Nasibin denizin dibinde dе olsa seni bulur, gönlünü ferah tut

Günaydın hepinize güzel dostlar…
Perşembe gününe geldik. Ay akrep burcunda ilerlerken bugün biraz kısmetinizi, vesilenizi, nasibinizi sorgulayabilirsiniz.
Düşünün, dokuz günlük tatil bitti ve üzerine bir haftayı da tükettik.
Neler yaptık, nelere kızdık, nelere sevindik ya da daha neler yaşayıp göreceğiz.
Dün enteresan bir olay yaşadık.
Kariyer merkezine engelli olan bir vatandaşımız başvuruda bulunmak için geldi. Bu arada Zeytinburnu’nda büyük bir inşaat firmasına da müracaat ettiğini tam alınacakken kendisinin bilgisayar bilgisi olmadığı için alınmadığından söz etti. Bu yüzden bilgisayar gerekliliği olmayan kendi şartlarına uygun bir alanda pozisyon başvurusunda bulundu.
Arkadaşlarımız ona farklı bir pozisyon ve yer arayışında olurken arkasından başka bir engelli kardeşimiz geldi ve çok iyi bilgisayar bilgisi olduğunu söyledi. Bizim arkadaşlar önce tereddüt etti ama az önce diğer arkadaşın alınmadığı o pozisyon için uygun olunabileceği fikrine ulaştıkları için hemen o inşaat firmasını aradılar.
Siz böyle bir pozisyon arıyormuşsunuz elimizde bu pozisyonunuza uygun bir arkadaşımız var size yönlendirelim mi diye sordular.
Firma siz nerden biliyorsunuz diye, önce bir şaşırdı.
Bizde az önceki ret edilen engelli arkadaşın kariyer merkezine geldiğini ve başka bir başvuruda bulunurken sizle yaşadığı durumu anlatırken bu pozisyonu anlattı dedik.
Neyse uzun lafın kısası o engelli vatandaşımız o pozisyona kabul edildi ve işe başladı.
Hayatın zincirini görüyor musunuz?
Bunu sadece ben görmüyorum herhâlde dimi…
Evrende nasip denilen sistem ne güzel işliyor.
Ama kime işliyor o nasip biliyor musunuz?
Arayan, soran, çaba ve gayret gösterenler için sistem muhteşem işliyor.
Hayatta aslında her şey için bir neden var.
Bilgisayar kullanmayı bilmeyen engelli arkadaşımız o inşaat firmasına kalkıyor görüşmeye gidiyor ve bilgisayar bilmediği için kabul edilmiyor. Buna üzülmüyor ve pes etmiyor. Bu benim şartım diyor. İkinci bir iş aramaya ve kendine uygun bir şeyler bulmak istiyor.
Sonra o bizim kariyer merkezimize gelip başka bir iş imkânı kendine ararken inşaat firmasının böyle bir ihtiyacı olduğunu söylüyor.
O buraya gelmese asla bizim o firmanın engelli bir personel istihdam etmek istediğini bilmeyeceğiz.
Hadi buraya kadar her şey oldu…
Peki bu plan içinde arkasından onun nasibine yazılmış bilgisayar bile engelli arkadaşımız nasıl geliyor ve direk işe yerleşiyor.
İşte yaşamda her şey bir neden-sonuç ilişkisi barındırıyor.
Bir insan size nedensiz üzmüyor?
Bir insan sizi nedensiz küsmüyor?
Bir insan sizi nedensiz reddetmiyor?
Her şey bir denge ve bir ölçü yaşamınızda…
Hayatınızda bir amaç için bulunuyor.
Yaşantınızdaki görevinizi tamamladıktan sonra gidiyorlar…
Hepimizin birbirimize karşı olduğu görevlerini bilerek hareket etsek çok güzel olmaz mı dünya…
Dememiz o ki;
Zorlаyıncа olmaz, nаsipsе olur. Kаpıyı kilitlеyеn dе аçаn dа аynı аnаhtаr dеğil mi?
Sаbrеt, Tеvеkkül еt, En hаyırlısı nаsip olsun.
