Merkür ülkesinin, gerileme sırasındaki kullanım kılavuzu!

Günaydın yepyeni bir günden hepinize…
Boğa dolunayını da yaşadık ve bir köşeye koyduk. Şimdi önümüzdeki 10 günlük taze bir süreç başladı. Sırada 26 Kasım yay yeniayı var. Onu da zamanı geldiğinde inşallah konuşacağız.
Şu sıralar her şeyin ters gideceğini varsaymayın lütfen. Bazen bazı şeyler sizin lehinize gelişebilir. 21 Kasım’a kadar (Merkür ileri) hareketine dönecek. Hepiniz bu tarihe kitlendiniz ama bu doğru değil. Son 3 yazımda sürekli Merkür gerilemesinden bahsediyorum. Çünkü öyle korkunç bilgiler var ki hayretler içinde okuyorum. Kalem kılıçtan keskin demiş eskiler…O zaman kaleme kuvvet dedim başladım…
· Merkür gerilemesi eski sorunları yüzeye çıkartabildiği için geçmişte çözülmemiş olarak bıraktığınız her şeyi toparlamak için bir fırsat görebilirsiniz.
· Örneğin bu dönem; Maaşın çok düşük olması nedeniyle bir işi reddederseniz, işveren size daha iyi bir teklifle geri dönebilir. Bunun gibi düşünün bu süreçte.
· Bunu yaptıktan sonra, fikirlerinizi toplayabilir ve daha sonra ne yapacağınızı anlayabilirsiniz. En azından, Merkür gerilemesinde organize olmak için harika bir bahanedir.
· Yeni bir şeye başlamanın zamanı değil, fakat sahip olduğunuz şeyi geliştirebilir veya bitmemiş projeleri tamamlayabilirsiniz.
· Yeni bir şey başlatmak zorunda kalırsanız, muhtemelen önümüzde Mart 2020 yılı tarihlerinde gelecek Merkür gerilemesinde tekrar gözden geçirmek zorunda kalabilirsiniz.
· Yeni gelen şeylerle ilgilenmek yerine eskileri tamamlamak sizi daha sakinleştirecektir. Yeni işler ve yeni sözler vermek sizi tüketebilir.
· Mevcut taahhütlerinizi yenileyin ve bunların üzerinden geçin. Bir şeyleri gözden geçirmek ve doğru yolda olup olmadığınıza karar vermek için hepimizin biraz zamana ihtiyacı var. Belki de yeni bir yaklaşımın zamanı gelmiştir.
· Her şeyi iki kez kontrol etmek işleri yavaşlatıyor gibi görünebilir, ancak uzun vadede zamandan ve kederden tasarruf etmenizi sağlayabilir.
· Mali düzenlemelerinizi incelemek, size unuttuğunuz bir parayı önünüze getirebilir. Merkür gerilemesini doğru değerlendirirseniz, farklı bir hizmet şirketinden daha iyi bir anlaşma elde edebilir veya daha düşük faizli bir kredi kartına geçebilirsiniz. Düşük bir kredi de bulabilirsiniz. Bu bir fırsat dönemi olabilir.
· Bazen bir sonraki adımınızı düşünmek için zaman ayırmanız gerekir. Merkür gerilemesi şu ana kadar başardıklarınızı ve enerjinizi nereye yönlendirmek istediğinizi düşünmenin zamanıdır.
· Merkür'ün geri hareketi sırasında bilinçsiz düşüncelerinizin daha sezgisel ve farkında olabilirsiniz.
· Randevularınıza geç kalmamak için her zamankinden önce gitmeye çalışın. Zamanında gelmekten iki kat gecikme olasılığı daha yüksektir.
· Özellikle de bir araba veya bilgisayar, büyük alım yapmayın. Bununla birlikte, eğer şimdi büyük bir şey satın alırsanız, gelecekteki Merkür gerilemesinde altında değiştireceğiniz söylenebilir. Merkür gerilemesi hilecidir. Bunu fark edecek kadar kurnaz biri olamayabilirsiniz.
