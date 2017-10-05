Koç Burcunda Dolunay. ‘’Bilinçaltı, kendine inanmayanlar için uğraşma zahmetine girmez’’

Bu dolunay duygularımızı ortaya koymak adına önümüzdeki iki hafta içinde önemli bir tema olacağı anlamına geliyor. Ekim 2017 dolunay, bir Venüs Mars kavuşumu sonrasında oluşuyor. Bu tutku ve yoğunluğu artıracaktır. Bu dolunay fırsat getirir, ama aynı zamanda tehlikeyi de beraberinde getirir. Bu dolunayda acayip bir his oluşacak içinizde sanki bir şeyler çok güzel olacak ama acayip bir şekilde de olmayacakmış gibi gelebilir. Kader ve serbestlik karışımı duygular içeren bir süreç.

Dolunayın aslında kendi haritamızdaki konumuna göre sonuçları bizleri etkileyecektir. Bu dolunayın ilginç bir şekilde kadersel etkilerle ilgilisi var. Yani şöyle düşünün. Bir yerde uzun süre kariyeriniz ile ilgili haksızlık yaşıyorsunuz. Âmâ gidemiyorsunuz ve zorluklar çekiyorsunuz. Bu dolunay etkisiyle o haksızlık sonuçlanırken enteresan bir şekilde bugüne kadar neden gidemediğinizi anlıyorsunuz. Ya da bu senaryoyu ilişkiniz üzerine uygulayın.

Bu aşağıda yazılan makale genel olarak herkes için!

Sadece 1981-1982-1980 Nisan- Eylül –Ekim-Haziran-Temmuz aylarında doğanlar;

1974-1972 ve 1969-1968 yılında doğanların

2-3 kere daha fazla okumaları gereken bir yazıdır.



Dolunay oluştuğunda karşısında güneşin gücü ve dengesi sorgulanır. Egonuza, tutkularınıza, hırslarınıza karşı ya da ne istediğinize karşı ihtiyacınız olan şeyleri içerebilir. İç gerginlik, dış baskılar, çatışma ve krizlere yol açarak enerjinizi boşa çıkarabilir. Bu durumda gelişecek süreçler içerisinde olayları sakin karşılamanızda fayda var. Çözüm problemin yanı başındadır. Herhangi bir zorluğun üstesinden gelmek için artan duygusal gücünü ve sezgilerinizi kullanın. Bilinçaltınızdaki farkındalık, kişisel ilişkilerinizde dengeli bir görünüm sağlar. Uyumsuzluğa neden olan herhangi bir ilişki dinamiğini veya olumsuz giden olayları açıkça göreceksiniz. Bu, aşk ilişkilerinin tartışma konusu olmasının yanı sıra savaş ve barış anlamına da geliyor.



İyileşme sürecinin başlangıcı, beklenmedik değişikliklere uyum sağlamayı ya da uzun vadedeki umutların ve hayallerin düzeltilmesini içeriyor. Çevrenizdeki düşüncelerinden etkilenmeniz çok mümkün. Hızlı kararlar verip çevrenizdeki fikirlerden etkilenmeyin.

Bu dolunay sırasında Sabit yıldızı Algorab, 13 ° derece Güneş Terazi ile etkileşim kuracak. Bu etki biraz zorlayıcı gibi görünüyor. Özellikle bu sabit yıldız temaslarının olduğu dönemlerde Terör eylemleri, yalan söyleme, aldatma vb. olaylar gündeme gelmiş. Örnek vermek gerekirse; ABD ‘da 11.09.2001 tarihinde İkiz Kulelere uçak çarptığında bu dolunay derecesinde Merkür yükseliyordu. ( Sizde o tarihlerde hayatınızdaki yanılsamaları gözlemleyebilirsiniz.)

Şimdi daha iyi habere gelelim. Dolunay Sabit yıldızı Alphera ile temas halinde tutulmayı gerçekleştirecek. Bu da özgürlük, aşk ve zenginlik verir. Özellikle bu yıldız, enerji, zenginlik, birçok iyi arkadaş ve iş başarısı kazandırabilecek. Özellikle haritalarında bu etki altında olan ve yukarda belirttiğim tarih dönemlerinde doğanlar için, hayatlarını özgürleştirecek gerçek aşkı yaşayacakları biri ile keyifli bir döneme girebilecekler.

Dolayısıyla, bu dolunay içinde sevgi ve şans barındıran bir potansiyelle geliyor. Sen seçimlerine karar vermeli ve bu şekilde hareket etmelisin diyor. Ortaya koyacağın özgür iraden bundan sonraki yaşantında kendini ne kadar iyi hissetmek veya ne kadar kötü hissedeceğini belirleyecektir.

