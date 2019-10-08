Merkür’ün kurallarını bilin ve kendinizi onurlandırın!

Gelecek kaygısı ne acayip bir boyuta gelmiş durumda. Ülkenin koşulları ve durumu insanları ciddi bir kaygı bozukluğuna itmektedir.
İnsan düşünce de Yaşam’ın evrensel bir amacı olduğunu bilir.
Öyleyse, bu amaç nedir?
Ne olmalıdır?
Soyun sürdürülmesi?
Görünür olanakların kullanımıyla var olmak? Gelecek kuşakların daha iyi yaşamaları için birikim oluşturmak?
Hangisi ve nedir? Bugünlerde gökyüzü neyi anlamaya sizleri itekliyor.
Merkür Akrep burcunda ilerliyor ve gerileyen Uranüs’e 180 derece açı yapıyor. Ülkemiz için önemli bir dönem olduğu söylenebilir. Kurallar ve yasaların değişimi adına önemli bir şeyler gelişmeye doğru ilerliyor. Bunun ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Âmâ yepyeni ve farklı bir sürecin içine doğru ilerliyoruz. Şu an Merkür’ün temel kuralları ile ilerlememiz gerekiyor.
Merkür dünyamıza en yakın gezegendir. Zaman zaman çıplak gözle gözlemleyebiliriz. Astrolojik olarak, Merkür gezegeni akıl ve bilgiyi yönetir. Böylece insan aklıyla bağlantılı birçok şeyden sorumludur. Bu gezegenin yerleşimleri ve etkileri konuşma akışımızı ve bilinç dünyamızı ne yönde etkilediğini bizlere gösterir; ama aynı zamanda yanlış kullanımlarında hangi dürtüsel hareketlerle hükmettiğimizin de fikrini bize verebilir.
Merkür, akıl ve düşünce valisidir. İnsanı bilinçli bir varlığa evrimleştiren, aynı zamanda ulaşımdan da sorumlu olan hayati bir önem taşıyan bir gezegen etkisidir. Haritanızda bu alanda burcunuzu bildiğinizde ve hangi eve hangi derecelerde konumlandığını tespit ettiğinizde size inanılmaz bilgiler verebilir. Uygun şekilde kullanıldığında parlak bir zihin yaratabilecek ve doğru bir iletişim şekli içinde olmanıza yardımcı olacaktır. Sert etkiler almış bir Merkür ya da doğru kullanılmamış bir Merkür zihinsel ve nörolojik sorunların kaynağı olabileceğini de gösterebilir. Her zaman dediğim gibi astroloji deneyseldir. Kesinlik içermez. Sadece tespite dayalıdır. Bunu sizlerde öğrenerek yapmaya çalışabilirsiniz. Şu dönem bir şeylere odaklanamıyor olabilirsiniz. Sakin kalmalısınız. Merkür’ün kurallarına göre hareket etmelisiniz.
Örneğin; Doğum haritanızda Merkür gezegeni 10.evinizden (kariyer ve itibar) alanından geçiyorsa kariyeriniz veya iş hayatınızdaki bazı meselelere zihinsel odaklanma sağlar, kararlarınızı hızlandırır ve genel olarak aklınızı bu yöne çalıştırmanız gerektiğini söyler. Tabii ki, gezegenin geçişleri uzun sürmez; ancak bunların etkileri oldukça fazla olayı tetikleyebilir. Yani belli bir dönem kariyeriniz ve iş hayatınız ile ilgili bilinçleneceğiniz olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bir şey hakkında ne kadar çok düşünürsek, o yönde o kadar fazla hareket ederiz; Böylece bir Merkür transiti genellikle eylemlerinizi bu alanda fazla göstermenize neden olabilir. Bunu bilmek size yapacağınız hamlelerin kalıcı mı ya da geçici mi olduğu fikrini vererek geleceğinize yönelik adımlar atmanızda fayda sağlayabilir.
Biz astroloji araştırmacıları, bunları size söyleyerek ne işe yarıyoruz?
Bir arabanız var ve bu arabayı siz kullanıyorsunuz. Uzun bir yola çıkmışsınız. Sizden başka aracı kullanacak kimse yok. Araba sizin araba, yol sizin yol. Gelmişsiniz o yola bir kere, çaresi yok…Dursan ne fayda…
Bu yolda hangi sapaklardan dönmeniz daha iyi ya da nerelerde mola vermeniz sizi rahatlatır bunları bilmek sizi bu uzun yolculukta yormayabilir. Hedefe gittiğiniz yolda kaliteli ilerleyebilirsiniz. Bu araba yolculuğunda bazen bir yola girersiniz belki 10 yıl belki 20 yıl o aracı tek başınıza sürmek zorunda kalırsınız. Çünkü yolu kaybetmekten korktuğunuz için dümdüz bir yol seçersiniz kendinize. Âmâ aslında bir sapak vardır.
