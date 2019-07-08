Merkür gerilemesi fırsatlarını biliyor muydunuz?

Günaydın hepinize yepyeni bir haftadan ve yepyeni bir günden…
Bugün Merkür gerilemesi an itibariyle başlamış bulunmaktadır. Bu hafta geneli sıkı ve tempolu bir hafta. Hem Güneş-Satürn karşıtlığı hem de 17 temmuzdaki ay tutulması ile beraber önemli bir sürece ilerlemekteyiz. Merkür gerilemesi korkulacak bir durum değildir. Genelde yıl içinde üç ya da dört kez gerileme hareketi gerçekleşir.
Merkür düşünce, iletişim ve akıl gezegenidir. Bilgiyi işleyen, sözlü olarak iletişim kuran ve çevremizde olup bitene bir anlam ifade eden bir geçiştir.
Örneğin, çevrenizde birisi size önemli bir şey anlatıyor ve siz bunları kayıt edecek bir şey bulamıyorsunuz ve bu panikle anlatılmak isteneni de kaçırıyorsunuz gibi düşünmelisiniz. Kayıt etmiyoruz veya onları doğru bir şekilde anlamıyoruz.
-Bir uçuş rezervasyonu yapacaksınızdır ve yanlış tarihi seçebilirsiniz
-Yeni bir sözleşmeyi yanlış anlayabilirsiniz,
-Yeni bir girişim için mücadele verirken kendinizi yanlış tanıtabilirsiniz veya önemli bir kararın artılarını ve eksilerini tartma mücadelesi verirken zorlanabilirsiniz.
-Ayrıca, bilgisayarların ve teknolojik sistemlerinin bozulduğu veya tehlikeye girdiği Merkür gerilemesi oldukça yaygın bir şekilde biliniyor.
Merkür stratejileri Nelerdir?
Astroloji geçişleri meteorolojik olaylar gibidir. Bir fırtına yaklaşırken bir fırtınanın gittiğini biliyoruz. (ya da bir hafta güneş ışığı, ani sel, ılık bir ay, vs.) ve buna göre hazırlayabiliyoruz. Sonuç olarak, tüm astrologlar sizlere uçuş rezervasyonu yapmak, sözleşmeleri imzalamak, zor konuşmalar yapmak, önemli kararları almak ve bilgisayarlarınızı yedeklemeniz adına birçok teklifte bulunuyoruz.
Bu yaşam alanındaki planlarımızı Merkür gerilemesi bitene kadar ertelemeyi denemek iyi bir fikir olsa da bazen o zor konuşmayı yapmanız gerekiyordur. Ya da o önemli işe girmeniz gereklidir. Bazen zor konuşma ya da sözleşme görüşmeleri bekleyemez. Ancak bu bizlerin Merkür tarafından yenildiğimiz anlamına gelmiyor. Bu sadece ekstra önlem almanın iyi bir fikir olduğu anlamına gelir. Merkür gerilemesinin etkisini sizlerde kişisel anlamda üzerinizde test ederek ve etkisini daha azaltmak için hem pratik çözümler yapabilirsiniz.
Her şeyi iki kere kontrol edebilirsiniz.
Örneğin, bir yazıyı düzenliyorsak, normalde yaptığımızdan daha fazla dikkat vermemiz gerekebilir. Zor bir görüşmeniz varsa, düşüncelerinizi vaktinden önce planlamalı ve yapacağınız önemli konuşmanın defalarca programını yapmalısınız.
Bu dönemde sözleşme imzalamaktan başka çaremiz yoksa güvendiğimiz bir başkasından yardım alabiliriz. Seyahat düzenlemeleri için rezervasyon yaptırmamız gerekiyorsa, detayları daha sık ve defalarca kontrol etmeli ve onay e-postaları aldığımızdan olmalıyız.
