyanış içerisine soktuğunu söyleyebiliriz. Uyananlar sarsıntıdan yara almayacak ama güçlenecek denilebilir.
Genel olarak bu dönemde yaşadığınız sıkıntılar büyümenize destek olacak sorunlardı.
Peki niyetiniz nedir?
Bir yönden yaşanılan sorunlar sizlerin niyetinizin ya da amacınızın kalitesini test etmek ile ilgili duruyor.
Bugüne kadar oluşturduğunuz şeylerin içini doldurdunuz mu?
Evliliğiniz, işiniz, kariyeriniz, çocuğunuz vs.
Her neyse…
Satürn gezegeni içi “boş” olan ya da “fos” olan şeylere müdahale eder.
Bu yüzden başımıza olmadık işler gelir.
Kazalar, hastalıklar, şanssızlıklar vs.
22 Mart Satürn Kova burcuna geçene kadar sınavlar aynı türden devam edecek ama sadece konularda belirli değişimler yaşanabileceğini söyleyebiliriz. Sınavlar bitmez.
Genel olarak 500 yılda bir başımıza gelen bu süreç bize kendimize hak gördüğümüz konuları değerlendirme olarak söylenilebilir. Ben 35 yıllık hayatımda hiç kimsenin sancısız bir değişim yaptığına şahitlik etmedim. Bu kural hep aynı kaldı ama sancısını bilerek çeken kişilerin çok başarılı değişimler yaptığına şahitlik ettim.
Özellikle Satürn kova burcuna geçene kadar yaşam sizleri fanatik düşüncelerinizi ve ön yargılarınızı bırakmaya zorlayacak olaylarla sınayabilir. Temmuz ayına kadar daha farklı bir süreç içine girerken Temmuz ve Aralık ayında Satürn gezegeni tekrar oğlak burcuna geçiş yapacak. Yani kurallarınız, fanatik düşünceleriniz artık ortadan kalkmaya doğru gidecek.
Yani görmezden geldiğiniz negatiflikler, ben sabırlıyım işte idare ediyorum dediğiniz yerler, artık dayanılmaz noktalara gelebilir.
Bazı acı yüzleşmeler sizleri değişme zorunluluğuna götürebilir. Eğer büyük kabullenişler ile yeni bir kişilik inşa etmenin eşiğinde olursanız hayatı yeniden kazanabilirsiniz. Yaşamınızı yeni bir formatta kendinize göre bir düzenleme olarak getirmezseniz ve bu çalışmalara başlamazsanız krizler size bunları hırpalayarak gösterebilir.
Sonuç ne olursa olsun; yaralarınızdan utanmayın. Güçlü durmaya çalışırken kaybettikleriniz ya da umursamaz gibi göründüğünüz tavrınızın içindeki mutsuzluğunuzun sizi çürütmesine izin vermeyin. Aşılmaz bir duvar gibi sakladığınız duygularınızın aslında sizde yarattığı büyük boşluklar olduğunu unutmayın. Her şey Sezen’in şarkısında dediği gibidir: “Gün gelir hayat sizi bir boşluğunuzdan yakalar”
Kendinizi kurtarın ve hislerinizde samimi olun.
Gelelim günün tavsiyeli hikayesine;
Sultan Murat bir gün sormuş, “ahalimin en şansız adamı kimdir; bulun getirin” demiş.
Neyse bir adamı bulup getirmişler. Adama, “sana çok şansız diyorlar, doğru mu?” diye sormuş. Adam da “Doğru…” demiş.
Bu nasıl iş diye şaşmış Padişah. “Gel bakalım.” diyerek adamı almış hazine dairesine sokmuş. “Al şu küreği eline, daldır şu altınların içine; ne kadar tutup çıkartırsan hepsi senin,” demiş Padişah. Adam da, “Peki, Padişahım ..” diyerek, küreği daldırmış, çıkarmış …
Ama kürek boşmuş.
Çünkü adam küreği ters tutmuş!
Bu işe herkes şaşmış.
Şimdi buna ne dersiniz, beceriksizlik mi, yoksa akılsızlık mı?
Eh ondan sonra, “Vermeyince Mabut, neylesin Sultan Mahmut…” lafı miras kalmış halkımıza. Yani insanda doğuştan gelen bir şeyler olacak, yoksa kolay olmuyor, kürek de dolmuyor…
Eh… Siz eğer akıl, çaba ve sevgi büyütmezseniz o kula kim bir iyilik düşünse, yapılması gerekenler mümkün olmuyor.
Allah herkese akıl, fikir eylesin gerisi gelir…
Pazartesi’ye kadar sorun problem istemiyorum…
Rahat durun bakim
Mutlu günler dilerim…
Not: Bu akşam show radyoda saat 16:00’da Cengiz Semercioğlu programında olacağım.Sohbete devam etmek isteyenleri beklerim.
Satürn-Plüton kavuşum: “Vermeyince Mabut, neylesin Sultan Mahmut”
Günaydın hepinize yepyeni bir günden…
Artık haftanın son gününe gelmiş bulunmaktayız.
Haftanın son günü ne ki?
Ocak ayının resmen son gününe gelmiş bulunmaktayız.
Şubat ayında bir Merkür gerilemesi var
İçinizden “offff” dediğinizi duyar gibiyim.
Aman ha sakın!
Biliyorsunuz bizler gökyüzünü niteliklerine göre kullanmayı öğrenen insanlarız.