Oradan “o yılda” dönseydiniz belki daha kaliteli ve daha rahat gideceğiniz yere gidecektiniz. Ruhunuz bu kadar yorulmayacaktı. Yolun sonu belli aslında bakıldığında ama nasıl gidileceği de senin aklın ölçüsünde…
Yani astroloji bu noktada navigasyonunuzdur.
Bu arada şu noktada anlaşalım. Ben size kaderinizi değiştirebilirsiniz demiyorum.
Bu değişen bir şey değil. Kadere giden yolu güzelleştirmek elinizde diyorum.
Ah’lanmadan vah’lanmadan, emek vererek, dünyaya katkı sağlayarak, insanlığınızı gerçekleştirerek bu mümkün diyorum.
Boşuna yıldız tozundan yaratılmış olamayız öyle değil mi?
Allah hepimize davranışlarımızla kendimizi güzelleştirme imkanları da sunmuş.
“Diyor ki: yol verdim, araba verdim sana, şoför de sensin.
Yolda başına çeşitli olaylar gelecek ve sen bu olaylara verdiğin tepkilerle kendini bozmadan kendini kaybetmeden ve yaratıcına inanarak kader çizgisine ulaşacaksın.
Oku ve aklını kullan. Kendini araştır.”
Dememiz o ki; Yol çok güzel aslında. Yolda giderken arada dur ve çiçekler ek.
Bazen bir yerlerde dur, insanlarla tanış ve onların kahramanı ol,
O yolda birini sev mesela,
Unutamayacak kadar sev,
Seni unutamayacak kadar birini sevdiğini hissettir,
O yolda güzel insanlar büyüt veya yetiştir,
Bir gram bile olsa dünyaya bir katkın olsun bu yoldan geçerken,
Hepimiz aynı yoldan geçiyoruz,
O yoldan geçen seni hissetsin,
Bir koku bırak mesela,
Geçtiğin yollarda mis gibi kalbin koksun…
Yolun sonu belli dostlarım,
Yolda belli,
Bizi bu yola koyan da belli,
Aslında her şey çok belli,
Sadece anlamamız lazım.
Uzun yol şoförü olmak öyle kolay değil ama değil mi?
Yol nasıl güzel, sizler nasıl güzelsiniz bir görseniz…
Mutlu günler dilerim…
Merkür’ün kurallarını bilin ve kendinizi onurlandırın!
Günaydın yepyeni bir günden…
Gelecek kaygısı ne acayip bir boyuta gelmiş durumda. Ülkenin koşulları ve durumu insanları ciddi bir kaygı bozukluğuna itmektedir.
İnsan düşünce de Yaşam’ın evrensel bir amacı olduğunu bilir.
Öyleyse, bu amaç nedir?
Ne olmalıdır?
Soyun sürdürülmesi?
Görünür olanakların kullanımıyla var olmak? Gelecek kuşakların daha iyi yaşamaları için birikim oluşturmak?
Hangisi ve nedir? Bugünlerde gökyüzü neyi anlamaya sizleri itekliyor.
Merkür Akrep burcunda ilerliyor ve gerileyen Uranüs’e 180 derece açı yapıyor. Ülkemiz için önemli bir dönem olduğu söylenebilir. Kurallar ve yasaların değişimi adına önemli bir şeyler gelişmeye doğru ilerliyor. Bunun ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Âmâ yepyeni ve farklı bir sürecin içine doğru ilerliyoruz. Şu an Merkür’ün temel kuralları ile ilerlememiz gerekiyor.
Merkür dünyamıza en yakın gezegendir. Zaman zaman çıplak gözle gözlemleyebiliriz. Astrolojik olarak, Merkür gezegeni akıl ve bilgiyi yönetir. Böylece insan aklıyla bağlantılı birçok şeyden sorumludur. Bu gezegenin yerleşimleri ve etkileri konuşma akışımızı ve bilinç dünyamızı ne yönde etkilediğini bizlere gösterir; ama aynı zamanda yanlış kullanımlarında hangi dürtüsel hareketlerle hükmettiğimizin de fikrini bize verebilir.
Merkür, akıl ve düşünce valisidir. İnsanı bilinçli bir varlığa evrimleştiren, aynı zamanda ulaşımdan da sorumlu olan hayati bir önem taşıyan bir gezegen etkisidir. Haritanızda bu alanda burcunuzu bildiğinizde ve hangi eve hangi derecelerde konumlandığını tespit ettiğinizde size inanılmaz bilgiler verebilir. Uygun şekilde kullanıldığında parlak bir zihin yaratabilecek ve doğru bir iletişim şekli içinde olmanıza yardımcı olacaktır. Sert etkiler almış bir Merkür ya da doğru kullanılmamış bir Merkür zihinsel ve nörolojik sorunların kaynağı olabileceğini de gösterebilir. Her zaman dediğim gibi astroloji deneyseldir. Kesinlik içermez. Sadece tespite dayalıdır. Bunu sizlerde öğrenerek yapmaya çalışabilirsiniz. Şu dönem bir şeylere odaklanamıyor olabilirsiniz. Sakin kalmalısınız. Merkür’ün kurallarına göre hareket etmelisiniz.
