Mükemmel zamanı bekleme, en doğru zaman şimdi.

Günaydın hepinize. Haftanın son gününe gelmiş bulunmaktayız. Bugün güneş burç değiştiriyor ve artık başak burcu sezonunun resmi açılışını yapıyor
Başak burcu ne demektir?
Artık bir çoğunuz bunu biliyorsunuz ama benden dinlemek isterseniz size bugünkü yazı içeriğimde bahsedeceğim. Başak burcunu anlamanız gerekmektedir ki bu zaman diliminde (yani 1 aylık) bu yolculukta hayatınızı daha kolay anlamlandırmalısınız.
“Ben başak burcu değilim, bana ne özelliklerinden demeyin”.
Aksine bu aşağıda bahsedeceğim özellikleri dikkatlice özümserseniz bu bir aylık süreçte karşılaştığınız tavırlar ve olaylara daha fazla empati yaparak yaklaşabilirsiniz. Bunun dışında bu strateji ile ilerlerseniz kazanan siz olursunuz.
Birincisi, içinizde bir ideal olma duygusu belirebilir. Belki de bu duygu sizlerin içinde hiç olmadığı kadar mükemmellik hissini arttıracaktır. Yaşamınız içinde etik kuralları yeniden değerlendirebilir ve prensiplerinizi yeniden belirlemeniz gerekebilir.
İkincisi ise şu anda olmakta olana dair kılı kırk yarma ve yalnızca doğru olan şeyleri özenle yapma duygusudur. Bu noktada Başak pratik ve düzenli olma özelliklerini her zaman ortaya koyar. Başarıyı buradan kazanır. Savurganlık ve verimsizlik onu hoşnutsuz biri yapar. Yani kısaca çevrenizde gelişen olaylarda insanların sizi verimsiz ve savurgan algılaması (öyle olmamanıza rağmen) muhtemel olabilir. Ya da sizler öyle olmamasına rağmen bu şekilde yargılar içine girebilirsiniz. Belki de kendinizi verimsiz bir dönemin içinde hissedip biraz panikleyebilirsiniz. Bu yüzden biraz daha sakin olun. Elbet ki öyle bir durum yok.
Klasik olarak her yerde şunu cümleyi okursunuz: "Başaklar sorumludur. Analitik bir akılları vardır. Detaylar üzerinde aşırı titizlik gösterirler." Bu yaklaşım Başak'ın dinamizmini tamamen göz ardı etmektedir. Sanki katı ve değişmez bir yönleri varmış gibi gelir. Aslında aksine oldukça duygusal ve romantik yönleri yüksektir.
Bu dönemde mümkün oldukça bir Başak burcu gibi ideallerinize doğru ilerlemek için bir gereksinim ve bir girişimde bulunuyor olmanızdır. Başak burcunda başlattığınız her gelişim size en başında nasıl sonlanacağına dair fikirler verebilir. Örneğin; ben bir başak burcu güneş tutulmasında astroloji ile ilgili makaleler yazma kararı almış ve başlamıştım.
Bu dönemde kendinizi parçalara ayırarak inceleyin. Serinkanlılığınız ve dürüstlüğünüz her şeyi yoluna sokacaktır. Başak asla duygusuz değildir. Aksine Aşk’a aşık ve sevgiyi çok önemseyen insanlardır. Hiç kimsenin tahammül edemedikleri insanlara sabır gösterirler ve birçok bunaltıcı şeyin üstesinden gelirler.
Gerçekte, ondan daha heyecanlı bir burç̧ yoktur. Niçin? Çünkü̈ gelişmeye ondan daha fazla iştahlı olan pek burç yoktur. Mükemmel olma isteği onu değişime zorlamaktadır. Bu yüzden bu dönem mükemmel olma istekleriniz yüzünden bazı taze başlangıçları kaçırmamalısınız.
Başak burçları herhangi bir tuzağa yakalanmamak için kendi içindeki yönü çok iyi belirler. Bu dönem başkalarına yaptığımız hizmetlerin değeri çok önemli olacaktır.
