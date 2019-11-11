Merkür'ün Güneş geçişi 2032 yılına kadar olmayacak. Kendinize Yaşam Türünüzü sorun?

Amaaaannn Aygül Hanım “Ben nerelerden geçmişim, Merkür Güneş’in önünden geçmiş çok mu” diye içinizden geçirdiğinizi tahmin edebiliyorum.
Kiminiz de başlığı okuyunca “bu bir şey mi ben bırakın 2032’yi bir daha asla o yoldan geçmem” diyorsunuz.
Haksız mıyız peki Aygül hanımcım…
Haksızsınız efendim…
Haksız…
Merkür gezegenine de çok üzülüyorum.
Herkesin dilinde…
Herkesin alay konusu.
Merkür olmasa ne yaparlardı bilmiyorum.
İnsan aklıyla bu kadar dalga geçer mi?
Yaşam Türün nedir?
Doğum haritanız sizin için hayatınızda bir iç görü kazanmanıza yardımcı olur. Bir iç görü sahibi olmak sizleri yaşam yolunuzda iyi seçimler yapmaya sürükler. Doğum haritanızı bildiğinizde özgür bir iradeniz olduğunu da fark edersiniz. Bir astroloğa gitmek size ilk önce saçma gelebilir ya da korkutabilir. İçsel olarak bunu tam isimlendiremezsiniz. Çünkü bir astrolog sizin hayatınızı mükemmel bir raya sokabilmeniz için sadece bir yaşam türü belirleyebilir. Tabi hayatınızı mükemmel bir yola sokmak size kalmıştır. Yaşamda tecrübe edebileceğin zorluklar sadece yapabileceğin seçimlerle doğru bir formata girer. Aslında bizler elimizden geleni yapmakla hükümlüyüz gerisi takdir edilendir. Âmâ iyi de bir şeyin takdir edilmesi için gerekli olanı yapıyor muyuz sorusunu kendimize sormalıyız. Peki bunu nasıl kendimize sorabiliriz. İşte yine döndük dolaştık geldik doğum harita planımıza. Doğum haritanıza size nasıl kendinizi düşüneceğinizi ve nasıl kendinizi ifade edebileceğinizi söyler. Bu yaşamın en önemli sanatıdır. Bazen geç bir başlangıç yapıyor olabilirsiniz ama yine de bir yerden başlama fikri heyecan verici değil mi? Merkür gezegeninizin hangi takımyıldızında, hangi derecelerde ve hangi ev yerleşimde olduğunuzu bilmeniz “içinizde ifade edilmesi özel bir şeyi” tespit eder. İnanın bana yapmamız gerekeni yaptığımızda hayat çok kolay. Merkür gezegenini tespit etmeniz hayatınızda başarı ile nasıl bağlar kurabilirsiniz bunu bulmanızdır. Aklınızın, fikrinizin nasıl çalıştığı ve ne yönlerde kaybolduğunuzu gösterir. Tarot kartlarından, spritüal, falcılık ve medyumcululuk gibi yaklaşımlardan uzak durun. Astroloji içinde bilim ve matematik vardır. Sadece astrolojiyi anlamanız size kendinizi daha güvende hissettirecektir. İçiniz daha huzurlu olacaktır. Gerçek bir astrolog bunları birlikte kullanmaz. Bir gün hepiniz astroloji ile zaman geçirecek kadar cesur olacaksınız. Her şey vaktinde olur. Bu da nasip işidir. Kendi huzurunuz için ve sevdiklerinizi daha iyi anlamak için bunu araştırın. Tabi size yolu gösteren kişi eğer nazik biri değilse bu yıpratıcı sonuçlar verebilir. Benim için önemli olan herkesin doğum çizelgesinde bulunan inanılmaz bilgeliği paylaşmak ve onların en iyi yararları için kozmosun nazik yol gösterici kuvvetleriyle nasıl ilerleyeceklerine yardımcı olmaktır.
Bugün yaşanacak Merkür Tutulması nedir?
Merkür her yıl (ortalama) üç kez alt kavuşum konumundan geçtiği halde, yörüngesinin tutulum düzlemine 7 derecelik bir açı yapması nedeniyle güneş diskinin önünden geçişi nadiren gerçekleşir.
Merkür yörüngesinin tutulum düzlemini kestiği noktalar, yani yörüngenin çıkan ve inen düğümleri ile Güneş ve Yer'in düz bir çizgi üzerinde yer almasını gerektiren bu durum her yüzyılda 12-14 kez ve yalnız Mayıs ve Kasım ayları içinde gözlenir. Güneş diski üzerinde küçük bir siyah beneğin ilerlemesi şeklinde izlenen bu olay, Merkür'ün yörünge hızının daha düşük olduğu gün öte noktasına daha yakın olan Mayıs geçişlerinde daha yavaş olur ve 9 saat kadar sürebilir.
