Kuş bakışı bakmak güzeldir, fakat kuş gibi bakmamak şartıyla.

Günaydın yepyeni bir hafta ve yepyeni bir Eylül’e doğru yol aldık gidiyoruz. Hem bir tatil haftası olması hem de bu haftanın gökyüzü aksiyonları da göz önünde bulunduracak olursak keyifli bir eylül ayı bizi bekliyor diyebiliriz. Pazartesi günü boyunca Ay Akrep burcunda ilerliyor olacak. Olayları gereğinden fazla algılayan, tutkulu yaklaşımlar sergileyen ve duygusal anlamda üzerimizde bir huzursuzluk varmış hissi içerisinde olabiliriz. Akrep burcunun yönetici gezegeni Plüton’a yaptığı sert açı bizi gizlilik içeren olaylara karşı oldukça duyarlı ve şüpheci yapabilir. Bir meselenin dibine varmak için iyi bir zaman olabilir, ancak bunu biraz fazla ileri götürebilir ve meselenin özünü kaybedebiliriz. Küçük sorunları vurgulamanızı veya az önem taşıyan konularda çok fazla zaman harcamamanızı öneririz.

Bu akşam saatlerinde bir şeylerin üstesinden gelme durumunda kalabiliriz. Duygusal anlamda gece geç saatlerden sonra daha rahat bir akış içerişinde olacağız. Kısaca bugün olaylara hangi yönden baktığımız önem kazanacak. Örneğin; Bir kova suya baktığınızda, bir karıncaya göre büyük bir deniz, bir file göre içecek su, bir balığa göre ise onun vatanı görünür.

Gelelim günün Tavsiyesine;

Ölüm son nefesi verip vücudun çürümesi değildir. Gerçek ölüm; duygu, düşünce, sevgi, hayal, amaç ve ideallerin bir çıkmazda sona ermesidir.

Eğer etrafında herkes şaşkına dönmüş, yollarını şaşırmış ve bundan seni sorumlu tutarken, sen kendi tuttuğun yoldan ayrılmaz ve başını dik tutabilirsen,

Beklemeyi bilir ve beklemekten yorulmazsan,

Başkaları seni aldatırken sen yalanla iş görmezsen veya onlar senden nefret ederken sen nefret etmeye yanaşmazsan,

Ve bütün bunlara rağmen fazlasıyla iyi görünmez ve fazlasıyla baskıcı konuşmazsan,

Rüya görüp rüyalarının kölesi olmazsan, düşünüp her türlü düşüncelerini hayatının esas gayesi yapmazsan,

Eğer zafer ve yenilgiyle karşılaşabilir ve bu iki şeye karşı aynı şekilde kayıtsızca hareket edebilirsen,

Söylediğin hakikatlerin reziller tarafından akılsızları aldatmak için değiştirilerek kullanıldığını işitmeye tahammül edebilirsen veya yapmak için bütün hayatını verdiğin şeylerin bir an içinde yıkıldığını görür de tekrar eğilir, yorgun vücudun ve yıpranmış ellerinle onları yeniden yapabilirsen,

Hayatta elde ettiğin bütün kazanç ve başarıları bir yığın yapar ve hepsini bir yazı-tura bahsiyle feda edebilirsen ve kaybeder, sonra da baştan başlayabilirsen,

Bütün talihsizliklerini unutup kimseye ondan bahsetmezsen,

Eğer kalbin, sinirlerin ve kasların bitmiş, içinde yalnız dayan diyen iradenden başka bir şey kalmamışsa ve sen onları tekrar çalıştırabilirsen,

Krallarla gezer sağduyunu elden bırakmazsan,

Herkesle konuşabilir fakat faziletini muhafaza edebilirsen,

Ne düşmanların ne de dostların seni incitebilirse, herkes sana güvenebilirse, fakat bu güven de sınırsız olmazsa,

Eğer sen ömrünün her dakikasına 60 saniyelik değer verebilmişsen,

İşte zaman içindekilerle beraber bütün dünya senin olur.

Hatta bundan da daha üstün, sen bir insan olursun.

Bugün 14.15’te Kanal D “Magazin D” programına konuk olacağım. Muhteşem sonbaharı konuşacağız beklerim…

Mutlu günler,

İyi Tatiller dilerim.