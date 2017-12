Satürn gezegeni önümüzdeki 3 yıl sizi hangi alanda meşgul edecek... Burçlarınıza göre mutlaka okuyun

Mutlu pazarlar...

Yükselen Koç:

Satürn gezegeni sizin kariyer alanınızda 3 yıl boyunca hareket etmeye başlayacak. Onuncu evin üzerinden geçen Satürn transiti, kariyerimizde bize nereye gitmek istediğimizi değerlendirme özgürlüğü sunar. Bu geçişten yaklaşık 14 yıl önce, dördüncü evin Satürnlü derslerini öğrendik. Kendimize o süreden gelen güvenli bir alan kurduysak artık mesleki veya kamusal hayatlarımızda güvenli bir temel oluşturmanın zamanı geldi. Toplumdaki duruşumuz şimdi Satürn'ün incelemesine tabi tutuluyor. Koçların kariyerleri artık spot ışıklar altında. Satürn tam olarak inşa etmeye karar vereceğiniz noktalar adına sizi denetime geldi diyebiliriz. Bu geçişten 12-14 yıl önce başlatılan konularınızı iyice bir düşünün. Bu transit, yetişkinlik döneminizde ortaya çıkarsa, kariyer temellerinizi oturtma bilincine geldiğinizi gösterir. Onuncu ev, durduğumuz yere odaklanmak yerine nereye gittiğimiz üzerinde de durur. Nerde olduğunuzu bilmeniz gereken ve kariyerinizdeki yerinizin tespitini yapmanız, kendinizi sağlama almanız gereken bir dönem. Bugüne kadar ne elde ettik? Şimdi, yaptıklarımıza ve elde ettiklerimize gerçekçi bir bakış açısı ile bakmalıyız. Artık dünyadaki yerimizi, kariyerimizi, itibarımızı ve toplumdaki duruşumuzu seçmeli ve bunun için emek vermeye başlamalıyız. Bu transit etkisinin bazı zamanlarda bize hissettirdiği tuzaklara, olumsuzluklara, herkes tarafından tetkik edildiğimiz duygusuna zaman zaman kapılmamalıyız. Eğer gerçek ve dürüst bir imaj için mücadele veriyorsanız hiç korkmamanız gerekmektedir. Tıpkı 4.5 şiddetinde bir depremin yüksek kattaki birinden, orta kattaki birine göre daha fazla sallanma duygusunu hissetmesi gibi olabilir. Kısaca şiddet bellidir sadece olaya sizin nasıl baktığınız daha büyük önem taşır. Bu transit geçişi size kariyerinizde kendinize güven verecek ve başardıklarınızın tam olarak ne olduğunu gösterecektir. 2015 Eylül ayından bu yana verdiğiniz emeklerin karşılığını alacağınız harika bir dönem. Satürn bu alandan ayrıldığında, dünyadaki yerinizi ve başarılarınızı konuştuğunuz ve markalaştığınız bir süreç yaratacaksınız.

Yükselen Boğa: 3 yıl sürecek olan Satürn Oğlak geçişiniz, genellikle kendinizi geliştirme amacındadır. Bu dönemde ideallerinizi ve hedeflerinizi geliştiriyor olabilirsiniz. Eğitim görüyorsanız ya da neyin üzerinde emek veriyorsanız tam olarak sorgulayan bir süre içerisine giriyorsunuz. Mesela; eğitim ya da kariyerinize giden yolda tercihleriniz gerçek benliklerinize uyuyor mu? Bu dönem başlayacağınız çalışmalar bilinçli bir düzeyde olursa Satürn’ün bir sonraki ev transitine hazırlanmış olursunuz ve kariyerinizi istediğiniz yönde taşımış olursunuz. Fakat çoğumuz, bu zaman zarfında kendimizle kavga etmek ve kendimizi yenme tavrımızla uğraşırsak bazı fırsatları kaçırabiliriz. Bu transit aynı zamanda inanç, umut ve vizyonumuz ile de ilişkilidir. Dokuzuncu ev transiti, yükseköğrenim ve seyahat gibi şeylere bağlı olmasından dolayı bu konuların da hayatınızda sürpriz bir şekilde anlam kazanmasını etkileyeceği de düşünülmelidir. Transit başlangıcında, kendinizi biraz kasvetli hissedebilirsiniz. Bugüne kadar geldiğiniz iyimserlik derecenizi muayene ediyorlarmış gibi gelebilir. İnanç sistemleriniz iyi mi? Ne için bekliyoruz? Ne tür bir geleceğe doğru çalışıyoruz ve neden? Bizi yönlendiren ve bizi gündelik yaşamın ötesine taşımaya motive eden ruh nerede? Sorularını kendinize sorun. Satürn’ün dokuzuncu evimize ilk girişi kendimizi sorgulamamıza neden olabilir. Ancak transit sonuna kadar kendimizi geliştirme konusunda çok çalışırsak eski ruhumuzu yenilenmiş bir ruhla değiştirmiş olacağız. Nereye doğru gittiğimizi bilmek için bir adım daha yaklaşacağız ve kendimize inandıracağız. Bizi geride tutan ve yenilgiye uğratan tutumlardan vazgeçmeyi öğrenirken umutlu olmayı öğreneceğiz.

