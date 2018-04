Mars ile Satürn, Oğlak burcunda buluşuyor

Gezegen transitleri haritalarınız sizlere bir bakış açısı ve bilinç sunar. Sizler de bu etkiler altında seçimlerinizi yaparsınız. Öyle zamanlar gelir ki tutkularımız her şeyin önüne geçer. İhtiras ve tutkularımızı kadere yüklemek ne kadar doğru, bunu düşünmeliyiz. İşte bu alanda astroloji bize şu an içinde bulunduğumuz durumu anlamaya ve ilerisi için kendimize birtakım öngörülerde bulunmaya yardımcı olur.

Önünüze birtakım engeller çıkabilir. Ya da bir şekilde üzerinizde baskı hissediyor olabilirsiniz. Engeller sizi yıldırmasın. Her engel sizi daha iyiye doğru kaçınılmaz bir değişime iter. Mutlu bir hafta dilerim.

KOÇ

Bugün ortaklık yürüttüğünüz kişilerden önemli taleplerde bulunabilirsiniz. Bunu karşı tarafa söylemek belki sizin için zor olabilir ancak onlardan gayet olumlu cevaplar gelebilir.

BOĞA

Bugün yaşamınızda gizlediğiniz bazı konular yüzünden yakın çevrenize açıklamak durumunda kalacağınız durumlar oluşabilir. Önyargılarıyla hareket edenler sizi yanlış anlayabilirler. Sabırlı tavrınızı korumalısınız.

İKİZLER

Bugün maddi konularla ilgili ekstra harcamalar yapmanız gerekebilir. Kişisel bakım ve dış görünüşünüze yapacağınız fazla harcamalarınız sonrasında size pişmanlıklar yaşatabilir.

YENGEÇ

Aşk hayatınızla ilgili sorunlar maddi sorunların gölgesinde kalabilir. Bugün finansal anlamda hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Ancak özel ilişkilerinizde daha fazla şanslı etkileri altında olduğunuzu bilmeniz gerekir.

ASLAN

Ev, aile yaşantınızla ilgili uzun süredir çözemediğiniz sorunlar yeniden kendini gösterebilir. Bu konuda sizlere önerim büyüklerinizle asla zıtlaşmamak olacaktır. Onlarla oturup konuşmalı, orta yol bulmalısınız.

BAŞAK

Bugün yakın çevrenizle kuracağınız iletişimler yaşamınız için büyük bir rol oynayabilir. Hiç ummadığınız kişilerden önemli bazı destekler alabilir ve kafanızda bazı sorunların çözümünü bulabilirsiniz.

TERAZİ

Sorumluluklarınızı ifade eden bazı noktalarda kendinizi olduğundan daha sert bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Sizden istenenler bencilce gelebilir. Bu konuyla ilgili üstlerinizle konuşma yapmak sizi rahatlatacaktır.

AKREP

Bugün gökyüzü etkileri oldukça duygusal bir yapıda olabileceğiniz konusunda sizleri uyarıyor. Bu konuda gereken dengeleri kurmakta zorlanabilirsiniz. İletişim konusunda daha sakin davranmanızı önerebilirim.

YAY

Özel hayatınızla ilgili gizli kalmış bazı konular bugün ortaya çıkabilir. Sizler bu konuyla ilgili partnerinize karşı bir açıklama yapmak durumunda kalabilirsiniz. Fakat olaylar umduğunuz gibi gelişmeyebilir.

OĞLAK

Ailenizi ilgilendiren konularda sorumluluklar almanız mümkün. Aynı zamanda bu sorumluluklar sizi daha da ileriye taşıyan cinsten olacaktır. Elinizdeki fırsatlarla neyi, nasıl şekillendirebileceğinizi görebilirsiniz.

KOVA

Hem gündelik hem de iş yaşantınızda efor sarf etmeniz gereken bir gün. Bu bazı işlerin ertelenmesi durumunda yaşanan bir yoğunluk olabilir. Ancak günün sonunda kariyer yaşamınızda destek görebilirsiniz.

BALIK

Yakın arkadaşlarınızın hayatında oluşan güzel gelişmeleri paylaşabilir, onların mutluluğunu kendi içinizde yaşayabilirsiniz. Onların hak ettiği mutluluğu yaşıyor olmaları sizi hayata daha çok bağlayabilir.