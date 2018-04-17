Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Aygül Aydın>Özeleştiri yaparken acımasız olmayın
"Aygül Aydın" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Aygül Aydın" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Aygül Aydın

Aygül Aydın

a.aygul@hurriyet.com.tr

Özeleştiri yaparken acımasız olmayın

17 Nisan 2018

Yeni Ay’ın ertesi günü, duygular hâlâ yüksek bir seviyede olacak. Bugün ay Boğa burcuna geçiş yapıyor. Sorumluluklarınızı sorgulayabilir, daha fazla özeleştiri yapabilirsiniz. Bunu yaparken kendinize fazla acımasız davranmayın.Olaylara sağduyulu yaklaşarak günün kazananı olabilirsiniz. Sürekli sabreden ve alttan alan taraf olmak sizi yıpratıyor. Ama unutmayın ki sakin ve ılımlı insanlar, uzun vadede kazanırlar.

KOÇ

Düzen, azim ve aynı anda birkaç konuya odaklanma gibi özellikleriniz olmasa başarılı olamazsınız, bunu biliyorsunuz. Zirveye ulaşmak istiyorsanız sizi siz yapan değerleri geliştirmeyi öğrenin.

BOĞA

Sizin servetiniz, düşünebilme kapasiteniz. Karar verdiğiniz an her şeye sahip olursunuz. Kararsızlık ise düşmanınızdır. Geleceğiniz için ne yapmak istiyorsanız, bir an önce düşünün ve harekete geçin.

İKİZLER

Sorunlara bakış açınızdaki eksikliği bilmeniz, kendinizi tamamlama yolunda atacağınız en büyük adım. Çünkü en büyük darbeleri buradan alıyorsunuz. Başkalarının söylediklerine biraz dikkat edin.

YENGEÇ

Kendinizi bilgiyle donatın, bilgilerinizi paylaşarak başkalarına yardımcı olun. Kötü alışkanlıkları bir an önce terk edin. Göreceksiniz ki yaşamı sevdikçe yaşam da size hediyeler sunmakta gecikmeyecek.

ASLAN

Karşılaştığınız her insandan bir şeyler öğrenmeye çalışmalısınız. Eleştiriye açık olun. Eleştiri her zaman sizi farklı düşünmeye yönlendirir. Yaşamınızdan insanları eksiltmeyin.

BAŞAK

Amaçsızca hareket ederseniz, yaşam size anlamsız bir yolculuk gibi gelecektir. Amaca giden yolda disiplin, potansiyeli yeteneğe dönüştüren bir ateştir. Sizde var olan bu disiplin, harekete geçmek istiyor.

TERAZİ

Eğer kendinize hata yapmak için izin vermezseniz, gelişmeniz mümkün olmayacaktır. Bunu başarabilirseniz, her yeni günden daha çok keyif alırsınız. Fazla kontrollü olmayın, kendinizi akışa bırakın.

AKREP

Sevgiyle dolu bir kalpte her şeye yer vardır. Bunun için kalbinizi sevgiyle doldurun. Bazen bir çocuğun bazen de bir hastanın gözünden dünyayı seyredin. O zaman daha başka şeyler görebileceksiniz.

YAY

Başarı, cesaret ve kararlılığın bir sonucudur. Siz neyi yapmak istiyorsanız ona odaklanın, yapmanız gerekenleri belirleyin ve uygun zamanda harekete geçin. Olumsuzluklardan yılmayın.

OĞLAK

En güçlü silah ateşlenmiş bir insan ruhudur. İnsan bu gücü iyiye de kullanır, kötüye de. Siz iyiye kullananlardan olun. Gerçek mutluluğun sırrı, gerçekleri bilerek zorlukların üstüne doğru gitmektir.

KOVA

Kendinize güvenerek istediğiniz her şeyi başarabilirsiniz. Eski bilgileriniz ilerlemenize yetmiyorsa, hepsinden kurtulun ve yenilerine yer açın. Hiçbir konuda sabit fikirli olmayın.

BALIK

Dünyanın bütün zenginliği sizin olsa bile zorla gülümsüyorsanız bir terslik var demektir. Yaşam her anı güzelliklerle dolu ama görmesini bilene. Bugün ne gördüğünüzü kendi kendinize tekrar edin.

 

X
﻿
Aygül Aydın Aygül AydınTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri