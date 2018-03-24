Merkür geriliyor... Rüzgârın nasıl estiği fark etmez, önemli olan yelkenleri nasıl açtığındır

5000 yıl önce keşfedilmiş olan Merkür, küçük bir gezegendir. Çapı sadece 4.876 km uzunluğundadır. Yoğunluğu dünyanınkine benzer. Merkür’ü görmek zordur. Çünkü yüzeyi pütürlü, koyu renkli, gözenekli ve kayalıklıdır. Güneşe en yakın gezegen olmasına karşın, güneş ışığını yansıtamaz.’’Merkür güneşin yörüngesinde ortalama 47,9 milyon km hızla, seksen sekiz günde döner. Merkür, Astrolojide tarafsız bir gezegendir. Merkür bir gezegenle belirgin bir açıya geldiğinde bu gezegenin size özel meziyetlerini daha doğru ve anlaşılır hale getirir. Haritasında Merkür’ü asaletli olanların yaşama karşı daha uyumlu, iletişimi güçlü ve hızlı oldukları aşikârdır.

Merkür’ün güçlü olması ne demek?

Haritanızda Merkür’ünüz eğer ikizler veya başak burcunda ise oldukça asaletlidir. Yani zekâ ve aklın işleyişi kişinin bilinci oldukça güçlü demektir. Merkür’ü bu pozisyonda olan birine çok fazla bir şey anlatmanıza gerek yoktur. Kadın ya da adam zaten zekidir. İki hareketten bir bakıştan olayı çözer ve hemen yeni planlar kurgular. Zekâsı beynin işleyişi, muhakeme yeteneği çok kuvvetlidir. Araştırması, raporlaması bir şeyi öğrenmesi ya da öğretmesi hazır cevap olabilmesi çok kolaydır ve buda yaşama karşı onu bir sıfır önde kılar. İyi bir ithalat-ihracat zekâsı da verir kişiye. Bir diğer detay ise mesela Merkür el ve parmakları yönetir. Merkürü asaletli ve iyi açılar alan birinin yazısı çok güzel olabilir. Piyano, dikiş, nakış, tasarım, çizim, resim, fotoğrafçılık vb elle yapabilecekleri her şeyde yüksek başarı vaat eder. Çünkü onların zaten güçlü bir mekanik becerileri vardır.

Merkür balık ve yay burcunda oldukça düşüktür. Yani buradaki sorun kişi gerçekleri pek fazla göremeyebilir. Yanlış anlaşılmalar ve iletişimde sorunlar yaşayabilir. İlişkisinde aldatılıyordur farkında olmaz yok yapmaz deme potansiyeli yüksektir. Yanılgıya daha fazla açık duygusal bir yaklaşım sergileyebilir. Mantıklı olanı seçme konusunda tereddütleri vardır. Biz astrologlar arasında genelde bu pozisyondaki etkileşime ‘’Merkürsüz’’ diye nükte ederiz. Mesela haritanızda bu yerleşimlere sahipseniz ticaret yapmamanızı önerebiliriz. Sezgi gücünüz yüksek olur. Mantıklı bir şeye bile zaman zaman tahammül edemeyebilirsiniz. Yazarlık veya yaratıcılık geliştiren konularda çok başarılı olabilirsiniz. Haritanızda bu yerleşimde bir de sert açılar var ise gerçekte olmayan konuları kurgulayıp kendinize göre inanarak yaşantınızı çıkmaza sokma eğilimi yaratabilir.

MERKÜR KOÇ BURCUNA GEÇİŞ YAPTI. ŞARTLAR NASIL GELİŞEBİLİR VE BİZ NASIL BİR BİLİNÇ TAŞIYACAĞIZ?

6 Mart tarihinden bu yana Merkür Koç burcunda hareket ediyor. Yukarıda yazdıklarımı dikkatli okuyanlar kurgulamayı çoktan yapmaya başlamışlardır. Bir kere sorunlarla başa çıkma konusunda Allah vergisi bir yetenek oluşacak içinizde. Onu da hallederim bunu da çözerim duygusu içerisinde bugüne kadar aklım neredeydi hissiyatıyla her şeye bam bam cevap verip sonuçlandıracak bir güce sahip olacaksınız. Hatta kendinize bulduğunuz çözümler bitecek birde etrafınızdaki dertleri tasaları çözümleyeceksiniz. Tek bir engel var, o da fazla düşünmeden çabuk karar verme ve bunun sonucunda katlanılması güç olaylara direnmek mümkün olabilir.

