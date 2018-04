Özeleştiri yaparken acımasız olmayın

KOÇ

Düzen, azim ve aynı anda birkaç konuya odaklanma gibi özellikleriniz olmasa başarılı olamazsınız, bunu biliyorsunuz. Zirveye ulaşmak istiyorsanız sizi siz yapan değerleri geliştirmeyi öğrenin.

BOĞA

Sizin servetiniz, düşünebilme kapasiteniz. Karar verdiğiniz an her şeye sahip olursunuz. Kararsızlık ise düşmanınızdır. Geleceğiniz için ne yapmak istiyorsanız, bir an önce düşünün ve harekete geçin.

İKİZLER

Sorunlara bakış açınızdaki eksikliği bilmeniz, kendinizi tamamlama yolunda atacağınız en büyük adım. Çünkü en büyük darbeleri buradan alıyorsunuz. Başkalarının söylediklerine biraz dikkat edin.

YENGEÇ

Kendinizi bilgiyle donatın, bilgilerinizi paylaşarak başkalarına yardımcı olun. Kötü alışkanlıkları bir an önce terk edin. Göreceksiniz ki yaşamı sevdikçe yaşam da size hediyeler sunmakta gecikmeyecek.

ASLAN

Karşılaştığınız her insandan bir şeyler öğrenmeye çalışmalısınız. Eleştiriye açık olun. Eleştiri her zaman sizi farklı düşünmeye yönlendirir. Yaşamınızdan insanları eksiltmeyin.

BAŞAK

Amaçsızca hareket ederseniz, yaşam size anlamsız bir yolculuk gibi gelecektir. Amaca giden yolda disiplin, potansiyeli yeteneğe dönüştüren bir ateştir. Sizde var olan bu disiplin, harekete geçmek istiyor.

TERAZİ

Eğer kendinize hata yapmak için izin vermezseniz, gelişmeniz mümkün olmayacaktır. Bunu başarabilirseniz, her yeni günden daha çok keyif alırsınız. Fazla kontrollü olmayın, kendinizi akışa bırakın.

AKREP

Sevgiyle dolu bir kalpte her şeye yer vardır. Bunun için kalbinizi sevgiyle doldurun. Bazen bir çocuğun bazen de bir hastanın gözünden dünyayı seyredin. O zaman daha başka şeyler görebileceksiniz.

YAY

Başarı, cesaret ve kararlılığın bir sonucudur. Siz neyi yapmak istiyorsanız ona odaklanın, yapmanız gerekenleri belirleyin ve uygun zamanda harekete geçin. Olumsuzluklardan yılmayın.

OĞLAK

En güçlü silah ateşlenmiş bir insan ruhudur. İnsan bu gücü iyiye de kullanır, kötüye de. Siz iyiye kullananlardan olun. Gerçek mutluluğun sırrı, gerçekleri bilerek zorlukların üstüne doğru gitmektir.

KOVA

Kendinize güvenerek istediğiniz her şeyi başarabilirsiniz. Eski bilgileriniz ilerlemenize yetmiyorsa, hepsinden kurtulun ve yenilerine yer açın. Hiçbir konuda sabit fikirli olmayın.

BALIK

Dünyanın bütün zenginliği sizin olsa bile zorla gülümsüyorsanız bir terslik var demektir. Yaşam her anı güzelliklerle dolu ama görmesini bilene. Bugün ne gördüğünüzü kendi kendinize tekrar edin.