Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de aslan pençesinin zoruyla karın doyurur.

Güzel bir gün olsun dilerim.
Bir çoğumuz için tatil günü ama bir çoğumuzda çalışıyor.
Bu şekilde hafta ortası resmî tatilleri benim hemen dengemi şaşırtır.
Cuma günü sanarak bir sürü işi karıştırmakta üstüme yoktur.
“Ya bugün Cuma değil miydi” diye söylenir dururum.
Bunu buraya yazıyorum ki bugünün iyice bir Çarşamba olduğunu benimseyeyim diye.
Astroloji ajandasını hazırlarken sıra mayıs ayına geldiğinde “Aman daha ne kadar zaman var o zamana” diyordum. Şimdi görüldüğü üzere tamda kendisini konuşmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız.
Yarın Show Radyoda Cengiz Semercioğlu’nun 16:30’da Ters Köşe programına konuk olacağım. Mayıs ayını daha detaylı konuşacağız. Burçlarınıza göre şarkılarınızı da paylaşacağız. Alarmlarınızı kurmayı unutmayın.
Bugün ay balık burcundan koç burcuna geçiş yapıyor.
Duygularımız yılgın ve bitkin olmanın yanında öğleden sonra aniden bir yükseliş noktasına geçebilir. Bazı şeyleri sorgulamaya devam edeceksiniz. Ama bu ay nisan ayı gibi olmayacak. Biraz daha nefes alacaksınız. Bu sıkışık düzen biraz daha kendini düzenleyecek ama önümüzdeki hafta Mars-Jüpiter karşıtlığı kesinleşecek ve bunu biraz düşündürtüyor diyebiliriz. Bunu ayrıca anlatacağım. Biraz anlayışlı ve makul olmamız gereken bir gündeyiz. Anne ve babamıza karşı daha tahammüllü olmalı ve kendimizi iyi hissetmek için bazı nedenler hazırlamalıyız.
Şu dönemlerde yapacağınız en iyi şey yarım kalan eğitimlerinizi tamamlamak için girişimlerde bulunmak, ehliyetinizi almadıysanız almanız veya vize, pasaport başvuruları, küçük ufak seyahatler. Ya da bazı sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunacağınız şeyler olabilir.
Dün Amerika’dan bir okuyucum bana mail atmış. Derki;
Aygül Hanim,
Bugünkü Hürriyet’te bir güzel kızımızın yüzüne kendini bilmez eski nişanlısı kezzap atmış ve bu yavrucağın yüzü tanınmaz hale gelmiş, acilen ameliyat olması gerekiyormuş, fakat Aile’nin ameliyat masrafını karşılayacak durumunun olmaması nedeniyle ameliyat yapamıyorlarmış. Bunun için duyarlı insanlar ’in yardımına ihtiyaç duyulduğunu, fakat yardımların nereye yapılacağına dair herhangi bir detay ve bilgi verilmemiş.
Ben, Elimden geldiğince karınca kararınca hemen yârdim yapmak istiyorum. Buradaki (Amerika’daki) bütün arkadaşlardan bizzat kendim yârdim toplayıp bu güzel kızımızın o güzel yüzünü ameliyat yaptırıp tekrar güldürmeye, bütün gücümle çalışacağım. (Benim de bir kızım var belki de beni bu olay bunun için çok ama çok derinden etkiledi)
Lütfen yardımların yapılacağı hesap ve banka bilgilerini bana gönderebilir misiniz? Sizden ricam sizde yardımları takip edip ve hatta ameliyat sonuçlanıncaya kadar takibini yapar mısınız?
Birde bu ameliyat için ne kadar para gerekiyor ve me kadar yârdim toplammış, öğrenip detayları bildirir misiniz? Siz den bunu bir gazeteci olarak değil bir insan olarak rica ediyorum. Hep beraber bu problemi çözelim ve bir Çocuğu Mutlu edelim.
Saygılarımla,
Adem Koçyiğit
Sabah uyandığımda bu maili okuduğumda olaydan hiç haberim yoktu. Hemen Google girdim. Baktım ve haberi buldum. Oradan bu olayı sorumluluğu üstlenen var mı ona baktım. Kimle muhatap olabileceğimizi buldum. İskenderun kadın platformu bu işi üstlenmiş ve şu an sağlık bakanlığından onay bekliyorlarmış. Hesap numaralarını paylaşmak için. Daha fenası bu onayın hemen gelmesi gerekiyor çünkü bu ameliyatın hızlıca olması lazım. Berfin’in göz korneasından erime başlamış. Dün akşam Twitter’dan sağlık bakanlığına ulaştım ve hemen ilgileneceklerini söylediler.
Bugün yarın hesap numaraları için onay gelecektir. Ben elimden geleni yapıp sizlere Berfin’in sürecini aktaracağım. Amerika’dan buralara yetişmeye çalışan güzel kalpli okuyucuma teşekkür ederim.