Yükselen İkizler

Gücü nasıl ele alıyorsunuz? Tutkularınızın esiri misiniz? Ne çeşit takıntılarınız ve bağımlılıklarınız var? Satürn oğlak burcundan çıktığında bu soruların hepsinin cevabını bulabileceksiniz. Öncelikle bu transit finansal durumunuzu ilgilendirirken özellikle borçlar ve ortak finansmanlarla ilgili durumları da kontrol etme ihtiyacı sunabilir. Yaşam karşısında çevrenizdeki insanların samimiyeti ile ilgili sorunlarla karşılaşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu baskılar, bizim tutkularımızı daha fazla ortaya çıkarmak için "tasarlanmış" olabilir. Bu transit sırasında, çevremiz ve partner ilişkilerimizdeki iyi niyetimizin eskisi gibi etkili olmadığına karar verebiliriz. Bu transit etkisi başlarında kişinin maliyesini düzenlemeye başlamak akıllıca olur. Bunu yapmazsak, Satürn büyük olasılıkla bizi sadece bu işi yapmaya zorlayacak yollar bulacaktır. Kendi hayatımız üzerinde güç sahibi olduğumuzu fark etmeliyiz. Eğer fark ederseniz hayat sizi bu transit etkisinde zorlamaz. Başkalarını kontrol etmeye teşebbüs ederek, kendi gücünüzü kendinizden uzak tutmayın. Bu transitin sonuna doğru, manevi olarak kendinizi sağlıklı hissedeceksiniz. Hem ilişkilerinizde, hem finansal durumunuzda hem de duygusal dünyanızda daha kontrollü olacağınız bir ustalık hissi kazanacaksınız. Kısaca yaşamın genellikle göz ardı edilen veya ihmal edilen esas deneyimlerinin uç noktaları ile yüzleşme zamanıdır.

Yükselen Yengeç

Satürn Oğlak burcunda yedinci evinize geçerken ortaklarınızla ya da ilişkinizdeki tutarsızlığa odaklanır. Satürn, dokunduğu yaşam alanlarında "bahar temizliği" yapmamıza neden olur. Bu transit sırasında birebir ilişkilerin düşünülmesi ve anlaşılması gerekir. Başlangıçta, genellikle Satürn'ün geçişlerinde ilişkilerimiz üzerinde kendimizi belirsiz ve gergin hissedebiliriz. Belki de kendimizi geri çekilmiş göstermek isteyebiliriz. Bu, başkalarıyla olan önemli ilişkilerimizi tanımlama, anlama ve kristalleştirmemiz gereken bir zamandır. Transitin sonuna kadar, taahhüt ve uzlaşma hakkında çok şey öğreneceksiniz. Genellikle bu transit bir söz veya yeniden evlilik için bir dürtü haline gelebilir. Sağlıklı ortaklıklar kurmak veya mevcut ortaklıkların güçlendirilmesi ile ilgili olabilir. Satürn her zaman gerçekliğin ve nesnelliğin adil bir ölçüsünü getirir. Böylece gerçek ya da arzulanan her türlü ilişki tanımlanır yepyeni bir süreç başlar. Başkalarını birey olarak görmeye başlamaya ve başkaları ile ilişki kurma şeklimizi iyileştirmeye mecbur olduğumuzu öğreniriz. Evlilik kararı almanız veya hayatınızdaki ilişki dengesini kurmanız üzerine önemli öğretilerinizin olacağını söyleyebiliriz. Eğer bir ilişkinizden veya evliliğinizden beklentiniz çok fazla ise veya sizin için önemli olan konularda artık işlemediğini hissediyorsanız bu gerçeklerle objektif olarak yüzleşmenin zamanıdır. Bu dönemde ilişkilerdeki tavır ve davranışlar da belli bir soğukluk ve geri çekilme verebilir. Partneriniz ona her zamanki davranış tarzını niye değiştirdiğiniz merak edebilir. Eğer sadece ilişkiniz hakkında net bir bakış açısı kazanmak ve ilişkiye ne şekilde katkıda bulunabileceğinizi düşünmek için kendinizi geri çektiğinizi açıklayabilirseniz en azından partnerinizin aklına mevcut durumdan daha kötü ihtimaller gelmez. Ve bu alanda büyük farkındalıklar kazanarak ilerlemiş olursunuz.