Merkür gerilemesi fırsatları Gezegenler gerilemeler olarak hareket ettiklerinde, görevleri de içe döner. Bu, özellikle Merkür ile bağlanan alanlarda, yaşamımıza iç içe geçme ve yansıtma zamanı olabilir. İletişimimiz ilişkilerimizde nasıl gidiyor? İletişimimiz nasıl çalışıyor? İletişim biçimimizde yeni kararlar veya yeni stratejiler var mı? Önümüzdeki anlaşmalardan veya girişimlerden memnun muyuz, yoksa değiştirmek isteyebileceğimiz şeyler var mı? Merkür iç enerjisi bizi bu sorgulama sürecinde destekleyerek hiç aklımıza gelmeyen şeyleri sorgulatabilir.Ayrıca, bunları başlatmak için en iyi an olmasa bile bize bazı yenilikçi fikirler verebilir. Yaşamın bu alanlarını daha iyi tanıyarak dinlememizin zamanıdır. Çünkü Merkür gerilemesinin ne zaman gerçekleşeceğini önceden bildiğimiz için, takvimimizde, projelerimiz ve hedeflerimizle yolda kalmamıza yardımcı olacak güçlü bir işaretleyici haline gelebilir. Örneğin, her Merkür gerilemesinde iletişim, karar verme, mesleki yaşam, seyahat, vb. İşlerimizde nasıl yaptığımızdan bir ay önce kendimize sorabilir ve bu işlerde tamamlamak istediğimiz herhangi bir iş olup olmadığını kendinize sorabilirsiniz. Dememiz o ki; Hayatımızı planlamak ve geleceğe yönelik bazı hedeflerde bulunurken güçlü dönemleri bilmek bize ulaşmak istediğimiz nokta adına belli ivmeler oluşturur. Bir gezegenin gerilemesi üzerine kaygı yaşamanızdan daha çok o gezegenin tavrını ve tarzını tanımanız sizi bu gezegende daha kaliteli ve güçlü ilerletebilir. Farkındalığı bol güzel bir hafta dilerim.
Merkür gerilemesi fırsatlarını biliyor muydunuz?
Günaydın hepinize yepyeni bir haftadan ve yepyeni bir günden…
Bugün Merkür gerilemesi an itibariyle başlamış bulunmaktadır. Bu hafta geneli sıkı ve tempolu bir hafta. Hem Güneş-Satürn karşıtlığı hem de 17 temmuzdaki ay tutulması ile beraber önemli bir sürece ilerlemekteyiz. Merkür gerilemesi korkulacak bir durum değildir. Genelde yıl içinde üç ya da dört kez gerileme hareketi gerçekleşir.
Merkür düşünce, iletişim ve akıl gezegenidir. Bilgiyi işleyen, sözlü olarak iletişim kuran ve çevremizde olup bitene bir anlam ifade eden bir geçiştir.
Örneğin, çevrenizde birisi size önemli bir şey anlatıyor ve siz bunları kayıt edecek bir şey bulamıyorsunuz ve bu panikle anlatılmak isteneni de kaçırıyorsunuz gibi düşünmelisiniz. Kayıt etmiyoruz veya onları doğru bir şekilde anlamıyoruz.
-Bir uçuş rezervasyonu yapacaksınızdır ve yanlış tarihi seçebilirsiniz
-Yeni bir sözleşmeyi yanlış anlayabilirsiniz,
-Yeni bir girişim için mücadele verirken kendinizi yanlış tanıtabilirsiniz veya önemli bir kararın artılarını ve eksilerini tartma mücadelesi verirken zorlanabilirsiniz.
-Ayrıca, bilgisayarların ve teknolojik sistemlerinin bozulduğu veya tehlikeye girdiği Merkür gerilemesi oldukça yaygın bir şekilde biliniyor.
Merkür stratejileri Nelerdir?
