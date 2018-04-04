Özgür ol özgür bırak

Bugün Ay, Yay burcunda ilerliyor ve Merkür’le olumlu bir bağlantı içinde. Kendini ve kim olduğunu bilmek için özgür ol. Sonra da başkalarının bunu yapabilmesi için onları özgür bırak.Gün boyunca geçmişte aldığınız ve uygulayamadığınız birtakım kararlar ile tekrar karşılaşabilirsiniz.

KOÇ

Yakın çevrenizle sıcak iletişimler kurmak isteyeceksiniz. Alacağınız haberler sizi mutlu edebilir. Biraz kendinizle baş başa kalmak ve kendinizi daha motivasyonlu hissetmek isteyebilirsiniz.

BOĞA

Maddi konularla ilgili bazı sorunlara yeni çareler arayabilirsiniz. Bulacağınız çözümleri hızla hayata geçirmek isteyebilirsiniz. Ancak hızlı verilen kararlar genelde uzun ömürlü olmaz. Bu nedenle biraz daha detaylı düşünmelisiniz.

İKİZLER

İş arkadaşlarınızın sizi bazı konularda yönlendirmesine tepki gösterebilirsiniz. Onlarla tartışmak istemiyorsanız iş ve dostluk kavramını birbirinden ayırmanız gerek.

YENGEÇ

İş hayatınızla ilgili gündelik rutinlerinizi halledebileceğiniz, yapıcı bir gün. Uzun zamandır ısrarla ertelediğiniz işlerinizi bugün bitirebilirsiniz. Bir şeye karar vermek onu bitirmekle eşdeğerdir.

ASLAN

Özel ilişkilerinizde alttan alan taraf olmak sizi bunaltabilir. İlişkilerde kendiniz olmaya devam edin. Başkasının görmek istediği şekle bürünmeyin. Bırakın sizi siz olduğunuz için sevsinler.

BAŞAK

Duygusal anlamda kendinizi hırpalamamaya dikkat edin. Zira ruhunuzdaki dalgalanmalar sizi aşağı çekebilir. Kendinizi iyi hissetmediğinizde önemli kararlar almaktan çekinin.

TERAZİ

Karşı tarafa güçlü yanlarınızı göstermek için sosyal kimliğinizle ön planda olmak isteyeceksiniz. Size değer verilmesini, yaptığınız işin takdir edilmesini bekleyebilirsiniz.

AKREP

Çevrenizle yapacağınız konuşmalar sizin için önem arz edebilir. Uzun süredir mücadele ettiğiniz bir konuda haklı çıkma ihtimaliniz yüksek. Sizi yanlış anlayanların düşüncelerini değiştirebilirsiniz.

YAY

Uzun süredir gündeminizde olan bazı planları yoğun iş hayatınız yüzünden yapamıyor olabilirsiniz. Bugün o konuda gerçekten ne yapmak istediğinizi düşünüp sonra harekete geçmelisiniz.

OĞLAK

Sevdiğinizden alacağınız desteklerle kuruntular son bulabilir. İkinize de iyi gelecek vakitler geçirmenin tam zamanı. Yalnız olan oğlaklar ise eski ilişkileriyle ilgili olumlu bazı gelişmeler yaşayabilirler.

KOVA

Sosyal çevrenizde iletişimin hızlanacağı bir gün. Dostlarınızla güzel vakitler geçirebilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili gizli kalması gereken bilgileri koruyamamak öfkelendirebilir.

BALIK

Kariyerinizle ilgili bazı problemleri ve geri vitesleri artık bir kenara bırakın ve olaylara finansal beklentileriniz üzerinden bakın. O zaman cevabı daha kolay bulacaksınız.