Şimdi bu dönem varoluşunuzun yönünü seçmelisiniz ve onu parlatmalısınız. Belki yaptığınız bir işin diplomasını almak için bir girişim olabilir. Belki de uzun zamandır gelişimi içinde olduğunuz bir konuyu dünyanın hizmetine sunma zamanınız geldi. Başakların hizmet sunma istekleri, sizleri çok sevmeleri ya da beğenmeleri ile ilgili değildir. Başak burçlarında bu strateji daha başka ilerlerler. Başaklar kendilerini mükemmelleştirmek için dünyaya hizmet etmeleri gerektiklerini bilirler. Böyle davranarak dönüşümlerini tamamlarlar.
Şimdi bu bir aylık stratejinizi açıklıyorum:
Güçlü bir idealizm ve alçak gönüllülük ile kendinizi kusursuzlaştırmak için, dünyaya bir hediye sunma arzusu içinde olarak ilerliyor olmanızdır. Yani çevrenize sunacağınız hizmet sizin kullanıldığınız için değil ya da sizi aptal yerine koydukları için değildir. Aslında kendinize hizmet etmenin farklı bir yolu olduğunu anlamanız içindir.
Gelelim günün Tavsiyeli Hikayesine;
Ünlü Amerikalı Avukat Clarence Darow, henüz genç ve tecrübesiz bir avukat iken, bir gün mahkemede karşı tarafın avukatı, ondan devamlı: “şu sakalsız genç” diye bahsederek hakaretler ediyordu.
C. Darow, bu hakaretlere şöyle bir hikâye ile cevap vermişti:
- “İspanya kralı, bir gün komşu bir kralın sarayına, genç bir asilzadeyi elçi olarak gönderdi. Genç, birinin karşısına elçi olarak çıkmasından memnun olmayan kral, bu hoşnutsuzluğunu şu sözlerle belirtti:
- “İspanya kralının ülkesinde adam yok mudur ki, bana bu sakalsız genci gönderir?”
Genç elçi, krala şu cevabı verdi:
- “Efendim, benim kıralım, sizin “hikmet ve bilginin ancak bir sakallıda olabileceğini” düşündüğünüzü bilseydi, hiç şüphesiz size, benim yerime bir sakallı keçi gönderirdi.”
- Ve genç avukat C. Darrow, bu davayı kazandı.
Dememiz o ki; Hayatta bazı stratejiler vardır. Akıllı oynamak ve her koşulda hedeflerinize ilerlemek gerekir. Âmâ bunu büyük bir alçakgönüllülükle ve saygıyla yapıyor olmanız gerekmektedir. Kendinizi geliştirmenizin yaşla alakası yoktur. Dün 64 yaşındaki bir teyzeyle sohbet ederken bana, “her şeyin sevgi olduğunu bu yaşımda öğrendim kızım” dedi. (Hâlbuki ben bunu 26’lı yaşlarda öğrendim ama övünmüyorum) Bilseydim kızım ben hiçbir arkadaşımı incitmez ve gereksiz kırgınlıklar yaratmazdım diye konuya devam etti.
“Ne olurdu onları sevmeyi başarsaydım” dedi.
- “Geçmişte bana kötülük yapan herkesi şu an seviyorum. Çok ilginç bir yaş 64 yaş” dedi.35 yaşında nefret ettiğim eski kocamın karısını ve çocuklarını bile seviyorum. Peki o zamanlarda neden sevmedim. Ne gereksiz egolarım, hırslarım ve tutkularım varmış dedi…
Aslında finalde hepimiz bunları diyeceğiz ama işte…
Bana bakmayın ben demeyi öğrenmeye oldukça gayret ediyorum. Öğrendim diyemem. Çünkü her gün bir şey öğreniyorum.
Astroloji sağ olsun, 20-30 yılını alıyor sana hediye ediyor. Daha iyi bir zaman kazanma yöntemi bilmiyorum…
Mutlu hafta sonları dilerim…
Mükemmel zamanı bekleme, en doğru zaman şimdi.