Mutlu günler dilerim…
Nasibin denizin dibinde dе olsa seni bulur, gönlünü ferah tut
Günaydın hepinize güzel dostlar…
Perşembe gününe geldik. Ay akrep burcunda ilerlerken bugün biraz kısmetinizi, vesilenizi, nasibinizi sorgulayabilirsiniz.
Düşünün, dokuz günlük tatil bitti ve üzerine bir haftayı da tükettik.
Neler yaptık, nelere kızdık, nelere sevindik ya da daha neler yaşayıp göreceğiz.
Dün enteresan bir olay yaşadık.
Kariyer merkezine engelli olan bir vatandaşımız başvuruda bulunmak için geldi. Bu arada Zeytinburnu’nda büyük bir inşaat firmasına da müracaat ettiğini tam alınacakken kendisinin bilgisayar bilgisi olmadığı için alınmadığından söz etti. Bu yüzden bilgisayar gerekliliği olmayan kendi şartlarına uygun bir alanda pozisyon başvurusunda bulundu.
Arkadaşlarımız ona farklı bir pozisyon ve yer arayışında olurken arkasından başka bir engelli kardeşimiz geldi ve çok iyi bilgisayar bilgisi olduğunu söyledi. Bizim arkadaşlar önce tereddüt etti ama az önce diğer arkadaşın alınmadığı o pozisyon için uygun olunabileceği fikrine ulaştıkları için hemen o inşaat firmasını aradılar.
Siz böyle bir pozisyon arıyormuşsunuz elimizde bu pozisyonunuza uygun bir arkadaşımız var size yönlendirelim mi diye sordular.
Firma siz nerden biliyorsunuz diye, önce bir şaşırdı.
Bizde az önceki ret edilen engelli arkadaşın kariyer merkezine geldiğini ve başka bir başvuruda bulunurken sizle yaşadığı durumu anlatırken bu pozisyonu anlattı dedik.
Neyse uzun lafın kısası o engelli vatandaşımız o pozisyona kabul edildi ve işe başladı.
Hayatın zincirini görüyor musunuz?
Bunu sadece ben görmüyorum herhâlde dimi…
Evrende nasip denilen sistem ne güzel işliyor.
Ama kime işliyor o nasip biliyor musunuz?
Arayan, soran, çaba ve gayret gösterenler için sistem muhteşem işliyor.
Hayatta aslında her şey için bir neden var.
Bilgisayar kullanmayı bilmeyen engelli arkadaşımız o inşaat firmasına kalkıyor görüşmeye gidiyor ve bilgisayar bilmediği için kabul edilmiyor. Buna üzülmüyor ve pes etmiyor. Bu benim şartım diyor. İkinci bir iş aramaya ve kendine uygun bir şeyler bulmak istiyor.
Sonra o bizim kariyer merkezimize gelip başka bir iş imkânı kendine ararken inşaat firmasının böyle bir ihtiyacı olduğunu söylüyor.
O buraya gelmese asla bizim o firmanın engelli bir personel istihdam etmek istediğini bilmeyeceğiz.
Hadi buraya kadar her şey oldu…
Peki bu plan içinde arkasından onun nasibine yazılmış bilgisayar bile engelli arkadaşımız nasıl geliyor ve direk işe yerleşiyor.
İşte yaşamda her şey bir neden-sonuç ilişkisi barındırıyor.
Bir insan size nedensiz üzmüyor?
Bir insan sizi nedensiz küsmüyor?
Bir insan sizi nedensiz reddetmiyor?
Her şey bir denge ve bir ölçü yaşamınızda…
Hayatınızda bir amaç için bulunuyor.
Yaşantınızdaki görevinizi tamamladıktan sonra gidiyorlar…
Hepimizin birbirimize karşı olduğu görevlerini bilerek hareket etsek çok güzel olmaz mı dünya…
Dememiz o ki;
Zorlаyıncа olmaz, nаsipsе olur. Kаpıyı kilitlеyеn dе аçаn dа аynı аnаhtаr dеğil mi?
Sаbrеt, Tеvеkkül еt, En hаyırlısı nаsip olsun.
Mutlu günler dilerim…