Örneğin; Doğum haritanızda Merkür gezegeni 10.evinizden (kariyer ve itibar) alanından geçiyorsa kariyeriniz veya iş hayatınızdaki bazı meselelere zihinsel odaklanma sağlar, kararlarınızı hızlandırır ve genel olarak aklınızı bu yöne çalıştırmanız gerektiğini söyler. Tabii ki, gezegenin geçişleri uzun sürmez; ancak bunların etkileri oldukça fazla olayı tetikleyebilir. Yani belli bir dönem kariyeriniz ve iş hayatınız ile ilgili bilinçleneceğiniz olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bir şey hakkında ne kadar çok düşünürsek, o yönde o kadar fazla hareket ederiz; Böylece bir Merkür transiti genellikle eylemlerinizi bu alanda fazla göstermenize neden olabilir. Bunu bilmek size yapacağınız hamlelerin kalıcı mı ya da geçici mi olduğu fikrini vererek geleceğinize yönelik adımlar atmanızda fayda sağlayabilir.
Biz astroloji araştırmacıları, bunları size söyleyerek ne işe yarıyoruz?
Bir arabanız var ve bu arabayı siz kullanıyorsunuz. Uzun bir yola çıkmışsınız. Sizden başka aracı kullanacak kimse yok. Araba sizin araba, yol sizin yol. Gelmişsiniz o yola bir kere, çaresi yok…Dursan ne fayda…
Bu yolda hangi sapaklardan dönmeniz daha iyi ya da nerelerde mola vermeniz sizi rahatlatır bunları bilmek sizi bu uzun yolculukta yormayabilir. Hedefe gittiğiniz yolda kaliteli ilerleyebilirsiniz. Bu araba yolculuğunda bazen bir yola girersiniz belki 10 yıl belki 20 yıl o aracı tek başınıza sürmek zorunda kalırsınız. Çünkü yolu kaybetmekten korktuğunuz için dümdüz bir yol seçersiniz kendinize. Âmâ aslında bir sapak vardır.
Oradan “o yılda” dönseydiniz belki daha kaliteli ve daha rahat gideceğiniz yere gidecektiniz. Ruhunuz bu kadar yorulmayacaktı. Yolun sonu belli aslında bakıldığında ama nasıl gidileceği de senin aklın ölçüsünde…
Yani astroloji bu noktada navigasyonunuzdur.
Bu arada şu noktada anlaşalım. Ben size kaderinizi değiştirebilirsiniz demiyorum.
Bu değişen bir şey değil. Kadere giden yolu güzelleştirmek elinizde diyorum.
Ah’lanmadan vah’lanmadan, emek vererek, dünyaya katkı sağlayarak, insanlığınızı gerçekleştirerek bu mümkün diyorum.
Boşuna yıldız tozundan yaratılmış olamayız öyle değil mi?
Allah hepimize davranışlarımızla kendimizi güzelleştirme imkanları da sunmuş.
“Diyor ki: yol verdim, araba verdim sana, şoför de sensin.
Yolda başına çeşitli olaylar gelecek ve sen bu olaylara verdiğin tepkilerle kendini bozmadan kendini kaybetmeden ve yaratıcına inanarak kader çizgisine ulaşacaksın.
Oku ve aklını kullan. Kendini araştır.”
Dememiz o ki; Yol çok güzel aslında. Yolda giderken arada dur ve çiçekler ek.
Bazen bir yerlerde dur, insanlarla tanış ve onların kahramanı ol,
O yolda birini sev mesela,
Unutamayacak kadar sev,
Seni unutamayacak kadar birini sevdiğini hissettir,
O yolda güzel insanlar büyüt veya yetiştir,
Bir gram bile olsa dünyaya bir katkın olsun bu yoldan geçerken,
Hepimiz aynı yoldan geçiyoruz,
O yoldan geçen seni hissetsin,
Bir koku bırak mesela,
Geçtiğin yollarda mis gibi kalbin koksun…
Yolun sonu belli dostlarım,
Yolda belli,
Bizi bu yola koyan da belli,
Aslında her şey çok belli,
Sadece anlamamız lazım.
Uzun yol şoförü olmak öyle kolay değil ama değil mi?
Yol nasıl güzel, sizler nasıl güzelsiniz bir görseniz…
Mutlu günler dilerim…