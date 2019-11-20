Özgür irade insana verilmiş bir ödül

Günaydın yepyeni bir günden…
Aman efendim gene neler oluyor gökyüzünde.
Mars Akrep burcuna geçmiş.
Bu gece saatlerinde ise Merkür nihayet düz hareketine dönüyor.
Tüm tutku ve ihtiraslarımızın sonucunu bağladığımız Merkür gezegeni, şimdi düze dönecek bakalım şikayetler azalacak mı?
Tabi ki hayır…
Bitmez bu sevda…
*
Sen yolunda gidiyorsan, doğru duruyorsan,
Kimsenin canını acıtmıyorsan ne olabilir ki…
“Yok Aygül Hanım öyle demeyin kimseye bir şey yapmadım ama başıma gelmeyen yok.”
O zaman siz bir yerde gerçekten yapmanız gereken şeyi yapmıyorsunuzdur ve hayat sizi zorla konfor alanınızdan çıkartmaya çalışıyordur. Bir de tersinden bakalım mı?
Mars gezegeni burç değiştirip Akrep burcuna geçtiyse yeryüzünde benim nasıl bir uyumlama yapmam lazım?
Bunu benimseyin: Öz disiplin bir ceza değildir, bir uygulamadır.
“Sorumlu” kasları güçlendirmeyi ve alışkanlık bazında güç, sağlık ve refahı teşvik eden şeyler yapmayı üstlenin. Mars gezegeni akrepteyken kendi disiplininizi oluşturmanız ve bu kurallarınıza birer kimlik kazandırmanıza yardımcı olur. Mücadele etme ve kendinizi bir konuda hedefe odaklama noktasında konsantrasyon sağlamanızı ister. Bilinçli bir şekilde disiplinli olmak içinizdeki savaşçıyı dengeli ve uyumlu bir şekilde uyandıracaktır. Manevi düzeyde, insanların gerçekte kim olduklarını keşfedebileceğiniz bir dönem olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle ortaklık ve evlilik ilişkileriniz bu dönem daha fazla gündeme gelebilir. Bu durum sizi şaşırtmasın. Aslında, sorun bağımlılığın ötesine geçiyor. Bulunduğunuz ilişki içinde eşle ya da hayatınız içinde tüm diğer önemli kişilerle tam olarak ilişkilerinizi tanımlanmayı içerebilir.
*
Hukuksal konularınız veya devletle ilgili olan işleriniz önem kazanabilir. Eş ya da ortaklarınızla olan iletişiminizde biraz baskı ve manipülasyon hissedebilirsiniz. Belki de boğuluyorsunuz gibi gelebilir. İnsan endişeli hissettiğinde ilk tepkisi, uyumunu sağlamak için neyin gerekli olduğunu söylemek adına acele eder. Mars akrep seyrinde bu şekilde davranmak insana kendini iyi hissettirir. Aceleyle düşüncelerinizi söylemek yerine doğru zamanı bulmak gereklidir. Elbet söylenmesi gerekenler bu dönem söylenmelidir ama sağlamlık duygusunu merkezinize yerleştirmek ve böyle davranma daha başarılı olacaktır.
*
Bir kere şunu hatırlayın.
Bu hayatta hiçbir şeyin garantisi yoktur. İnsanlar bazen bireysellik duygusunu yaratmak için aile üyelerine veya çevresinde gücü yettiği kişilere sözlü olarak baskılar yaratabilirler. Manipüle etmek veya gücünüzü ispat etmek sizi bireysel kılmaz. Ya da bu şekilde bireyselliğinizi ispat edemezsiniz.
Dememiz o ki; İdeal şartlar altında sizin merkezinizde bir başkası dinlendiğinde hem kendinizi hem de karşı tarafı huzurlu kılmanızı tavsiye ederim. Hiçbirimiz başka bir insanı neyin mutlu edebileceğini gerçekten bilemeyiz ama bu sorumluluğu üstlendiğimizde onları mutlu edebiliriz. İnsanların kendilerini keşfetme ve bazen sorumluluklarını yerine getirme zorunluluk hallerinde onlara yardımcı olmalıyız. Bu hepimizin yapabileceği bir şeydir.
Eeee, Aygül Hanım ne olacak yani?
Şimdi bana para gelecek mi?
Davayı kazanacak mıyım?
Eski sevgilim dönecek mi?
Ütü alacağım alayım mı?
Bakın bu üste saydığım listenin kusursuz gidebilmesi için sizlerin içinizdeki sevgiyi kaybetmemesi ile ilişkili olduğunu söylemek isterim. Yıllarca yaptığım gözlem ve araştırmalarda bunun içinizde gerçekten beslediğiniz sevgi olduğunu düşünüyorum. Sevgi dolu bir işbirlikçi olduğunuzda zihin hiçbir manipülasyonu size yaratmıyor. Sevgi asla karşılığında hiçbir şey beklemez. Kızgınlık ise bir şeyi beklemenin ve beklediğini elde etmemenin bir yan ürünüdür.
Bir ekibin parçası olmak, onların da desteklendiğinden emin olmak demektir. İnsanlara güvenmeyi öğrenmeniz için kendinize bir fırsat verin. Önyargılardan uzak durun.