· Cep telefonunuzu yanlış kullanmak veya bilgisayar virüsünü bulaştırmanız oldukça kolay olabilir. Merkür sizi etkilediği için sizin kullandığınız cihazlarına problemler getirebiliyor. Yani dikkatsiz olduğumuz için elimizden telefon kayabiliyor ve düşüyor. Ya da bilgisayarına görmeden yüklediğin bir şey virüs bulaştırıp bilgisayarının donanımını bozabiliyor.
· Karışıklık, hatalar ve iptaller veya tekrar tekrar açıp / kapanan bir aşk hikayesini yaşama olasılığınız daha yüksektir. Yani bu dönemde insanların kafası karışık ve kendini yönetemediği bir durumda olduğu için biz eski sevgili dönebilir diyoruz. Kendini kontrol eden bilinçli biriyse dönmeyedebilir.
Dememi o ki; Merkür gerilemesinde işler ters giderse, en kötüsünü yapmamaya çalışın. İnsanlar daha dikkatsiz, hataya açık ve unutkan olmaları muhtemeldir. Birileri e-postanızı veya metninizi okumamış olabilir. Henüz cevaplamamış olmaları, mutlaka sizi görmezden geldikleri anlamına gelmez. Bazen konuşmaları yüz yüze yapmak işleri kolaylaştırır. Bu dönemde başlatılan veya satın alınan herhangi bir şeyin, yeni bir iş, yeni bir telefon veya en az bir kez yeniden gözden geçirilmesi gerekebileceğini unutmayın.
Merkür bir öğretmen olduğu için tekrar gözden geçirme ve revizyona yapmayı ve eksiklikleri tamamlamayı öğretir. Eğer geriye dönük bir durum tarafından sinirliyseniz ya da kafanız karışıksa tüm diğer insanlarında benzer şekilde etkilendiğini unutmayın.
Kendinize ve başkalarına karşı nazik ve hoşgörülü olmaya çalışın….
Mutlu günler dilerim.
Merkür ülkesinin, gerileme sırasındaki kullanım kılavuzu!
Günaydın yepyeni bir günden hepinize…
Boğa dolunayını da yaşadık ve bir köşeye koyduk. Şimdi önümüzdeki 10 günlük taze bir süreç başladı. Sırada 26 Kasım yay yeniayı var. Onu da zamanı geldiğinde inşallah konuşacağız.
Şu sıralar her şeyin ters gideceğini varsaymayın lütfen. Bazen bazı şeyler sizin lehinize gelişebilir. 21 Kasım’a kadar (Merkür ileri) hareketine dönecek. Hepiniz bu tarihe kitlendiniz ama bu doğru değil. Son 3 yazımda sürekli Merkür gerilemesinden bahsediyorum. Çünkü öyle korkunç bilgiler var ki hayretler içinde okuyorum. Kalem kılıçtan keskin demiş eskiler…O zaman kaleme kuvvet dedim başladım…
· Merkür gerilemesi eski sorunları yüzeye çıkartabildiği için geçmişte çözülmemiş olarak bıraktığınız her şeyi toparlamak için bir fırsat görebilirsiniz.
· Örneğin bu dönem; Maaşın çok düşük olması nedeniyle bir işi reddederseniz, işveren size daha iyi bir teklifle geri dönebilir. Bunun gibi düşünün bu süreçte.
· Bunu yaptıktan sonra, fikirlerinizi toplayabilir ve daha sonra ne yapacağınızı anlayabilirsiniz. En azından, Merkür gerilemesinde organize olmak için harika bir bahanedir.
· Yeni bir şeye başlamanın zamanı değil, fakat sahip olduğunuz şeyi geliştirebilir veya bitmemiş projeleri tamamlayabilirsiniz.
· Yeni bir şey başlatmak zorunda kalırsanız, muhtemelen önümüzde Mart 2020 yılı tarihlerinde gelecek Merkür gerilemesinde tekrar gözden geçirmek zorunda kalabilirsiniz.