Hayatınızdaki insanları hayal kırıklığına uğratmak veya hayal kırıklığına uğramanız söz konusu olabilir. Şüpheciliğin belli bir seviyesi sağlıklı ancak paranoyaklık noktasına gelmemeniz gereklidir. Olumsuz insanları ve olumsuz etkileri önlemek için elinizden geleni yapın. Sadece bildiğiniz insanlara güvenin böylece yalanlara, hile, dolandırıcılık veya dedikodulara kurban gitmeyin. Aşırıya götürecek çok fazla gurur düşüşe neden olabilir. Kimden yardım almanız gerekli ise ondan yardım alın. Size iyi gelen insanlara özen ve değer verin.

Hayatınız için önemli fırsatların yol aldığı bir döneme giriyorsunuz. Değişim hızlı olacaktır. Buna hazırlıklı olun. Bir karar vereceksiniz. Önümüzdeki 2 haftalık süreçte daha fazla takdir edileceksiniz. İşinize konsantre olun. Bu süreçte bazılarınız işinizden ayrılmak zorunda bile olmuş olabilirsiniz. Pes etmeden hemen hızlıca harekete geçmelisiniz.23 Ekim sonrası hayatınızda birçok şey netleşecek. Tabularınızdan kurtulun. Bu belki sizin için bir fırsat anıdır. Merkür’ün karşısındaki ay, duygularınızı söylemeye, içinizde bir şeyin kalmaması gerektiğini söylüyor. Âmâ bunu nezaket kuralları içerisinde yapmalısınız.

Günlük sorunları anlamada zorlaştığınız, önyargı veya basit bir anlayış eksikliğinden kaynaklanan ayrımcılıklarla mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Hassas tartışma konuları ve müzakereler önümüzdeki iki hafta içinde mücadeleci olacak. Bunları sizlerde iyice zor duruma getirmemelisiniz. Dolunayın Plüton’a meydan okuması içinizde dolaşan hislerin artık açığa çıktığı için zorlayıcı ve tahrip edici davranışlara neden olabilir. Bu kadar yoğun duygu ve tepkileri kontrol etmek zordur. Yetki figürleri, aile veya ortaklarla güç mücadeleleri mümkündür. Siz ya da karşı taraf oldukça acımasız olabilirsiniz. Kıskançlık, hile, suçluluk aşılama, zorbalık veya cinsel istismar mümkündür. Herhangi bir ilişki krizinde fail veya mağdur olun, zorlukları dönüştürmek için olayları fırsata dönüştürebilirsiniz. Saygınlığınızı, bugüne kadar geldiğiniz bu hayatı, aşkınızı ve kendinizi koruyun. Kendinizi açın ve diplomatik olun. Yaptığınız iyilikleri geri istemeyin. Onlar geri gelmez sadece siz yorulursunuz. Size yardımcı olacak ya da vesile olacak etkili insanlar hayatınıza girecek. Bunlara izin verin. Korku ve endişelerinizden uzaklaşın.Kendi adına büyümek için cesur bir adım at.

Talep olun.

Koç zodyakın en haklı işaretidir ve bu enerjinin çok fazlası iğrenç olabilirken, "gıcırdayan tekerlek yağ alır" teorisi vardır. Hayatınızda gerçekten neye gerçekten ihtiyaç duyuyorsunuz? İnsanların sizi sevmeyeceğinden korkmak için ne kadar isteksiz davranıyorsunuz? Koç dolunay sizi çağırmaya çağırıyor bazı chutzpah kadar konuşmak! Cesaret bu zodyak işaretinin uzmanlığı, bu yüzden kendiniz, sevilen biri veya bir neden için cesur bir kahraman olun. Kendi korkunuz karşısında bile bugün ne isteyebilirdiniz?

Bağımsızlığını ilan et.

Koç, benliğin, yıldızın ve soloprenanın işaretidir. Şimdi ileri gidip cesurca kendi tapanı yapmanın zamanı geldi. Kötü bir durumda dolanıyorsanız, kayıplarınızı kesmek ve devam etmek isteyebilirsiniz. Değerlendirmenizin zamanı geldiğinde: Baharınız bundan daha fazla enerji akıtmayı haklı göründüğünden çabalarınızı mı yapıyorsunuz?

