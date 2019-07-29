Sakince, biçimlendirmek istediğiniz şeye doğru odaklanın

Hepinize yepyeni haftadan merhaba diliyorum…
Bu hafta hem Merkür gerilemesinin son bulduğu,
Hem Venüs gezegenin Aslan burcuna geçiş yaptığı,
Hem de 1 Ağustos’ta Aslan burcunda harika bir Yeniay’ın olduğu bir hafta.
Başından peşin peşin nasıl bir haftaya girdiğinizi söyleyeyim de şikayetler biraz daha farkındalık kazansın istiyorum. Yeniay’ın sizin haritanızda hangi alanlara etki edebileceğine dair mahmure.hurriyet.com.tr adresin de yazımı paylaştım. Yükselen burcunuza göre tespit ediyor olmanız daha isabetli yorumlar verebilir.
Her gelen Ay’dan yepyeni umutlar besleye besleye Ağustos Ay’ına geldik. Yılın en keyifli ve en belirgin dönemi olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. Buna rağmen bazı şeyler istediğiniz ölçüde doğru gitmiyorsa bir yerler de belki yeterli farkındalık içerisinde olmuyor olabilirsiniz.
Bu hafta başında alın kâğıt kalem ve kendinizle bir toplantı yapın. Yaşamınızda tezahür ettirmek istedikleriniz için yeni bir niyet belirleyin.
Temmuz ayını düşündüğümüz zaman, sürekli iyi şeyleri hayal ettik ama bununla birlikte bazı stresli olaylarla da baş etmeye çalıştık. Temmuz ayı sizlere karanlık hisler vermiş olabilir.17 Temmuz’da yılın son ay tutulmasını yaşadık ve etkileri yeni yeni yansımaya başlıyor. Bunun üzerine farklı bir hareketlenmeye giriyoruz. Aslan burcundaki yeniay fazına giriş yapıyoruz.
Hem ay tutulması hem Merkür gerilemesi sizleri yanlış anlamalar, sinir bozucu sabır testleri ve hırslarımızla ilgili zor sorular içine sokmuş olabilir. Yavaşlamak ve kendinize daha fazla zaman ayırmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Ama bu kötü olmadı. Şimdi bu yeniay size şu mesajı sunuyor: Yavaşça biçim vermek istediğin şeye doğru ilerle ve bunu şekillendirmek için bir yola girmeye başla. Şekil vermek gibi düşünün bunu. Ya da şekil verebileceğiniz eliniz de bir şey yoksa hemen bir hedef bulun ve bu noktaya odaklanın. Bu yeni ay ile ilgili fikirlerimi önden bahsediyorum ki o günden önce neyi “oluşturmak ve gerçekleştirmek” istediğinizi, nasıl oynamak ve yaşamak istediğinizi ya da kime ihtiyacınız olduğunu düşünebilirsiniz. 1 Ağustos günü Aslan burcundaki yeni ay hakkında daha detaylı bir makale yayınlayacağım. Biliyorsunuz ki, Astroloji de zamanlama her şeydir.
Bu Yeniay’da dikkat çekici en önemli aksiyon Uranüs gezegenin Güneş’e meydan okuyor olmasıdır. Egomuzu alçaltarak gerçek gücümüzü bulmamız için bize meydan okuyor…
Güvenli kalmak için korkudan kaçarak kalbimizin arzularını nasıl sabote ettiğimizi gösterecektir.
Boğa burcundaki Uranüs ile kalbimizin temel değerlerine uygun hareket etmemiz gerekiyor.
Bir kare oluşturmak (zorlu 90 derece açı) ani değişim vaat edebilir. Âmâ bu değişim aslında içinizdeki olan potansiyeli çıkartmanız için size sunulan bir fırsattır. Aynı zamanda 90 derece açılar kendinizi açıklamak durumunda kalacağınız konularla da karşı karşıya bırakabilir.
Uranüs 6 derece Boğa: Yenilikçi çözümler oluşturmamızı zorluyor.
