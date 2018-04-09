Sadece bir kez kurban olursunuz. Ondan sonrasında, bir gönüllüsünüzdür

Bu hafta aşk ve ilişkilerden yana her ne kadar şanslıysak kariyer ve yöneticilerimizle olan diyaloglarımızda bir o kadar mücadeleciyiz gibi görünüyor. Yani sanki kumarda kaybeden aşkta kazanır misali bir hafta diyebiliriz. Kiminizin yüzü hafif hafif tebessüm ederken kiminizde endişe içine girdiğinizi görüyor gibiyim. Âmâ siz artık bunu iyi bildiğinize göre bu haftayı doğru yönetebilmek için sevgi ve ilişkilerinizden motivasyon kazanarak iş hayatınızı da güzelleştirebilirsiniz. Yani sevgi, ilgi ya da düşünceli hareketler size iyi gelecektir. Bu kariyer çizginizi de yükseltebilir.

Şayet yok ikisinden de şansım diyen huysuz gruba dâhilseniz o zaman işlerinizi bir de kendi kendinize siz oldukça zorlayabilirsiniz. Bu yüzden bir noktadan bakış açınızı olumlu yönde tutturmaya bakın. Belki size ilgili duyan birileri var ama siz oldukça tersliyorsunuz belki de siz birilerine ilgi duyuyorsunuz ama olumsuz cevap almaktan korkuyorsunuz. İşte bunlar açısından pozitif bir zaman dilimi. Bu durumlara daha şans verici noktada bakmalısınız.

Ay sabah saatlerinde oğlak burcunda ilerleyecek ve öğleden sonra kova burcuna geçiş yapacak. Sabah saatlerinde oldukça karamsar olabilir ve kendi hayatımızla ilgili yön kaygısı yaşadığımızı düşünebiliriz. Toplantılar, planlar, hedefler arasında kararsız kalabilirsiniz. Bu duygusal tuzak içine düşmeden ilerlemeyi sürdürmeli, hedefleriniz uğruna kararlı olmalısınız. Değişime açık ve şansınızı sorgulamadan uzak bir şekilde hedeflerinize ilerlemelisiniz. Asıl olan içindeki öz disipline odaklanman olacaktır.

Büyük insanların hayat hikâyelerini okursan, ilk zaferlerini kendilerine karşı kazandıklarını görürsün. Hepsinde de öz disiplin ilk başta gelir. Sakın kendine şu işi yapamazsın deme, imkânsız olduğunu anlatma, en iyi olmadığını söyleme. Sen en iyinin de iyisisin. Kendine her zaman bunları söyle. Bugün için yaşa, yarın için hayal kur, dünden öğren. Sonuç almak istediğiniz işlerinizi öğlen 12:30 ‘dan sonraya programlayabilirsiniz.

Gelelim günün tavsiyeli hikâyesine;

Yaşlı bir marangozun emeklilik çağı gelmişti. İşvereni olan müteahhide, çalıştığı konut yapım işinden ayrılmak ve eşi, büyüyen ailesi ile birlikte daha özgür bir yaşam sürmek tasarısından söz etti. Çekle aldığı ücretini elbette özleyecekti. Emekli olmak ihtiyacındaydı, ne var ki. Müteahhit iyi işçisinin ayrılmasına üzüldü. Ve ondan, kendine bir iyilik olarak, son bir ev daha yapmasını rica etti. Marangoz kabul etti ve işe girişti, ne var ki gönlünün yaptığı işte olmadığını görmek pek kolaydı. Baştan savma bir işçilik yaptı ve kalitesiz malzeme kullandı. Kendini adamış olduğu mesleğine böyle son vermek ne talihsizlikti!.. İşini bitirdiğinde, işveren, evi gözden geçirmek için geldi. Dış kapının anahtarını marangoza uzattı. "Bu ev senin" dedi, "sana benden hediye". Marangoz şoke oldu. Ne kadar utanmıştı! Keşke yaptığı evin kendi evi olduğunu bilseydi! O zaman onu böyle yapar mıydı!

Bizim için de bu böyledir. Gün be gün kendi hayatımızı kurarız. Çoğu zaman da, yaptığımız işe elimizden gelenden daha azını koyarız. Sonra da, şoke oluruz; kendi kurduğumuz evde yaşayacağımızı anlarız. Eğer tekrar yapabilsek, çok daha farklı yaparız. Ne var ki, geriye dönemeyiz.

Marangoz sizsiniz. Her gün bir çivi çakar, bir tahta koyar ya da bir duvar dikersiniz. "Hayat bir 'kendin yap' tasarımıdır" demiştir biri. Bugün yaptığınız davranış ve seçimler, yarın yaşayacağınız evi kurar. Öyle ise onu akıllıca kurun.

Unutmayın...

Paraya ihtiyacınız yokmuş gibi çalışın.

Hiç incinmemişsiniz gibi sevin.

Kimse izlemiyormuş gibi dans edin….