Problemlerle yüzleşebilirsiniz

Ay bugün Oğlak burcunda ilerliyor ama akşam saatlerinde Kova burcuna geçiş yapacak. Bugün restleşmelerden uzak, kendinizi dinlediğiniz bir gün olarak geçirmenizi önerebiliriz.

Kariyer ilişkilerinizi yönettiğiniz kişilerle ilgili beklenmedik sürpriz haberler alabilirsiniz. Yakın çevrenizle aranızda kısır döngü haline gelen bazı problemlerle yeniden yüzleşme olasılığınız fazla... Anneniz veya ebeveynlerinizle ilgili bazı konularda mesafeli konuşmalar içinde olabilirsiniz. Bir yandan arkadaşlık anlayışınıza uymayan, size inanmayan insanlarla iletişiminizi azaltabilirsiniz.

Kariyer hayatınızda yapmak istediğiniz fakat bir türlü harekete geçemediğiniz konular için bugün mükemmel bir akış var. Bu anlamda bugün ne yapmak istediğinizi gerçekten bilecek ve konunun ana hatlarını kafanızda oluşturabileceksiniz.

Koç

Öz benliğinize iyi gelecek olan şanslı durumlar gündeme geldiğinde bunu hemen yakın çevrenizle paylaşmak yerine biraz daha içinizde yaşamalısınız. Kendi değerlerinizden ödün vermemelisiniz.

Boğa

Sağlık konusunda kendinize biraz daha dikkat etmelisiniz. Zira bağışıklık sisteminizle ilgili sorun yaşayabilirsiniz. Bugün planlarınızı ertelemek ve kendi kendinize huzurlu bir gün geçirmek isteyeceksiniz.

İkizler

Yakın çevrenizle güzel bir dayanışma içerisinde olup dostlarınızdan destek alabilirsiniz. Kendinize daha fazla zaman ayırmalı, özel ilişkilerde partnerinize karşı daha sevgi dolu yaklaşmalısınız.

Yengeç

Bugün eski dostlarınızla bir araya gelebilir ve geçmişte yaptığınız yaşadığınız olaylar üzerine geniş bir sohbet yaşayabilirsiniz. Kısa süreli seyahatler ruhunuzu olumsuz düşüncelerden arındırmaya yardımcı olacaktır.

Aslan

Geçmişten beri süregelen kronik sağlık sorunlarınız yeniden nüksedebilir. Strese bağlı gelişen bu tarz konularda daha dikkatli olmalısınız. Çalışma hayatınızı ilgilendiren konularda yersiz endişelere girmemeye dikkat edin.

Başak

Aşk hayatınızda partnerinize karşı aşırı kıskanç davranabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle açık iletişime geçmeniz kafanızda yaşadığınız bazı duygusal problemleri halletme yolunda güzel bir adım olacaktır. Şüphe duygusu ile sevginize zarar vermeyin.

Terazi

Bugün kendinizi daha çok ailenize adayacağınız, onlarla güzel vakit geçirmek isteyeceğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Aile olmanın huzurunu hissedebilir ve onlara karşı kendinizi gereğinden fazla özverili hissedebilirsiniz.

Akrep

Bugüne ait önceden belirlemiş olduğunuz planlarda bir aksilik çıkabilir. Aile bireyleri ile birlikte yapacağınız kısa süreli bir seyahat programı moralinizin düzelmesine yardımcı olabilir ve kaybettiniz sevinci tekrar yaşayabilirsiniz.

Yay

Ortağınız ve partnerinizle aranızdaki finansal sorunlarda biraz daha dengeyi korumanızda fayda var. İlişkilerdeki uzlaşmayı sağlamak adına biraz daha yapıcı davranışlar içinde olabilirsiniz.

Oğlak

İstediğiniz şeyleri yapmakta zorlanabilir ve önünüze çıkan aksiliklerde öfkenize yenik düşebilirsiniz. Sizler tam tersi bir tutum sergileyip bütün aksiliklerin üzerine gitmek isteyecek ve her şeyi yoluna sokmak isteyeceksiniz.

Kova

Yakın arkadaşlarınızdan birinin hayatı ile ilgili öğrendiğiniz yeni şeyler sizi şaşırtabilir. Sosyal ortamlarda bulunacağınız ve arkadaş çevrenizle hoş sohbetler geçireceğiniz bir gün.

Balık

Seyahat, iletişim, yakın çevreler ve ufkunuzu genişletmek üzere yapacağınız konuşmalar, yaşamınıza yönelik yepyeni kararlar aldırabilir. Eski düşünce kalıplarını atıp yenilerini hayata geçirebilirsiniz.