Koç burcunda Dolunay: Öfkelenme! Yeniden başlayabilirsin

Bugün Sabah saatlerinde koç burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Dolunay, Satürn gezegenine kare bir açı yapmaktadır. Dengesiz bir ruh hali, doyumsuzluk duygusu, aşırı alınganlık, sinirlilik, sağı solu belli olmayan tutkular sergileyebilirsiniz. Evlilikte ve ilişkilerde iletişim kurmak yönünden zorluklar yaşanabilir. İlişki için gerekli yükümlülüklerden kaçma, özgürlüğü kaybetme korkusu nedeniyle mevcut ilişkiyi erteleyebilir ya da yok edebilirsiniz. Bunlar genellikle iç korkular, kararsız davranışlar çıkartır ve negatif olmaya yöneltir.
Neden tam olarak hiçbir şeyden emin değilim?
Yoksa memnuniyetsizliğimin kaynağını tam olarak bilmiyor muyum?
Her iki soru kalıbı aklınıza geldiğinde rahatlamaya çalışın ve kendinizle çatışmayı engelleyin. Bu gerilim geçici. Kendinizi kötü hissetmeniz kısa süre için mümkün olabilir ama bununla başa çıkabilirsiniz. Dinlenin ve kontrolünüz dışında kalan şeyler için endişelenmemeye çalışın. Bu bir geçiş aşamasıdır.
Özellikle kariyer ve iş alanında ani istifa kararları vermek isteyebilirsiniz. Görev ve sorumluluklarınızdaki değişim egonuzu incitebilir. Belki de yöneticilerinizin sizi değerlendirmesini yanlış anlıyor olabilirsiniz. Hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir. Biraz zamana ihtiyacınız var.
Bu tarz olayları baba figürleri ve aile bireyleri arasında da yaşıyor olabilirsiniz. Ailenizin size baskı yarattığı duygusu etrafınızı sarıyor olabilir. Aslında onlar böyle yapmasaydı siz çok başka yerlerde olurdunuz şehir efsanesi içinde olabilirsiniz.
Sorumluluklarınıza odaklanın ve görevlerinizden bu duygusal düşüşler yüzünden vazgeçmeyin. Eğer sorumluluklarınıza odaklanırsanız ve inancınızı kaybetmezseniz bu durum geçici bir durum olarak yaşamanızda kalmış olacak. Çünkü Satürn-Ay karesi tüm iyi şeylerin sadece bekleyenlere geldiği mesajını veriyor.
Fiziksel bir aktivite, düşüncelerinizi temizlemenin ve size doğru bir yön duygusu vermenin olumlu bir yolu olabilir.
Aynı anda Ay’ın Mars’a yaptığı olumlu açı bu durumları farkındalıkla kontrol edebileceğiniz mesajını veriyor. Daha anlayışlı olmayı tercih ettiğinizde ve bu dengesizliği toparlama kararı verdiğinizde Mars enerjisini doğru kullanmış olacaksınız. Yani mücadeleyi kazanmış olacaksınız. İnsanlara kendilerini sergilemeleri için şans verin. Anlatacakları her şeyi bilseniz de onları dinleyin.
Birkaç gündür tuhaf düşünceler ve isyankâr haliniz sizi de kendi hayatınızı idare etmek yönünde oldukça yormuş olabilir. Koç burcunun dolunay enerjisi mücadele, gayret ve yeniden başlama duygusunu her zaman tetikler. Belki yaşamanızda bir şeylere yeniden başlama fikri şu an sizi ürkütüyor ve sinirlendiriyor olabilir. Ya da yaptıklarınızın karşılığını alamıyor üzerinizde bir engellenme duygusu içinde hareket edemiyormuşsunuz gibi gelebilir. Bu duygulardan bahsetme sebebim bazı yanılgılar içinde olmamaya özen göstermeniz içindir. İlla bir başkaldırı hareketinde bulunmak istiyorsanız bunu yaşamak için değerlendirin. Kaliteli ve mutlu yaşamak için kullanın. Yaşam en güzel başkaldırıdır.
Artan tutkularınız veya arzularınızın sizi uçuruma sürüklemesine izin vermeyin. Verimsiz bir toprağa dökülen sular sadece küflü bataklıklar oluşmasına yardımcı olur.
