Merkür, Boğa burcunda

Gün genelinde Ay, Boğa burcunda hareket ediyor. Mars gezegeni bugün en güçlü konumunda 29 derece Oğlak burcunda ilerlerken, Uranüs gezegeni 29 derece Koç burcunda yine aynı güçlü konumundan birbirlerine meydan okuyorlar.

Güne kariyer hayatınızda sizden beklentilerin ağırlığı altında stres yaşayarak başlayabilirsiniz. Sorumluluklarınız artıyor ve iş yükünüz çoğalabilir. Aile ilişkilerinizin içerisine parasal konular girmesi sizi bazı çıkmazlara itebilir.

Hiç ummadığınız kişiler tarafından manipüle edilmek durumunda kalabilirsiniz. Yöneticilerinize olan ilişkilerinizde ayrıca dikkatli olmanız gerekir.

Bugün daha iyimser olmalı, hiç kimseyi karşınıza almamalı, olumsuzluklar karşısında yılmamalı hedeflerinize doğru kararlı ilerlemelisiniz.

KOÇ

Finansal geleceğinizi ilgilendiren konularda önemli kararlar alabilirsiniz. Uzun vadeli kariyer projelerinizde destekler görebileceğiniz ve şanslı fırsatlar yakalayıp isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz bir gün.

BOĞA

Aile içerisindeki ilişkilerinizde uğramış olduğunuz haksızlıklara başkaldırmak isteyebilirsiniz. Kendinizle daha fazla ilgilenmek isteyebilir, kişisel görünümünüzü çok önemseyebilirsiniz.

İKİZLER

Finansal anlamda uzun vadeli hedeflerinizi yapılandırıcı bir dönüşümle hayata geçirebilirsiniz. Ancak bunları şimdilik herkesten gizlemek isteyişiniz bazı durumlarda agresifliğe neden olabilir.

YENGEÇ

Bugün gireceğiniz bazı sosyal ortamlar ve arkadaşlık ilişkileriniz bağlantısıyla aşk hayatınız yeniden canlanabilir. Kendinize yeni bir yön çizmek isteyebilirsiniz. Ancak bu sefer beklentilerinizi yüksek tutmamalısınız.

ASLAN

Haftaya başlarken ev ve aile konularınızla ilgili gerginlik yaratacak bazı sorunlarla yüzleşmeniz gerekebilir. Bir an önce sorumluluklarınızın farkına varıp üzerinize düşen görevlere başlamanız gerekiyor.

BAŞAK

Olmasını çok istediğiniz bir durumla ilgili haberler alabilir ve kendinizi çok mutlu hissedebilirsiniz. Yakın çevrenizle samimi paylaşımlar yaşayacağınız, birlikte keyifli vakitler geçireceğiniz güzel bir gün.

TERAZİ

Bugün daha çok maddi konuların konuşulacağı önemli bir gün yaşayabilirsiniz. Beklemekte olduğunuz haberler bütçenize yeni bir soluk getirebilir. Yaşam kalitenizin istediğiniz yönde gelişmesi ev hayatında da olumlu ilişkiler kurmanıza yardımcı olacaktır.

AKREP

Geçmişte yarım kalan bir aşk hikayesi gündeminizde yer edinebilir. Ani bir karşılaşma ile duygularınız birdenbire değişebilir ve kendinizi geçmişle büyük bir hesaplaşma içerisinde bulabilirsiniz.

YAY

İlişkilerinize dair önemli konuşmalar yapabilir, yaşamınızdan bazı kişilerin çıkarma kararı alabilirsiniz. Ofis ortamında yaşadığınız sıkıntılar, bir paylaşım esnasında size değişik fikirler verebilir.

OĞLAK

Bugün özellikle iletişimde açıklığa önem vermeniz gerekiyor. Karşınızdaki insanın size güvenmesini istiyorsanız öncelikle söylediklerinizin doğruluğundan emin olmalısınız.

KOVA

Haftanın ilk günü olmasına rağmen kendinizde yeteri kadar çalışma gücü hissetmeyebilirsiniz. Eğitim, yayıncılık, ticaret, seyahatleriniz ile ilgili konulardaki çalışmalarınız pozitif bir yön kazanabilir.

BALIK

İdare edemediğimiz konularda duygusal olarak ne yapmanız gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Plan ve organizasyonlarda umduğumuz gibi gitmeyen durumlar sabrınızı test edebilir.