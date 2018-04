Mars-Satürn Oğlak burcunda kavuşuyor... İnsan, düşüncesini değiştirerek hayatını değiştirebilir

Gökyüzündeki gezegen transitlerine baktığımızda yılın en önemli olaylarından biri gerçekleşiyor diyebiliriz. Bugün savaş ve mücadele gezegenimiz Mars ile disiplin ve sorumluluk gezegeni Satürn Oğlak burcunda bir kavuşum gerçekleştirecek. Bulunduğunuz yerden memnun değilseniz ve birtakım problemleriniz var ise artık yeni kararlar verme ve cesur olma zamanı. Yeni inşaatınızı yapmaya başlayın. Daha fazla şikâyetçi olmayın.

Yaşantılarımızda hem kişisel anlamda hem de dünya üzerinde önemli gelişmeleri deneyimleyebiliriz. Yapacağınız toplantılar, görüşmeler ya da ilişkisel anlamda bugünkü birtakım konuşmalarınız uzun vadede önem kazanabilir. Anılarınız gözden geçebilir. Geçmişle gelecek arasında ince bir çizgide kararlılık sınavı verebilirsiniz. Kendinizi yeniden düzenlemek isteyeceğiniz ve hatta eksik yönlerinizi tamamlamak için güzel fırsatlarla karşılaşabileceğiniz bir gün geneli. Durumu ve olayların neden geliştiğini anlamak için gayret gösterin. Finansal anlamda büyümeye açık görüşmeler içinde olabilirsiniz. Özel ilişkilerinizde güzel başlangıçlar söz konusu olabilir. Yapacağınız cesaret dolu girişimler sizleri ilerleyen günler içinde önemli başarılara götürebilecek.

Satürn ve Mars gezegenlerinin kavuşması bizleri farklı bir bakış açısına taşıyacak.Gezegen transitleri haritalarınıza göre sizlere bir bakış açısı ve bilinç sunar. Sizlerde bu etkiler altında seçimlerinizi yaparsınız. Bazen tutkularımızın ve hırslarınızın kurbanı olmaya doğru ilerleriz. Bu alanda bir farkındalık yakalamaya açık bile değilizdir. Öyle zamanlar gelir ki tutkularımız her şeyin önüne geçer. Nitekim acı çekmeden bir bilince kavuşamayız. Böyle durumlarda o an bir şeylerin aslında istediğimiz gibi gitmediğini biliriz ama canımızın yandığını o an anlamayı tercih etmeyiz. Zaman geçer ve biz artık bambaşka bir bakış açısı içine girer, sonra neden böyle olduğunu sorarız. İhtiras ve tutkularımızı kadere yüklemek ne kadar doğru bunu düşünmeliyiz. İşte bu alanda Astroloji bize şuan içinde bulunduğumuz durumu anlamaya ve ilerisi için kendimize bir takım öngörülerde bulunmaya yardımcı olur. Daha fazlasına değil. Önüne bir takım engeller çıkabilir. Ya da bir şekilde üzerinizde baskı hissediyor olabilirsiniz. Engeller seni yıldırmasın. Her engel seni daha iyiye doğru kaçınılmaz bir değişime iter. Gözünü bir yıldıza dikmiş kişi kararını asla değiştirmez.

Gelelim günün tavsiyeli Hikâyesine;

Harp sırasında kocam Meksika’daki Mojave çölüne gönderilmişti. O, çölde tatbikata katılırken yanında olabilmek için ben de çölün yolunu tuttum. Kendimi cehennemin kucağına atmıştım. Ortalık yanıyordu. Küçük bir kulübede oturuyordum ve yanında olmak için tehlikeye atılarak geldiğim kocamı unutmuş, can derdine düşmüştüm. Etrafımdaki Meksikalılar ve yerliler, tek kelime İngilizce bilmediğinden, kimseyle konuşamıyordum.

Sıcak rüzgâr, bir taraftan bedenimi kavuruyor, diğer taraftan yediğim yemeği de, ağzımı burnumu da kumla dolduruyordu. Canıma yetmişti. Kâğıda kaleme sarılıp babama bir mektup yazdım. "Gelin, beni buradan alın" dedim. "Burada yaşamaktansa hapishanede yaşamayı tercih ederim." Babamı beklerken cevabı geldi.

Sadece iki satır yazmıştı: "İki adam hapishane penceresinden dışarıya baktı. Biri çamuru gördü, diğeri yıldızları."

Ne demek istediğini önce anlayamadım. Kızgınlıkla kâğıdı buruşturdum ve ailemin beni istemediğini düşünürken o sinirle tekrar elime kâğıdı aldım ve bir daha okudum. Sakinleşince bu iki satırı bir daha okuyunca utancımdan kıpkırmızı kesildim.

Ben hep çamuru görmüştüm. Hâlbuki yıldızlar da vardı ve çömleklerine olan hayranlığımı belirttim. Turistlere para ile vermeye yanaşmadıkları kıymetli eşyalarından bana hediyeler verdiler. Kaktüsleri, yukka ve erguvan ağaçlarını inceledim. Kır köpeklerini tanıdım. Çöl gurubunu seyrettim. Çöl, yüzlerce yıl önce deniz dibi olduğundan kumun içinde deniz hayvanlarının kabuklarını aradım. Ne değişmişti de, dün nefret ettiğim çöle bugün bağlanmıştım? Çöl mü değişmişti? Hayır. O yine kavuruyordu.

Yerliler mi değişmişti?

Hayır. Onlar, yine İngilizce bilmiyorlardı...

Sadece ben değişmiştim. Pencereden kafamı uzatmış ve yıldızları görmüştüm.

Dememiz o ki; Çoğumuz yaşamın güçlükleriyle karşılaşınca, rüyalarımızı unuturuz. Özlemlerimizin geleceğimizi şekillendirmedeki gücünü unutarak, onları bir kenara bırakırız. Güven ve ümidimizi kaybederiz. Yaşamda her şeyi değiştirecek gücün, içimizde uyuyor olduğunu hatırlamayız. Bugünden başlayarak, bu gücü uyandırabilir ve rüyalarınızı yaşama geçirebilirsiniz. Olumlu düşünme, şüphesiz önemli bir başlangıçtır. Elbette nelerin ne kadar yanlış olduğu yerine, nelerin nasıl çözümleneceği üzerinde durmalısınız. Ancak tek başına olumlu düşünce, yaşamımızı değiştirmek için yeterli değildir. Nasıl düşündüğünüzü, nasıl hissettiğinizi ve yaşadığınız her gün yaptığınızı değiştirmek için, bazı stratejilere ve adım adım neler yapacağınızı gösteren planlara sahip olmanız gerekir.

Asıl sorun; herkesin bu değişiklikleri yapmak istemesine rağmen, çok az kişinin bunların nasıl yapılacağını bilmesi ve sonsuza kadar sürdürebilmesidir. Astroloji bu alanda vardır ve size sürdürülebilirlik noktasında destek olur. Haydi, o zaman mutlu günler dilerim.