Dünya yoksa tersine dönmeye doğru gidiyordu.
19 Yaşındaki çiçek gibi bir kızın hayatı kendini bilmez bir şiddet yanlısı çocuk yüzünden bitti. İnsanların kendine bilmezliklerine bir şey yapamıyoruz ama bizim gibi insanlar bari bu pisliklerin kirlettiği dünyayı temizleyelim.
Gücümüz ne kadar yeterse…
Tıp ve teknoloji çok ileri boyutta artık.
Bunlar için birbirimize kenetlenmek ve birinin mutluluğu için çaba sarf etmek var.
Yoksa biz niye bu dünyada varız ki?
Eski sevgilinizin dönmesini beklemek için mi?
O çok istediğimiz konuma gelmek için mi?
Evlenip çevreye hava atmak için?
Çok iyi bir arabaya binip harika bir evde yaşamak için mi?
En iyi yerlerde yemek, yemek için mi?
En yakışıklı adamla olmak ya da dünyanın en güzel kadınıyla olmak için mi?
En iyi diplomayı almak için mi?
Belki de yukarıdaki listeye ulaşmak için Berfin’in acısına ortak olmak, destek vermek ile ilgili bir bağı vardır ne dersiniz?
Her şeyi geçtim inanın şu hayatta hiçbir şey para değil ama Berfin’e verilecek destek ve ona ulaştıracaklarımızla belki de dünyanın dengesi değişecek. Ben kıymetli okuyucumun bana attığı bu mail için çok teşekkür ederim. Dünyanın bir ucundan bize dokundu. Bende buradan size duyurdum.
Twitter’ı olanlar #berfinonay hashtag ile destek olabilirler.
Sosyal medyanın gücü inanılmaz ve yadsınamaz. Sosyal medya da birilerinin yaptığı hataları için hakaret edip kişiliklerine saldıracağımıza gözünüzü sevim böyle işler için enerjimizi harcayalım.
Bu dünya “oh iyi oldularla” değil “biri için ne yapabilirimlerle” dönüyor.
Buraya güzel kızımızın resmini koymuyorum. Her yerde yeteri kadar var. Ben buraya o eskisinden daha güzel olduğundaki resmini koyacağım. Bu da burada not olarak dursun.
Sevgilerimle…
"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü!
Bütün işçi ve emekçilerin bayramı kutlu, mutlu olsun”
Emeklerimizin karşılığını hep bulduğumuz işler başımıza gelmesi dileğiyle…
Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de aslan pençesinin zoruyla karın doyurur.
Günaydın hepinize…
Güzel bir gün olsun dilerim.
Bir çoğumuz için tatil günü ama bir çoğumuzda çalışıyor.
Bu şekilde hafta ortası resmî tatilleri benim hemen dengemi şaşırtır.
Cuma günü sanarak bir sürü işi karıştırmakta üstüme yoktur.
“Ya bugün Cuma değil miydi” diye söylenir dururum.
Bunu buraya yazıyorum ki bugünün iyice bir Çarşamba olduğunu benimseyeyim diye.
Astroloji ajandasını hazırlarken sıra mayıs ayına geldiğinde “Aman daha ne kadar zaman var o zamana” diyordum. Şimdi görüldüğü üzere tamda kendisini konuşmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız.
Yarın Show Radyoda Cengiz Semercioğlu’nun 16:30’da Ters Köşe programına konuk olacağım. Mayıs ayını daha detaylı konuşacağız. Burçlarınıza göre şarkılarınızı da paylaşacağız. Alarmlarınızı kurmayı unutmayın.
Bugün ay balık burcundan koç burcuna geçiş yapıyor.
Duygularımız yılgın ve bitkin olmanın yanında öğleden sonra aniden bir yükseliş noktasına geçebilir. Bazı şeyleri sorgulamaya devam edeceksiniz. Ama bu ay nisan ayı gibi olmayacak. Biraz daha nefes alacaksınız. Bu sıkışık düzen biraz daha kendini düzenleyecek ama önümüzdeki hafta Mars-Jüpiter karşıtlığı kesinleşecek ve bunu biraz düşündürtüyor diyebiliriz. Bunu ayrıca anlatacağım. Biraz anlayışlı ve makul olmamız gereken bir gündeyiz. Anne ve babamıza karşı daha tahammüllü olmalı ve kendimizi iyi hissetmek için bazı nedenler hazırlamalıyız.
Şu dönemlerde yapacağınız en iyi şey yarım kalan eğitimlerinizi tamamlamak için girişimlerde bulunmak, ehliyetinizi almadıysanız almanız veya vize, pasaport başvuruları, küçük ufak seyahatler. Ya da bazı sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunacağınız şeyler olabilir.