Astroloji geçişleri meteorolojik olaylar gibidir. Bir fırtına yaklaşırken bir fırtınanın gittiğini biliyoruz. (ya da bir hafta güneş ışığı, ani sel, ılık bir ay, vs.) ve buna göre hazırlayabiliyoruz. Sonuç olarak, tüm astrologlar sizlere uçuş rezervasyonu yapmak, sözleşmeleri imzalamak, zor konuşmalar yapmak, önemli kararları almak ve bilgisayarlarınızı yedeklemeniz adına birçok teklifte bulunuyoruz.
Bu yaşam alanındaki planlarımızı Merkür gerilemesi bitene kadar ertelemeyi denemek iyi bir fikir olsa da bazen o zor konuşmayı yapmanız gerekiyordur. Ya da o önemli işe girmeniz gereklidir. Bazen zor konuşma ya da sözleşme görüşmeleri bekleyemez. Ancak bu bizlerin Merkür tarafından yenildiğimiz anlamına gelmiyor. Bu sadece ekstra önlem almanın iyi bir fikir olduğu anlamına gelir. Merkür gerilemesinin etkisini sizlerde kişisel anlamda üzerinizde test ederek ve etkisini daha azaltmak için hem pratik çözümler yapabilirsiniz.
Her şeyi iki kere kontrol edebilirsiniz.
Örneğin, bir yazıyı düzenliyorsak, normalde yaptığımızdan daha fazla dikkat vermemiz gerekebilir. Zor bir görüşmeniz varsa, düşüncelerinizi vaktinden önce planlamalı ve yapacağınız önemli konuşmanın defalarca programını yapmalısınız.
Bu dönemde sözleşme imzalamaktan başka çaremiz yoksa güvendiğimiz bir başkasından yardım alabiliriz. Seyahat düzenlemeleri için rezervasyon yaptırmamız gerekiyorsa, detayları daha sık ve defalarca kontrol etmeli ve onay e-postaları aldığımızdan olmalıyız.
Merkür gerilemesi fırsatları Gezegenler gerilemeler olarak hareket ettiklerinde, görevleri de içe döner. Bu, özellikle Merkür ile bağlanan alanlarda, yaşamımıza iç içe geçme ve yansıtma zamanı olabilir. İletişimimiz ilişkilerimizde nasıl gidiyor? İletişimimiz nasıl çalışıyor? İletişim biçimimizde yeni kararlar veya yeni stratejiler var mı? Önümüzdeki anlaşmalardan veya girişimlerden memnun muyuz, yoksa değiştirmek isteyebileceğimiz şeyler var mı? Merkür iç enerjisi bizi bu sorgulama sürecinde destekleyerek hiç aklımıza gelmeyen şeyleri sorgulatabilir.Ayrıca, bunları başlatmak için en iyi an olmasa bile bize bazı yenilikçi fikirler verebilir. Yaşamın bu alanlarını daha iyi tanıyarak dinlememizin zamanıdır. Çünkü Merkür gerilemesinin ne zaman gerçekleşeceğini önceden bildiğimiz için, takvimimizde, projelerimiz ve hedeflerimizle yolda kalmamıza yardımcı olacak güçlü bir işaretleyici haline gelebilir. Örneğin, her Merkür gerilemesinde iletişim, karar verme, mesleki yaşam, seyahat, vb. İşlerimizde nasıl yaptığımızdan bir ay önce kendimize sorabilir ve bu işlerde tamamlamak istediğimiz herhangi bir iş olup olmadığını kendinize sorabilirsiniz. Dememiz o ki; Hayatımızı planlamak ve geleceğe yönelik bazı hedeflerde bulunurken güçlü dönemleri bilmek bize ulaşmak istediğimiz nokta adına belli ivmeler oluşturur. Bir gezegenin gerilemesi üzerine kaygı yaşamanızdan daha çok o gezegenin tavrını ve tarzını tanımanız sizi bu gezegende daha kaliteli ve güçlü ilerletebilir. Farkındalığı bol güzel bir hafta dilerim.