Dikkat: size acımasızca insanları hayatından keseceğinizi veya işinize girmediğinizi ve patronunuza kuşu attıracağınızı önermiyoruz. Bu hafta harekete geçmeden önce düşünülmesi gereken bir husustur. Koç dolunusu ayrıca bireysellik ve ani değişimlerin gezegeni olan radikal Uranüs'le teması keser. Koç, zodyakın en başlı işaretlerinden biridir. Derin bak: bu aşırı uçlu mu, yoksa gerçekten bir nokta var mı? Bu dolunayda öfke kesinlikle yükselişte. Kilit, GERÇEKLEŞTİRME yapmak değil, ne yapmak istemediğinize karşı hareket etmek için kendi kendini onaylayan ve ruhu onaylayan bir

6. Masumiyet dönün.Koç, ilk işareti olan zodyak bebeğidir. Hiçbir zaman sıcak sobaya dokunmadı, bir fikir düşürüldü veya ikinci olarak kendisini tahmin etti. Tarot güvertesinde, uçurumdan çıkan neşeli bir gezgini gösteren The Fool kartında olduğu gibi, bolluğunun bilincinde olan cehalet bir hava var. Bir gün balonuna git. Yorgun, sertleşmiş ve şüpheci olduğunuz her şeyi yazın. Geçmişinizi bir saat boyunca askıya alsanız bile bırakın. Şimdi mümkün olan ne olur?7. Bir şey yakın.

Kundakçılık suçlamaları mı? Hayatta olmaz. Ama göğsünden kurtulman gereken öfkeli bir mektup var mı? Nefret dolu bir eski resmini mi? Ne kadar haksız bir şey olduğuna dair bir rant, ne kadar çok yoga yaparsanız yapın, üstesinden gelemeyeceğiniz şey nedir? Maçları aydınlatın ve yanarsın, bebeğim, yanarsın. Koç bir ateş işaretidir. Yangın tahrip ederken, aynı zamanda temizler. Öyleyse öfkeli olduğunuz her şeyi kâğıda dökün

Bu, büyük risklerin daha büyük getiriler getirdiği bir gündür.

istediğiniz birini yazabilirsiniz. Romantizm cephesinde, aşk jonesundan acı çekmeyi bırakın. Duyguların baştan çıkarıcı bir şekilde doğrudan bilinmesine izin verin. Bu, büyük risklerin daha büyük getiriler





KOÇ:

Ekimin ilk haftası burcunuzda oluşacak olan dolunay hayatınızla ilgili önemli yön değişikliklerini gündeme getirecektir. Ani ve sürpriz değişimleri ilişkilerinizde ki başarınız sayesinde kanalize edebileceksiniz. İlişkilerinizde yüzleşmek istemeyeceğiniz bazı sorunlar yeniden gündeme gelebilir. Yeni ve orijinal bazı yaklaşımlarla ilişkiler konusunda deneyimler yaşayabilirsiniz. İlişkililerinizle ilgili önemli konular ve sorumluluklar gündeme gelebilir. İlişkinizde yeni aşamalar kaydedebilirsiniz. Evlenme veya evliliğiniz ile ilgili farkındalıklar söz konusu olabilir. Kariyerinizde yakalayacağınız yeni gelişmeler sizi güçlü bir şekilde yapılandıracak ve finansal kazanımlarınıza destek olacak tarzda olacaktır.

BOĞA:

Arka plan ve gizlilik konularını aydınlatacak olan bu dolunayla önemli bazı deneyimler yaşayabilirsiniz. Sizden gizlenen olayları ve konuları öğrenmeniz bu dönemde mümkün. Yaşayacağınız bazı aksilikler sizi yeniden bir yol çizmeye itebilir. Arkadaşlıklarınızda dost düşman ayrımlarını hızlı bir şekilde hayata geçirebilirsiniz. Bazı hesaplaşmalarınız içten ve derinden gerçekleşebilir. Ofis arkadaşlarınızla olan iletişimlerinize dikkat.

İKİZLER:

Sosyal çevre ve arkadaşlık alanınızda gerçekleşen bu dolunay sizlere önemli bir arkadaşlığın ve dostluğun hayatınızdaki yerini ifade edecek. Hayatınıza yeni insanlar ve yeni dostluklar da dahil olurken bazı arkadaşlıklarınızda bitebilir. Arkadaşlık ve dostluk konuları üzerine yeni anlayış kalıpları kazanabilirsiniz. Bir dileğinize ve umudunuza kendinizi daha yakın hissedebileceğiniz olaylar deneyimleyebilirsiniz.

YENGEÇ: Kariyerinizle ilgili bazı sorumluluklar gündeminizde olacaktır. Önemli değişimler gündeme gelirken fazla gayret harcadığınız ama yeteri kadar başarılı olamadığınız konularda istenmeyen sonuçlarla yüzleşebilirsiniz. Kariyer ve aileniz ile ilgili konularda istenmeyen durumlarla yüzleşebilir ve sorumluklarınız yeniden sorgulayabilirsiniz. Bu yüzden daha net ve olayların gerçekleriyle ilgilenerek hareket edin.