Dün Amerika’dan bir okuyucum bana mail atmış. Derki;
Aygül Hanim,
Bugünkü Hürriyet’te bir güzel kızımızın yüzüne kendini bilmez eski nişanlısı kezzap atmış ve bu yavrucağın yüzü tanınmaz hale gelmiş, acilen ameliyat olması gerekiyormuş, fakat Aile’nin ameliyat masrafını karşılayacak durumunun olmaması nedeniyle ameliyat yapamıyorlarmış. Bunun için duyarlı insanlar ’in yardımına ihtiyaç duyulduğunu, fakat yardımların nereye yapılacağına dair herhangi bir detay ve bilgi verilmemiş.
Ben, Elimden geldiğince karınca kararınca hemen yârdim yapmak istiyorum. Buradaki (Amerika’daki) bütün arkadaşlardan bizzat kendim yârdim toplayıp bu güzel kızımızın o güzel yüzünü ameliyat yaptırıp tekrar güldürmeye, bütün gücümle çalışacağım. (Benim de bir kızım var belki de beni bu olay bunun için çok ama çok derinden etkiledi)
Lütfen yardımların yapılacağı hesap ve banka bilgilerini bana gönderebilir misiniz? Sizden ricam sizde yardımları takip edip ve hatta ameliyat sonuçlanıncaya kadar takibini yapar mısınız?
Birde bu ameliyat için ne kadar para gerekiyor ve me kadar yârdim toplammış, öğrenip detayları bildirir misiniz? Siz den bunu bir gazeteci olarak değil bir insan olarak rica ediyorum. Hep beraber bu problemi çözelim ve bir Çocuğu Mutlu edelim.
Saygılarımla,
Adem Koçyiğit
Sabah uyandığımda bu maili okuduğumda olaydan hiç haberim yoktu. Hemen Google girdim. Baktım ve haberi buldum. Oradan bu olayı sorumluluğu üstlenen var mı ona baktım. Kimle muhatap olabileceğimizi buldum. İskenderun kadın platformu bu işi üstlenmiş ve şu an sağlık bakanlığından onay bekliyorlarmış. Hesap numaralarını paylaşmak için. Daha fenası bu onayın hemen gelmesi gerekiyor çünkü bu ameliyatın hızlıca olması lazım. Berfin’in göz korneasından erime başlamış. Dün akşam Twitter’dan sağlık bakanlığına ulaştım ve hemen ilgileneceklerini söylediler.
Bugün yarın hesap numaraları için onay gelecektir. Ben elimden geleni yapıp sizlere Berfin’in sürecini aktaracağım. Amerika’dan buralara yetişmeye çalışan güzel kalpli okuyucuma teşekkür ederim.
Dünya yoksa tersine dönmeye doğru gidiyordu.
19 Yaşındaki çiçek gibi bir kızın hayatı kendini bilmez bir şiddet yanlısı çocuk yüzünden bitti. İnsanların kendine bilmezliklerine bir şey yapamıyoruz ama bizim gibi insanlar bari bu pisliklerin kirlettiği dünyayı temizleyelim.
Gücümüz ne kadar yeterse…
Tıp ve teknoloji çok ileri boyutta artık.
Bunlar için birbirimize kenetlenmek ve birinin mutluluğu için çaba sarf etmek var.
Yoksa biz niye bu dünyada varız ki?
Eski sevgilinizin dönmesini beklemek için mi?
O çok istediğimiz konuma gelmek için mi?
Evlenip çevreye hava atmak için?
Çok iyi bir arabaya binip harika bir evde yaşamak için mi?
En iyi yerlerde yemek, yemek için mi?
En yakışıklı adamla olmak ya da dünyanın en güzel kadınıyla olmak için mi?
En iyi diplomayı almak için mi?
Belki de yukarıdaki listeye ulaşmak için Berfin’in acısına ortak olmak, destek vermek ile ilgili bir bağı vardır ne dersiniz?
Her şeyi geçtim inanın şu hayatta hiçbir şey para değil ama Berfin’e verilecek destek ve ona ulaştıracaklarımızla belki de dünyanın dengesi değişecek. Ben kıymetli okuyucumun bana attığı bu mail için çok teşekkür ederim. Dünyanın bir ucundan bize dokundu. Bende buradan size duyurdum.
Twitter’ı olanlar #berfinonay hashtag ile destek olabilirler.
Sosyal medyanın gücü inanılmaz ve yadsınamaz. Sosyal medya da birilerinin yaptığı hataları için hakaret edip kişiliklerine saldıracağımıza gözünüzü sevim böyle işler için enerjimizi harcayalım.
Bu dünya “oh iyi oldularla” değil “biri için ne yapabilirimlerle” dönüyor.
Buraya güzel kızımızın resmini koymuyorum. Her yerde yeteri kadar var. Ben buraya o eskisinden daha güzel olduğundaki resmini koyacağım. Bu da burada not olarak dursun.
Sevgilerimle…
"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü!
Bütün işçi ve emekçilerin bayramı kutlu, mutlu olsun”
Emeklerimizin karşılığını hep bulduğumuz işler başımıza gelmesi dileğiyle…