Kişinin kendisine uzaktan bakmayı öğrenmesi gerek!

Hepinize güzel ve keyifli bir gün diliyorum.
Ay bugün terazi burcunda ilerliyor. İletişim, ticaret, eğitim, seyahatler ve yakın çevrenizle ilgili farklı ve bir o kadar da şaşırtıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bugün her zamankinden daha farklı iletişim yeteneğinizle karşınızdaki kişileri etkileyebilir ve ikna gücünüzle önemli işlere imza atabilirsiniz. Sosyal çevrenizle bugün irtibat halinde olmanız size bazı çözümlerin daha kolay olabileceği yönünde ipuçları verebilir.
Özel yaşamda ise geçmişte bırakmış olduğunuz bir aşk hikayesi yeniden canlanacak ve geçmişte bitmeyen hikayeyi bugün tamamlayacakmışsınız gibi gözüküyor. Yine bugün duygusal yönünüz ağır basarak olayları mantıklı bir şekilde göremeyebilirsiniz. Ani ve olaylara tepkisel yaklaşımınız bazı şeyleri bitirme noktasında sizi sonrasında pişman edecek davranışlara sürükleyebilir. Kısacası bugün bu bilinç düzeyinde yapacağınız davranışlara dikkat edin diyoruz. Parasal ve finansal konularda şansınızın artacağı, yeni teklifler alabileceğiniz bu günü verimli bir şekilde değerlendirmenizi ve önünüze çıkan fırsatları kaçırmamanızı tavsiye ediyorum.
Gelelim günün tavsiyesine;
“Elmasla kömür arasındaki tek fark, elmasa daha fazla baskı uygulanmasıdır.”
İnsan yaşamı boyunca karşılaştığı sıkıntılar, (sınav, iflas, ölüm, boşanma, ihanet, terk ediliş gibi) karşısında bazen kendisini yalnız ve güçsüz hisseder. Bu durum kişinin olayları negatif olarak değerlendirmesinden kaynaklanır. Zorluklar bir tırtılın kelebek olabilmesi için aşması gereken koza engeline benzer. Tırtıl kelebeğe dönüşürken verdiği mücadele aynı zamanda onun kanatlarının oluşmasını sağlayan bir eğitim ve gelişim sürecidir.
İnsan da karşılaştığı ve engel, güçlük gibi ifadelerle tanımladığı kozasına kendi potansiyelini açığa çıkarma fırsatı olarak bakmalıdır. Evrende sınava tabii olmayan, zorluk görmeyen hiçbir varlık yoktur.
Mevlana, “Altın ateşle imtihan edilir” diyerek bu gerçeğin altını çizmiştir.
Bir ceylanın ormanın en hızlı koşucusu olmasını sağlayan güç, onun baş düşmanı olan çita, kaplan ve aslan gibi hayvanlardır. Bu hayvanlar ceylanı yemek ve karınlarını doyurabilmek için her an fırsat kollar. Ceylan da hayatta kalabilmek için hepsinden daha hızlı koşmak zorundadır. Bu süreç yaşam mücadelesinin ana kuralıdır.
İnsan da hayat ormanında en hızlı koşusunu yapmak zorundadır. Kendisini kıymetli hale getirecek her türlü stres etkisini lehine kullanmalı ve olumlu etkilerini değerlendirecek biçimde davranışlarını kontrol etmelidir. Sınav veya stres etkilerinin yoğunlaştığı dönem boyunca size stres veren kişilere ve olaylara karşı şartlar ne olursa olsun kendinize destek verin. Yere bin defa düşseniz bile bin bir kez yerden bir avuç toprakla kalkın, başınıza gelen her şeyden ders alın. Düştüğünüz yere değil ayağınızın kaydığı yere bakın, böylece yere düşüş kayıp değil deneyim olarak kazanca dönüşür.
Mutlu günler dilerim….
Kişinin kendisine uzaktan bakmayı öğrenmesi gerek!
Hepinize güzel ve keyifli bir gün diliyorum.
Ay bugün terazi burcunda ilerliyor. İletişim, ticaret, eğitim, seyahatler ve yakın çevrenizle ilgili farklı ve bir o kadar da şaşırtıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bugün her zamankinden daha farklı iletişim yeteneğinizle karşınızdaki kişileri etkileyebilir ve ikna gücünüzle önemli işlere imza atabilirsiniz. Sosyal çevrenizle bugün irtibat halinde olmanız size bazı çözümlerin daha kolay olabileceği yönünde ipuçları verebilir.
Özel yaşamda ise geçmişte bırakmış olduğunuz bir aşk hikayesi yeniden canlanacak ve geçmişte bitmeyen hikayeyi bugün tamamlayacakmışsınız gibi gözüküyor. Yine bugün duygusal yönünüz ağır basarak olayları mantıklı bir şekilde göremeyebilirsiniz. Ani ve olaylara tepkisel yaklaşımınız bazı şeyleri bitirme noktasında sizi sonrasında pişman edecek davranışlara sürükleyebilir. Kısacası bugün bu bilinç düzeyinde yapacağınız davranışlara dikkat edin diyoruz. Parasal ve finansal konularda şansınızın artacağı, yeni teklifler alabileceğiniz bu günü verimli bir şekilde değerlendirmenizi ve önünüze çıkan fırsatları kaçırmamanızı tavsiye ediyorum.
Gelelim günün tavsiyesine;
“Elmasla kömür arasındaki tek fark, elmasa daha fazla baskı uygulanmasıdır.”
İnsan yaşamı boyunca karşılaştığı sıkıntılar, (sınav, iflas, ölüm, boşanma, ihanet, terk ediliş gibi) karşısında bazen kendisini yalnız ve güçsüz hisseder. Bu durum kişinin olayları negatif olarak değerlendirmesinden kaynaklanır. Zorluklar bir tırtılın kelebek olabilmesi için aşması gereken koza engeline benzer. Tırtıl kelebeğe dönüşürken verdiği mücadele aynı zamanda onun kanatlarının oluşmasını sağlayan bir eğitim ve gelişim sürecidir.
İnsan da karşılaştığı ve engel, güçlük gibi ifadelerle tanımladığı kozasına kendi potansiyelini açığa çıkarma fırsatı olarak bakmalıdır. Evrende sınava tabii olmayan, zorluk görmeyen hiçbir varlık yoktur.
Mevlana, “Altın ateşle imtihan edilir” diyerek bu gerçeğin altını çizmiştir.
Bir ceylanın ormanın en hızlı koşucusu olmasını sağlayan güç, onun baş düşmanı olan çita, kaplan ve aslan gibi hayvanlardır. Bu hayvanlar ceylanı yemek ve karınlarını doyurabilmek için her an fırsat kollar. Ceylan da hayatta kalabilmek için hepsinden daha hızlı koşmak zorundadır. Bu süreç yaşam mücadelesinin ana kuralıdır.
İnsan da hayat ormanında en hızlı koşusunu yapmak zorundadır. Kendisini kıymetli hale getirecek her türlü stres etkisini lehine kullanmalı ve olumlu etkilerini değerlendirecek biçimde davranışlarını kontrol etmelidir. Sınav veya stres etkilerinin yoğunlaştığı dönem boyunca size stres veren kişilere ve olaylara karşı şartlar ne olursa olsun kendinize destek verin. Yere bin defa düşseniz bile bin bir kez yerden bir avuç toprakla kalkın, başınıza gelen her şeyden ders alın. Düştüğünüz yere değil ayağınızın kaydığı yere bakın, böylece yere düşüş kayıp değil deneyim olarak kazanca dönüşür.
Mutlu günler dilerim….