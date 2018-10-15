Rahatlığın sona erip sıkıntının başladığı yerde, yaşamın bize vermeyi amaçladığı eğitim başlar.

Günaydın herkese.
Yepyeni sıcacık bir 15 -21 Ekim haftasına giriş yapıyoruz.
Bu haftanın gökyüzü transitlerinin genel hatlarını incelediğimizde enerjisi güçlü ve değişime izin veren bir hafta olabileceğini öngörebiliriz. Güne Ay oğlak burcunda başlıyoruz. Tahmin edersiniz ki ay oğlak burcunda pek rahat bir konumda değildir. Duygularımızı ifade etmek isterken tam tersi derdimizi anlatmak, her şeyi gereğinden fazla kontrol gibi duygulara da sahip olabiliriz. Duygularımız daha mesafeli ve kontrolcü bir şekilde ilerleyebilir.
Yeni projelerimizi konuşma ve hedeflerimize ulaşmak adına ise kaçırılmayacak bir gündeyiz.
Merkür ve Venüs gezegenlerinin akrep burcunda kavuşum içinde olması bir şekilde işlerimizin oldukça yolunda gideceğinin mesajlarını veriyor. Yakın bir arkadaşınızla birlikte önemli kararlar alıp, mücadele edeceğiniz projelere yönelebilirsiniz. Ekip çalışmalarının aranılan ismi olacaksınız. Sadece beklentilerimizi abartmadan, çok çalışarak ve karşı tarafa ciddi bir güvenilirlik sağlayarak hareket etmek doğru olacaktır. Mücadele ve gayretinizde asla taviz vermeyin ve motivasyonunuzu hep yüksek tutun. Bu döneme kadar sabırlı olup, hedeflerinizin altyapısını oluşturduysanız oldukça başarılı sonuçlar aldığınızı görebileceksiniz.
Gelelim günün Tavsiyeli hikayesine;
Hayata veda etmiş bir din adamın mezar taşının üstünde yazılı olan bir yazı:
“Genç ve özgür iken, düşlerim sonsuzken, dünyayı değiştirmek isterdim. Yaşlanıp akıllanınca, dünyanın değişmeyeceğini anladım.
Ben de düşlerimi biraz kısıtlayarak sadece memleketimi değiştirmeye karar verdim. Ama o da değişeceğe benzemiyordu.
İyice yaşlandığımda, artık son bir gayretle, sadece ailemi, kendime en yakın olanları değiştirmeyi denedim. Ama maalesef bunu kabul ettiremedim.
Ve şimdi ölüm döşeğinde yatarken birden fark ettim ki, önce yalnız kendimi değiştirseydim, onlara örnek olarak ailemi de değiştirebilirdim.
Onlardan alacağım cesaret ve ilhamla, memleketimi daha ileri götürebilirdim.
Kim bilir, belki dünyayı bile değiştirebilirdim.”
Hayat akarken değişim önce insanın kendisi ile başlar. Kendi hayatında bir fark yaratamayan başkalarının hayatında da fark yaratamaz. Gönül rahatlığı ile değişmeniz dileğiyle…
Mutlu günler dilerim…
Rahatlığın sona erip sıkıntının başladığı yerde, yaşamın bize vermeyi amaçladığı eğitim başlar.
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Günaydın herkese.
Yepyeni sıcacık bir 15 -21 Ekim haftasına giriş yapıyoruz.
Bu haftanın gökyüzü transitlerinin genel hatlarını incelediğimizde enerjisi güçlü ve değişime izin veren bir hafta olabileceğini öngörebiliriz. Güne Ay oğlak burcunda başlıyoruz. Tahmin edersiniz ki ay oğlak burcunda pek rahat bir konumda değildir. Duygularımızı ifade etmek isterken tam tersi derdimizi anlatmak, her şeyi gereğinden fazla kontrol gibi duygulara da sahip olabiliriz. Duygularımız daha mesafeli ve kontrolcü bir şekilde ilerleyebilir.
Yeni projelerimizi konuşma ve hedeflerimize ulaşmak adına ise kaçırılmayacak bir gündeyiz.
Merkür ve Venüs gezegenlerinin akrep burcunda kavuşum içinde olması bir şekilde işlerimizin oldukça yolunda gideceğinin mesajlarını veriyor. Yakın bir arkadaşınızla birlikte önemli kararlar alıp, mücadele edeceğiniz projelere yönelebilirsiniz. Ekip çalışmalarının aranılan ismi olacaksınız. Sadece beklentilerimizi abartmadan, çok çalışarak ve karşı tarafa ciddi bir güvenilirlik sağlayarak hareket etmek doğru olacaktır. Mücadele ve gayretinizde asla taviz vermeyin ve motivasyonunuzu hep yüksek tutun. Bu döneme kadar sabırlı olup, hedeflerinizin altyapısını oluşturduysanız oldukça başarılı sonuçlar aldığınızı görebileceksiniz.
Gelelim günün Tavsiyeli hikayesine;
Hayata veda etmiş bir din adamın mezar taşının üstünde yazılı olan bir yazı:
“Genç ve özgür iken, düşlerim sonsuzken, dünyayı değiştirmek isterdim. Yaşlanıp akıllanınca, dünyanın değişmeyeceğini anladım.
Ben de düşlerimi biraz kısıtlayarak sadece memleketimi değiştirmeye karar verdim. Ama o da değişeceğe benzemiyordu.
İyice yaşlandığımda, artık son bir gayretle, sadece ailemi, kendime en yakın olanları değiştirmeyi denedim. Ama maalesef bunu kabul ettiremedim.
Ve şimdi ölüm döşeğinde yatarken birden fark ettim ki, önce yalnız kendimi değiştirseydim, onlara örnek olarak ailemi de değiştirebilirdim.
Onlardan alacağım cesaret ve ilhamla, memleketimi daha ileri götürebilirdim.
Kim bilir, belki dünyayı bile değiştirebilirdim.”
Hayat akarken değişim önce insanın kendisi ile başlar. Kendi hayatında bir fark yaratamayan başkalarının hayatında da fark yaratamaz. Gönül rahatlığı ile değişmeniz dileğiyle…
Mutlu günler dilerim…