Yükselen Aslan

Satürn oğlak burcundaki transitini altıncı ev konusuna çeviriyor. Bu da günlük işlevler, alışkanlıklar, sorumluluklarınız, iş ortamınız ve sağlık alanlarında belirli bir baskı seviyesi hissetmek olasılığınızı yüksek tutuyor. Satürn'ün altıncı eve geçişinin başlangıcında, kendinizi gayet hesaplı ve planlı olmak adına baskı altında hissedebilirsiniz. Başlangıçta, günlük rutinlerinizdeki ya da sorumluluklarınızdaki aşırı basıncın neye benzediğini anlamaya çalışırken bazı konuların hayatınızda tıkanmış olduğunu hissedebilirsiniz. Satürn daha öncesinde ihmal etmiş olduğumuz şeyleri incelemeye gelmiş bir görev içinde hepsini önümüze getirebilir. Zamanımızı en iyi nasıl kullanabiliriz? Günlük yaşamınızda bedeninizi nasıl daha iyi yönetebiliriz? Burada bulunan Satürn'ün baskısı, günlük rutinlerimizi ve çalışmalarımızı çevreleyen gereksiz hizmetlerden bizi haberdar edecek ve bu temizliği yaptırmak için bizi hazırlıyor olacak. Aynı zamanda fiziksel ve sağlıkla ile ilgili alanda da egzersiz yapmak veya bunu düzenli hale getirmek adına bize fırsatlar sunabilir. Zamanımızın daha üretken nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Sağlık ve zindeliğinizi iyileştirmek için ise yeni rejimlere başlamak adına mükemmel bir zamandır. Aslında, bizi zorladığını düşündüğümüz olaylar, davranışlarımızdaki hataları düzeltmek için gerekli motivasyon sağlar. Genel olarak, sağlık endişeleri ortaya çıkarsa bunlar kontrol edilebilir tarzda olur. Diyet, rutinler ve alışkanlıklarda değişim ihtiyacı sinyali verir. Transit sonuna kadar, daha üretken, daha sağlıklı ve daha odaklı olmayı öğreneceksiniz. Çalışkan olmak veya hizmet verdiğiniz alanın doğru yer olup olmadığını anlamakta bu geçişin en önemli etkisi. Devlet ile ilgili çalışmalarınız, sınavlarınız gibi konulara yapacağınız altyapı çalışmaları sonraki süreçler adına faydalı olabilir.

Yükselen Başak

Satürn transitiniz yaratıcı gücün evi olan 5.evden geçerken, ilk başlangıçta "cesaret" eksikliğinden dolayı kendinizi sınırlı kalmış hissettirebilir. Genelde bu geçiş sırasında bazı insanlar hiç eğlenmediklerinden bahsederler. Sevilmediklerini ve takdir görmediklerini düşünürler. Tam tersi aslında bu etkiyi aşk enerjimizi, yaratıcılığımızı veya canlılığımızı nasıl kullanmamız gerektiğini yönelik kavramaya sağlar. Bu transit geçişi etkisinde kendinizi nasıl eğlendiriyorsunuz, nasıl eğlendiğiniz ve egonuzu nasıl yönettiğinizle ilgili konular hakkında Satürn teftiş etmeye gelmiştir. Seni benzersiz kılan şey nedir? Gururla nasıl başa çıkıyorsunuz? Yaratıcı yetenekleriniz neler? Bu transit geçiş sırasında yüzleşeceğiniz konularla birlikte seni başkalarından farklı kılan şeyleri ve kendi yaratıcı yeteneklerinizi oldukça somut bir şekilde düşünen sağlam bir fikir verecektir. Bunu anlamaya çalış. Birçoğunuz yeteneklerini yeniden değerlendirme döneminden geçiyor olacak. Aynı zamanda bu transit aşk ve sevgi anlamında sürpriz ve kalıcı gelişmelerde sunabilir. Bu zaman diliminde Satürn sizi aşk ve ilişkiler konusunda yüzleşeceğiniz sorunlar getirirken, sevgi anlamında "hak" ettiğiniz sevgiyi de size sunmaktan kaçınmaz. Bu transitin derslerini öğrenirken kendinizi sevmeyi ve kendinizle gurur duymayı öğrenmelisiniz. Ego ve benim istediğim sevgi anlayışından sıyrılmayı öğrenmelisiniz. Takıntı yaptığınız ilişkiler bazı ahlaki kurallarınıza uyum göstermiyorsa artık bitme zamanı gelmiştir. Bu geçiş sürecinde kendinize güvenmek ve kendinizle gurur duyacağınız yaratıcılığınıza sahip olmak, başkalarının sizi nasıl gördüğünü değil sizin kendinizi nasıl görmeniz gerektiğini öğrenmelisiniz.

