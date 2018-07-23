Kova burcunda AY TUTULMASI!  Bitişleri, yeni bir başlangıç oldukları için kutlayın

27 Temmuz 2018'de Kova burcunda 21.yy'ın en uzun ay tutulması GELİYOR!
21. yüzyılın en uzun kanlı Ay tutulması 27 Temmuz'da gerçekleşecek. Tutulma, Türkiye'de saat 20.15 gibi başlayacak ve gece 02.20'ye kadar devam edecek. Ay'ın kızılımsı bir hale büründüğü muhteşem görüntüsü ise en iyi 23.25 gibi gözlemlenebilecek.
Ay'ın bir kısmının Dünya'nın gölgesinin merkezinden geçtiği nadir bir ay tutulması yaşayacağız. Ayrıca, 21.yy'ın (1 saat ve 43 dakika) süren en uzun ay tutulması gerçekleşecek.
Dünya, Ay ile Güneş’in tam arasına girerek Ay’ın Dünya’nın gölgesinde kalmasına neden olur ve dünya atmosferinde kırılan güneş ışınları, kırmızı-sarı-turuncu renklerde Ay’ın yüzeyine vurur. Bu nedenle Ay, kızıl bir renge bürünür ve halk arasında Kanlı Ay tutulması olarak adını duyurur.
Kanlı Ay tutulmasının yaşandığı 27 Temmuz gününde aynı zamanda çok önemli ikinci bir astronomi olayı daha gerçekleşecek. Son 15 yıldaki en yakın konumuna gelecek olan Mars, normalden çok daha büyük ve parlak olacak. Kızıl Gezegen, Kanlı Ay tutulması sırasında Ay'ın hemen yanında parlak bir yıldız gibi görünecek.
Koskoca bir yılın yarısını bitirdik ve yılın en önemli günlerine doğru ilerliyoruz. Biliyorum ki hepimiz uzun zamandır oldukça yorulduk ve yıprandık. Herkesin öyküsü kendine göre farklı ilerledi. Hepimiz için ortak olan tek bir gerçek var ise o da artık eskisi gibi olmayışımız oldu.
İşte bu tutulma artık bizleri aynı hataları yapmayacağımız büyük bir aydınlığa doğru ilerletiyor. Hiç bir şey artık eskisi gibi olmayacak. Bu böyle gelmiş böyle gider, sözü sadece lafta kalacak. Zira ilahi adalet gerçeklerin ne kadar saklanırsa saklansın ortaya çıkacağı konusunda bize mesaj vermek istiyor. Bu aynı zamanda bir çok karanlığın aydınlanacağı özel bir dönemin de başlayacak olduğunu gösteriyor.
Kova burcunda yaşanacak bu tutulma Mars gezegeni ile kontak içinde. Ayrıca Uranüs karesi ile de destekleniyor. Bu demektir ki duygusal olarak tutkularımızın artacağı ve içimizde bastırılmış duyguların daha da dürtüsel bir şekilde ortaya çıkacağı günlere doğru ilerliyoruz. Fakat her şey bu kadarla bitiyor mu? Hayır.
Satürn işte bu arada devreye giriyor ve bizlere kontrollü davranmamız gerektiği konusunda yardımcı oluyor. Yani sizin de anladığınız gibi evrende her şey bir düzen ve denge içinde ilerliyor. Mars ve Uranüs bu tutulmanın başrol oyuncuları. Bunu bir sahne oyunu gibi düşünürsek bizlere şu mesajı vermek istiyorlar: Yaşamda bizi her alanda kısıtlayan durumlardan kurtulmak ve otoriteye karşı isyan çıkarmak için içimizde kontrol edemediğimiz güçlü bir dürtü taşıyor olabiliriz. Sonuçlara bakmaksızın yıkıp dökmek ve bazı kararları hızlıca alıp harekete geçmek isteğinde olabiliriz. Bu dinamik enerjinin farkında olur ve bunu yeniden canlanmış bir kişisel hayat için kullanırsak her şey yoluna girebilir.
Ancak bu düzensiz enerjiyi kısıtlayamaz ve kötü amaçlarımız uğruna harcarsak bir yıkıma neden olabiliriz. Bunun yerine özgün bir bakış açısı ile yaratıcı zekânın ya da bilimsel atılımların çalışmalarına yol açabilir, dürtüsel eylemlerden ve tehlikeli risklerden kaçınarak hareket edebilmeliyiz.