MERKÜR GERİLEMESİ NEDİR?

(23 Mart- 15 Nisan’a kadar)

Merkür gerilemesi olduğunda hepimiz aşağı yukarı etkileniriz. Kendi yörüngemizin diğer gezegenlerinkiyle etkileşime girmesi nedeniyle, bazen zodyakla ilgili olarak gece gökyüzüne doğru geriye doğru seyrediyor gibi görünebilir. Bu, aslında görünen gerileme hareketi dediğimiz bir yanılsamadır. Yılda birkaç kez, Merkür geriye doğru gidiyormuş gibi görünür. Özellikle bu zamanlar geleneksel olarak bilinç bulanıklığı (konfüzyon), uyanıklık korunduğu halde bir şaşkınlık, zihnin tam açık olamaması, olayları tam olarak kavrayamama, çevreyi tam ve doğru olarak algılayamama halidir, gecikme ve hayal kırıklığı ile ilişkilendirilebilir.

Belki de Merkür’ün geriye hareket etmesi planlarımızın bozulmasına neden olabilir. Ancak, bu geçmişte eksik kalmış bazı olayları tamamlamak için ise mükemmel bir zamandır. Bu dönemlerde sezginin yüksek olduğu ve tesadüflerin sıra dışı olabileceği söylenir.

Bu yıl başka Merkür gerilemeleri hangi tarihlerde?

23-15 Nisan, 26 Temmuz - 19 Ağustos, 17 Kasım-6 Aralık

MERKÜR GERİLERKEN NE YAPMAM GEREKİYOR ONU SÖYLE DOKTOR DİYORSANIZ?

Merkür gezegeni iletişim, seyahat, sözleşmeler, otomobiller, teknolojik cihazlar ve benzeri kuralları yönetir. Dolayısıyla, Merkür gerilemesi olduğunda yukarıdaki kurallar içinde gelişen olaylara karşı daha esnek kalınız. Mesela bir seyahat programınız bu tarihlerde var ise erken gidiniz, unutabileceklerinizi listeleyiniz vs. gibi. Yani kendinize zaman tanıyınız. Ya da sözleşmeleriniz, kararlarınız var ise imzalamadan daha dikkatli detaylandırarak okuyunuz. Bu zamanlardaki projeleri ve planları gözden geçirin, ancak Merkür herhangi bir nihai karar vermek için tekrar direk geçene kadar bekleyin.Merkür gerilemelerinden önce bir veya iki hafta eldeki tüm işleri veya projeleri bitirebilirsiniz. Hayatınızı durduramazsınız, ancak ileriyi planlayın, yedek planlar hazırlayın ve agresif insanlar ile yanlış iletişim içine girme ihtimaline karşı kontrollü olun.

Kurduğunuz iletişimlerde, ya da projelerinizde ısrarcı görünmek yerine ne kadar inandığınızı ya da kararlı olduğunuzu gösterdiğinizde bu dönemi hem aşk hem iş anlamında çok verimli geçirebilirsiniz. Göğsünüzün içindeki gerçek kahramanı bu dönemde çıkartıp keyfini sürebilirsiniz. Nede olsa Merkür Balıktan geldik bugünlere J anlaşılmamak ya da anlayamamak hiçbirimizin sucu değil, imtihanıydı. Haydi, o zaman zihninizde, düşüncenizde, sevginizde korkusuzca evrene öncülük ederek kalıcı bir iz bırakmak adına bu fırsatı değerlendirin. Bunun dışında kırıcı sözlerden aman sakının. Düşünmeden konuşma eylemi sizleri yorabilir. ‘’Yürek yemiş sanki mübarek ‘’ dönemine hepimiz hoş geldik. Umarım hoş kalırız…J

- Başkalarının yaptıkları hatalardan dolayı kızarsanız, onlar yüzünden kendi kendinizi cezalandırmış olursunuz. Yerdeki taştan iltifat beklemekle, başka insanlardan beklenti içinde olmak aynıdır. Her şeyi, herkesi olduğu gibi kabul et.