Merkür gezegeni Güneş sistemimizin en içsel gezegenidir. Astrolojide iletişim ve akıl yönümüzü temsil eder. Astronomi açısından 11 Kasım 2019'da güneşi geçecek. Başka bir deyişle, Merkür doğrudan güneşin önünden geçecek ve güneşin yüzünü geçen küçük siyah bir nokta olarak güneş filtreli teleskoplardan görünebilecek. Bu, kısmen Dünya'nın birçok yerinde görülebilecektir. Tüm transit Güney Amerika, doğu Kuzey Amerika ve uzak batı Afrika'dan görülebilir.
Bu en son ne zaman oldu? Bir daha olacak mı?
Merkür'ün son transit 2016 yılında oldu.
Bir sonraki 2032 yılına kadar olmayacak.
Bu durumu görmek için teleskop veya güneş filtrelerine ihtiyacınız var. Merkür'ün çapı, Dünya'dan görüldüğü gibi, güneşin sadece 1/194'üdür. Bu etkinliği eğer arzu ederseniz yakındaki bir gözlemevi veya astronomi kulübü aracılığıyla halka açık bir programdan izleyebilirsiniz.
Nerede izleyebilirim?
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü tarafından düzenlenen Merkür Geçişi Gözlemi, 11 Kasım 2019 Pazartesi günü öğleden sonra, hava koşullarının uygun olması halinde İstanbul Üniversitesi Gözlemevi’nde gerçekleştirilecek. 14.30’da konuyla ilgili yapılacak sunum ile başlayacak olan etkinlik, halka açık olarak düzenlenecek. İlgilenen varsa izleyebilir.
Pekiii, bu kavuşum bana ne yapar?
Boğa burcundaki dolunay öncesi gerçekleşecek olan bu tutulma sürprizler getirmeye açık gibi görünüyor. Bence kendi varlığınıza dair özel bir anlayış kazanmak istiyorsanız Merkür gezegeninizi inceleyin ve araştırın. Merkür gezegeni, nasıl iletişim kurduğumuz ve zihinlerimizin bilgiyi nasıl işlediğiyle ilgili her şeye egemendir.
Merkür bize zihninizin nasıl çalıştığını ve bunun hem bire bir hem de gruplar halinde diğer insanlarla ilişki kurma ve onlarla iletişim kurma şeklimizi nasıl şekillendireceğimiz hakkında öğretecek çok şeyi vardır.
Girişken ve zekice bir sohbetçi misin?
Kavramları kolayca kavrıyor musunuz?
Zihniniz çok hızlı çalıştığı için insanların önüne hemen mi atlıyorsunuz?
İçsel olmak için zamana ihtiyacınız var mı?
Argümanları iyi idare edebilir ve zemininize dayanabilir misiniz?
Fikir atmayı ve kavramları başkalarına satmayı seviyor musunuz?
Merkür işaretiniz, bu soruların cevaplarını ve neden önemli olduğunu anlamanıza yardımcı olabilir. Ancak çok az kişi doğum planındaki Merkür durumunu biliyor.
Yarın ki yazımızda sizlere daha detaylı bunları anlatacağım.
Ama bugün işler biraz peş peşe sıkışmış gibi gelebilir, biraz bağışıklık sisteminiz düşebilir, sesiniz kısılabilir, kaygılar ve endişeler artabilir. Bu oldukça doğal bir durumdur.
Öncelikle bugün çok mühim işleri ön plana almak yerine sadece sakin kalmalısınız.
Merkür ülkesinde herkes zekasını ve aklını kullanır. Bu hem iyi hem kötüdür. Çünkü aşırı inceleme ve yüksek zekâ önyargı da getirebilir. Bugün gördüğünüz her şeyi öyle olduğunu düşünüp kabul etmeyin. Egonuzu kontrol edin.
Mesela bir yemek sipariş önünüze geç gelebilir veya ihmal edilebilirsiniz.
Neden sabırlı olmayacaksınız? Kimseyi kırmayın ve incitmeyin. Duygular oldukça yoğun ve kontrol edilemeyecek düzeyde yüksek olabilir. Güneş irade demek, Merkür aklınız demek. Aklınız iradenizin önünde olacak. Mantıklı işler yaparken duygularınızı da yok saymayın. Aşk ve sevgiyi çok sorgulayabilirsiniz.
Aşk’ı ise sorgulamanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü kendisi sorgulanmayacak kadar umursamazdır.
İmkânınız varsa peşine düşün. Yoksa imkân yaratın…
Merkür boşuna güneşin önünden yüzyılda bir geçmiyor herhâlde dimi:)
Mutlu bir gün dilerim…
Devamı yarın ki yazıda.