Satürn gezegenin bizleri bu dolunayda iyi açılarla destekliyor olması duygularımızı bir dereceye kadar idare edebileceğimizi ve sakinleşmeyi kolaylaştıracağını göstermektedir. Dikkat, sabır ve sorumlu bir tutum içinde olarak adanmışlık duygumuzun artık gerçeklikleriyle yüzleşebilirsiniz. Yani kısacası ben bu fedakârlığı kim için ve neden yapıyorum? Sorularını sık sık kendinize sorarken bulabilirsiniz.
Bu ay tutulması 4 ve 5 derecelerde kişisel gezegenlerle doğanları etkileyerek, sabit elementlerin (Boğa, Aslan, Akrep, Kova) burçlarının yaklaşık 0 ile 10 derece arasında olanlar içinde oldukça hissedilir olacağı söylenebilir.
Ayrıca son olarak şunu da söyleyebiliriz: Marsın Kuzey ay düğümü ile yapacağı kontakla birlikte geçmiş zamanlarda kaçırdığımız bir fırsatın tekrar önümüze gelmesi durumu ile karşılaşmamız büyük bir olasılık. Geçmişte kaçırdığınız bir fırsat tekrar elinize geçtiğinde bu sefer farkındalıkla ilerlemeli ve işinize yarar bir şekilde değerlendirmelisiniz. İki güneş arasında bir ay tutulacak. Asla acele karar vermeyin. Havalar sisli, puslu hiçbir şey net değil, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Şimdilik beklemek lazım ve sabırlı olup geriye çekilmek en güzeli. Her şey adım adım yoluna girecek. Haklıyken haksız duruma düşmemek lazım... Bu hayatta yapılan iyiliğinde, kötülüğünde bedeli bir gün muhakkak ödenir. Rüyalar yenilenebilirdir. Yaşınız veya durumunuz ne olursa olsun hala içimizde kullanılmamış olasılıklar vardır ve yeni bir güzellik doğmayı bekler. Pes etme, hayat böyledir, yolculuğa devam et, hayallerinin peşinden git, zamana saplanıp kalma, enkazı kaldır, gökyüzündeki bulutları dağıt….
Yepyeni başlangıçlar sizinle ve daimi olsun ...
Kova burcunda AY TUTULMASI! Bitişleri, yeni bir başlangıç oldukları için kutlayın
27 Temmuz 2018'de Kova burcunda 21.yy'ın en uzun ay tutulması GELİYOR!
21. yüzyılın en uzun kanlı Ay tutulması 27 Temmuz'da gerçekleşecek. Tutulma, Türkiye'de saat 20.15 gibi başlayacak ve gece 02.20'ye kadar devam edecek. Ay'ın kızılımsı bir hale büründüğü muhteşem görüntüsü ise en iyi 23.25 gibi gözlemlenebilecek.
Ay'ın bir kısmının Dünya'nın gölgesinin merkezinden geçtiği nadir bir ay tutulması yaşayacağız. Ayrıca, 21.yy'ın (1 saat ve 43 dakika) süren en uzun ay tutulması gerçekleşecek.
Dünya, Ay ile Güneş’in tam arasına girerek Ay’ın Dünya’nın gölgesinde kalmasına neden olur ve dünya atmosferinde kırılan güneş ışınları, kırmızı-sarı-turuncu renklerde Ay’ın yüzeyine vurur. Bu nedenle Ay, kızıl bir renge bürünür ve halk arasında Kanlı Ay tutulması olarak adını duyurur.
Kanlı Ay tutulmasının yaşandığı 27 Temmuz gününde aynı zamanda çok önemli ikinci bir astronomi olayı daha gerçekleşecek. Son 15 yıldaki en yakın konumuna gelecek olan Mars, normalden çok daha büyük ve parlak olacak. Kızıl Gezegen, Kanlı Ay tutulması sırasında Ay'ın hemen yanında parlak bir yıldız gibi görünecek.
Koskoca bir yılın yarısını bitirdik ve yılın en önemli günlerine doğru ilerliyoruz. Biliyorum ki hepimiz uzun zamandır oldukça yorulduk ve yıprandık. Herkesin öyküsü kendine göre farklı ilerledi. Hepimiz için ortak olan tek bir gerçek var ise o da artık eskisi gibi olmayışımız oldu.
