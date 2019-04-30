Sağduyu, insanların üstün bir yeteneğidir.

Günaydın güzel dostlarım,
Dedemin mektuplarını okurken önemli bir yazarla tanıştım.
Bugün sırtımı Hermann Hesse'nin şu muhteşem sözüne yaslıyorum:
"Sızlanıp yakınacaksın da eline ne geçecek?
Her şeyin hayırlı bir yol izleyip olması gerektiği gibi olduğunu, hiçbir şeyin başka türlü olamayacağını gerçekten göremiyor musun?"
Hermann Karl Hesse;
2 Temmuz 1877 tarihinde Almanya'da doğmuş İsviçreli yazar ve ressamdır. 20. yüzyılın en önemli yazarlarından biridir kendisi. Ben kendisini dedemin mektupları ve yazıları içinde okurken tanışmıştım. İlgimi çekmişti.
Benim dedem de biliyorsunuz ki bir ressam ve yazardır. Bu sözünü de mektupların arasında buldum çok hoşuma gitti. Sırtımı bugün bu söze dayadım. Bir ferahlık bir iç açılması yaşadım yazarken anlatamam.
Buna benzer bizim atalarımız da çok sözler söylemiştir aslında. En önemlisi bizim kitabımızda hadislerimizde ise en güzelleri söylenmektedir.
Bugün Satürn gerilemesinin başlangıcı diyebilir ve 18 Eylül tarihine kadar gerilemesi başladığını söyleyebiliriz. Tabi sizler bana ne olacak ya da “eeee Aygül Hanım iş bulacak mıyım” “Eski sevgilim yazacak mı” sen ondan haber ver demeye başlıyor olabilirsiniz. Çünkü gökyüzünde bir aksiyon varsa bana ne olacak sorusu hemen aktifleşmeye başlıyor.
Artık bu köşede yazıları okuyan bilinçli kesim bir şeylerden umut beslemek yerine kendini geliştirmek ve kendinden umut beslemek noktasında olduğu için bende daha rahat ifadeler kullanabiliyorum.
Her zaman herhangi bir biçime girmiş sorunlar olacaktır. İster aile sorunları olsun ister patronun bize yaşattıkları olsun, istersek fikirler arası çatışmalar olsun. Suçlulukla dolu bir yanıtı peşimize takarak “neden ben” diye sormak yerine suçluluk duymadan “ben sorumluyum” ve bunu nasıl çözebilirim diyebilmeliyiz.
Böyle yaparak kendi yolumuzu en iyi hızda alabiliriz.
Suçlamak, tepki göstermek, figan etmek, şikâyet etmek elimizdeki olayı olduğu gibi görme şansını yani içimizdeki sorundan kurtulma şansını bize kaybettirir. Suçladığımızda bağlantıyı keseriz. Yani bu kesilen telefon faturanızı ödememek gibi bir şeydir.
Günün hikayesi;
3 İNSAN Bir karınca, bir fıçıya düşer:
-Biri gelir, “Ne işin var burada! Der, karıncayı ezip öldürür
-Biri gelir, “Kimseye zararın yok, hadi burada yaşa! Der
-Biri gelir, bir kaşık şeker serper fıçının içine, yesin diye”
Birinci, BENCİLLİK
İkinci, HOŞGÖRÜ
Üçüncü, SEVGİ
Mutlu günler dilerim.
Sağduyu, insanların üstün bir yeteneğidir.
Günaydın güzel dostlarım,
Dedemin mektuplarını okurken önemli bir yazarla tanıştım.
Bugün sırtımı Hermann Hesse'nin şu muhteşem sözüne yaslıyorum:
"Sızlanıp yakınacaksın da eline ne geçecek?
Her şeyin hayırlı bir yol izleyip olması gerektiği gibi olduğunu, hiçbir şeyin başka türlü olamayacağını gerçekten göremiyor musun?"
Hermann Karl Hesse;
2 Temmuz 1877 tarihinde Almanya'da doğmuş İsviçreli yazar ve ressamdır. 20. yüzyılın en önemli yazarlarından biridir kendisi. Ben kendisini dedemin mektupları ve yazıları içinde okurken tanışmıştım. İlgimi çekmişti.
Benim dedem de biliyorsunuz ki bir ressam ve yazardır. Bu sözünü de mektupların arasında buldum çok hoşuma gitti. Sırtımı bugün bu söze dayadım. Bir ferahlık bir iç açılması yaşadım yazarken anlatamam.
Buna benzer bizim atalarımız da çok sözler söylemiştir aslında. En önemlisi bizim kitabımızda hadislerimizde ise en güzelleri söylenmektedir.
Bugün Satürn gerilemesinin başlangıcı diyebilir ve 18 Eylül tarihine kadar gerilemesi başladığını söyleyebiliriz. Tabi sizler bana ne olacak ya da “eeee Aygül Hanım iş bulacak mıyım” “Eski sevgilim yazacak mı” sen ondan haber ver demeye başlıyor olabilirsiniz. Çünkü gökyüzünde bir aksiyon varsa bana ne olacak sorusu hemen aktifleşmeye başlıyor.
Artık bu köşede yazıları okuyan bilinçli kesim bir şeylerden umut beslemek yerine kendini geliştirmek ve kendinden umut beslemek noktasında olduğu için bende daha rahat ifadeler kullanabiliyorum.
Her zaman herhangi bir biçime girmiş sorunlar olacaktır. İster aile sorunları olsun ister patronun bize yaşattıkları olsun, istersek fikirler arası çatışmalar olsun. Suçlulukla dolu bir yanıtı peşimize takarak “neden ben” diye sormak yerine suçluluk duymadan “ben sorumluyum” ve bunu nasıl çözebilirim diyebilmeliyiz.
Böyle yaparak kendi yolumuzu en iyi hızda alabiliriz.
Suçlamak, tepki göstermek, figan etmek, şikâyet etmek elimizdeki olayı olduğu gibi görme şansını yani içimizdeki sorundan kurtulma şansını bize kaybettirir. Suçladığımızda bağlantıyı keseriz. Yani bu kesilen telefon faturanızı ödememek gibi bir şeydir.
Günün hikayesi;
3 İNSAN Bir karınca, bir fıçıya düşer:
-Biri gelir, “Ne işin var burada! Der, karıncayı ezip öldürür
-Biri gelir, “Kimseye zararın yok, hadi burada yaşa! Der
-Biri gelir, bir kaşık şeker serper fıçının içine, yesin diye”
Birinci, BENCİLLİK
İkinci, HOŞGÖRÜ
Üçüncü, SEVGİ
Mutlu günler dilerim.