- Düşünmek denilen gerçek çalışmadan kaçmak için insanoğlunun bulamayacağı hiçbir bahane yoktur. Düşünmek güç, yapmak kolaydır.

- Yeni düşünceleri meydana çıkaran hayal gücü bilinçten daha önemlidir. Bir hayal kurabilir ve bunu gerçekleştirebilirsin. Hayal senin içindeki yaratıcılığını açığa çıkarır.

- Yaratıcılık, insanın içindeki fazla enerjiyi kullanabilmesidir. Hiç düş kırıklığına uğramayanlar, hiç umut beslememiş olanlardır. En büyük hayal kırıklığı ise hayallerin gerçekleşmesidir.

- Yaşam olduğu sürece hayaller vardır. Bugün bildiklerin, dün bilmediğin şeylerden oluşmuştur. Bildiğin tek şey hiçbir şey bilmediğin olsun.

- Önyargılı ve şartlanmış insanla tartışmak, su çıkarmak için taşı sıkmaya benzer. Hiç yararı yoktur ve sonuç alınamaz

- Mutluluk maldan mülkten değil, senin ona verdiğin değerlerden gelir; işinden değil, işine karşı gösterdiğin tutumundan gelir; başarıdan değil, başarının elde edilmesiyle ulaştığın seviyeden, algılamalardan, gelişmeden gelir.

Merkür gerilemesinin burçlarınıza etkisi

Koç: Hayal kırıklığına uğratılmaya veya olaylara daha İddialı ve dürtüsel bakmaya açık olduğunuz bir dönemdesiniz. Ne dediğiniz ve nasıl söylediğinizin o kadar önemle olduğu bir dönemki. Olayları sadece izle. İnsanların size söylediklerine dikkat ederek dinlemelisiniz. Ve bu dönemin tadını çıkart. Önüne hoş bir sürpriz gelebilir.

Boğa: Düşüncelerinizi formüle etmek için kendinize biraz zaman ayırın. Siz telaşsız bir karaktersiniz. Zihinsel süreçleriniz iyice yavaşlayabilir. Bu yüzden para meselelerinize dikkat edin. Mali konuları gözden geçirin ve büyümek için kendinizi konumlandırın.

İkizler: Sizin yönetici gezegeniniz geriliyor önce bir silkelenin. Diğerlerine göre siz daha fazla etkileneceksiniz. Ve aynı zamanda dünya üzerindeki dengeyi de oldukça etkileyeceksiniz. İletişimi yönettiği için Merkür gerilediği zaman kaliteli iletişim kurmak için hazırlıklı olun. Çok sayıda telefon görüşmesi veya hiç beklenmeyen arkadaşlık ilişkileri veya yanlış yazışmalar gibi konular önemli. Yaşadıklarınızı açıkça ifade edemezsiniz ve dedikodu bolca önünüze gelir. Bu gerilemenin en keyifli yanı ise eski arkadaşlarınızla bağlarınız yeniden güçlenir.

Yengeç: Kariyeriniz oldukça önem kazanacak ama aynı şekilde bu alanda oldukça göz önünde olacaksınız. Geçmişte kaybettiğiniz bir işin yine önünüze gelmesi ve bunun zaferini kazanmanız söz konusu. Bu dönemde eviniz veya yaşam alanınızdaki eksiklikleri tamamlamak size huzur verecek. Aynı zamanda yarım kalan bir aşk hikâyesi de onarılması gereken projeleriniz arasında olabilirJ

Aslan: Bu dönemde spekülatif yatırımlardan kaçının. Satın almak ve satmak ya da ticaret yapmak için iyi bir zaman değil. Bunun yerine, yatırım portföyünüzü analiz edin. Ya da ne gibi yatırımlar size kazanım getirir bunları inceleyin. Arkadaşlarınıza ve iş arkadaşlarınıza yardımcı olmak için danışmanlık becerilerinizi kullanın. Eğitim ya da geçmişte yarım kalan projelerinize eğilin.