Uranüs, bizi özgürleştiren şeyleri bulacağımızı ve gözümüze kadar sokacağının sözünü veriyor ama bunu kendimize nasıl açıklayacağımızı bilmediğimizi bize gösterecek gibi duruyor. Kendimize bir açıklama bulmak durumundayız. Bazı kararlar verilmeli ve yeni bir şeyleri başlatmalıyız. Bir kilim dokumacı gibi ya da bir cam vazo üreticisi gibi…
Koç burcunda Chiron yeni ay bağlantısı çocukluğunuzda yaşadığınız ve dönemlerde çatışmaya neden olan derin iç yaralarınızı değiştirmek için bir fırsat getirebilir. Olayları mutlaka bu derinlikte değerlendirin. Özellikle dün yaşanılan hisler ve duygular sizler için ne ifade ediyordu. Bunları değerlendirin ve kendinizi bir toparlama dönemine girin.
Gelelim günün Tavsiyeli hikayesine;
İnşaat sahasındaki güçlü genç bir adam, herkesi yenebileceğini söyleyip böbürleniyordu. Yaşlı işçilerden biriyle durmadan dalga geçiyordu.
İhtiyarın canına tak etti;
- “Pekâlâ seninle haftalık maaşıma iddiaya giriyorum. Su karşıdaki ek binaya el arabasıyla öyle bir şey götüreceğim ki sen onu el arabasıyla geri getiremeyeceksin. Var mısın?” dedi.
- “Tamam ihtiyar” dedi yükseklerde gezen genç “Bakalım ne yapacaksın?”
Yaşlı adam biraz sonra el arabasını getirdi ve eliyle işaret ederek;
- “Tamam, hadi bin arabaya...”
Dememiz o ki; akıl üstünlüğü kibri ve kötü niyeti yener.
Egonuzu alçaltın ve bilginizi yükseltin…
Mutlu bir gün dilerim.
Harika bir hafta geçirin.
Sakince, biçimlendirmek istediğiniz şeye doğru odaklanın
Hepinize yepyeni haftadan merhaba diliyorum…
Bu hafta hem Merkür gerilemesinin son bulduğu,
Hem Venüs gezegenin Aslan burcuna geçiş yaptığı,
Hem de 1 Ağustos’ta Aslan burcunda harika bir Yeniay’ın olduğu bir hafta.
Başından peşin peşin nasıl bir haftaya girdiğinizi söyleyeyim de şikayetler biraz daha farkındalık kazansın istiyorum. Yeniay’ın sizin haritanızda hangi alanlara etki edebileceğine dair mahmure.hurriyet.com.tr adresin de yazımı paylaştım. Yükselen burcunuza göre tespit ediyor olmanız daha isabetli yorumlar verebilir.
Her gelen Ay’dan yepyeni umutlar besleye besleye Ağustos Ay’ına geldik. Yılın en keyifli ve en belirgin dönemi olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. Buna rağmen bazı şeyler istediğiniz ölçüde doğru gitmiyorsa bir yerler de belki yeterli farkındalık içerisinde olmuyor olabilirsiniz.
Bu hafta başında alın kâğıt kalem ve kendinizle bir toplantı yapın. Yaşamınızda tezahür ettirmek istedikleriniz için yeni bir niyet belirleyin.
Temmuz ayını düşündüğümüz zaman, sürekli iyi şeyleri hayal ettik ama bununla birlikte bazı stresli olaylarla da baş etmeye çalıştık. Temmuz ayı sizlere karanlık hisler vermiş olabilir.17 Temmuz’da yılın son ay tutulmasını yaşadık ve etkileri yeni yeni yansımaya başlıyor. Bunun üzerine farklı bir hareketlenmeye giriyoruz. Aslan burcundaki yeniay fazına giriş yapıyoruz.