Günaydın hepinize. Haftanın son gününe gelmiş bulunmaktayız. Bugün güneş burç değiştiriyor ve artık başak burcu sezonunun resmi açılışını yapıyor
Başak burcu ne demektir?
Artık bir çoğunuz bunu biliyorsunuz ama benden dinlemek isterseniz size bugünkü yazı içeriğimde bahsedeceğim. Başak burcunu anlamanız gerekmektedir ki bu zaman diliminde (yani 1 aylık) bu yolculukta hayatınızı daha kolay anlamlandırmalısınız.
“Ben başak burcu değilim, bana ne özelliklerinden demeyin”.
Aksine bu aşağıda bahsedeceğim özellikleri dikkatlice özümserseniz bu bir aylık süreçte karşılaştığınız tavırlar ve olaylara daha fazla empati yaparak yaklaşabilirsiniz. Bunun dışında bu strateji ile ilerlerseniz kazanan siz olursunuz.
Birincisi, içinizde bir ideal olma duygusu belirebilir. Belki de bu duygu sizlerin içinde hiç olmadığı kadar mükemmellik hissini arttıracaktır. Yaşamınız içinde etik kuralları yeniden değerlendirebilir ve prensiplerinizi yeniden belirlemeniz gerekebilir.
İkincisi ise şu anda olmakta olana dair kılı kırk yarma ve yalnızca doğru olan şeyleri özenle yapma duygusudur. Bu noktada Başak pratik ve düzenli olma özelliklerini her zaman ortaya koyar. Başarıyı buradan kazanır. Savurganlık ve verimsizlik onu hoşnutsuz biri yapar. Yani kısaca çevrenizde gelişen olaylarda insanların sizi verimsiz ve savurgan algılaması (öyle olmamanıza rağmen) muhtemel olabilir. Ya da sizler öyle olmamasına rağmen bu şekilde yargılar içine girebilirsiniz. Belki de kendinizi verimsiz bir dönemin içinde hissedip biraz panikleyebilirsiniz. Bu yüzden biraz daha sakin olun. Elbet ki öyle bir durum yok.
Klasik olarak her yerde şunu cümleyi okursunuz: "Başaklar sorumludur. Analitik bir akılları vardır. Detaylar üzerinde aşırı titizlik gösterirler." Bu yaklaşım Başak'ın dinamizmini tamamen göz ardı etmektedir. Sanki katı ve değişmez bir yönleri varmış gibi gelir. Aslında aksine oldukça duygusal ve romantik yönleri yüksektir.
Bu dönemde mümkün oldukça bir Başak burcu gibi ideallerinize doğru ilerlemek için bir gereksinim ve bir girişimde bulunuyor olmanızdır. Başak burcunda başlattığınız her gelişim size en başında nasıl sonlanacağına dair fikirler verebilir. Örneğin; ben bir başak burcu güneş tutulmasında astroloji ile ilgili makaleler yazma kararı almış ve başlamıştım.
Bu dönemde kendinizi parçalara ayırarak inceleyin. Serinkanlılığınız ve dürüstlüğünüz her şeyi yoluna sokacaktır. Başak asla duygusuz değildir. Aksine Aşk’a aşık ve sevgiyi çok önemseyen insanlardır. Hiç kimsenin tahammül edemedikleri insanlara sabır gösterirler ve birçok bunaltıcı şeyin üstesinden gelirler.
Gerçekte, ondan daha heyecanlı bir burç̧ yoktur. Niçin? Çünkü̈ gelişmeye ondan daha fazla iştahlı olan pek burç yoktur. Mükemmel olma isteği onu değişime zorlamaktadır. Bu yüzden bu dönem mükemmel olma istekleriniz yüzünden bazı taze başlangıçları kaçırmamalısınız.
Başak burçları herhangi bir tuzağa yakalanmamak için kendi içindeki yönü çok iyi belirler. Bu dönem başkalarına yaptığımız hizmetlerin değeri çok önemli olacaktır.
