Kova yeniayı: Beklenilmeyeni beklemek

Günaydın haftanın son gününden…
Cumartesi günü, yani yarın bir yeniay gerçekleşecek. Bu yeniay oldukça değişim getirmeye açık ve şaşırtıcı bir yeniay olmaya aday. Özellikle bu sürecin devamı 9 şubatta gerçekleşecek olan Aslan dolunayı ile devam edecek…
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Belki de bugüne kadar sizin için harika giden bir şeylerle yüzleşmek durumunda kaldınız. Bu Yeniay’ın özünde işte her şeyi ciddi yönüyle değerlendirmek var. Artık yaşamınıza dair planlar yapmak ve sıkıştığınız köşeye bir daha sıkışmamak adına önlemler almak adına fırsatlar sunan bir yeniay...
*
Kova ve aslan aksında gerçekleşen yeniaylarda genelde gözlemlediğim en önemli olaylardan biri kalp sorunları denilebilir. Ay’ın Uranüs’e sert karesi biraz daha bu durumu tetikleyici olayları getirebilir. Gökyüzü araştırmacıları olarak “Uranüs” gezegenini sürekli “beklenilmeyeni bekle” olarak tanımlarız. Böyle öğrendik, böyle deneyimledik ve böyle de anlatırız…
*
Yani birdenbire beklediğiniz ve söz aldığınız bir konuda o sözün tutulmadığını görebilirsiniz,
Alacağını bir ödemeyi beklerken aslında onu alamayacağınıza dair bir durumla karşılaşabilirsiniz,
Belki de hoşlandığınız insanın evli biri olduğunu öğrendiniz,
Ya da hiç beklemediğiniz olmaz dediğiniz iş teklifi size geldi,
Bir sürü şaşırtıcı ve değişik olaylara açık bir süreç denilebilir.
Bunlar kontrol edebileceğimiz türden olmayabilir. Bunu kontrol etmek için kendinizi yormayın. Olması gereken olacaktır. Önüne geçemezsiniz.
*
Bu durumu size kendimle ilgili bir örnekle anlatacağım. Burayı unutmayın.
*
Yeniay ile ilgili tüm konuları dünkü köşe yazımda yazdım.
Ay bugün oğlak burcunda ilerliyor. Yeniay ile birlikte bizler de yaşamımızda nelerin değişmesi gerekiyor? Hangi alanda değişiklik yapmalıyız? bunu daha net olarak görüyor olacağız.
Bugün geçmişte aldığınız bazı yanlış kararların telafisini yapabileceğiniz olaylarla karşılaşabilirsiniz. Geçmişte bazı yanlış kararlar vermiş ve bunun akabinde sıkıntılı bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Ancak durum ne olursa olsun insanoğlu istediği sürece yaşamını konforunu sağlayacak derecede donatılmış üstün bir varlıktır. Onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliği düşünebilme gücüdür. O halde daha fazla vakit kaybetmeye ve bahaneler üretmeye hiç gerek yok. Düşüncelerimizi pratik bir yol ile sergileme zamanı gelmiş bulunmaktadır. Daha cesur ve daha istekli olduğunuzu göstermelisiniz. Yeteneklerinizi ortaya sunmalısınız.
Gelelim günün Tavsiyeli hikayesine;
Nebraska'da yaşlı bir adam yaşardı.
Patates ekimi için bahçeyi sürmesi gerekiyordu. Fakat bu çok zor bir işti. Tek oğlu olan David ona yardım edebilirdi ama o da hapisteydi.
Yaşlı adam oğluna bir mektup yazdı ve durumunu izah etti:
Sevgili David,
Patates bahçemi belleyemeyeceğimden kendimi çok kötü hissediyorum. Bahçeyi kazmak için oldukça yaşlanmış
sayılırım. Burada olsan bütün derdim bitecekti. Biliyorum ki, sen bahçeyi benim için hallederdin.
Sevgiler Baban...
Yaşlı adam, birkaç gün sonra oğlundan bir mektup aldı.
Babacığım,
Allah aşkına bahçeyi kazma, ben oraya cesetleri gömmüştüm. Sevgiler David...
Ertesi gün sabaha karşı 4'te, FBI ve yerel polis çıkageldi. Tüm sahayı kazdılar. Ama hiçbir cesede rastlamadılar. Yaşlı adamdan özür dileyerek gittiler. Aynı gün yaşlı adam oğlundan bir mektup daha aldı.
Babacığım,
Şimdi patatesleri ekebilirsin. Bu şartlarda yapabileceğimin en iyisini yaptım.
Sevgiler David....
Dememiz o ki; Herkesin içinde önemli bir yaratıcılık gizlidir. Bunu ortaya çıkarın.
Yaratıcı olun.
Görüş alanınızı genişletin ve bir halden bir diğerine akın.
Yaratıcı ruhların ne yaptıklarından ziyade bunu nasıl yaptıkları önemlidir.
Yaratıcılık, "bir var oluş hali" şeklinde düşünülebilir.
Yaratıcı ruh, nasıl gevşeyip o hale akabileceğini bilir.
Atletler, buna "alan" derler. "Her şeyin mümkün olduğu", son derece odaklı, ama bir o kadar da rahat bir haldir. Genel olarak, gözler geniş açıyla bakarlar. Tam anlamıyla, genişleyen ufuklar!