Yükselen Terazi

Satürn'ün artık haritanızda dördüncü eve geçiş işlemini başlatmış bulunmaktır. Yani hatırı sayılır bir "iç düzeninizde yeniden oluşma" zamanıdır. Bu aşamada, kimliğinizi sağlamlaştırmaya, köklerinizi araştırmaya başlıyorsunuz. Böylece 2020 sonrası, Satürn beşinci evden geçişi başlattığında yani bundan üç yıl sonra bazı önemli işler üzerine girişimlerde bulunmaya hazır olacaksınız. Ancak, geçmişe olan bağlarınızı çevreleyen konularla karşı karşıya kalacaksınız. Evinizin fiziksel dizaynın da bir değişim yapmak veya hiç aklınızda yokken taşınmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Ailenize karşı yükümlülükleriniz daha gerçek ve baskılayıcı hale gelebilir. Uzun vadeli arzularınızın temellerini atmanız ve kariyerinizde ne çeşit bir yönlendirme yapmanız gerektiğini belirlemeniz gerekmektedir. İş yerinizi ya da mesleğinizi değiştirmeye veya çalıştığınız ortamı yeniden yapılandırmaya gidebilirsiniz. Aile koşullarından kaynaklanan sınırlamalar ön plana çıkacaktır. Dış dünyada kendinizi cesur hissettiğiniz bir zaman dilimi değildir. Evinizdeki ve daha da önemlisi, ruhunuzdaki yeniden örgütlenme, bu transitin gerçek durumunu ortaya koyar. Çoğu, içinde büyük bir bahar temizliği geçirir. Şimdi sessizce ben bu temizliği Satürn yay burcundayken zaten yapmıştım diyeceksiniz. İşte bu süreçte yaptıklarınızın yeri elbet boş kaldı ve bunları fark etme zamanı. Başka bir surette bunları nasıl tamamlayacağınızı göreceksiniz. Tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki transit geçiş etkisi sizler için aşk ilişkilerinde üzülenler ve haksızlığa uğrayanlar adına ise büyük bir ilahi adaletin sonucunu da gösterebilir. Artık kime güvenmeniz gerektiğini iyi biliyor olmalısınız. Geçtiğimiz dönemlerde yaşadığınız problemli ilişkilerden verdiğiniz sınavlar düşünülecek olursa bu bir ustalık dönemi olarak hayatınızda kalacaktır.

Yükselen Akrep

Satürn'ün üçüncü eve geçişi, çevrenizdekilerle nasıl bağlantı kurduğunuz ve bilgiyi nasıl kazandığınız ile ilişkilidir. Bu dönemde öğrendikleriniz geleceğe yönelik yatırım tarzındadır. Kendinize kişisel gelişim adında bazı katkılarda bulunabilirsiniz. Kendinizi daha fazla araştırmak ve daha fazla bilgi edinmek adına zihinsel olarak yeni fikirler üretmek isteyeceksiniz. Bu dönem esnasında kişi gereksiz yere endişelenmeye ve kendi bilgisinin derinliğinden güvensizlik duymaya eğilimlidir. Bu geçişi değerlendirmek isterseniz bir amaca hizmet etmeyi, daha eğitimsel olaylara yönelmeyi ve bunlar için seyahat etmeyi deneyin. Bu dönem kardeşleriniz, akrabalarınız ve arkadaşlarınızla ilişkilerinizi sınırlandırmak durumunda kalacak kararlar vermeniz gerekebilir. İletişim kurma arzunuz olsa da, öğrenme konusuyla artık çok meşgulsünüzdür ve boş sohbetin zaman kaybı olarak olduğunu görebilirsiniz. Zamanınızı ve gayretinizi yapılandırmak ve gereksiz gibi görünen iletişimleri kesmek için alışılmadık bir gayret göstereceksiniz. Ciddi analiz yapma, pratik düşünme, fikirlerinizi daha belirgin olarak ifade etme konusunda vurgularınız güçlenecektir. İkna kabiliyetinizi bu dönem kullanmanız sizin ilerideki dönemlerde oldukça işinize yarayacaktır. Merak ettiğiniz her konu üzerinde araştırma yapmak veya yapılandırmak oldukça başarılı geriye dönüşler getirecektir. Yer değişikliği, taşınma gibi konular gündeminizde olurken, medya basın alanında önemli girişimlerde bulunabilirsiniz.