Şimdi bu dönem varoluşunuzun yönünü seçmelisiniz ve onu parlatmalısınız. Belki yaptığınız bir işin diplomasını almak için bir girişim olabilir. Belki de uzun zamandır gelişimi içinde olduğunuz bir konuyu dünyanın hizmetine sunma zamanınız geldi. Başakların hizmet sunma istekleri, sizleri çok sevmeleri ya da beğenmeleri ile ilgili değildir. Başak burçlarında bu strateji daha başka ilerlerler. Başaklar kendilerini mükemmelleştirmek için dünyaya hizmet etmeleri gerektiklerini bilirler. Böyle davranarak dönüşümlerini tamamlarlar.
Şimdi bu bir aylık stratejinizi açıklıyorum:
Güçlü bir idealizm ve alçak gönüllülük ile kendinizi kusursuzlaştırmak için, dünyaya bir hediye sunma arzusu içinde olarak ilerliyor olmanızdır. Yani çevrenize sunacağınız hizmet sizin kullanıldığınız için değil ya da sizi aptal yerine koydukları için değildir. Aslında kendinize hizmet etmenin farklı bir yolu olduğunu anlamanız içindir.
Gelelim günün Tavsiyeli Hikayesine;
Ünlü Amerikalı Avukat Clarence Darow, henüz genç ve tecrübesiz bir avukat iken, bir gün mahkemede karşı tarafın avukatı, ondan devamlı: “şu sakalsız genç” diye bahsederek hakaretler ediyordu.
C. Darow, bu hakaretlere şöyle bir hikâye ile cevap vermişti:
- “İspanya kralı, bir gün komşu bir kralın sarayına, genç bir asilzadeyi elçi olarak gönderdi. Genç, birinin karşısına elçi olarak çıkmasından memnun olmayan kral, bu hoşnutsuzluğunu şu sözlerle belirtti:
- “İspanya kralının ülkesinde adam yok mudur ki, bana bu sakalsız genci gönderir?”
Genç elçi, krala şu cevabı verdi:
- “Efendim, benim kıralım, sizin “hikmet ve bilginin ancak bir sakallıda olabileceğini” düşündüğünüzü bilseydi, hiç şüphesiz size, benim yerime bir sakallı keçi gönderirdi.”
- Ve genç avukat C. Darrow, bu davayı kazandı.
Dememiz o ki; Hayatta bazı stratejiler vardır. Akıllı oynamak ve her koşulda hedeflerinize ilerlemek gerekir. Âmâ bunu büyük bir alçakgönüllülükle ve saygıyla yapıyor olmanız gerekmektedir. Kendinizi geliştirmenizin yaşla alakası yoktur. Dün 64 yaşındaki bir teyzeyle sohbet ederken bana, “her şeyin sevgi olduğunu bu yaşımda öğrendim kızım” dedi. (Hâlbuki ben bunu 26’lı yaşlarda öğrendim ama övünmüyorum) Bilseydim kızım ben hiçbir arkadaşımı incitmez ve gereksiz kırgınlıklar yaratmazdım diye konuya devam etti.
“Ne olurdu onları sevmeyi başarsaydım” dedi.
- “Geçmişte bana kötülük yapan herkesi şu an seviyorum. Çok ilginç bir yaş 64 yaş” dedi.35 yaşında nefret ettiğim eski kocamın karısını ve çocuklarını bile seviyorum. Peki o zamanlarda neden sevmedim. Ne gereksiz egolarım, hırslarım ve tutkularım varmış dedi…
Aslında finalde hepimiz bunları diyeceğiz ama işte…
Bana bakmayın ben demeyi öğrenmeye oldukça gayret ediyorum. Öğrendim diyemem. Çünkü her gün bir şey öğreniyorum.
Astroloji sağ olsun, 20-30 yılını alıyor sana hediye ediyor. Daha iyi bir zaman kazanma yöntemi bilmiyorum…
Mutlu hafta sonları dilerim…