Hem ay tutulması hem Merkür gerilemesi sizleri yanlış anlamalar, sinir bozucu sabır testleri ve hırslarımızla ilgili zor sorular içine sokmuş olabilir. Yavaşlamak ve kendinize daha fazla zaman ayırmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Ama bu kötü olmadı. Şimdi bu yeniay size şu mesajı sunuyor: Yavaşça biçim vermek istediğin şeye doğru ilerle ve bunu şekillendirmek için bir yola girmeye başla. Şekil vermek gibi düşünün bunu. Ya da şekil verebileceğiniz eliniz de bir şey yoksa hemen bir hedef bulun ve bu noktaya odaklanın. Bu yeni ay ile ilgili fikirlerimi önden bahsediyorum ki o günden önce neyi “oluşturmak ve gerçekleştirmek” istediğinizi, nasıl oynamak ve yaşamak istediğinizi ya da kime ihtiyacınız olduğunu düşünebilirsiniz. 1 Ağustos günü Aslan burcundaki yeni ay hakkında daha detaylı bir makale yayınlayacağım. Biliyorsunuz ki, Astroloji de zamanlama her şeydir.
Bu Yeniay’da dikkat çekici en önemli aksiyon Uranüs gezegenin Güneş’e meydan okuyor olmasıdır. Egomuzu alçaltarak gerçek gücümüzü bulmamız için bize meydan okuyor…
Güvenli kalmak için korkudan kaçarak kalbimizin arzularını nasıl sabote ettiğimizi gösterecektir.
Boğa burcundaki Uranüs ile kalbimizin temel değerlerine uygun hareket etmemiz gerekiyor.
Bir kare oluşturmak (zorlu 90 derece açı) ani değişim vaat edebilir. Âmâ bu değişim aslında içinizdeki olan potansiyeli çıkartmanız için size sunulan bir fırsattır. Aynı zamanda 90 derece açılar kendinizi açıklamak durumunda kalacağınız konularla da karşı karşıya bırakabilir.
Uranüs 6 derece Boğa: Yenilikçi çözümler oluşturmamızı zorluyor.
Uranüs, bizi özgürleştiren şeyleri bulacağımızı ve gözümüze kadar sokacağının sözünü veriyor ama bunu kendimize nasıl açıklayacağımızı bilmediğimizi bize gösterecek gibi duruyor. Kendimize bir açıklama bulmak durumundayız. Bazı kararlar verilmeli ve yeni bir şeyleri başlatmalıyız. Bir kilim dokumacı gibi ya da bir cam vazo üreticisi gibi…
Koç burcunda Chiron yeni ay bağlantısı çocukluğunuzda yaşadığınız ve dönemlerde çatışmaya neden olan derin iç yaralarınızı değiştirmek için bir fırsat getirebilir. Olayları mutlaka bu derinlikte değerlendirin. Özellikle dün yaşanılan hisler ve duygular sizler için ne ifade ediyordu. Bunları değerlendirin ve kendinizi bir toparlama dönemine girin.
Gelelim günün Tavsiyeli hikayesine;
İnşaat sahasındaki güçlü genç bir adam, herkesi yenebileceğini söyleyip böbürleniyordu. Yaşlı işçilerden biriyle durmadan dalga geçiyordu.
İhtiyarın canına tak etti;
- “Pekâlâ seninle haftalık maaşıma iddiaya giriyorum. Su karşıdaki ek binaya el arabasıyla öyle bir şey götüreceğim ki sen onu el arabasıyla geri getiremeyeceksin. Var mısın?” dedi.
- “Tamam ihtiyar” dedi yükseklerde gezen genç “Bakalım ne yapacaksın?”
Yaşlı adam biraz sonra el arabasını getirdi ve eliyle işaret ederek;
- “Tamam, hadi bin arabaya...”
Dememiz o ki; akıl üstünlüğü kibri ve kötü niyeti yener.
Egonuzu alçaltın ve bilginizi yükseltin…
Mutlu bir gün dilerim.
Harika bir hafta geçirin.