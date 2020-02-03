Merkür Balık: Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde gelmez!  

Yepyeni bir günden, yepyeni bir haftadan ve yepyeni bir şubat ayından hepinize merhaba.
Şubat ayı oldukça hareketli ve dinamik bir ay olarak bizleri bekliyor.
Bugün Merkür gezegeni balık burcuna geçiş yapıyor. Bu durum oldukça önemli ve uzun süre bizleri meşgul edecek özellikte olacak. Merkür balık burcu geçişinin kurallarını ve yasalarını bilmeniz gerekmektedir. Çünkü 17 Şubat sonrası Merkür balık burcunda gerilemeye başlayacak.11 Mart’a kadar bu gerileme hareketi devam edecek.
Bu gökyüzü konumları elbet ki oldukça dikkat çekici olarak görülmektedir. Özellikle sizler de benim gibi depremle ilgili konuları merak ediyorsunuz. Ben de kendime göre çalışmalar yapıyorum. Özellikle deprem olan zamanlardaki gökyüzü gezegen dizilimleri ile bir sonra olabilecek ihtimalli gökyüzü üzerinde çalışmalar yapıyorum. Emin olmadan bunları sunmak size korku ve panik dışında bir şey vermeyeceği için açıklama yapamıyorum.
Geçmiş veriler benim için oldukça önemlidir. Bu önümüzdeki mart ayı içinde deprem ile ilgili en çok Balıkesir, Bolu ve Bursa bölgelerinde olan depremler dikkatimi çekiyor. Benzer gökyüzü konumlarında Kastamonu, Türkmenistan ve Bingöl, Muş-Varto’ da bazı sarsıntıları tetikleyebileceği öngörülebilir. Bana sorarsanız Balıkesir ya da Bursa çok daha fazla önemsenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Beni biliyorsunuz ben deneysel bir astroloğum. Deney yapıyorum. Bu yüzden burada yazdığım bilgiler ve şehirler kesinlik vs. belirtmiyor. Bunlar sadece geçmiş yıllarda olan deprem anlarının gezegen dizilimleri üzerinde çalışmamla alakalıdır. Geçtiğimiz sefer kova yeniayından bir gün önce Elâzığ depremini deneyimledik. Şimdi tam karşıtında Aslan burcunda bir dolunay deneyimleyeceğiz.8-9-10 Şubat tarihleri bu bağlamda önemli olabilir. Takip edip, göreceğiz. Tedbir bizden, takdir Allah’tan…
İlişkilerde Neler olacak?
Bu hafta ilişkiler açısından çok önemli bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Aşk, sevgi, ilişkiler, evlilik gibi konular tarihte hiçbir zaman hiç kimse bunu bir çözüme kavuşturamamış. Bizler en çok mutlu olmak istediğimiz yerde en çok mutsuz olmayı başaran nadide canlılarız.
Yaşanacak olan Aslan Dolunay’ı enteresan bir şekilde aşkta cesur olanlara kazandıracak gibi görünüyor. Tabi hikayeniz, konunuz ya da meseleniz nedir, bunu bilemiyorum. Belki riskli gördüğünüz bir ilişki içinde kendinizi bulabilirsiniz ya da anlamsız bir durum içindesinizdir. Yani sonuç olarak içinizde gerçek bir sevgi ve aşk barındırıyorsanız işler bu yönde bir gelişme yaşamaya yöneltebilir.
Evlilik konusunu gereğinden fazla kafanıza takan biriyseniz. Evlenemedim, evlenecek miyim diye sorular soruyorsanız bu durum aslan dolunayın da daha fazla depreşebilir. Bunu bir ego haline getirmekten vazgeçin. Evlenmek isteyen herkes evlenebilir. Âmâ sizin bir kriteriniz varsa bunu beklemek durumundasınızdır. Büyük aşklarla evlenen ne kadar insan varsa ayrıldı. Önemli olan sizin kurallara uymanız değil. Yuva kurmak ve aile olmak elbet ki çok güzel bir şey ama bunun bir zamanı var. Lütfen hayat planınıza saygı duyun. Olaya sadece bir kuralı gerçekleştirmek olarak bakmaktan vazgeçin. Daha büyük ve gerçek amaçlarınız olmalıdır. Mesela ruh eşinizi bulmak gibi düşünün.