Kendinizi geliştirin ve verimlilik katacak işler içinde olun. Sevincin ve kederin tanımını iyi yapın. Sevinç umduğun bir şeyi zamanından önce elde etmenin getirdiği güzel bir duygu; keder ise, fazlasını veya umduğunu bulamamaktan doğan sıkıntıdır. Beklentilerinin farkına varmalısınız ve artık onları kontrol altına almalısınız. Almalısınız ki size sana istemediğiniz olumsuz duyguları yaşatmasınlar.
Yaşamınızda belki bazı engelleri sizler kendinize koyuyorsunuzdur. Bu dolunayda bunu bir düşünün. Ben yapamam ki ben kazanamam ki ben bu yaştan sonra kime güvenirim ki gibi.
Ne demiş eskiler Su kuyusundaki kurbağa, gökyüzünü kuyunun ağzı kadar zanneder. Bu yüzden vizyonunuzu, beyninizi, bakış açınızı değiştirin. Eski siz olmayın. Her şeye yeniden başlayabilirsiniz. Olmazsa da yine deneyebilirsiniz.
Dememiz o ki;
Karanlık, ışığın olmadığı yerdir.
İçinizdeki karanlığın temsilcisi olan isimleri fark edin ve onların ortadan kalkmasını sağlayacak ışıkları yakın. Nefret, hırs, oburluk, kin, bencillik, kıskançlık, öfke gibi tahribat yaratan duygular yerine aydınlığı, ışığı temsil eden sevgi, şefkat, hoşgörü, mutluluk, sabır, huzur gibi duyguları yerleştirin. Ruhunuzu ve zihninizi olumlu aydınlatan, karanlığı yok eden duygularla doldurun. Bu olumlu duygularla dolun ki karşınızdakilere de bunlardan verebilesiniz. Bir insan ancak sahip olduğu şeyi verebilir; öfkeli olan öfkeyi, sevgi dolu olan ise sevgiyi verir. Etrafınıza ışık saçın, kendinizden sonra başkalarının karanlıklarını aydınlatmayı görev sayın... Karanlık ne kadar çok ve yoğun olursa olsun bir mumun alevini ve ışığını yok edemez.
Işık hem ısıtır hem de ışıtır...
Koç burcunda Dolunay: Öfkelenme! Yeniden başlayabilirsin
Bugün Sabah saatlerinde koç burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Dolunay, Satürn gezegenine kare bir açı yapmaktadır. Dengesiz bir ruh hali, doyumsuzluk duygusu, aşırı alınganlık, sinirlilik, sağı solu belli olmayan tutkular sergileyebilirsiniz. Evlilikte ve ilişkilerde iletişim kurmak yönünden zorluklar yaşanabilir. İlişki için gerekli yükümlülüklerden kaçma, özgürlüğü kaybetme korkusu nedeniyle mevcut ilişkiyi erteleyebilir ya da yok edebilirsiniz. Bunlar genellikle iç korkular, kararsız davranışlar çıkartır ve negatif olmaya yöneltir.
Neden tam olarak hiçbir şeyden emin değilim?
Yoksa memnuniyetsizliğimin kaynağını tam olarak bilmiyor muyum?
Her iki soru kalıbı aklınıza geldiğinde rahatlamaya çalışın ve kendinizle çatışmayı engelleyin. Bu gerilim geçici. Kendinizi kötü hissetmeniz kısa süre için mümkün olabilir ama bununla başa çıkabilirsiniz. Dinlenin ve kontrolünüz dışında kalan şeyler için endişelenmemeye çalışın. Bu bir geçiş aşamasıdır.
Özellikle kariyer ve iş alanında ani istifa kararları vermek isteyebilirsiniz. Görev ve sorumluluklarınızdaki değişim egonuzu incitebilir. Belki de yöneticilerinizin sizi değerlendirmesini yanlış anlıyor olabilirsiniz. Hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir. Biraz zamana ihtiyacınız var.
Bu tarz olayları baba figürleri ve aile bireyleri arasında da yaşıyor olabilirsiniz. Ailenizin size baskı yarattığı duygusu etrafınızı sarıyor olabilir. Aslında onlar böyle yapmasaydı siz çok başka yerlerde olurdunuz şehir efsanesi içinde olabilirsiniz.