Yükselen Yay

Satürn’ün ikinci eve giriş hareketi, kendi kimliğinizle ve ilişkilerinizde insanlarla olan problemlerle ilgilenme döneminin bitmeye başladığını söyler. Genellikle büyük bir rahatlama duygusu ile birlikte artık üretken olabilmek için çalışmaya ağırlık vermeniz gerektiğine dair kuvvetli bir duygu hissedilir. Satürn 2015-2017 yılları arasında sizin 1.evinizden geçiş yaptı. Bu sizlere yeteri kadar kendiniz ve sorunlarınız hakkında sizi düşündürmekten bıktırdı. Artık kim olduğunuz ve ne istediğiniz hakkında oldukça fikir sahibisiniz. Artık dünyaya dönerek belirgin bir şeyler yapmak ve para kazanarak kendinizi kendinize ispat etmek isteyeceksiniz. Parasal durumunuzu yapılandırmak, gelirlerinizi ayarlamak, birikim ve yatırımlarınızı yapmak adına içinizde önemli bir dürtü verecektir. Yaşamın bu evresi sıkı çalışma ile tamamlanır. Kişinin hayatında pratik bir zamandır. Mali başarı olağanüstü olmayabilir, ancak yavaş olsa da genellikle istikrarlıdır. Bu transit, geleneksel olarak mali kayıp ile ilişkilendiriliyor olsa da kısa vadede verdiklerini bu transit içerisinde hızlı alır. Uzun vadede çalışmanızı ve para kazanma temellerinizi sağlam atmanızı ister. Bugüne kadar finansal düzeyde ne kadar etkili olduğumuzu incelemek ve ilerlememizden ne kadar memnun olduğumuzu izlememiz gereklidir. Bu transitin amacı, kendi öz-değer duygularınızla maddiyat ve maneviyat arasındaki bağlantıyı kurmanızdır. Eğer bu transitte sağlam ve kalıcı adımlar atarsanız bu transit çıkışında para kazanmak adına güvenli yatırımlar yapmış olursunuz.

Yükselen Oğlak

Birinci evinizdeki Satürn, kişisel kimliğimizi düzenleyen alandan geçişini yapmaya başladığında fiziksel bedenimiz bir odak noktası haline getirir. Yaşımızı hissettiğimiz bir zaman olabilir veya kusurlarımızı oldukça net gören bir dönem içine de girmişizdir. Bu sağlık rejimine, diyetlere ve benzerlerine başlamak için mükemmel bir zamandır. Genellikle dışsal bir koşul geçmişte ihmal edilmiş ve önemsenmemiş önemli gerçekler ve durumlar sizi yüzleşmeye zorlar. Böyle bir deneyim kendi hakkınızda bazı pratik gerçekleri fark edeceğiniz uzun bir dönemin başlangıcıdır. Hatırı sayılır bir şekilde kendinize yeni bir düzen getirme dönemi. Kariyerinizde, evliliğinizde önemli yapılandırılmaların söz konusu olduğu bu süreç mantıklı yol aldığında ilerisi için güven dolu bir gelecek kurmanıza yardımcı olacaktır. Kısaca kendiniz hakkında daha gerçekçi olma, yürümeyen ilişki ya da ortaklıklarla ilgili yollarınızı ayırma ve geleceğe güvenle taşıyacağınız yeni insanları hayatınıza alma durumunu değerlendireceğiniz bir süreç başlıyor. Bu dönemde geçmiş hatalarınızı yapmamalısınız. Evren size bir şans daha sunacaktır. Bu sefer olayları daha farkındalıklı bir düzeyde değerlendirmelisiniz. Tüm bu dönem esnasında eski kişilik yapısı bir daha geri gelmemek üzere arkada bırakılır. Ancak yeni yapının cinsi, yaşama yaklaşımınız ve kendini ifadenizdeki yeni şekil tamamen bu dönemde kendinizle yüzleşme dürüstlüğünüze bağlıdır.Yaşam hakkındaki görüşümüz daha ciddi, sorumlu bir tonlamaya dönüşür. Sonuç, yeni keşfedilen bir kimlik ve benliğin gerçekçi bir şekilde anlaşılmasıdır.

