Kimseye bir şeyi anlamaya zorlayamazsın

Günaydın yepyeni bir günden hepinize merhaba…
Tatilde mi bitiyor nedir yahu.
Anlayamadım…
Bugün bayramın son günü…
Hızlı geçiyor zaman…
Herkes bir bayrak yarışının belli etaplarını koşmakta,
Kimileri on saniyede,
Kimileri yirmi saniyede,
Kimileri on yılda,
Koşuyor.
Ama bayrak yarışı devam ediyor ve ne olursa olsun edecektir.
Bu koşuda kişisel başarılar, insan yaşı perspektifi içinde esamisi okunmaz.
Bizler yaratıcımıza binlerce şükredelim ki,
Rönesans öncesi ve Rönesans ustaları, empresyonist kuşağın bulgularını bize ulaştırmış.
Onlardan, yani geçmiş sanatçılardan aldığımız deneyimlerle kendi etabımızı daha bilinçli koşuyoruz.
Astroloji de bir sanattır.
Sanatın ömrü, insan ömrü ile eşdeğer değildir. Öylece, daha alçak gönüllü olarak, tabanımız yere basarak gitmemiz gerek, şovla medyayla sanat olmaz.
Sanat sahibi insan çevresine yüksekten bakmaz. Aldığını sandığın tepki biraz da buradan kaynaklanıyor.
Birileri aferin diyecek diye sanat yapılmaz.
Sanat, duyumsal bir iç tepidir, öz benliği ilgilendirir.
Bizler kendimizi biraz geç yakaladığınız için şimdi zaman kazanmak istiyorsunuz?
Hemen “en” olmak istiyorsunuz, bu doğal ama gerçek değil.
Mayalar, Aztekler, Eskimolar, Kızılderililer, Mağara insanları bizi düşünerek mi sanat yapmışlardı?
Paul Cézanne, Alfred Sisley, Michelangelo bizim için mi sanat yapmışlardı?
Nazım hikmet, Ümit yaşar Oğuzcan, Can yücel bizim için mi âşık olmuşlardı?
Onlar binlerce ıstırabı, her şeye karşın bizim için mi, bizim maşallah dememiz için mi çekmişlerdi?
Dememiz o ki ;
Çevrenize duvar örmeyin.
Ay Yengeç burcunda ilerliyor ve kuzey düğüm ile kavuşuyor. Geçmiş ilişkilerimizle ilgili hesaplaşmalar gündemimiz de olabilir. Manevi yönümüzü genişletip aşk hayatınıza yönelin. Sevginin ve sevilmenin güzelliğini hissedin. Bugün başlayan tanışmalar ciddi bir boyuta taşınarak geleceğe yönelik güzel bir yol çizebilir. Bugün ilişkiler de şefkat, sevmek ve sevilmek önemli.
Yukarıdaki yazdıklarımı iyice bir okuyun ve düşünün.
Sakin olun, sinirlerinize hâkim olun.
Show’a ve aceleye, güncel beğenilere yüz vermeyiniz, bir defa biliniz ki,
Güzel her yerde güzeldir, evrenseldir,
Yeter ki üretiniz, üretmenin yakasını bırakmayınız.
Sevgi umarsız bir yükselmedir, yüceliktir.
Ermişler, evliyalar, aşıklar yer çekiminden, (toplumun yargılı kural ve kuramlarından) kurtulabilen, anonim çizgisinin özgün yörüngesinde yer alabilen saygın kişilerin adlarıdır.
Yükseklikler esintilidir, fırtınalıdır.
Esintiye karşı yürüyebilenler yüksek ve yüksekliklerde yaşarlar.
Şimdi hepinizi daha çok seviyorum,
Hepinize iyi bayramlar diliyorum.
Kimseye bir şeyi anlamaya zorlayamazsın
Günaydın yepyeni bir günden hepinize merhaba…
Tatilde mi bitiyor nedir yahu.
Anlayamadım…
Bugün bayramın son günü…
Hızlı geçiyor zaman…
Herkes bir bayrak yarışının belli etaplarını koşmakta,
Kimileri on saniyede,
Kimileri yirmi saniyede,
Kimileri on yılda,
Koşuyor.
Ama bayrak yarışı devam ediyor ve ne olursa olsun edecektir.
Bu koşuda kişisel başarılar, insan yaşı perspektifi içinde esamisi okunmaz.
Bizler yaratıcımıza binlerce şükredelim ki,
Rönesans öncesi ve Rönesans ustaları, empresyonist kuşağın bulgularını bize ulaştırmış.
Onlardan, yani geçmiş sanatçılardan aldığımız deneyimlerle kendi etabımızı daha bilinçli koşuyoruz.
Astroloji de bir sanattır.
Sanatın ömrü, insan ömrü ile eşdeğer değildir. Öylece, daha alçak gönüllü olarak, tabanımız yere basarak gitmemiz gerek, şovla medyayla sanat olmaz.
Sanat sahibi insan çevresine yüksekten bakmaz. Aldığını sandığın tepki biraz da buradan kaynaklanıyor.
Birileri aferin diyecek diye sanat yapılmaz.
Sanat, duyumsal bir iç tepidir, öz benliği ilgilendirir.
Bizler kendimizi biraz geç yakaladığınız için şimdi zaman kazanmak istiyorsunuz?
Hemen “en” olmak istiyorsunuz, bu doğal ama gerçek değil.
Mayalar, Aztekler, Eskimolar, Kızılderililer, Mağara insanları bizi düşünerek mi sanat yapmışlardı?
Paul Cézanne, Alfred Sisley, Michelangelo bizim için mi sanat yapmışlardı?
Nazım hikmet, Ümit yaşar Oğuzcan, Can yücel bizim için mi âşık olmuşlardı?
Onlar binlerce ıstırabı, her şeye karşın bizim için mi, bizim maşallah dememiz için mi çekmişlerdi?
Dememiz o ki ;
Çevrenize duvar örmeyin.
Ay Yengeç burcunda ilerliyor ve kuzey düğüm ile kavuşuyor. Geçmiş ilişkilerimizle ilgili hesaplaşmalar gündemimiz de olabilir. Manevi yönümüzü genişletip aşk hayatınıza yönelin. Sevginin ve sevilmenin güzelliğini hissedin. Bugün başlayan tanışmalar ciddi bir boyuta taşınarak geleceğe yönelik güzel bir yol çizebilir. Bugün ilişkiler de şefkat, sevmek ve sevilmek önemli.
Yukarıdaki yazdıklarımı iyice bir okuyun ve düşünün.
Sakin olun, sinirlerinize hâkim olun.
Show’a ve aceleye, güncel beğenilere yüz vermeyiniz, bir defa biliniz ki,
Güzel her yerde güzeldir, evrenseldir,
Yeter ki üretiniz, üretmenin yakasını bırakmayınız.
Sevgi umarsız bir yükselmedir, yüceliktir.
Ermişler, evliyalar, aşıklar yer çekiminden, (toplumun yargılı kural ve kuramlarından) kurtulabilen, anonim çizgisinin özgün yörüngesinde yer alabilen saygın kişilerin adlarıdır.
Yükseklikler esintilidir, fırtınalıdır.
Esintiye karşı yürüyebilenler yüksek ve yüksekliklerde yaşarlar.
Şimdi hepinizi daha çok seviyorum,
Hepinize iyi bayramlar diliyorum.