Sürekli 2020 yılı kötü bir yıl mı olacak sorusuna cevap!
2019 yılından beri birçok yazı yazdım. Geçen yıl yazdığım makalelere dönerek bakabilirsiniz.2020 yılının gezegen dizilimlerinin her zamankinden daha zorlayıcı ve değiştirici bir yönü olduğundan bahsettim. Satürn-Plüton kavuşumu bir araya geldiğinde tarihte ne gibi olaylar olmuş yazdık, çizdik. Bu yüzden ilk kez duyuyor ya da ilk kez görüyor gibi davranıp şaşırmak yerine bu sürecin zorluğunu ve değişimi kabul edin. Bu ateşin içinden geçmemiz gerekmektedir ve geçerken de kendimizi en yüksek performansta gerçekleştirmeyi başarmalıyız. Sürekli şikayet etmek ya da geçmesini beklemek pek akılca değildir.
Satürn ve Plüton'un kavuşumu yavaş yavaş zayıflıyor, ancak ortaya çıkardıkları sorunlar bizi oldukça uzun süre meşgul edecek. Şubat ayının en vurgulu gökyüzü konumu Venüs’ün Koç burcuna geçmesiyle başlayacak. 07 Şubattan sonra bu noktada Plüton ve Satürn ile birbirlerine meydan okuyacaklar. Özellikle şubat sonuna doğru açıları kesinleşecek. Bunları daha detaylı paylaşacağım. Özellikle parasal konularda dolar veya altın gibi ani çıkışlar ya da düşüşler gibi konular 07 Şubat sonrası daha vurgulu olabilir.
Mars 16 Şubat'ta Oğlak burcuna giriş yapacak bu durum depremler konusunda çok daha önemli olacak. Çünkü süreç içinde Plüton ve Satürn ile kavuşum gerçekleştirecek. Ocak’ta yaşanılan olayları güçlü bir şekilde daha fazla hissettirebilir. Sorunları çözmek için güçlü bir iradeniz var mı bunu size sorabilir. Uzlaşmacı ve sakin kalmaya çok özen göstermelisiniz. İçinizden mırıldandığınızı duyuyorum. Yine mi ya gene ne olacak gibi…
Bunları paniklemek için okumayın. Hemen planlarınızı kendinize göre dengeleyin ve evrenin yasalarını anlamaya çalışın.
Merkür Balık burcundaki yasalar:
Evrenin yasaları vardır. Bunları bilmek sizin yeryüzünde daha konforlu olmanızı sağlar.11 Mart’a kadar neler yapmalısınız o zaman yasaları açıklayalım:
Planlı Olmak: Her ne iş olursa olsun bir iş yaparken önceden o işi nasıl yapacağınızın nasıl bir yol izleyeceğinizin planını çıkartmalısınız. Emin olun rotadan sapsanız da bu yöntemler sizi tekrar rotaya sokacaktır.
Düzenli Olmak: Bir işe niyetlendiniz ve başlamak üzeresiniz. O zaman o işin dışında sizin dikkatinizi dağıtabilecek ne varsa onları etrafınızdan ve gözünüzün önünden kaldırın. (Bilgisayar, telefon, televizyon vs.)
Zamana Bölün: Yapmak istediğiniz işe başladıktan sonra onu bir çırpıda yapmak yerine zamanlara bölerek parça parça yapın. Bu şekilde yapmanız sizi sıkmaz ve işi yarım bırakmanıza da engel olur.
Dememiz o ki; Başarmak için gerekli birçok kuvvete sahip olabiliriz. Ama bunlara sahip olduğumuz halde çalışmazsak başaramayız. İnsanın her yaptığı kendinedir. Her insan kendi işini kendi halletmelidir. Kendine güvenmelidir.
Necm Suresi 39. Ayeti şöyle der: “Şüphesiz her insana kendi emeğinden başkası verilecek değildir”
Tutunun ve yürüyün. Emek vermekten korkmayın.
Haydi bakalım, güzel haftalar
Mutlu günler dilerim…
Merkür Balık: Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde gelmez!