Yükselen Kova

Neden var olduğumuz, başarılarımız veya başarısızlıklarımızın anlamını düşünme dönemi başlamış bulunmaktadır. Satürn'ün bizim on ikinci evimizi geçişi yaptığı zaman diliminde, özellikle hayatımızdaki karışıklık ve hoşnutsuzluğun adaletini getirecek bir döngünün başlamasına işaret eder. Satürn, eleştirel bir gözle yüzeyin altında yatan her şeye ciddi bir temizlik yapmak zorunda bırakır. Eski hatalardan kurtulmak, korkuları incelemek ve atmak, yalnızca daha fazla büyüme ve gelişme için gerekli bir dönemdir. Bu transit geri dönmemek üzere size önemli gerçeklikleri gösterir. Buradaki Satürn, önemsiz şeyleri sınıflamamızı ve yalnızca gelecekteki kalkınma için ihtiyacımız olan şeyleri korumamızı sağlar. Bu süreç oldukça uzun olabilir ve çok yavaş ilerliyormuş gibi hissedebilir. Ancak doğru yapıldığı takdirde en çok ödüllendirici olanıdır. Kendimizi başkalarından bir şekilde ayırmalı ve kıyaslama noktasında bulunmamalıyız. Kendimiz için doğal olarak yaşantımızı kazanma eğiliminde olan bir süreçte diyebiliriz. Genelde yalnız kalmaktan korkarak bazı hataları görmezden gelebilirsiniz. Düşünmek istemeseniz de kendinizi bir türlü engelleyemezsiniz. Hafızanızı zorlayacak olaylarla sıkça karşılaşabilirsiniz. Kendinize ve çevrenizdekiler iyi gözlemlersiniz ve bu süreçte yaşadığınız olaylar size öğretir ki siz ayakta kaldığınız sürece hayat devam eder. Son derece özgür ve çağdaş bir insan olmanıza rağmen, derinlerde kurallara bağlı olmayı ilişkilerinizi manipüle etmeyi dürtüsel olarak isteyebilirsiniz. Görünen yüzüyle olmasa bile mesleki başarılar ve toplumsal hayattaki performans sizin için çok önemlidir. Bunun içinse bu süreci değerlendirmek oldukça önemlidir.

Yükselen Balık

Satürn on birinci eve geçtiğinde çevrenizde gelişen dostluklarınızın veya olaylar size nereye gittiğini kendinize sormamıza neden olacak. Kişisel hedefleriniz Satürn'ün incelemesine giriyor. Başkalarına nasıl uyduğumuz, insanlarla ve gruplarla olan bağlarımız bizim gözlerimizde ciddi konular haline geliyor. Transit başlangıcında kişisel networkümüzün yüzeysel veya yetersiz olduğunu düşünebilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerimizde bizlere değer vermeyen şeyleri görmeye başladıkça yabancılaşmış hissedebiliriz. Dostluklarınızın ne kadar derinlemesine olduğunu ve yüzeysel olanlara karşı kendinizi kayıtsız hissedebilirsiniz. Bu transitle ciddi dostluklar kurduğumuz biriyle tanışabilir ya da zaman ayırma kararı verdiğimiz bir grup ya da bağlılığa üye olabilirsiniz. Kişisel olarak hayatımızda ideal ve hedeflerimiz hakkında daha ciddi hale geldiğimiz için, artık gereksiz sosyal dernekler olarak görünen şeylerin hayatlarımızdan uzaklaşması ihtimali de söz konusudur. Aynı zamanda hobilerimiz ve çocuklarımız ilgili önemli yapılanma kararları alabiliriz. Bu dönemde bazı sorumluluklar almak ve yeni işler kurmak söz konusu olabiliyor. Bu geçişler zaman zaman güvenilir bir lider veya topluma adanmışlık sayesinde toplumsal beceriler vaat edebilir.