ASLAN: Yakın çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde yeni açılımlar meydana gelecek. Kardeşlerinizin hayatıyla ilgili önemli konu ve olaylar gündeminizde olabilir. Yakın çevrenizin hayatıyla ilgili oluşan değişimlere yardımcı olmanız gerekebilir. Haberleşme ve iletişim trafiğiniz aratabilir. Merak ettiğiniz sorulara cevaplar bulabilirsiniz. Projelerinizle ve yakın çevre desteğinizle başarılı işlere adım atacağınıza inanmalısınız. Hayata karşı bakış açınız değişebilir. Kendinize yeni bir yol çizmeniz gereken bir zaman dilimi olacaktır. Eğitim hayatınız ve yükseköğreniminizi ilgilendiren konularda kadersel temalı seçimlerle ilgilenebilirsiniz. Seyahat planlarınızda sizin için önem arz edecek konuları deneyimleyebilirsiniz. Bu alanlardan yeni insanlarla tanışabilir hayatınızı yeni başlangıçlara sürükleyebilirsiniz.

BAŞAK: Maddi ve finansal gelirleriniz, ortaklaşa gelirler, eş parası, borçlar, finansal hukuki süreçler, krediler, alacaklar gibi konularda önemli konuları gündeminize alabilirsiniz. Bu süreçte hukuki konular daha fazla gündeminizde olabilir. Gelirlerinizi güvence altına almak amacıyla sözleşmeler yapabilirsiniz. Bazı ödenmeyen borçlara ekstra dikkat etmelisiniz. Gelirlerinizde farklı artışlar sağlayacak bazı gelişmeler aniden gündeme gelebilir. Uzun zamandır onaylanmayan maddi projelerinizde önemli açılımlar sağlayabilirsiniz. Kazanç elde edebilirsiniz. Yeni parasal kaynaklar oluşturabileceğiniz fırsatlar ile karşılaşabilirsiniz. Bunları değerlendirin. Aşk ve ilişkilerden yana şanslı bir dönem olmakla birlikte çevrenizin sizi tanıştırdığı kişilerle geleceğe yönelik ilişkiler başlatabilirsiniz.

TERAZİ: Ekim sizler için dünyanın sizin etrafınızda döndüğünü düşünme zamanıdır. Bir çok konu ve olay sanki sizin iyiliğiniz yada kötülüğünüz için gündeme gelmiş gibi hissedebilirsiniz. İlişkilerinizde samimiyet ve romantizm gündemsizde olacaktır. Yeni tanışmalar hayatınızda ilişkisel anlamda önemli bir noktaya gelebilir. İyi gittiğini düşündüğünüz ilişkinizde aniden bir kopuş meydana gelebilir. Kusurlar bir anda ortaya dökülebilir

AKREP: Alışılmış bazı tepkilerinizi yeniden güçlendirme zamanı. Hayatınızı şekillendirdiğiniz pratik konular yeniden gün yüzüne çıkabilir. Bu noktada yapmış olduğunuz bazı hatalarla yeniden yüzleşebilirsiniz. İradenizi ortaya koymanız gereken bazı kopuşlar yaşayabilirsiniz. Sağlığınızla ve gündelik yaşamınızla fazlasıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Vücudunuza her zamankinden fazla özen göstermenizin zamanı.

YAY: Sadece hayatın zevkli alanlarına dokunan bir dolunay. Hayatın tadını çıkarmak isteyeceğiniz konularda önemli kararlar alabilir ve bununla ilgili önünüze fırsatlar sunulabilir. İçinizde ki masum çocuk yeniden hayata döner ve oyunlar oynamaya başlar. Kalbinizin ritimleri bu dönemde daha da hızlanabilir. Hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz hızlı bir dolunay.

OĞLAK: Ailenizle ilgili geçmişten süregelen bazı sorunlarla ilgilenebilirsiniz. Modern olan ve geleneksel olan trendlerin arasında sıkışıp kalmak sizleri yorabilir. Yapmanız gereken tek şey özünüze dönüp geçmişten getirdiğiniz ahlaki değerleri yeniden güçlendirmek olacaktır.

KOVA: Doğru iletişim kurmak bu dönemde en önem verdiğiniz konu olacaktır. Alacağınız haberler aşk hayatınızı önemli ölçüde şifalandırabilir. Tanışacağınız yeni kişiler ve oluşumlar geleceğinizi şekillendirebilir. Yakın çevreniz ve kardeşlerinizin hayatında önemli sürpriz değişiklikler meydana gelebilir. Yeni bir eğitim süreci hayatınıza dâhil olabilir.

BALIK: Maddi konular ve finansal harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir süreç. Gelir gide dengesinde bazı gerginlikler olabilir. Sahip olduklarınıza olan duygusal bağımlılıklarınızı bırakmak durumunda kalabilirsiniz. Kendinizi güvende hissetmek adına bazı girişimlerde bulunabilirsiniz aceleyle. Şuan bir anlam ifade etmeyen ama gelecekte size büyük ölçüde fayda sağlayan bazı konular gündeme gelecek.