Sorumluluklarınıza odaklanın ve görevlerinizden bu duygusal düşüşler yüzünden vazgeçmeyin. Eğer sorumluluklarınıza odaklanırsanız ve inancınızı kaybetmezseniz bu durum geçici bir durum olarak yaşamanızda kalmış olacak. Çünkü Satürn-Ay karesi tüm iyi şeylerin sadece bekleyenlere geldiği mesajını veriyor.
Fiziksel bir aktivite, düşüncelerinizi temizlemenin ve size doğru bir yön duygusu vermenin olumlu bir yolu olabilir.
Aynı anda Ay’ın Mars’a yaptığı olumlu açı bu durumları farkındalıkla kontrol edebileceğiniz mesajını veriyor. Daha anlayışlı olmayı tercih ettiğinizde ve bu dengesizliği toparlama kararı verdiğinizde Mars enerjisini doğru kullanmış olacaksınız. Yani mücadeleyi kazanmış olacaksınız. İnsanlara kendilerini sergilemeleri için şans verin. Anlatacakları her şeyi bilseniz de onları dinleyin.
Birkaç gündür tuhaf düşünceler ve isyankâr haliniz sizi de kendi hayatınızı idare etmek yönünde oldukça yormuş olabilir. Koç burcunun dolunay enerjisi mücadele, gayret ve yeniden başlama duygusunu her zaman tetikler. Belki yaşamanızda bir şeylere yeniden başlama fikri şu an sizi ürkütüyor ve sinirlendiriyor olabilir. Ya da yaptıklarınızın karşılığını alamıyor üzerinizde bir engellenme duygusu içinde hareket edemiyormuşsunuz gibi gelebilir. Bu duygulardan bahsetme sebebim bazı yanılgılar içinde olmamaya özen göstermeniz içindir. İlla bir başkaldırı hareketinde bulunmak istiyorsanız bunu yaşamak için değerlendirin. Kaliteli ve mutlu yaşamak için kullanın. Yaşam en güzel başkaldırıdır.
Artan tutkularınız veya arzularınızın sizi uçuruma sürüklemesine izin vermeyin. Verimsiz bir toprağa dökülen sular sadece küflü bataklıklar oluşmasına yardımcı olur.
Kendinizi geliştirin ve verimlilik katacak işler içinde olun. Sevincin ve kederin tanımını iyi yapın. Sevinç umduğun bir şeyi zamanından önce elde etmenin getirdiği güzel bir duygu; keder ise, fazlasını veya umduğunu bulamamaktan doğan sıkıntıdır. Beklentilerinin farkına varmalısınız ve artık onları kontrol altına almalısınız. Almalısınız ki size sana istemediğiniz olumsuz duyguları yaşatmasınlar.
Yaşamınızda belki bazı engelleri sizler kendinize koyuyorsunuzdur. Bu dolunayda bunu bir düşünün. Ben yapamam ki ben kazanamam ki ben bu yaştan sonra kime güvenirim ki gibi.
Ne demiş eskiler Su kuyusundaki kurbağa, gökyüzünü kuyunun ağzı kadar zanneder. Bu yüzden vizyonunuzu, beyninizi, bakış açınızı değiştirin. Eski siz olmayın. Her şeye yeniden başlayabilirsiniz. Olmazsa da yine deneyebilirsiniz.
Dememiz o ki;
Karanlık, ışığın olmadığı yerdir.
İçinizdeki karanlığın temsilcisi olan isimleri fark edin ve onların ortadan kalkmasını sağlayacak ışıkları yakın. Nefret, hırs, oburluk, kin, bencillik, kıskançlık, öfke gibi tahribat yaratan duygular yerine aydınlığı, ışığı temsil eden sevgi, şefkat, hoşgörü, mutluluk, sabır, huzur gibi duyguları yerleştirin. Ruhunuzu ve zihninizi olumlu aydınlatan, karanlığı yok eden duygularla doldurun. Bu olumlu duygularla dolun ki karşınızdakilere de bunlardan verebilesiniz. Bir insan ancak sahip olduğu şeyi verebilir; öfkeli olan öfkeyi, sevgi dolu olan ise sevgiyi verir. Etrafınıza ışık saçın, kendinizden sonra başkalarının karanlıklarını aydınlatmayı görev sayın... Karanlık ne kadar çok ve yoğun olursa olsun bir mumun alevini ve ışığını yok edemez.
Işık hem ısıtır hem de ışıtır...