İşte bu tutulma artık bizleri aynı hataları yapmayacağımız büyük bir aydınlığa doğru ilerletiyor. Hiç bir şey artık eskisi gibi olmayacak. Bu böyle gelmiş böyle gider, sözü sadece lafta kalacak. Zira ilahi adalet gerçeklerin ne kadar saklanırsa saklansın ortaya çıkacağı konusunda bize mesaj vermek istiyor. Bu aynı zamanda bir çok karanlığın aydınlanacağı özel bir dönemin de başlayacak olduğunu gösteriyor.
Kova burcunda yaşanacak bu tutulma Mars gezegeni ile kontak içinde. Ayrıca Uranüs karesi ile de destekleniyor. Bu demektir ki duygusal olarak tutkularımızın artacağı ve içimizde bastırılmış duyguların daha da dürtüsel bir şekilde ortaya çıkacağı günlere doğru ilerliyoruz. Fakat her şey bu kadarla bitiyor mu? Hayır.
Satürn işte bu arada devreye giriyor ve bizlere kontrollü davranmamız gerektiği konusunda yardımcı oluyor. Yani sizin de anladığınız gibi evrende her şey bir düzen ve denge içinde ilerliyor. Mars ve Uranüs bu tutulmanın başrol oyuncuları. Bunu bir sahne oyunu gibi düşünürsek bizlere şu mesajı vermek istiyorlar: Yaşamda bizi her alanda kısıtlayan durumlardan kurtulmak ve otoriteye karşı isyan çıkarmak için içimizde kontrol edemediğimiz güçlü bir dürtü taşıyor olabiliriz. Sonuçlara bakmaksızın yıkıp dökmek ve bazı kararları hızlıca alıp harekete geçmek isteğinde olabiliriz. Bu dinamik enerjinin farkında olur ve bunu yeniden canlanmış bir kişisel hayat için kullanırsak her şey yoluna girebilir.
Ancak bu düzensiz enerjiyi kısıtlayamaz ve kötü amaçlarımız uğruna harcarsak bir yıkıma neden olabiliriz. Bunun yerine özgün bir bakış açısı ile yaratıcı zekânın ya da bilimsel atılımların çalışmalarına yol açabilir, dürtüsel eylemlerden ve tehlikeli risklerden kaçınarak hareket edebilmeliyiz.
Satürn gezegenin bizleri bu dolunayda iyi açılarla destekliyor olması duygularımızı bir dereceye kadar idare edebileceğimizi ve sakinleşmeyi kolaylaştıracağını göstermektedir. Dikkat, sabır ve sorumlu bir tutum içinde olarak adanmışlık duygumuzun artık gerçeklikleriyle yüzleşebilirsiniz. Yani kısacası ben bu fedakârlığı kim için ve neden yapıyorum? Sorularını sık sık kendinize sorarken bulabilirsiniz.
Bu ay tutulması 4 ve 5 derecelerde kişisel gezegenlerle doğanları etkileyerek, sabit elementlerin (Boğa, Aslan, Akrep, Kova) burçlarının yaklaşık 0 ile 10 derece arasında olanlar içinde oldukça hissedilir olacağı söylenebilir.
Ayrıca son olarak şunu da söyleyebiliriz: Marsın Kuzey ay düğümü ile yapacağı kontakla birlikte geçmiş zamanlarda kaçırdığımız bir fırsatın tekrar önümüze gelmesi durumu ile karşılaşmamız büyük bir olasılık. Geçmişte kaçırdığınız bir fırsat tekrar elinize geçtiğinde bu sefer farkındalıkla ilerlemeli ve işinize yarar bir şekilde değerlendirmelisiniz. İki güneş arasında bir ay tutulacak. Asla acele karar vermeyin. Havalar sisli, puslu hiçbir şey net değil, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Şimdilik beklemek lazım ve sabırlı olup geriye çekilmek en güzeli. Her şey adım adım yoluna girecek. Haklıyken haksız duruma düşmemek lazım... Bu hayatta yapılan iyiliğinde, kötülüğünde bedeli bir gün muhakkak ödenir. Rüyalar yenilenebilirdir. Yaşınız veya durumunuz ne olursa olsun hala içimizde kullanılmamış olasılıklar vardır ve yeni bir güzellik doğmayı bekler. Pes etme, hayat böyledir, yolculuğa devam et, hayallerinin peşinden git, zamana saplanıp kalma, enkazı kaldır, gökyüzündeki bulutları dağıt….
Yepyeni başlangıçlar sizinle ve daimi olsun ...