Merkür'ün Güneş geçişi 2032 yılına kadar olmayacak. Kendinize Yaşam Türünüzü sorun?
Günaydın yepyeni günden hepinize sevgili dostlarım.
Amaaaannn Aygül Hanım “Ben nerelerden geçmişim, Merkür Güneş’in önünden geçmiş çok mu” diye içinizden geçirdiğinizi tahmin edebiliyorum.
Kiminiz de başlığı okuyunca “bu bir şey mi ben bırakın 2032’yi bir daha asla o yoldan geçmem” diyorsunuz.
Haksız mıyız peki Aygül hanımcım…
Haksızsınız efendim…
Haksız…
Merkür gezegenine de çok üzülüyorum.
Herkesin dilinde…
Herkesin alay konusu.
Merkür olmasa ne yaparlardı bilmiyorum.
İnsan aklıyla bu kadar dalga geçer mi?
Yaşam Türün nedir?
Doğum haritanız sizin için hayatınızda bir iç görü kazanmanıza yardımcı olur. Bir iç görü sahibi olmak sizleri yaşam yolunuzda iyi seçimler yapmaya sürükler. Doğum haritanızı bildiğinizde özgür bir iradeniz olduğunu da fark edersiniz. Bir astroloğa gitmek size ilk önce saçma gelebilir ya da korkutabilir. İçsel olarak bunu tam isimlendiremezsiniz. Çünkü bir astrolog sizin hayatınızı mükemmel bir raya sokabilmeniz için sadece bir yaşam türü belirleyebilir. Tabi hayatınızı mükemmel bir yola sokmak size kalmıştır. Yaşamda tecrübe edebileceğin zorluklar sadece yapabileceğin seçimlerle doğru bir formata girer. Aslında bizler elimizden geleni yapmakla hükümlüyüz gerisi takdir edilendir. Âmâ iyi de bir şeyin takdir edilmesi için gerekli olanı yapıyor muyuz sorusunu kendimize sormalıyız. Peki bunu nasıl kendimize sorabiliriz. İşte yine döndük dolaştık geldik doğum harita planımıza. Doğum haritanıza size nasıl kendinizi düşüneceğinizi ve nasıl kendinizi ifade edebileceğinizi söyler. Bu yaşamın en önemli sanatıdır. Bazen geç bir başlangıç yapıyor olabilirsiniz ama yine de bir yerden başlama fikri heyecan verici değil mi? Merkür gezegeninizin hangi takımyıldızında, hangi derecelerde ve hangi ev yerleşimde olduğunuzu bilmeniz “içinizde ifade edilmesi özel bir şeyi” tespit eder. İnanın bana yapmamız gerekeni yaptığımızda hayat çok kolay. Merkür gezegenini tespit etmeniz hayatınızda başarı ile nasıl bağlar kurabilirsiniz bunu bulmanızdır. Aklınızın, fikrinizin nasıl çalıştığı ve ne yönlerde kaybolduğunuzu gösterir. Tarot kartlarından, spritüal, falcılık ve medyumcululuk gibi yaklaşımlardan uzak durun. Astroloji içinde bilim ve matematik vardır. Sadece astrolojiyi anlamanız size kendinizi daha güvende hissettirecektir. İçiniz daha huzurlu olacaktır. Gerçek bir astrolog bunları birlikte kullanmaz. Bir gün hepiniz astroloji ile zaman geçirecek kadar cesur olacaksınız. Her şey vaktinde olur. Bu da nasip işidir. Kendi huzurunuz için ve sevdiklerinizi daha iyi anlamak için bunu araştırın. Tabi size yolu gösteren kişi eğer nazik biri değilse bu yıpratıcı sonuçlar verebilir. Benim için önemli olan herkesin doğum çizelgesinde bulunan inanılmaz bilgeliği paylaşmak ve onların en iyi yararları için kozmosun nazik yol gösterici kuvvetleriyle nasıl ilerleyeceklerine yardımcı olmaktır.
Bugün yaşanacak Merkür Tutulması nedir?
Merkür her yıl (ortalama) üç kez alt kavuşum konumundan geçtiği halde, yörüngesinin tutulum düzlemine 7 derecelik bir açı yapması nedeniyle güneş diskinin önünden geçişi nadiren gerçekleşir.
Merkür yörüngesinin tutulum düzlemini kestiği noktalar, yani yörüngenin çıkan ve inen düğümleri ile Güneş ve Yer'in düz bir çizgi üzerinde yer almasını gerektiren bu durum her yüzyılda 12-14 kez ve yalnız Mayıs ve Kasım ayları içinde gözlenir. Güneş diski üzerinde küçük bir siyah beneğin ilerlemesi şeklinde izlenen bu olay, Merkür'ün yörünge hızının daha düşük olduğu gün öte noktasına daha yakın olan Mayıs geçişlerinde daha yavaş olur ve 9 saat kadar sürebilir.
