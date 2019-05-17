Önce onun sizin içinize kurduğu tahtı devirmeye bakın…

Dünkü yazıya istinaden attığınız mailler gelen telefonlar ne kadar çoktu anlatılmaz.
Bir çoğunuz gazeteyi aramışsınız. Bana ulaşmak istemişsiniz.
Bana yazın bol bol. Mektup atın.
Duygularınızı, hislerinizi, öğrendiklerinizi yazın. Cevap hemen yazarım diye söz veremem ama okurum hem de çok iyi bir okurum.
Dinlemeyi severim.
Siz yazın yeter ki ama bana doğum tarihi, doğum saati vs. yazarak şu mu olacak bu mu olacak diye yazıp üzmeyin ne olursunuz. Sizler bu köşeye kadar geldiyseniz naif ve ince bir ruhsunuz. Sizin davanız da hesabınız çok başka..
a.aygul@hurriyet.com.tr mail adresim.
Anlamsız kızgınlıklar besliyorum içimde çocuğunu bir köşeye bırakıp terk eden insanlara kızıyorken aynı zamanda
İmkânları varken duyarsız olan birçok insana kızıyorum içimden….
Kızmak çare getirir mi bilmiyorum ama sanki bir ton su döküyorum içime…
Kızınca hiçbir şey olmuyor sadece kendi kendime sinirleniyorum,
Kendi kendimi üzüyorum,
Yoruyorum….
Bir de bakmayın kızıyorum diyorum ya pamuk gibi görünürüm ne kızması…
İçimin savaşı başka bu ise hep böyle oldu…
Şu sıralar Akrep dolunayı etkilerine giriyoruz.
Benimde Mars gezegenimin üzerinde hatta tam derecesinde bir dolunay olacak. Hatta benim gibi 1984 yılının nisan, mayıs aylarında doğmuş herkeste bu etki söz konusu olabilir.
Ama şunu söyleyebilirim ki bu bir çeşit yay dolunayı olaraktan anılabilir. Yani bu dolunayın etkilerini gözlemlediğinizde bir çoğunuzun yay dolunayı yaşadığınızı göreceksiniz.
Şimdi size ufak bir kopya veriyorum.2016-2017 yılının Mayıs-Ağustos ve temmuz aylarında yaşadığınız konuları bir gözden geçirin.
Sonra bu bağlamda 2018 Ocak ve 2018 Mayıs ayları neler yapıyordunuz.
Ne gibi kararlar alıyordunuz?
Neyin peşindeydiniz.
Güzelce bir kâğıt kalem alıp bunları not edin ve yazın.
O zamandan bu zamana neleri görmezden geldiniz?
Hemen şöyle sarmayın.
-O zaman işte BABAM hastaydı, çok zorlandım yine mi hasta olacak?
-Ya da kocam beni aldattı sonra barıştık yine mi aldatacak?
-O dönem işten çıkartıldım yine çıkartılacağım.
Olaylara maddesel bakmaktan veya sonuca ulaşmak olarak bakmaktan vazgeçin.
Lütfen büyüyün artık…
Birisi kirli dolunay demiş bu dolunaya bana mail atmışsınız.
“Aygül Hanım arkamdan iş mi dönecek, ne olacak çok huzursuzum delireceğim,
İyice gerildim demişsiniz.”
Her yiğidin yoğurt yiyişi başka! Beğenmediğiniz şeyleri size silah zoruylamı takip ettiriyorlar. Takip etmeyin ya da sizi geliştirmediğinize inandığınız şeylerde uzak durmayı seçin.
Al işte sana akrep dolunayı, tam da bu!
Akrep kaygı verir, şüphe verir, seni eksikliklerinle kafa kafaya getirir.
Böyle zamanlarda astrolojiyi ihtiyaca uygun kullanmalısınız.
Farkında olacaksınız.
Mesela; o gün diş çektirmiş birine zorla yemek yedirebilir misiniz?
Ya da bu benim yemeğimi beğenmedi ondan yemiyor diye iyice ortamı germeye bir gerek var mıdır?
Adam diş çektirmiş konu belli.
Öngörülü bir insan bu kişiye karşı daha empati yaparak yaklaşarak o insanın bu zamanı geçirmesini beklemelidir.
Sizin hayatınız da yaşadığınız aksiyonlarda bundan bağımsız değildir.
