Mutluluk hazır bir şey değildir, sizin eylemleriniz ve tercihlerinizle oluşur

Günaydın Salı gününe hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Ay aslan burcunda ilerliyor olacak ve Jüpiter gezegeni ile kuracağı meydan okuyucu açı sizleri biraz duygusal anlamda yorabilir. Bir takım ego savaşları içerisine girebilirsiniz. Kendinizin önemsenmesini ve ilgi çekmeyi isterken bu dürtü size saldırgan veya ukala davranışlar içinde algılanmanıza neden olabilir. Çevrenizde çıkar ilişkiler gözünüze çok fazla batabilir ve bunları ortaya çıkartma yüze vurma noktasında olabilirsiniz.

Daha sakin olmanızda fayda var. Gereksiz bir kendini beğenmişlik içine girmeyin. Güneş’in Satürn ile kuracağı olumlu açı ile sabırlı davranışlarınızın meyvelerini elde etmeye başlayacaksınız. Bugün çelişkiler içinde kalmamaya özen gösterin. İştahınızda bir artış söz konusu olabilir. Bu da duygusal gelgitlerinizden kaynaklı olabilir. Doğru zaman ve doğru bir zemin üzerindemiyim duygusunu bugün yaşayabilirsiniz.

Belki bugün bir takım olayları konuşmak için doğru zaman olmayabilir. Yarın “iyi ki” konuşmamışım diyebilirsiniz. Bilinç ve bilinçaltı değerlerinizi kimsenin zedelemesine izin vermeyin. Makul olmak ve denge sağlayabilmek için kendinizi bugün çok iyi kontrol etmelisiniz.

Gelelim günün tavsiyesine;

Hayat ya cesur bir tecrübedir, ya da hiçbir şey değildir. Her zaman ileri bir adım at, korkmadan, cesurca. Tozu dumanı yutacağına, sen tozu dumana kat. Kilimin altından çekilişini seyretmek yerine, kayan bir halı üzerinde dans etmeyi öğren. Bir bilgeye sohbet sırasında soru sorarlar.

Bilge, “O hususta bilgim yok” der. Bunu duyan bir adam öfke ile bağırır: “Orası cahillerin yeri değildir, in oradan aşağı”.

Bilge gülümseyerek cevap verir; “Burası bir şey bilen ve bir şey bilmeyenin makamıdır, hep bilirim diyenlerin yeri değildir.”

İşte Bilge’den bir bilgiçlik değil, bilgelik dersi! Sen henüz öğrenmesen ve keşfetmesen de bir bilgesin, içindeki bilgeyi bul. Cahillerin kalbi dudaklarında, âlimlerin ağzı kalplerindedir. Âlimlerle, bilgelerle otur ve sohbet et!

Dememiz o ki; İnsanların hayatlarını kendi çabalarıyla yükseltme yeteneğinden daha cesaret verici bir şey yoktur. Cesaretini kaybetmeden, başladığın yoldan vazgeçmeden ve geri dönmeden yürüyeceksin. Çünkü yanlış da olsa her yanlış girişim, ileri doğru atılmış yeni bir adımdır. Zorluk gördüğün zaman kendi kendine sürekli şunları tekrar et: Ya bin yol bulacağım, ya da milyonlarca yol açacağım.