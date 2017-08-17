Önemli meseleler, asla önemsizlerin insafına bırakılmamalıdır.

Gün boyunca Ay ikizler burcunda hareket edecek. Venüs-Plüton karşıtlığı ve Ay-Satürn karşıtlığı gün genelinde bizleri biraz zorlayabilir. Özellikle ilişkilerimiz yönünden imtihandan geçebiliriz. Bu sadece aşk ve ilişkilerden yana değil birebir ilişkilerimizdeki krizi de doğru yönetmemiz gerektiğini göstermektedir. Aslan burcundaki güneş tutulması fazına yaklaştığımız için bireysel anlamda egoların yükseldiği, kibirli davranışların arttığı bir tutum içerisine de girdiğimiz ve bu tür yapıdaki insanlar ile uğraşmaya başladığımızı da söyleyebiliriz. Daha makul ve mütevazı bir hal içerisine girmeli egomuzu başka insanların öldürmesine müsaade etmemeliyiz. Egomuzu kendi farkındalığımızla kontrol etmeliyiz. Tabi buradan diyorsunuzdur ki bu yazılanlar iyi hoşta Aygül Hanım kolay ise uygulamaya geçin. İnanın bana bu sadece sizin hayatınızda oluşmuyor. Biz bu işlerle ilgileniyoruz ve biliyoruz diye bizim başımıza gelmiyor mu diye düşünüyorsunuz. Emin olun benim için hepinizden de daha zor olabiliyor. Çünkü gerçekten bu duygularla daha da çok başa çıkmak ve örnek olmak zorunda kalıyoruz. Siz şişman birinden zayıflamak için öneri alır mısınız? Bizim ki de ruhun incelmesi gibi

Neden insanoğlu duygularını zamanında kontrollü olarak yaşayıp, bulunduğu anın hakkını veremiyor ve acılarda tıkanıp kalıyor?

Çünkü insan hiçbir zaman iyi ile kötü arasındaki gerçek dengeyi kurmayı beceremiyor. İyi ile kötünün dengesi konusunda verilebilecek örnekler bir sürüdür ama bir tanesi size ifade etmeye yetecektir sanırım. Örneğin: İnsanoğlu olarak Atomu Parçalamayı başardık ama vardığımız sonuç gidip yine kendi varlığına sahip insanları yok etmeyi seçmemiz oldu. Bu müthiş buluşun bedeli milyonlarca insanın ölmesine ve acı çekmesine sebep olması mıydı? Çünkü ölüme olan eğilimimiz, hayatta kalmaya olan eğilimimizden daha güçlü. Bu bir ceza değilse başka nasıl tanımlanabilir bilemiyorum. Bunları neden mi anlatıyorum. Hayatımızın en güzel gerçeği bizden sonra gelen neslimizdir. Kuşaktan kuşağa geçerken DNA yapınızda yok etme, nefret, ego, kibir ve haset duygularını da gönderiyorsunuz. Sade ve sadece tek bir hücrenizi bile bunu fark ederek kontrol edebilirken neden kendiniz için ve sizden sonraki nesliniz için değişmiyorsunuz. Bir insan bir insandır…

Gelelim günün tavsiyeli hikâyesine;

Kaba saba, soluk, yıpranmış giysiler içindeki yaşlı çift, Boston treninden inip utangaç bir tavırla Rektör’ün bürosundan içeri girer girmez, sekreter masasından fırlayarak önlerini kesti... Öyle ya, bunlar gibi ne olduğu belirsiz taşralıların Harvard gibi üniversitede ne işleri olabilirdi?



Adam, yavaşça rektörü görmek istediklerini söyledi. İşte bu imkansızdı. Rektörün o gün onlara ayıracak saniyesi yoktu. Yaşlı kadın, çekingen bir tavırla; "Bekleriz" diye mırıldandı...

Nasıl olsa bir süre sonra sıkılıp gideceklerdi.Sekreter sesini çıkarmadan masasına döndü.. Saatler geçti, yaşlı çift pes etmedi.. Sonunda sekreter, dayanamayarak yerinden kalktı. "Sadece birkaç dakika görüşseniz, yoksa gidecekleri yok" diyerek rektörü iknaya çalıştı. Anlaşılan çare yoktu. Genç rektör, isteksiz bir biçimde kapıyı açtı. Sekreterin anlattığı tablo içini bulandırmıştı. Zaten taşralılardan, kaba saba köylülerden nefret ederdi. Onun gibi bir adamın ofisine gelmeye cesaret etmek, olacak şey miydi bu? Suratı asılmış, sinirleri gerilmişti.



Yaşlı kadın hemen söze başladı. Harvard'da okuyan oğullarını bir yıl önce bir kazada kaybetmişlerdi. Oğulları, burada öyle mutlu olmuştu ki, onun anısına okul sınırları içinde bir yere, bir anıt dikmek istiyorlardı.



Rektör, bu dokunaklı öyküden duygulanmak yerine öfkelendi. "Madam" dedi, sert bir sesle, "Biz Harvard'da okuyan ve sonra ölen herkes için bir anıt dikecek olsak, burası mezarlığa döner..."



"Hayır, hayır" diyerek haykırdı yaşlı kadın.. "Anıt değil... Belki, Harvard'a bir bina yaptırabiliriz". Rektör, yıpranmış giysilere nefret dolu bir nazar fırlatarak, "Bina mı?" diyerek tekrarladı, "Siz bir binanın kaça mal olduğunu biliyor musunuz? Sadece son yaptığımız bölüm yedi buçuk milyon dolardan fazlasına çıktı..."



Tartışmayı noktaladığını düşünüyordu. Artık bu ihtiyar bunaklardan kurtulabilirdi.. Yaşlı kadın, sessizce kocasına döndü: "Üniversite inşaatına başlamak için gereken para bu muymuş? Peki, biz niçin

kendi üniversitemizi kurmuyoruz, o halde?"



Rektör'ün yüzü karmakarışıktı.. Yaşlı adam başıyla onayladı. Bay ve Bayan Leland Stanford dışarı çıktılar. Doğu California'ya,Palo Alto'ya geldiler. Ve Harvard'ın artık umursamadığı oğulları için

onun adını ebediyen yaşatacak üniversiteyi kurdular.



Amerika'nın en önemli üniversitelerinden birini STANFORD'u.

Dememiz o ki; Bu hikâyemiz ünlü, ünsüz, şöhretli, şöhretsiz kibirden kalbinin atış ritmini duymayı kaybetmiş bir de üzerine daha acısı toplumsal çevresinin önünde sevgiden, barıştan, hayvanları korumadan, ön yargıdan, koşulsuz sevgiden bahseden insanlara armağan ediyorum. Ne olur bu saydıklarım size kalmasın… Kalbinizin atışı, kaderinizin sesidir… Unutmayın egonuzu bırakın.Ayağınıza kadar gelip, sizinle görüşmek isteyen insanlara yaklaşmadan önce bir kez daha düşünmeniz dileğiyle...

Mutlu günler dilerim…