· Yeni gelen şeylerle ilgilenmek yerine eskileri tamamlamak sizi daha sakinleştirecektir. Yeni işler ve yeni sözler vermek sizi tüketebilir.
· Mevcut taahhütlerinizi yenileyin ve bunların üzerinden geçin. Bir şeyleri gözden geçirmek ve doğru yolda olup olmadığınıza karar vermek için hepimizin biraz zamana ihtiyacı var. Belki de yeni bir yaklaşımın zamanı gelmiştir.
· Her şeyi iki kez kontrol etmek işleri yavaşlatıyor gibi görünebilir, ancak uzun vadede zamandan ve kederden tasarruf etmenizi sağlayabilir.
· Mali düzenlemelerinizi incelemek, size unuttuğunuz bir parayı önünüze getirebilir. Merkür gerilemesini doğru değerlendirirseniz, farklı bir hizmet şirketinden daha iyi bir anlaşma elde edebilir veya daha düşük faizli bir kredi kartına geçebilirsiniz. Düşük bir kredi de bulabilirsiniz. Bu bir fırsat dönemi olabilir.
· Bazen bir sonraki adımınızı düşünmek için zaman ayırmanız gerekir. Merkür gerilemesi şu ana kadar başardıklarınızı ve enerjinizi nereye yönlendirmek istediğinizi düşünmenin zamanıdır.
· Merkür'ün geri hareketi sırasında bilinçsiz düşüncelerinizin daha sezgisel ve farkında olabilirsiniz.
· Randevularınıza geç kalmamak için her zamankinden önce gitmeye çalışın. Zamanında gelmekten iki kat gecikme olasılığı daha yüksektir.
· Özellikle de bir araba veya bilgisayar, büyük alım yapmayın. Bununla birlikte, eğer şimdi büyük bir şey satın alırsanız, gelecekteki Merkür gerilemesinde altında değiştireceğiniz söylenebilir. Merkür gerilemesi hilecidir. Bunu fark edecek kadar kurnaz biri olamayabilirsiniz.
· Cep telefonunuzu yanlış kullanmak veya bilgisayar virüsünü bulaştırmanız oldukça kolay olabilir. Merkür sizi etkilediği için sizin kullandığınız cihazlarına problemler getirebiliyor. Yani dikkatsiz olduğumuz için elimizden telefon kayabiliyor ve düşüyor. Ya da bilgisayarına görmeden yüklediğin bir şey virüs bulaştırıp bilgisayarının donanımını bozabiliyor.
· Karışıklık, hatalar ve iptaller veya tekrar tekrar açıp / kapanan bir aşk hikayesini yaşama olasılığınız daha yüksektir. Yani bu dönemde insanların kafası karışık ve kendini yönetemediği bir durumda olduğu için biz eski sevgili dönebilir diyoruz. Kendini kontrol eden bilinçli biriyse dönmeyedebilir.
Dememi o ki; Merkür gerilemesinde işler ters giderse, en kötüsünü yapmamaya çalışın. İnsanlar daha dikkatsiz, hataya açık ve unutkan olmaları muhtemeldir. Birileri e-postanızı veya metninizi okumamış olabilir. Henüz cevaplamamış olmaları, mutlaka sizi görmezden geldikleri anlamına gelmez. Bazen konuşmaları yüz yüze yapmak işleri kolaylaştırır. Bu dönemde başlatılan veya satın alınan herhangi bir şeyin, yeni bir iş, yeni bir telefon veya en az bir kez yeniden gözden geçirilmesi gerekebileceğini unutmayın.
Merkür bir öğretmen olduğu için tekrar gözden geçirme ve revizyona yapmayı ve eksiklikleri tamamlamayı öğretir. Eğer geriye dönük bir durum tarafından sinirliyseniz ya da kafanız karışıksa tüm diğer insanlarında benzer şekilde etkilendiğini unutmayın.
Kendinize ve başkalarına karşı nazik ve hoşgörülü olmaya çalışın….
Mutlu günler dilerim.