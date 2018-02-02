Sabrı kaybetmek, savaşı kaybetmektir.

Haftanın son gününe selam olsun der hayırlı cumalar dilerim hepinize.

Şimdi bakalım gökyüzünün detaylarına.

Cuma günü boyunca Ay Başak burcunda hareket ediyor olacak. Kendimizi başkalarının fikirlerine karşı savunmacı ve çevremize karşı fazla eleştirici bir tavır içerisinde bulabiliriz. İdealist davranışlarımız bizi düşünce ve hislerimizi olduğu gibi söyleyemeye itebilir.

Özellikle bugün hayatımızda hiçbir karmaşıklığa yer vermek istemeyeceğimiz bir gün diyebiliriz. Kendinizi gereksiz eleştirilerle mutsuz etmemelisiniz. Gün genelinde bir şeylerin her zamankinden daha mükemmel olmasını isterken, kendinizi çok yıpratabilirsiniz. Duygusal anlamda ayağınızın yere basmasını ne kadar isteseniz de bugün sabah saatlerinde bunun için gayret harcamamanınız tavsiye edebiliriz. Gayretinizi öğlenden sonraki zaman dilimi için kullanabilirsiniz. Kısaca olaya şöyle bakmayı öğrenin. Biri size âşıksa âşıktır. Seviyorsa seviyordur. Sevmiyorsa da sevmiyordur. Ya da o an aradıysanız açmadıysa işi vardır. Yani bu tür basit konuları birkaç arkadaşınızla olay yeri inceleme olarak durumu derinleştirip iyice karmaşık hale getirmeyin. Aşkı ve sevgiyi kendi içinde analiz etmekle yaşamı kaçırmayın.

İlişkinizin size yeterli olup olmadığını sorgulama içerisine girmeyin. Bu ölçülebilir bir şey değil. Ya da varılması gereken bir yerde değil. Partnerinizi ya da arkadaşınızı mikroskop altında inceleme alma fikri bence sadece sizi üzer. Kusur aramak yerine kusur örtmeyi öğrenmeniz gereken birkaç günlük zaman dilimindeyiz. Bugün evinizin, arabanızın ya da ofisinizin temizleme veya bakımını yapabilirsiniz. Ufak tefek kazalara ve sakarlıklara dikkat edin. Değer verdiğiniz insanlara gereğinden fazla hizmet ederek daha sonrasında onların başına verdiğiniz hizmeti kalkacak davranışlarda bulunmayın. Bu hizmeti siz vermek istediniz. Kimse sizden bir şey talep etmediğine göre o zaman sorun da yok diye düşünmelisiniz. Gereğinden fazla hizmeti kendi ihtiyaçlarınızı karşılamak adına yapın.

Gelelim günün Tavsiyesine;

Kusursuz olamayacağınızı kabullenin. Rahat ve ılımlı insanların çok başarılı olamayacakları düşüncesini bir yana bırakın. Olumlu ve olumsuz düşünce kartopunun çığ gibi büyüme etkisini göz önüne alın. Sevgi kapasitenizi geliştirin.

Kimsenin sözünü kesmeyin, cümlesini siz bitirmeyin. Birisine bir iyilik yapın ve kimseye bundan bahsetmeyin. Bırakın ilgiyi başkaları toplasın. İçinde bulunduğunuz ânı yaşamayı öğrenin. Sizden başka herkesin bilgili olduğunu düşünün. Gerçeği kabul edin. Strese dayanma gücünüzü azaltın. Haftada bir kez yürekten gelen bir kaliteli yalnızlık yaşayın. Kendinizi duyun.

Şunu sıkça tekrar edin: Hayat 'acil bir durum' değildir. Her gün bir dakikanızı, minnettar olduğunuz birini düşünmek için harcayın. Her gün kendinize biraz sessiz zaman ayırın. Tanımadığınız insanların gözlerine bakın ve gülümseyerek merhaba deyin. Yaşamınızdaki insanları minik çocuklar ve yüz yaşında ihtiyarlar olarak düşünün. Önce karşınızdaki kişiyi anlamayı hedefleyin. Daha iyi bir dinleyici olun. Eleştirme isteğinizi bastırın.

Unutmayın: İnsanı edindiği huylar oluşturur. Bilmemenin verdiği rahatlığı duyun. İpin ucunu biraz bırakın. Bir bitki yetiştirin. Erken kalkmaya alışın. En inatla savunduğunuz beş iddianızı sıralayın ve bu konularda yumuşamaya çalışın. Konuşmadan önce derin bir soluk alın. Suçluluğu değil masumiyeti görmeye çalışın. Kendi görüşlerinizden tamamen farklı makale ve kitaplar okuyun ve bir şeyler öğrenmeye çalışın. Zihninizi sessizleştirin. Birisi size topu atarsa, bunu tutmak zorunda değilsiniz.

Hayat bir sınavdır. Altı üstü bir sınav. Herkesin onayını alamayacağınızı unutmayın. Övgü ve yergi aynı şeydir. Rasgele iyilikler yapın. Bir davranışın ardındakini görmeye çalışın. Gönlü bol olmayı haklı olmaya yeğleyin. Herkesin farklı olabileceği gerçeğini anlayın ve saygı gösterin. Sınırlarınızı öne sürmeyin, yoksa sınırlı olursunuz.

Başkalarını suçlamayı bırakın. Yardım etmeye çalışırken önceliğinizi küçük şeylere verin. Dünyada bambaşka insanlar olacak. Sorunlarınıza olan bakışınızı değiştirin.

Anlamlı başarının tanımını bir kez daha yapın. Duygularınıza kulak verin; size bir şey söylemeye çalışıyorlar. Yaşamınızı sevgiyle doldurun. Kendi düşüncelerinizin gücünü bilin. "Daha fazlası daha iyidir" diye düşünmekten vazgeçin. Her şeyin bir başlangıcı ve bir sonu vardır. Bu ifadeyi iyi anlayın: Nereye giderseniz siz oradasınız. Kendinizi iyi hissettiğiniz zaman şükredin, kötü hissettiğiniz zaman ılımlı olun.

Pazartesi görüşmek dileği ile…

İyi ki Varsınız… Mutlu bir hafta sonu dilerim…