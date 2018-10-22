Sabırlı olursanız kazanırsınız

Ay sabah saatlerinde Balık burcundan Koç burcuna doğru ilerliyor olacak. Bugün ne yapmak istediğinize tam karar vermişken birden aceleci tavrınızla olacak işleri de bozma eğiliminde olabilirsiniz.
İşlerinizin istediğiniz yönde ilerlemesini istiyorsanız bugün özellikle sabırlı olmayı denemelisiniz. Tahammül ve sabır bugünü kazanmak isteyenlerin doğru tercihleridir. İlk adımı atmak ve uzun zamandır üzerinde çalıştığınız konularda start almak için Merkür ve Neptün zaten sizlere olumlu etkileşimi ile destek veriyor. Kariyeriniz, eğitim talepleriniz ya da seyahatleriniz ile ilgili her türlü konuda başarıya doğru yaklaştığınızdan emin olun.
KOÇ
Bugün burcunuzda hareket eden Ay ile kendinizi ifade ederken her zamankinden daha sabırsız ve tezcanlı davranabilirsiniz. İçinizdeki enerjiyi olumlu yönde değerlendirmeye çalışın.
BOĞA
Duygularınızın kırılgan olduğu bir gündesiniz. İnzivaya çekilip düşünmek ve ruhunuzu dinlendirmek isterken, geçmişi düşünmekten de vazgeçmelisiniz.
İKİZLER
Dostlarınızla birlikte olmak ve bazı fikirler üzerinde konuşmak için can atacağınız bir gün. Birlikte olup planlarınızı tekrar gözden geçirmek ve sıkıntılarınıza çözüm bulmak isteyebilirsiniz.
YENGEÇ
Kariyer alanındaki konular bugün sizin için ön planda olacaktır. Bu alanda her türlü bilgiye sahip olmak için kendinizi çeşitli araştırmalara sevk ederek bilginizi artırma yönünde hareket edebilirsiniz.
ASLAN
Bugün hukuksal ve bilimsel konulara olan ilginiz artabilir. Bu tür konularda hazır bu kadar bilgiye açken bunu değerlendirmeli ve yeteri kadar zaman ayırabilmelisiniz.
BAŞAK
İlişkilerinizde karşı tarafın düşüncelerini bilmek isteyebilirsiniz. Bu yüzden sert söylemlere başvurabilir ve karşınızdakini incitebilirsiniz. Duygusal manevralara dikkat.
TERAZİ
Çalışma koşullarınızı düzenleyebilir ve iş arkadaşlarınızla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Duygusal olarak hassas ve huzursuz olabileceğiniz bugün de sağlığınıza da özen göstermeniz gerekiyor.
AKREP
Sanatsal yaratıcılığınızın artacağı ve bu tür işlerde başarı sağlayacağınız güzel bir gün. Partnerinizle birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz.
YAY
Bugünü evinizde geçirmek ve her türlü işinizi buradan halletmek niyetinde olabilirsiniz. Bunun yanında önemli ailevi kararların alınabileceği bir gün de olabilir.
OĞLAK
Gün içerisinde sert ve ciddi konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Planlı, programlı ve iş bitirici tarzda hareket ederseniz verimli bir gün geçirebilir ve istediklerinize kısa bir sürede kavuşabilirsiniz.
KOVA
Sizin için mali konuların ön planda olacağı bir gün olabilir. Harcamalarınıza dikkat eder ve bütçenizi sarsmadan hareket ederseniz ileride yaşayacağınız olumsuz durumların da önüne geçebilirsiniz.
BALIK
Gün içerisinde yapacağınız tüm etkinliklerde enerjik ve aktif olmak isteyebilirsiniz. Ancak duygusal dünyanızda da rahat ve sakin kalmayı arzu ederek en sevdiğiniz aktivitelere yönelmek isteyebilirsiniz.
Sabırlı olursanız kazanırsınız
Ay sabah saatlerinde Balık burcundan Koç burcuna doğru ilerliyor olacak. Bugün ne yapmak istediğinize tam karar vermişken birden aceleci tavrınızla olacak işleri de bozma eğiliminde olabilirsiniz.
İşlerinizin istediğiniz yönde ilerlemesini istiyorsanız bugün özellikle sabırlı olmayı denemelisiniz. Tahammül ve sabır bugünü kazanmak isteyenlerin doğru tercihleridir. İlk adımı atmak ve uzun zamandır üzerinde çalıştığınız konularda start almak için Merkür ve Neptün zaten sizlere olumlu etkileşimi ile destek veriyor. Kariyeriniz, eğitim talepleriniz ya da seyahatleriniz ile ilgili her türlü konuda başarıya doğru yaklaştığınızdan emin olun.
KOÇ
Bugün burcunuzda hareket eden Ay ile kendinizi ifade ederken her zamankinden daha sabırsız ve tezcanlı davranabilirsiniz. İçinizdeki enerjiyi olumlu yönde değerlendirmeye çalışın.
BOĞA
Duygularınızın kırılgan olduğu bir gündesiniz. İnzivaya çekilip düşünmek ve ruhunuzu dinlendirmek isterken, geçmişi düşünmekten de vazgeçmelisiniz.
İKİZLER
Dostlarınızla birlikte olmak ve bazı fikirler üzerinde konuşmak için can atacağınız bir gün. Birlikte olup planlarınızı tekrar gözden geçirmek ve sıkıntılarınıza çözüm bulmak isteyebilirsiniz.
YENGEÇ
Kariyer alanındaki konular bugün sizin için ön planda olacaktır. Bu alanda her türlü bilgiye sahip olmak için kendinizi çeşitli araştırmalara sevk ederek bilginizi artırma yönünde hareket edebilirsiniz.
ASLAN
Bugün hukuksal ve bilimsel konulara olan ilginiz artabilir. Bu tür konularda hazır bu kadar bilgiye açken bunu değerlendirmeli ve yeteri kadar zaman ayırabilmelisiniz.
BAŞAK
İlişkilerinizde karşı tarafın düşüncelerini bilmek isteyebilirsiniz. Bu yüzden sert söylemlere başvurabilir ve karşınızdakini incitebilirsiniz. Duygusal manevralara dikkat.
TERAZİ
Çalışma koşullarınızı düzenleyebilir ve iş arkadaşlarınızla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Duygusal olarak hassas ve huzursuz olabileceğiniz bugün de sağlığınıza da özen göstermeniz gerekiyor.
AKREP
Sanatsal yaratıcılığınızın artacağı ve bu tür işlerde başarı sağlayacağınız güzel bir gün. Partnerinizle birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz.
YAY
Bugünü evinizde geçirmek ve her türlü işinizi buradan halletmek niyetinde olabilirsiniz. Bunun yanında önemli ailevi kararların alınabileceği bir gün de olabilir.
OĞLAK
Gün içerisinde sert ve ciddi konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Planlı, programlı ve iş bitirici tarzda hareket ederseniz verimli bir gün geçirebilir ve istediklerinize kısa bir sürede kavuşabilirsiniz.
KOVA
Sizin için mali konuların ön planda olacağı bir gün olabilir. Harcamalarınıza dikkat eder ve bütçenizi sarsmadan hareket ederseniz ileride yaşayacağınız olumsuz durumların da önüne geçebilirsiniz.
BALIK
Gün içerisinde yapacağınız tüm etkinliklerde enerjik ve aktif olmak isteyebilirsiniz. Ancak duygusal dünyanızda da rahat ve sakin kalmayı arzu ederek en sevdiğiniz aktivitelere yönelmek isteyebilirsiniz.