Yepyeni bir günden, yepyeni bir haftadan ve yepyeni bir şubat ayından hepinize merhaba.
Şubat ayı oldukça hareketli ve dinamik bir ay olarak bizleri bekliyor.
Bugün Merkür gezegeni balık burcuna geçiş yapıyor. Bu durum oldukça önemli ve uzun süre bizleri meşgul edecek özellikte olacak. Merkür balık burcu geçişinin kurallarını ve yasalarını bilmeniz gerekmektedir. Çünkü 17 Şubat sonrası Merkür balık burcunda gerilemeye başlayacak.11 Mart’a kadar bu gerileme hareketi devam edecek.
Bu gökyüzü konumları elbet ki oldukça dikkat çekici olarak görülmektedir. Özellikle sizler de benim gibi depremle ilgili konuları merak ediyorsunuz. Ben de kendime göre çalışmalar yapıyorum. Özellikle deprem olan zamanlardaki gökyüzü gezegen dizilimleri ile bir sonra olabilecek ihtimalli gökyüzü üzerinde çalışmalar yapıyorum. Emin olmadan bunları sunmak size korku ve panik dışında bir şey vermeyeceği için açıklama yapamıyorum.
Geçmiş veriler benim için oldukça önemlidir. Bu önümüzdeki mart ayı içinde deprem ile ilgili en çok Balıkesir, Bolu ve Bursa bölgelerinde olan depremler dikkatimi çekiyor. Benzer gökyüzü konumlarında Kastamonu, Türkmenistan ve Bingöl, Muş-Varto’ da bazı sarsıntıları tetikleyebileceği öngörülebilir. Bana sorarsanız Balıkesir ya da Bursa çok daha fazla önemsenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Beni biliyorsunuz ben deneysel bir astroloğum. Deney yapıyorum. Bu yüzden burada yazdığım bilgiler ve şehirler kesinlik vs. belirtmiyor. Bunlar sadece geçmiş yıllarda olan deprem anlarının gezegen dizilimleri üzerinde çalışmamla alakalıdır. Geçtiğimiz sefer kova yeniayından bir gün önce Elâzığ depremini deneyimledik. Şimdi tam karşıtında Aslan burcunda bir dolunay deneyimleyeceğiz.8-9-10 Şubat tarihleri bu bağlamda önemli olabilir. Takip edip, göreceğiz. Tedbir bizden, takdir Allah’tan…
İlişkilerde Neler olacak?
Bu hafta ilişkiler açısından çok önemli bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Aşk, sevgi, ilişkiler, evlilik gibi konular tarihte hiçbir zaman hiç kimse bunu bir çözüme kavuşturamamış. Bizler en çok mutlu olmak istediğimiz yerde en çok mutsuz olmayı başaran nadide canlılarız.
Yaşanacak olan Aslan Dolunay’ı enteresan bir şekilde aşkta cesur olanlara kazandıracak gibi görünüyor. Tabi hikayeniz, konunuz ya da meseleniz nedir, bunu bilemiyorum. Belki riskli gördüğünüz bir ilişki içinde kendinizi bulabilirsiniz ya da anlamsız bir durum içindesinizdir. Yani sonuç olarak içinizde gerçek bir sevgi ve aşk barındırıyorsanız işler bu yönde bir gelişme yaşamaya yöneltebilir.
Evlilik konusunu gereğinden fazla kafanıza takan biriyseniz. Evlenemedim, evlenecek miyim diye sorular soruyorsanız bu durum aslan dolunayın da daha fazla depreşebilir. Bunu bir ego haline getirmekten vazgeçin. Evlenmek isteyen herkes evlenebilir. Âmâ sizin bir kriteriniz varsa bunu beklemek durumundasınızdır. Büyük aşklarla evlenen ne kadar insan varsa ayrıldı. Önemli olan sizin kurallara uymanız değil. Yuva kurmak ve aile olmak elbet ki çok güzel bir şey ama bunun bir zamanı var. Lütfen hayat planınıza saygı duyun. Olaya sadece bir kuralı gerçekleştirmek olarak bakmaktan vazgeçin. Daha büyük ve gerçek amaçlarınız olmalıdır. Mesela ruh eşinizi bulmak gibi düşünün.