Başak: Sizler için özellikle sorumluluklarınız ve finansal kaynaklarınız önem kazanacak. Özellikle işyerinde zorlu durumlar ortaya çıkabilir. Sizler zaten detaylarda boğulan insanlar olduğunuz için bu alanda ürün gecikmeleri veya ekipman arızalarının olmasıyla iş arkadaşlarınız arasındaki iletişim sorunları sizi yorabilir. Projelerinizi bitirmeden önce çalışmanızı iki kez kontrol edin. Atabileceğin taşı eline al, çünkü atabileceğin taş senin kendi potansiyelin ve kapasiten hakkındaki düşüncendir.

Terazi: Sağlığınız ve fiziksel durumunuz oldukça önemli olacak. Aynı zamanda kendinizi yenilemek isterken bir takım maceracı ilişkiler içinde de olabilirsiniz. Fiziksel özelliklerinizi kabul edin ve bu alanda büyük değişimler yapmayın. Kararsızlık hüküm sürüyor, bu nedenle satın alımları sınırlandırın veya kaybettiğinizi düşündüğünüz şeyler üzerinde geri döndürme ısrarı içinde olmayın. Güzellik, zarafet, çekicilik ve diplomasiyi temsil eden Terazi, bu dönemde dengede olmayabilir. Sadece bu alanda yapacağınız esnek olun, rahatlayın ve canlandırın.

Akrep: Bu dönemde tutkuların artabilir. Hırsının kölesi olmamalısın. Sağduyulu hareket etmelisin. Gönül işlerinden kaçınmalısın. Sırlarınız ortaya çıkabilir. Bunları bu dönem kimseyle paylaşmamalısın. İçinde yaşadıklarınızı bir günlükte tutabilirsiniz. Tabi buna da sahip çıkınJ Evlilikleriniz veya ilişkileriniz biraz zorlanabilir. Bu alanda kıskançlıklardan uzak durun.

Yay: Bu dönemde seyahat etmek için uygun değil. Belki gecikmeler, kayıp eşyalarınız vs. söz konusu olabilir. Bazı şeyleri sürekli yeniden planlamak gerekebilir. Bundan yılmayın veya sürecin tamamlanmasını beklemeyin. Hemen tekrar tekrar harekete geçin. Aile ve yatırımlarınız ya da taşınma yer değişikliği konularınız aniden söz konusu olabilir.

Oğlak: Sizler için geçmişte yarım kalan projelerinizin tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Mülkiyetler ile ilgili gayrimenkul satın almak, satmak veya kiralamaktan kaçının. Evrak, paketleme ve kargolarla ilgili sorunlarınıza karşı dikkat edin. Kardeşleriniz, akrabalarınız veya aile ile ilgili parasal konularınızda daha öngörülü olun. Kendi sınırlarınızı biliyorsunuz bunu aşacak durumlara girmeyin. Aşk ve ilişkiler anlamında oldukça şanslısınız.

Kova: Yakın çevre ilişkilerinizde eksik kalan bir şeylerin tamamlanması söz konusu olacaktır. Geçmişte yarım kalan bazı eğitimle ilgili konularınızın fırsatlarını yakalayabilirsiniz. Dedikodulara bu dönemde itibar etmeyin. Teknolojik cihazlarınıza dikkat edin. Bozuk ilişkilerinizi düzenleyebileceğiniz bir dönem. Arkadaşlıklar risk altında olabilir daha fazla değer verdiğinizi gösterin. Yanlış anlamalar ve iletişimsizlik sizler için oldukça yüksek olabilir. Yazışmalarınıza ve üslubunuza dikkat edin. Arkadaşlarınızın kim olduğunu öğrenebilirsiniz.

Balık: Sizler için kaygılı düşünme, hayaller ve kaçış içinde olmak pek mümkündür. Kafanızda net olmayan şeylerle yüzleşebilirsiniz. Bunlar için pasif agresif bir hal içinde olmayın. Kendiniz için bir şeyler yapın olaylara hırslanmayın. Seni yıkan yumruk sert ve güçlü olan değil, gelişini görmediğin yumruktur.

Dememiz o ki; Bazı insanlar, hayatlarında meydana gelen “kötü” şeyler için Merkür'ün geri gidiyor olmasını suçluyorlar. Bunun yerine, arkaya yaslanın ve enerjinizi hayata geçirdiğiniz yeri gözden geçirin. Mutlu bir haftasonu dilerim…