Sorunlarımıza hayıflanmak yerine yeni çözümler bularak gayret gösteririz.
Ocak ayı değişik bir ay olarak geldi sizlere…
Hayatınız boyunca kaldığınız bütün dersleri kısa bir sürede bütünlemeye girerek vermek zorundaymışsınız gibi…
Hayatınızdaki insanların hakları ve konumlarıyla ilgili en kısa sürede bir yapılanmaya gitmek zorundasınız. Satürn-Plüton oğlak kavuşumu keyfini bozmak istemeyen, olumsuza kör bakan, her işin kolayına kaçmaya meyilli kişileri oldukça sarstı. Âmâ büyükte bir uyanış içerisine soktuğunu söyleyebiliriz. Uyananlar sarsıntıdan yara almayacak ama güçlenecek denilebilir.
Genel olarak bu dönemde yaşadığınız sıkıntılar büyümenize destek olacak sorunlardı.
Peki niyetiniz nedir?
Bir yönden yaşanılan sorunlar sizlerin niyetinizin ya da amacınızın kalitesini test etmek ile ilgili duruyor.
Bugüne kadar oluşturduğunuz şeylerin içini doldurdunuz mu?
Evliliğiniz, işiniz, kariyeriniz, çocuğunuz vs.
Her neyse…
Satürn gezegeni içi “boş” olan ya da “fos” olan şeylere müdahale eder.
Bu yüzden başımıza olmadık işler gelir.
Kazalar, hastalıklar, şanssızlıklar vs.
22 Mart Satürn Kova burcuna geçene kadar sınavlar aynı türden devam edecek ama sadece konularda belirli değişimler yaşanabileceğini söyleyebiliriz. Sınavlar bitmez.
Genel olarak 500 yılda bir başımıza gelen bu süreç bize kendimize hak gördüğümüz konuları değerlendirme olarak söylenilebilir. Ben 35 yıllık hayatımda hiç kimsenin sancısız bir değişim yaptığına şahitlik etmedim. Bu kural hep aynı kaldı ama sancısını bilerek çeken kişilerin çok başarılı değişimler yaptığına şahitlik ettim.
Özellikle Satürn kova burcuna geçene kadar yaşam sizleri fanatik düşüncelerinizi ve ön yargılarınızı bırakmaya zorlayacak olaylarla sınayabilir. Temmuz ayına kadar daha farklı bir süreç içine girerken Temmuz ve Aralık ayında Satürn gezegeni tekrar oğlak burcuna geçiş yapacak. Yani kurallarınız, fanatik düşünceleriniz artık ortadan kalkmaya doğru gidecek.
Yani görmezden geldiğiniz negatiflikler, ben sabırlıyım işte idare ediyorum dediğiniz yerler, artık dayanılmaz noktalara gelebilir.
Bazı acı yüzleşmeler sizleri değişme zorunluluğuna götürebilir. Eğer büyük kabullenişler ile yeni bir kişilik inşa etmenin eşiğinde olursanız hayatı yeniden kazanabilirsiniz. Yaşamınızı yeni bir formatta kendinize göre bir düzenleme olarak getirmezseniz ve bu çalışmalara başlamazsanız krizler size bunları hırpalayarak gösterebilir.
Sonuç ne olursa olsun; yaralarınızdan utanmayın. Güçlü durmaya çalışırken kaybettikleriniz ya da umursamaz gibi göründüğünüz tavrınızın içindeki mutsuzluğunuzun sizi çürütmesine izin vermeyin. Aşılmaz bir duvar gibi sakladığınız duygularınızın aslında sizde yarattığı büyük boşluklar olduğunu unutmayın. Her şey Sezen’in şarkısında dediği gibidir: “Gün gelir hayat sizi bir boşluğunuzdan yakalar”
Kendinizi kurtarın ve hislerinizde samimi olun.
Gelelim günün tavsiyeli hikayesine;
Sultan Murat bir gün sormuş, “ahalimin en şansız adamı kimdir; bulun getirin” demiş.
Neyse bir adamı bulup getirmişler. Adama, “sana çok şansız diyorlar, doğru mu?” diye sormuş. Adam da “Doğru…” demiş.
Bu nasıl iş diye şaşmış Padişah. “Gel bakalım.” diyerek adamı almış hazine dairesine sokmuş. “Al şu küreği eline, daldır şu altınların içine; ne kadar tutup çıkartırsan hepsi senin,” demiş Padişah. Adam da, “Peki, Padişahım ..” diyerek, küreği daldırmış, çıkarmış …
Ama kürek boşmuş.
Çünkü adam küreği ters tutmuş!
Bu işe herkes şaşmış.
Şimdi buna ne dersiniz, beceriksizlik mi, yoksa akılsızlık mı?
Eh ondan sonra, “Vermeyince Mabut, neylesin Sultan Mahmut…” lafı miras kalmış halkımıza. Yani insanda doğuştan gelen bir şeyler olacak, yoksa kolay olmuyor, kürek de dolmuyor…
Eh… Siz eğer akıl, çaba ve sevgi büyütmezseniz o kula kim bir iyilik düşünse, yapılması gerekenler mümkün olmuyor.
Allah herkese akıl, fikir eylesin gerisi gelir…
Pazartesi’ye kadar sorun problem istemiyorum…
Rahat durun bakim
Mutlu günler dilerim…
Not: Bu akşam show radyoda saat 16:00’da Cengiz Semercioğlu programında olacağım.Sohbete devam etmek isteyenleri beklerim.