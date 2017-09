Mutluluk, bizi zorlayan kadere karşı kazanılan zaferlerin en büyüğüdür.

Gün genelini incelediğimizde Ay yengeç burcunda hareket edecek. Merhamet ve şefkat duygularımızın daha ön planda olduğu duygusal bir geçişle güne başlangıç yapıyor olacağız. Sanatsal faaliyetlerinizi, hayallerinizi ve ruhsal ihtiyaçlarınızı hayatın ince yönlerini görerek kendinizi daha rahatlatarak ayarlarsanız gün içinde iyi vakit geçirebileceksiniz. Bugün kendi hislerinize güvendiğiniz kadar kendinizi konforlu ve huzurlu hissetmek isteyeceksiniz.

Sezgilerinizi ikna etmediğiniz hiçbir tavrın parçası olmayın. Bugün sevgi ve bağlılık duygularını da sorgulayabilirsiniz. Sabah saatleri bunun için pek uygun değil.

Şöyle düşünmelisiniz, Sevgi sadece bir insana bağlılık demek değildir. Bir tutum şeklidir. Kişi yalnız bir sevgi nesnesine değil, bütünüyle dünyaya bağlılığını gösteren bir kişilik yapısı olması gereklidir. Kişi yalnız bir tek kimseyi seviyor başka her şeye karşı ilgisiz kalıyorsa sevgisi sevgi değil, genişletilmiş bir bencilliktir. Bakış açınızı bu yöne çekerseniz güne daha kolay adapte olabilirsiniz.

Ay-Plüton karşıtlığı sanki anda size karşı bir şey mi var veya bir şeyler sizi duygusal anlamda zorluyor mu gibi hissettirebilir. Asıl kendinizin ne kadar güvende olduğunuzu sorguluyor olabilirken endişe ve kaygı sizi zorlayabilir. Çevrenizdeki insanların duygularının ne yönde hareket ettiğini ya da size karşı ne kadar samimi olduklarını anlama fırsatını bugün değerlendirin.

Bugün refah hissinizi artıran hiçbir faaliyetten kaçınmayın. Eğer kendinizi zayıf hissediyorsanız bu size yardımcı olacaktır. Bugün sağlıklı ve pozitif alışkanlıkları paylaşmanız ve olumsuz olanı önlemeniz gerekmektedir.

Kariyer anlamında duygularınızı yöneticilerinize bildirebilirsiniz. Öğleden sonra etkili pozisyondaki kişilerle yapacağınız görüşmeler size iyi gelecektir. Hayatınızda önemli yerleri olan kişilere kendinizi anlatmaktan çekinmeyin. Mantıklı olan her girişim bugünün bir başlangıç olmasını sağlayabilir bir kalitede olacaktır. Öte yandan, ofiste iyi bir gün geçirebilirsiniz. Kendi çocuğunuz yoksa ebeveyn rolü veya diğer insanların ebeveynlik becerileri konusunda bazı duygusal kavrayışlar kazanmanız da mümkündür. İyi, amaçlı ve mutlu olmak istiyorsanız daha fazla duygusal açıdan tatmin edici yaşam hedeflerine ulaşmanıza yardımcı olacak bir şeyler yapmalısınız. Bunun için harika bir zaman. Haftanın son gününde hayatının başlangıcını yapabilirsin.

Gelelim günün Tavsiyeli Hikayesine ;

Seattle'dan Dallas'a giden uçağa en son bir kadın ve üç çocuk bin­diler. "Ne olur benim yanıma oturmayın" diye geçirdim İçimden. "Ya­pacak bir sürü önemli işim var." Birkaç dakika sonra, on bir yaşındaki kız çocuğuyla dokuz yaşındaki erkek çocuğu neredeyse tepeme tırmanmışlardı. Kadın ve dört yaşındaki kız çocuğuysa arkamda otu­ruyorlardı. Büyük çocuklar itişip dururken, dört yaşındaki ufaklık koltuğumu tekmeliyordu. Erkek çocuğu her beş dakikada bir ablasına "Şimdi neredeyiz?" diye soruyordu. Kız, "Kapa çeneni" dedikten sonra aynı itişip kakışma ve sorgu sual yeniden yaşanıyordu.



"Şu çocukların önemli işten anladıkları yok" diyerek kendi kendime hayıflanıyordum. Sonra birdenbire İçimden bir ses bana onları sev dedi. Bir yandan da kendi kendime "Bu çocuklar tam sopalık. Benim ya­pacak Önemli İşlerim var." diyordum, içimden gelen ses sorgulamalarımı yanıtladı, onları kendi çocuklarınmış gibi sev.



İçindekilere dön



Onlara uçuş rotamızı anlattım, uçuşumuzu çeyreklere böldüm ve Dallas'a ne zaman varacağımız konusunda tahminde bulundum.



Birazdan bana hastanedeki babalarım görmeye gittikleri Seattle se­yahatlerin! anlatmaya koyuldular. Konu konuyu açtı; uçma, havacılık, bilim ve yetişkinlerin hayat görüşleriyle ilgili sorular sordular. Zaman çarçabuk geçti ve benim önemli işler de kaldı.



Uçak inişe hazırlanırken, babalarının nasıl olduğunu sordum. Ses­sizleştiler, erkek çocuk "Öldü" yanıtını verdi.



"Oh, çok üzüldüm."



"Ben de öyle. Ama beni küçük erkek kardeşim daha fazla tasalandırıyor. O bununla zor baş edeceğe benziyor."



O anda konuştuklarımızın esasında hayatta karşı karşıya kaldığımız en önemli işler olduklarım fark ettim; yaşamak, sevmek ve kalp kınklığına rağmen büyümeye devam etmek. Dallas'ta birbirimizle vedalaştığımızda, erkek çocuk elimi sıktı ve uçakta ona öğretmenlik yaptığım için bana teşekkür etti. Ben de bana öğrettiklerini düşünerek ona teşekkür ettim.

Mutlu günler dilerim…

İyi hafta sonları