Sürekli 2020 yılı kötü bir yıl mı olacak sorusuna cevap!
2019 yılından beri birçok yazı yazdım. Geçen yıl yazdığım makalelere dönerek bakabilirsiniz.2020 yılının gezegen dizilimlerinin her zamankinden daha zorlayıcı ve değiştirici bir yönü olduğundan bahsettim. Satürn-Plüton kavuşumu bir araya geldiğinde tarihte ne gibi olaylar olmuş yazdık, çizdik. Bu yüzden ilk kez duyuyor ya da ilk kez görüyor gibi davranıp şaşırmak yerine bu sürecin zorluğunu ve değişimi kabul edin. Bu ateşin içinden geçmemiz gerekmektedir ve geçerken de kendimizi en yüksek performansta gerçekleştirmeyi başarmalıyız. Sürekli şikayet etmek ya da geçmesini beklemek pek akılca değildir.
Satürn ve Plüton'un kavuşumu yavaş yavaş zayıflıyor, ancak ortaya çıkardıkları sorunlar bizi oldukça uzun süre meşgul edecek. Şubat ayının en vurgulu gökyüzü konumu Venüs’ün Koç burcuna geçmesiyle başlayacak. 07 Şubattan sonra bu noktada Plüton ve Satürn ile birbirlerine meydan okuyacaklar. Özellikle şubat sonuna doğru açıları kesinleşecek. Bunları daha detaylı paylaşacağım. Özellikle parasal konularda dolar veya altın gibi ani çıkışlar ya da düşüşler gibi konular 07 Şubat sonrası daha vurgulu olabilir.
Mars 16 Şubat'ta Oğlak burcuna giriş yapacak bu durum depremler konusunda çok daha önemli olacak. Çünkü süreç içinde Plüton ve Satürn ile kavuşum gerçekleştirecek. Ocak’ta yaşanılan olayları güçlü bir şekilde daha fazla hissettirebilir. Sorunları çözmek için güçlü bir iradeniz var mı bunu size sorabilir. Uzlaşmacı ve sakin kalmaya çok özen göstermelisiniz. İçinizden mırıldandığınızı duyuyorum. Yine mi ya gene ne olacak gibi…
Bunları paniklemek için okumayın. Hemen planlarınızı kendinize göre dengeleyin ve evrenin yasalarını anlamaya çalışın.
Merkür Balık burcundaki yasalar:
Evrenin yasaları vardır. Bunları bilmek sizin yeryüzünde daha konforlu olmanızı sağlar.11 Mart’a kadar neler yapmalısınız o zaman yasaları açıklayalım:
Planlı Olmak: Her ne iş olursa olsun bir iş yaparken önceden o işi nasıl yapacağınızın nasıl bir yol izleyeceğinizin planını çıkartmalısınız. Emin olun rotadan sapsanız da bu yöntemler sizi tekrar rotaya sokacaktır.
Düzenli Olmak: Bir işe niyetlendiniz ve başlamak üzeresiniz. O zaman o işin dışında sizin dikkatinizi dağıtabilecek ne varsa onları etrafınızdan ve gözünüzün önünden kaldırın. (Bilgisayar, telefon, televizyon vs.)
Zamana Bölün: Yapmak istediğiniz işe başladıktan sonra onu bir çırpıda yapmak yerine zamanlara bölerek parça parça yapın. Bu şekilde yapmanız sizi sıkmaz ve işi yarım bırakmanıza da engel olur.
Dememiz o ki; Başarmak için gerekli birçok kuvvete sahip olabiliriz. Ama bunlara sahip olduğumuz halde çalışmazsak başaramayız. İnsanın her yaptığı kendinedir. Her insan kendi işini kendi halletmelidir. Kendine güvenmelidir.
Necm Suresi 39. Ayeti şöyle der: “Şüphesiz her insana kendi emeğinden başkası verilecek değildir”
Tutunun ve yürüyün. Emek vermekten korkmayın.
Haydi bakalım, güzel haftalar
Mutlu günler dilerim…