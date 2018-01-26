Peşinden gidecek cesaretin varsa, bütün hayaller gerçek olabilir…

Ay tüm gün boğa burcunda ilerleyecek ama bugün tüm gün boyunca ay açısız hareket edecek. Bu da demek oluyor ki birtakım işleri başlatmak veya karar vermek noktasında pekte uygun değil.

Geçmişte girişimde bulunduğunuz işlerinizden haber beklemek ya da bunları geri dönüş olarak beklemeniz içinde doğru zaman diliminde değiliz. Şayet girişimcilik adına pek destek vermese de gökyüzü gelene sevinmek için ise gayet güzel görünüyor.

Artık yavaş yavaş bu hafta sonu ile birlikte 31 Ocak ta gerçekleşecek Ay tutulması etkisi altına giriyoruz.

Akşam saatlerinde Mars’ın Yay burcuna geçmesi ve Ay’a yapacağı karşıt açı ile ilişkilerde gerginliklere neden olması ya da yeteri kadar partneriniz tarafından anlaşılmadığınızı düşündürtebilir. Ufak tefek kazalara ve agresif çıkışlarınıza dikkat etmenizde fayda var. Kendinizi bugün gereksiz bir stres ve anlamsız bir zorluk içinde hissedebilirsiniz. Bu enerjiden kurtulmak adına kendinize iyi gelen ve sizi motive eden durumlara yönelin.

İçinizde hissettiğiniz bu gerginliği çevrenizdekilere karşı ruhsal boyutlarını görmeye ve içimizde olan merhametle başkalarına karşı yaklaşımınızı romantik ve sosyal boyutta göz alıcı noktada sergilemeye çalışmalıyız. Zorlayıcı sorunlarla başa çıkmak için yeteneklerini iyi kullanan ve istekle çalışanlar adına güçlü bir başarı getirebilir. Kendimize daha iyi bakmaya kararlı olmalıyız. Yeni keşifleriniz geleceğe doğru belirli bir yol izlemeye yönelik motivasyonunuzu artırabilir veya yeniden canlandırabilir. Bugün enerjinizi yüksek tutacak çevre ve fikir sahibi insanlarla olmalısınız. Size sevgisizce ve bencil yaklaşan insanları da kırmadan uzak tutmalısınız.

Gelelim günün Tavsiyesine;

İki derviş ormanda yürüyüş taparken nehirden karşıya geçmek için bekleyen genç bir kadın görürler. Dervişlerden biri genç kadına yardımcı olur ve onu kucakladığı gibi nehrin öteki tarafına taşır. Diğer derviş, arkadaşının bu davranışına hayretle bakar ve hiç hoş karşılamaz.

Arkadaşının yaptığını farklı yorumlar, hatta içten içe ona kızar, yaklaşık iki kilometre yürüdükten sonra daha fazla dayanamaz ve arkadaşına sert bir biçimde çıkışır:

“Böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Biz derviş değil miyiz? Bırak bir kadını kucaklayıp karşıya geçirmeyi, onlara bakmamız bile yasaktır.” Diğer Derviş oldukça sakin dinledikten sonra arkadaşına karşılık verir: “Ben o kadını iki kilometre geride bıraktım. Oysa sen onu hala taşıyorsun. Asıl sen bırak…

Dememiz o ki; Stresi aşırı yaşayan insanlar da böyledir. Herkesin karşılaştığı durumlar, insanlar ve onlarla ilgili yaptığı yorumlar vardır. Hayatta yaşadığı problemlere nasıl baktığı ve ne yorum yaptığı kişinin geleceğini belirler. Problemleri ve zorlukları kişi bir yük olarak mı görüyor yoksa çözüm bekleyen işler olarak mı? Kişi bunları beyninde mi taşıyor yoksa kucağında mı? Eğer birisi beyninde gereksiz yere soru ve problem taşırsa, beyin bunları yenebilmek için binlerce hücreyi feda ediyor. Yani yok oluyor. Bu yok olan hücreler bir daha yerine gelmiyor. Şimdi düşünün! Problemleri taşımaya değer mi? Yaşanan birkaç sorun ya da kişi beyninizden daha mı önemlidir? Nasıl olsa birkaç yıl sonra unutup gideceksiniz…

Mutlu hafta sonları dilerim.