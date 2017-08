Korkular, silahında mermi olmayan soyguncular gibidir. Neyimiz var neyimiz yoksa alırlar…

Bugün Ay boğa burcunda hareket edecek ve aynı zamanda Plüton gezegeni ile güzel bir teması olacak. Bugün girişimsel işlerde oldukça başarılı olabilme ihtimaliniz söz konusu. Harekete geçin. Kararsız olduğunuz konularda artık bir karara varın. Hali hazırda güçlü bir Merkür gerilemesi yaşamaya başladık. Bu gerileme hem olumlu hem de olumsuz yönden kendini oldukça hissettirecek. Şayet Merkür den önce davranmak isterseniz birkaç tavsiyemize ayak uydurabilirsiniz. Örneğin; Merkür Başak burcunda gerileme yapacağı için yersiz kaygılar ve endişeler içerisinde olabilirsiniz. Karar vermeniz çok zor olabilir. Yaşadığınız olaylar karşısında fazla eleştirici ve detaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Bunun yanı sıra anksiyete bozukluğunun en çok görüldüğü transit etkileridir diyebiliriz. Durduğunuz yerde her şeyin kötü gideceğini düşünebilirsiniz, en ufak bir baş ağrısını beyin tümörü olarak düşünebilirsiniz. Özetle geçmişten utanmak, ani yaşayamamak ve gelecekten korku duymak sizi yorabilir. Daha sakin olun lütfen! Merkür sinir sisteminizi yönetir. Sorumluluklarınızı azaltın ve sizi stres yapan konulardan biraz uzaklaşın. Akışa bırakmak ve 5 Eylül tarihine kadar(Merkür gerilemesinin bitişi) kendinizi anı yaşamak adına bir fırsat verin. Bununla bir şekilde başa çıkmayı öğrenin. Zihin kuvvetli çalışacak. Aklınıza mukayyet olun. Yaratıcı konulara ve kariyerinize yönelin. Cep telefonu, arabanız, buzdolabınız, çamaşır makineniz, bilgisayarınız her ne hafif hafif tıkırtı yapıyor ise önlem alın. İlişkilerde gizli kalan birçok olayla çarpıcı bir şekilde yüzleşebilirsiniz. Her düzeyde iletişim sorunlu olabilir. İletişim tarzımızda yavaş yavaş düşünmek için çabalamalı, birbirimize ve kendimize karşı sabırlı olmalıyız. Bu dönemde görselliği ve mizah kullanmanız işinizi kolaylaştırabilir. Ayrıyeten bir bilişim uzmanı olarak söylemem gerekiyor ki, bilgisayarlarınızda çeşitli problemlerle bu transit etkisiyle karşılaşabilirsiniz. Yedeklemelerinizi yapmanızı ayrıca tavsiye edebilirim. Son olarak ise tutamayacağınız sözleri asla vermeyin. Aklın senin değirmenindir. Burada bir düşünceyi benimser veya benimsetirsin, tartışır, eleştirir ve yorumlarsın. Bu değirmende öğütülen ahlak, erdem, bilgi, bilgelik, sevgi, senin buğdaylarındır. Buradan yüzü ak çıkan kişi değirmende sıra bekleyenlerin ağaran saçlarında kendi unlarının uçuştuğunu görür.Bol şans…

Gelelim günün Tavsiyeli hikâyesine;

Bir kuş soğuk bir kış gününde yiyecek bulmak için kanat çırpıp duruyormuş. Hava o kadar ayazmış ki minik kuş dayanamayıp karın üstüne düşmüş. Minik kuş çaresiz soğuk karın üstünde ölümü beklerken oradan geçen bir inek kuşun üstünü pisletmiş. Kuş öyle bir sinirlenmiş ki kanatları donmamış olsa kalkıp ineği dövecek bide bakmış ki pisliğin sıcaklığı ile kanatları çözülmüş. Yaşama geri dönmüş öyle bir sevinçle ötüyormuş ki oradan geçen bir kedi bunun sesini duymuş ve pisliği eşeleyip kuşu pislikten çıkarmış, kuş buna da çok sevinmiş kediye teşekkür edecekmiş ki kedi onu yemiş!

Dememiz o ki; Bu hikâyeden çıkaracağımız 2 kıssa var;

1)Her zaman seninle iyi geçinmeyen insanı düşmanın sanma!

2) Sana her zaman da yardım bahanesiyle yaklaşmak isteyenlere aldanma!

Ve kime iki kere güvenmeniz gerektiğini artık öğrenin…

Mutlu bir haftalar dilerim…

Sevgilerimle.