Kadın geliyor diyor ki; “lanet olsun bu nasıl bir dolunay”
“Kocam bana geldi ve ayrılmak istediğini söyledi. Halbuki çok mutluyduk geçen hafta yemeğe gittik bakın resmimize.”
Hepimiz böyle değil miyiz?
Bana dolunayın sucunu söyleyin şimdi?
Resim mutsuz bir adam ama zorla mutlu olmaya çalışan bir kadın profili.
Çünkü kadın yüzleşmek istemiyor. Korkuyor…
Kaygılar sarmış dört bir yanını…
Akrep'teki dolunay; duygularına mümkün olduğunca derinden dalma ihtiyacı yaratıyor. Artık kolay olmasa ve birçok şeyi değiştirmek zorunda kalsanız bile, anlamlı duygusal değişimleri her zamankinden daha fazla arzu ediyorsunuz.
Sığ ilişkiler sizi tatmin etmiyor, çünkü yeterince arındırmıyorlar.
Egonuzla yüzleştiğiniz o anı anlamayı seçmeyip o kişinin kusurlarını örtmeye başladığınızda her şey yön değiştiriyor.
Allah neden bir ay içerisine bir yeniay bir dolunay vermiş.
Birinde tüm karanlıkları aydınlatıyor diğerinde gördüğün karanlıkları düzeltme fırsatı sunuyor.
Allah affedici ve bağışlayıcıyken biz kimiz ki affedemiyoruz ya da bağışlayamıyoruz.
Yok, olur mu hiç?
O bunu bana nasıl yapar diyerek tüm gücümüzle savaşa girmek varken.
Hesap ödetmek isteyeceksiniz biliyorum ama inanın evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Kendinizi boşu boşuna yıpratmayın.
Korkularınızdan uzaklaşın ve sabırlı olun.
İlahi adalet gerekeni emin olun yapacaktır.
19 Mayıs gecesi gerçekleşecek dolunay sonrası pazar sabahı uyandığınızda Âşık olmak istiyorum neden kimse yok hayatımda diye delice bir his ile uyanabilirsiniz. Bu tehlikeli duyguyu kontrol altına alın. Çok haklısınız ama bunu hissediyor olmanızın da bir sebebi olabilir öyle değil mi?
Güzel bir hafta sonu dilerim…
Mutlulukla…
Önce onun sizin içinize kurduğu tahtı devirmeye bakın…
Günaydın sevgili dostlarım
Dünkü yazıya istinaden attığınız mailler gelen telefonlar ne kadar çoktu anlatılmaz.
Bir çoğunuz gazeteyi aramışsınız. Bana ulaşmak istemişsiniz.
Bana yazın bol bol. Mektup atın.
Duygularınızı, hislerinizi, öğrendiklerinizi yazın. Cevap hemen yazarım diye söz veremem ama okurum hem de çok iyi bir okurum.
Dinlemeyi severim.
Siz yazın yeter ki ama bana doğum tarihi, doğum saati vs. yazarak şu mu olacak bu mu olacak diye yazıp üzmeyin ne olursunuz. Sizler bu köşeye kadar geldiyseniz naif ve ince bir ruhsunuz. Sizin davanız da hesabınız çok başka..
a.aygul@hurriyet.com.tr mail adresim.
Anlamsız kızgınlıklar besliyorum içimde çocuğunu bir köşeye bırakıp terk eden insanlara kızıyorken aynı zamanda
İmkânları varken duyarsız olan birçok insana kızıyorum içimden….
Kızmak çare getirir mi bilmiyorum ama sanki bir ton su döküyorum içime…
Kızınca hiçbir şey olmuyor sadece kendi kendime sinirleniyorum,
Kendi kendimi üzüyorum,
Yoruyorum….
Bir de bakmayın kızıyorum diyorum ya pamuk gibi görünürüm ne kızması…
İçimin savaşı başka bu ise hep böyle oldu…
Şu sıralar Akrep dolunayı etkilerine giriyoruz.
Benimde Mars gezegenimin üzerinde hatta tam derecesinde bir dolunay olacak. Hatta benim gibi 1984 yılının nisan, mayıs aylarında doğmuş herkeste bu etki söz konusu olabilir.
Ama şunu söyleyebilirim ki bu bir çeşit yay dolunayı olaraktan anılabilir. Yani bu dolunayın etkilerini gözlemlediğinizde bir çoğunuzun yay dolunayı yaşadığınızı göreceksiniz.
