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Aygül Aydın

Aygül Aydın

a.aygul@hurriyet.com.tr

Konuşurken, hiçbir şey öğrenemezsiniz

19 Haziran 2019

Günaydın yepyeni bir günden hepinize merhaba; Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Merkür-Mars gezegenleri kavuşum ve Plüton’a meydan okuyor.

Bugün hırslı ve tutkulu olabilirsiniz.

Sahip olmak isteklerinizin peşinden koşarak onları gerçekleştirebilir ve olayın akışını değiştirebilirsiniz.

Bazı konularda önünüze taş koyup engellendiğinizi hissedebilir ve bu konuda dönüşüm içine girerek otoriter figürlerden destek görmek isteyebilirsiniz. İş ve kariyeriniz ile ilgili önemli adımlar atabilir veya görüşmeler yapabilirsiniz. Bugün sadece sakin kalmak ve şefkatli olmak oldukça önemli olacaktır.

Duygularınız soğuk ve kendinizi insanlara karşı mesafeli hissedebilirsiniz. Şu an evrende Satürn ve Plüton’un kuralları işliyor. Disiplinli ve artık kurallarınızı belirliyor olmalısınız.

Bazı dönemler vardır ki çevrenizdeki insanların anlayabileceği dilden konuşmanız gerekir. Bunu hemen tartışma ve gerilim olarak nitelendirmeyin. Bazı dersleri verirken çok daha sakin ve naif olabilirsiniz. Zaman zaman bazı konularda susuyor olmanız da karşı taraf için önemli bir ders olabilir. Sessizlik dünyanın en güzel anlaşılma biçimidir. Zira susunca herkes seni 'kendince' anlar…

Büyük sanattır susmak…
Zordur ama başaranı da çok güzel başarır bu eylemi…
Haklarında 'fikirlerine katılmıyorum ama çok seviyorum' diye cümle tamamlanır.

Yapılır yahu!

Neden yapılmasın…

Konuşunca anlayanı bulamadık belki susunca anlayanı bulabiliriz.

Gelelim günün tavsiyeli hikayesine;

Avusturalya'ya gezmeye giden bir Amerikalı yerli bir rehber tutmuş. Bir gün dolaşırlarken bir inek gören Amerikalı, "Bu nedir?" deyince rehber "İnek" demiş. Bunun üzerine Amerikalı küçümser bir tavırla,

Siz buna inek mi diyorsunuz? Bizim kuzularımız bile bundan büyüktür, demiş. Yerli rehber bu olaya çok bozulmuştu ama çaktırmamış.

Gezmeye devam ederlerken bu sefer de bir tavuk gören Amerikalı ya bu nedir bu? diye tuhaf tuhaf sormuş, rehber de "tavuk" deyince,

- Siz buna tavuk mu diyorsunuz? Bizim serçelerimiz bile bundan büyüktür, diye yine dalga geçmiş. Bütün bu olanlar karşısında rehber fena bozulmuş. Tam o sırada zıplayarak geçen bir kanguruyu gören Amerikalı,

"Peki bu nedir?" diye sorunca, daha önce olanlardan dersini almış olan rehber atılmış;

-Çekirge...

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