Merkür gezegeni Güneş sistemimizin en içsel gezegenidir. Astrolojide iletişim ve akıl yönümüzü temsil eder. Astronomi açısından 11 Kasım 2019'da güneşi geçecek. Başka bir deyişle, Merkür doğrudan güneşin önünden geçecek ve güneşin yüzünü geçen küçük siyah bir nokta olarak güneş filtreli teleskoplardan görünebilecek. Bu, kısmen Dünya'nın birçok yerinde görülebilecektir. Tüm transit Güney Amerika, doğu Kuzey Amerika ve uzak batı Afrika'dan görülebilir.
Bu en son ne zaman oldu? Bir daha olacak mı?
Merkür'ün son transit 2016 yılında oldu.
Bir sonraki 2032 yılına kadar olmayacak.
Bu durumu görmek için teleskop veya güneş filtrelerine ihtiyacınız var. Merkür'ün çapı, Dünya'dan görüldüğü gibi, güneşin sadece 1/194'üdür. Bu etkinliği eğer arzu ederseniz yakındaki bir gözlemevi veya astronomi kulübü aracılığıyla halka açık bir programdan izleyebilirsiniz.
Nerede izleyebilirim?
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü tarafından düzenlenen Merkür Geçişi Gözlemi, 11 Kasım 2019 Pazartesi günü öğleden sonra, hava koşullarının uygun olması halinde İstanbul Üniversitesi Gözlemevi’nde gerçekleştirilecek. 14.30’da konuyla ilgili yapılacak sunum ile başlayacak olan etkinlik, halka açık olarak düzenlenecek. İlgilenen varsa izleyebilir.
Pekiii, bu kavuşum bana ne yapar?
Boğa burcundaki dolunay öncesi gerçekleşecek olan bu tutulma sürprizler getirmeye açık gibi görünüyor. Bence kendi varlığınıza dair özel bir anlayış kazanmak istiyorsanız Merkür gezegeninizi inceleyin ve araştırın. Merkür gezegeni, nasıl iletişim kurduğumuz ve zihinlerimizin bilgiyi nasıl işlediğiyle ilgili her şeye egemendir.
Merkür bize zihninizin nasıl çalıştığını ve bunun hem bire bir hem de gruplar halinde diğer insanlarla ilişki kurma ve onlarla iletişim kurma şeklimizi nasıl şekillendireceğimiz hakkında öğretecek çok şeyi vardır.
Girişken ve zekice bir sohbetçi misin?
Kavramları kolayca kavrıyor musunuz?
Zihniniz çok hızlı çalıştığı için insanların önüne hemen mi atlıyorsunuz?
İçsel olmak için zamana ihtiyacınız var mı?
Argümanları iyi idare edebilir ve zemininize dayanabilir misiniz?
Fikir atmayı ve kavramları başkalarına satmayı seviyor musunuz?
Merkür işaretiniz, bu soruların cevaplarını ve neden önemli olduğunu anlamanıza yardımcı olabilir. Ancak çok az kişi doğum planındaki Merkür durumunu biliyor.
Yarın ki yazımızda sizlere daha detaylı bunları anlatacağım.
Ama bugün işler biraz peş peşe sıkışmış gibi gelebilir, biraz bağışıklık sisteminiz düşebilir, sesiniz kısılabilir, kaygılar ve endişeler artabilir. Bu oldukça doğal bir durumdur.
Öncelikle bugün çok mühim işleri ön plana almak yerine sadece sakin kalmalısınız.
Merkür ülkesinde herkes zekasını ve aklını kullanır. Bu hem iyi hem kötüdür. Çünkü aşırı inceleme ve yüksek zekâ önyargı da getirebilir. Bugün gördüğünüz her şeyi öyle olduğunu düşünüp kabul etmeyin. Egonuzu kontrol edin.
Mesela bir yemek sipariş önünüze geç gelebilir veya ihmal edilebilirsiniz.
Neden sabırlı olmayacaksınız? Kimseyi kırmayın ve incitmeyin. Duygular oldukça yoğun ve kontrol edilemeyecek düzeyde yüksek olabilir. Güneş irade demek, Merkür aklınız demek. Aklınız iradenizin önünde olacak. Mantıklı işler yaparken duygularınızı da yok saymayın. Aşk ve sevgiyi çok sorgulayabilirsiniz.
Aşk’ı ise sorgulamanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü kendisi sorgulanmayacak kadar umursamazdır.
İmkânınız varsa peşine düşün. Yoksa imkân yaratın…
Merkür boşuna güneşin önünden yüzyılda bir geçmiyor herhâlde dimi:)
Mutlu bir gün dilerim…
Devamı yarın ki yazıda.