Şimdi size ufak bir kopya veriyorum.2016-2017 yılının Mayıs-Ağustos ve temmuz aylarında yaşadığınız konuları bir gözden geçirin.
Sonra bu bağlamda 2018 Ocak ve 2018 Mayıs ayları neler yapıyordunuz.
Ne gibi kararlar alıyordunuz?
Neyin peşindeydiniz.
Güzelce bir kâğıt kalem alıp bunları not edin ve yazın.
O zamandan bu zamana neleri görmezden geldiniz?
Hemen şöyle sarmayın.
-O zaman işte BABAM hastaydı, çok zorlandım yine mi hasta olacak?
-Ya da kocam beni aldattı sonra barıştık yine mi aldatacak?
-O dönem işten çıkartıldım yine çıkartılacağım.
Olaylara maddesel bakmaktan veya sonuca ulaşmak olarak bakmaktan vazgeçin.
Lütfen büyüyün artık…
Birisi kirli dolunay demiş bu dolunaya bana mail atmışsınız.
“Aygül Hanım arkamdan iş mi dönecek, ne olacak çok huzursuzum delireceğim,
İyice gerildim demişsiniz.”
Her yiğidin yoğurt yiyişi başka! Beğenmediğiniz şeyleri size silah zoruylamı takip ettiriyorlar. Takip etmeyin ya da sizi geliştirmediğinize inandığınız şeylerde uzak durmayı seçin.
Al işte sana akrep dolunayı, tam da bu!
Akrep kaygı verir, şüphe verir, seni eksikliklerinle kafa kafaya getirir.
Böyle zamanlarda astrolojiyi ihtiyaca uygun kullanmalısınız.
Farkında olacaksınız.
Mesela; o gün diş çektirmiş birine zorla yemek yedirebilir misiniz?
Ya da bu benim yemeğimi beğenmedi ondan yemiyor diye iyice ortamı germeye bir gerek var mıdır?
Adam diş çektirmiş konu belli.
Öngörülü bir insan bu kişiye karşı daha empati yaparak yaklaşarak o insanın bu zamanı geçirmesini beklemelidir.
Sizin hayatınız da yaşadığınız aksiyonlarda bundan bağımsız değildir.
Kadın geliyor diyor ki; “lanet olsun bu nasıl bir dolunay”
“Kocam bana geldi ve ayrılmak istediğini söyledi. Halbuki çok mutluyduk geçen hafta yemeğe gittik bakın resmimize.”
Hepimiz böyle değil miyiz?
Bana dolunayın sucunu söyleyin şimdi?
Resim mutsuz bir adam ama zorla mutlu olmaya çalışan bir kadın profili.
Çünkü kadın yüzleşmek istemiyor. Korkuyor…
Kaygılar sarmış dört bir yanını…
Akrep'teki dolunay; duygularına mümkün olduğunca derinden dalma ihtiyacı yaratıyor. Artık kolay olmasa ve birçok şeyi değiştirmek zorunda kalsanız bile, anlamlı duygusal değişimleri her zamankinden daha fazla arzu ediyorsunuz.
Sığ ilişkiler sizi tatmin etmiyor, çünkü yeterince arındırmıyorlar.
Egonuzla yüzleştiğiniz o anı anlamayı seçmeyip o kişinin kusurlarını örtmeye başladığınızda her şey yön değiştiriyor.
Allah neden bir ay içerisine bir yeniay bir dolunay vermiş.
Birinde tüm karanlıkları aydınlatıyor diğerinde gördüğün karanlıkları düzeltme fırsatı sunuyor.
Allah affedici ve bağışlayıcıyken biz kimiz ki affedemiyoruz ya da bağışlayamıyoruz.
Yok, olur mu hiç?
O bunu bana nasıl yapar diyerek tüm gücümüzle savaşa girmek varken.
Hesap ödetmek isteyeceksiniz biliyorum ama inanın evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Kendinizi boşu boşuna yıpratmayın.
Korkularınızdan uzaklaşın ve sabırlı olun.
İlahi adalet gerekeni emin olun yapacaktır.
19 Mayıs gecesi gerçekleşecek dolunay sonrası pazar sabahı uyandığınızda Âşık olmak istiyorum neden kimse yok hayatımda diye delice bir his ile uyanabilirsiniz. Bu tehlikeli duyguyu kontrol altına alın. Çok haklısınız ama bunu hissediyor olmanızın da bir sebebi olabilir öyle değil mi?
Güzel bir hafta sonu dilerim…
Mutlulukla…