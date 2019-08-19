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Aygül Aydın

Aygül Aydın

a.aygul@hurriyet.com.tr

Kova dolunayı bu hafta etkilerini göstermeye başlıyor!

19 Ağustos 2019

Günaydın hepinize…Haftaya tüm hızımızla deli dolu başlıyoruz.

Eyvah!

Deli dolu mu?

Ay koç burcunda başladığımız bir hafta için ne diyebilirim ki?

Kiminiz, içinde büyük bir sevinç ve coşkuyla haftaya başlarken bir kısmınız öfkeli veya hırçınca bir tavır içinde olabilirsiniz. Eğer doğum haritanıza göre pozitif açılar alıyorsanız bu keyifli olacaktır. Ama zorlayıcı açılar alıyorsanız en azından bunları bilerek pozitif açı gibi çalıştırabilirsiniz.

 

Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana kendinizi kaybolmuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Bunu kendinize itiraf edemiyorsunuz. Ama artık en azından duygularınız konusunda kendinize ve karşı tarafa karşı dürüst olmalısınız.

 

Kaybolduğunuzda içinizdeki ruhu tutmanıza yardımcı olan şey astrolojidir. Astroloji belirli bir farkındalıkla ilerlemenize yardımcı ve destek olur. Sadece geçici olduğunu ve sadece kendinize daha yaklaşmanız gerektiğini tekrar hatırlamalısınız.

 

Bu haftaki liste kısaca yapmanız gerekenler;

 

Kaybolmuş hissinden çık,

Kendi gerçeklerini gör,

Artık duyguların konusunda dürüst ol,

Kendinden ve çevrenden şüphe duyduğun her şey de netliğe ilerlediğini fark et,

Senin için neyin net olduğunu ve neyin araştırılması gerektiğini öğrendiğini hisset,

Tüm hayatını yeniden değerlendiriyorsun, bundan korkma!

 

İnsanlara kendi doğrularını anlatmaya çalışırken zorlandın ama sen artık doğru olanın yanındasın. Özgüvenin bir tahribata uğramış olabilir ama kendinden emin olarak ilerlemelisin. Seni sen yapan şeyleri ve seni ayakta tutan şeyleri kaybetmemen gerektiğini gördünüz. Şimdi toparlanma ve çeki düzen verme zamanıdır. Bu haftayı gökyüzünün usulüne göre değerlendirirseniz muhteşem etkiler içinde olursunuz.

 

Gelelim günün tavsiyeli hikayesi;

 

Öykümüz HERKES, BİRİSİ, HERHANGİ BİRİ ve HİÇ KİMSE adlı dört kişi hakkında.

 

Yapılması gereken önemli bir iş vardı ve HERKES, BİRİSİ’nin bu işi yapacağından emindi.

Gerçi işi HERHANGİ BİRİ de yapabilirdi, ama HİÇ KİMSE yapmadı. BİRİSİ buna çok kızdı, çünkü iş HERKES ’in işiydi.

 

HERKES,HERHANGİ BİRİ’nin bu işi yapabileceğini düşünüyordu ama HİÇ KİMSE, HERKES’in yapamayacağının farkında değildi.

Sonunda HERHANGİ BİRİ’nin yapabileceği bir işi HİÇ KİMSE yapmadığı için HERKES, BİRİSİ’ni suçladı.

 

Dememiz o ki; suçu başkalarında aramaktan vazgeçin. Hayatınızı değiştirmekte elinizde, kabul edip gitmekte. Gerçekten açı çekiyorsan ve gerçekten mutlu olmak istiyorsan bunu yapabilirsin. Bir insanın gerçekten istediğinde ve yeterli cesareti üstlendiğinde neler yapabileceğini keşfetmeniz gerekmektedir. Gerçekten aşıksan neler yapabileceğini görmelisin, gerçekten açsan neler yapabileceğini gör. Paranın olmaması, imkânın olmaması ya da ihtiyacın olduğunu düşündüğün şeyin olmaması buna bir engel değil. Bunu yaşamanın nedeni belki de yeteneklerini sonuna kadar kullanman gerektiğindendir.

Sonuna kadar…

 

Mutlu günler dilerim.

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