Özgür irade insana verilmiş bir ödül
Günaydın yepyeni bir günden…
Aman efendim gene neler oluyor gökyüzünde.
Mars Akrep burcuna geçmiş.
Bu gece saatlerinde ise Merkür nihayet düz hareketine dönüyor.
Tüm tutku ve ihtiraslarımızın sonucunu bağladığımız Merkür gezegeni, şimdi düze dönecek bakalım şikayetler azalacak mı?
Tabi ki hayır…
Bitmez bu sevda…
*
Sen yolunda gidiyorsan, doğru duruyorsan,
Kimsenin canını acıtmıyorsan ne olabilir ki…
“Yok Aygül Hanım öyle demeyin kimseye bir şey yapmadım ama başıma gelmeyen yok.”
O zaman siz bir yerde gerçekten yapmanız gereken şeyi yapmıyorsunuzdur ve hayat sizi zorla konfor alanınızdan çıkartmaya çalışıyordur. Bir de tersinden bakalım mı?
Mars gezegeni burç değiştirip Akrep burcuna geçtiyse yeryüzünde benim nasıl bir uyumlama yapmam lazım?
Bunu benimseyin: Öz disiplin bir ceza değildir, bir uygulamadır.
“Sorumlu” kasları güçlendirmeyi ve alışkanlık bazında güç, sağlık ve refahı teşvik eden şeyler yapmayı üstlenin. Mars gezegeni akrepteyken kendi disiplininizi oluşturmanız ve bu kurallarınıza birer kimlik kazandırmanıza yardımcı olur. Mücadele etme ve kendinizi bir konuda hedefe odaklama noktasında konsantrasyon sağlamanızı ister. Bilinçli bir şekilde disiplinli olmak içinizdeki savaşçıyı dengeli ve uyumlu bir şekilde uyandıracaktır. Manevi düzeyde, insanların gerçekte kim olduklarını keşfedebileceğiniz bir dönem olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle ortaklık ve evlilik ilişkileriniz bu dönem daha fazla gündeme gelebilir. Bu durum sizi şaşırtmasın. Aslında, sorun bağımlılığın ötesine geçiyor. Bulunduğunuz ilişki içinde eşle ya da hayatınız içinde tüm diğer önemli kişilerle tam olarak ilişkilerinizi tanımlanmayı içerebilir.
*
Hukuksal konularınız veya devletle ilgili olan işleriniz önem kazanabilir. Eş ya da ortaklarınızla olan iletişiminizde biraz baskı ve manipülasyon hissedebilirsiniz. Belki de boğuluyorsunuz gibi gelebilir. İnsan endişeli hissettiğinde ilk tepkisi, uyumunu sağlamak için neyin gerekli olduğunu söylemek adına acele eder. Mars akrep seyrinde bu şekilde davranmak insana kendini iyi hissettirir. Aceleyle düşüncelerinizi söylemek yerine doğru zamanı bulmak gereklidir. Elbet söylenmesi gerekenler bu dönem söylenmelidir ama sağlamlık duygusunu merkezinize yerleştirmek ve böyle davranma daha başarılı olacaktır.
*
Bir kere şunu hatırlayın.
Bu hayatta hiçbir şeyin garantisi yoktur. İnsanlar bazen bireysellik duygusunu yaratmak için aile üyelerine veya çevresinde gücü yettiği kişilere sözlü olarak baskılar yaratabilirler. Manipüle etmek veya gücünüzü ispat etmek sizi bireysel kılmaz. Ya da bu şekilde bireyselliğinizi ispat edemezsiniz.
Dememiz o ki; İdeal şartlar altında sizin merkezinizde bir başkası dinlendiğinde hem kendinizi hem de karşı tarafı huzurlu kılmanızı tavsiye ederim. Hiçbirimiz başka bir insanı neyin mutlu edebileceğini gerçekten bilemeyiz ama bu sorumluluğu üstlendiğimizde onları mutlu edebiliriz. İnsanların kendilerini keşfetme ve bazen sorumluluklarını yerine getirme zorunluluk hallerinde onlara yardımcı olmalıyız. Bu hepimizin yapabileceği bir şeydir.
Eeee, Aygül Hanım ne olacak yani?
Şimdi bana para gelecek mi?
Davayı kazanacak mıyım?
Eski sevgilim dönecek mi?
Ütü alacağım alayım mı?
Bakın bu üste saydığım listenin kusursuz gidebilmesi için sizlerin içinizdeki sevgiyi kaybetmemesi ile ilişkili olduğunu söylemek isterim. Yıllarca yaptığım gözlem ve araştırmalarda bunun içinizde gerçekten beslediğiniz sevgi olduğunu düşünüyorum. Sevgi dolu bir işbirlikçi olduğunuzda zihin hiçbir manipülasyonu size yaratmıyor. Sevgi asla karşılığında hiçbir şey beklemez. Kızgınlık ise bir şeyi beklemenin ve beklediğini elde etmemenin bir yan ürünüdür.
Bir ekibin parçası olmak, onların da desteklendiğinden emin olmak demektir. İnsanlara güvenmeyi öğrenmeniz için kendinize bir fırsat verin. Önyargılardan uzak durun.