Ve nefes verin; ilham, bir reflekstir…
Hadi bir daha deneyelim ne dersiniz…
Mutlu günler dilerim…
Kova yeniayı: Beklenilmeyeni beklemek
Günaydın haftanın son gününden…
Cumartesi günü, yani yarın bir yeniay gerçekleşecek. Bu yeniay oldukça değişim getirmeye açık ve şaşırtıcı bir yeniay olmaya aday. Özellikle bu sürecin devamı 9 şubatta gerçekleşecek olan Aslan dolunayı ile devam edecek…
*
Belki de bugüne kadar sizin için harika giden bir şeylerle yüzleşmek durumunda kaldınız. Bu Yeniay’ın özünde işte her şeyi ciddi yönüyle değerlendirmek var. Artık yaşamınıza dair planlar yapmak ve sıkıştığınız köşeye bir daha sıkışmamak adına önlemler almak adına fırsatlar sunan bir yeniay...
*
Kova ve aslan aksında gerçekleşen yeniaylarda genelde gözlemlediğim en önemli olaylardan biri kalp sorunları denilebilir. Ay’ın Uranüs’e sert karesi biraz daha bu durumu tetikleyici olayları getirebilir. Gökyüzü araştırmacıları olarak “Uranüs” gezegenini sürekli “beklenilmeyeni bekle” olarak tanımlarız. Böyle öğrendik, böyle deneyimledik ve böyle de anlatırız…
*
Yani birdenbire beklediğiniz ve söz aldığınız bir konuda o sözün tutulmadığını görebilirsiniz,
Alacağını bir ödemeyi beklerken aslında onu alamayacağınıza dair bir durumla karşılaşabilirsiniz,
Belki de hoşlandığınız insanın evli biri olduğunu öğrendiniz,
Ya da hiç beklemediğiniz olmaz dediğiniz iş teklifi size geldi,
Bir sürü şaşırtıcı ve değişik olaylara açık bir süreç denilebilir.
Bunlar kontrol edebileceğimiz türden olmayabilir. Bunu kontrol etmek için kendinizi yormayın. Olması gereken olacaktır. Önüne geçemezsiniz.
*
Bu durumu size kendimle ilgili bir örnekle anlatacağım. Burayı unutmayın.
*
Yeniay ile ilgili tüm konuları dünkü köşe yazımda yazdım.
Ay bugün oğlak burcunda ilerliyor. Yeniay ile birlikte bizler de yaşamımızda nelerin değişmesi gerekiyor? Hangi alanda değişiklik yapmalıyız? bunu daha net olarak görüyor olacağız.
Bugün geçmişte aldığınız bazı yanlış kararların telafisini yapabileceğiniz olaylarla karşılaşabilirsiniz. Geçmişte bazı yanlış kararlar vermiş ve bunun akabinde sıkıntılı bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Ancak durum ne olursa olsun insanoğlu istediği sürece yaşamını konforunu sağlayacak derecede donatılmış üstün bir varlıktır. Onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliği düşünebilme gücüdür. O halde daha fazla vakit kaybetmeye ve bahaneler üretmeye hiç gerek yok. Düşüncelerimizi pratik bir yol ile sergileme zamanı gelmiş bulunmaktadır. Daha cesur ve daha istekli olduğunuzu göstermelisiniz. Yeteneklerinizi ortaya sunmalısınız.
Gelelim günün Tavsiyeli hikayesine;
Nebraska'da yaşlı bir adam yaşardı.
Patates ekimi için bahçeyi sürmesi gerekiyordu. Fakat bu çok zor bir işti. Tek oğlu olan David ona yardım edebilirdi ama o da hapisteydi.
Yaşlı adam oğluna bir mektup yazdı ve durumunu izah etti:
Sevgili David,
Patates bahçemi belleyemeyeceğimden kendimi çok kötü hissediyorum. Bahçeyi kazmak için oldukça yaşlanmış
sayılırım. Burada olsan bütün derdim bitecekti. Biliyorum ki, sen bahçeyi benim için hallederdin.
Sevgiler Baban...
Yaşlı adam, birkaç gün sonra oğlundan bir mektup aldı.
Babacığım,
Allah aşkına bahçeyi kazma, ben oraya cesetleri gömmüştüm. Sevgiler David...
Ertesi gün sabaha karşı 4'te, FBI ve yerel polis çıkageldi. Tüm sahayı kazdılar. Ama hiçbir cesede rastlamadılar. Yaşlı adamdan özür dileyerek gittiler. Aynı gün yaşlı adam oğlundan bir mektup daha aldı.
Babacığım,
Şimdi patatesleri ekebilirsin. Bu şartlarda yapabileceğimin en iyisini yaptım.
Sevgiler David....
Dememiz o ki; Herkesin içinde önemli bir yaratıcılık gizlidir. Bunu ortaya çıkarın.
Yaratıcı olun.
Görüş alanınızı genişletin ve bir halden bir diğerine akın.
Yaratıcı ruhların ne yaptıklarından ziyade bunu nasıl yaptıkları önemlidir.
Yaratıcılık, "bir var oluş hali" şeklinde düşünülebilir.
Yaratıcı ruh, nasıl gevşeyip o hale akabileceğini bilir.
Atletler, buna "alan" derler. "Her şeyin mümkün olduğu", son derece odaklı, ama bir o kadar da rahat bir haldir. Genel olarak, gözler geniş açıyla bakarlar. Tam anlamıyla, genişleyen ufuklar!
Ve nefes verin; ilham, bir reflekstir…
Hadi bir daha deneyelim ne dersiniz…
Mutlu günler dilerim…