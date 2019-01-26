Kimsenin eksiği ile uğraşmayın, rahat edersiniz

Hepinize, hafta sonunuzu ısıtacak ve yolunuzu aydınlatacak sıcacık bir günaydın gönderiyorum.
Siz bu satırları okurken ben memleketim olan Adana’da Optimum Avm ’de saat 15:00 da söyleşi-imza gününde olacağım. Adana da olan okuyucularımı mutlaka beklerim.
Gelelim gündemimize,
Merkür gezegeni burç değiştirdi ve bir gezegen burç değiştirdiğinde hepimizin hayatında önemli bazı geçişler söz konusu olabilir.
Merkür Kova burcunda ilerleyecek ve önümüzdeki hafta Güneş ile 29-30 Ocak tarihlerinde bir kavuşum yapacak. Bu oldukça önemli bir gökyüzü etkinliğidir.
Kova burcu: Hava elementi olan entelektüel bir burçtur.
Merkür gezegeni: Bir düşünce gezegenidir.
Yani şu sıralar artık bir kova gibi düşünceler içinde olmaya adayız.
Bu transiti neden bu kadar önemsedim. Çünkü aklınızı kullanmanız gereken en ama en önemli zaman dilimindesiniz. Aklınızı çok kullanıyor olmalısınız ve fikirleri çözmede, problem çözmede ve biraz daha yüksek bir bilgelik ortaya koymada çok etkili olacaktır.
Mantıklı ve gerçek kararlar alma zamanındasınız. Olayların dramatik şeklinden çıkmalısınız. Dünya üzerinde tek terkedilen siz değilsiniz ya da tek aldatılan ya da tek istenmeyen siz değilsiniz. Bunları daha mantıklı bir şekilde değerlendirmelisiniz. 2019 yılının henüz çok başlarındayız ve her şeyin üstesinden gelebileceksiniz.
Merkür Kova burcunda senden ne ister?
-Kendini tut ve asla agresif bir yaklaşım sergileme. Bunu yaptığında tüm fikirlerin en yüksek sınırda hareket edecek ve sen kimsenin düşünemediği şeyleri düşünerek öne geçebileceksin.
-Kafanda bir sürü etki ve düşünce olabilir. Bunları mutlaka yazmalısın. Kafan karıştığında çok hızlı davranma. Şu an karar vermek adına doğru bir zaman diliminde değilsin. Zihnin şu an yüksek viteste giden bir teker gibi dönüyor. Bu yüzden bu fikirleri sadece kaybetme ve not al.
-Hoşgörülü ol. Şu sıralar herkesin hayatı raydan çıkmış gibi ilerliyor ve bunu herkes yönetemiyor. Bu tür insanlarla karşılaştığınızda empati yapmaya çalışın.
-Odaklanın ve sıra dışı olun. Projeleriniz ya da işleriniz için sıra dışı ya da rakiplerinizin denemediği bazı şeyleri yapmayı deneyin. O zaman öne geçebileceksiniz.
-Birine zarar vermek asla bir başarı değildir. Bunu unutun. Bu iş sizin ilgi alanınız değil. Allah, o kişilerle bizzat kendi ilgileniyor. Siz işinize bakın.
-Saplantılı düşünceler yorucudur. İnsanı bilinmez bir karanlığa götürür ve ışıklar yandığında kişi karanlığı öyle benimsemiştir ki ışığa da tahammül edemez.
Dememiz o ki;
Kova burcundaki Merkür’ün amacı, bilinç akışını gerçekçi düşüncelerde ilerletmek ve onlara bağlı kalmaktır. Gerçekçi çabalara, mantığa ve gözle görülen elle tutulan konulara bağlı kalmanızı ister. Dramatik ve duygusal düşüncelerden koşarak kaçın. Hedeflerinizi ve ilhamlarınızı yazın. Kendi kendinizi asla baskılamayın.
Unutmayın ki özellikle önümüzdeki hafta için en sıra dışı şeyler yola çıktı, geliyorlar. Sana bir sebep yaratmak için geliyorlar. Akıllıca bunları bulmalısın.
Bulduğun zaman bunları kullanmak için asla zaman kaybetmemelisin.
Kendine soru sor.
Sana kim ilham veriyor?
Yüzünüzün, yüreğinizle güldüğü harika bir gün olsun…
Gökyüzünde neler oluyor?
26 OCAK CUMARTESİ
Negatif eleştirilerden kaçının.
Ay Terazi burcunda ilerliyor. Mars- Jüpiter ile olumlu bir açı yapıyor. Yaşantınızdaki insanların ve kendinizin zorluklarını kolaylaştırın, hiç kimsenin hevesini kaçırmamalısınız. En önemlisi kendi hevesinizi kaçırmak isteyen insanlardan uzak durmalısınız. Hem kendiniz adına hem de başkaları adına zorlukları kolaylaştırın. Sevdiklerinizin yanında olun ve onları negatif bir şekilde eleştirmeyin.
Kimsenin eksiği ile uğraşmayın, rahat edersiniz
Hepinize, hafta sonunuzu ısıtacak ve yolunuzu aydınlatacak sıcacık bir günaydın gönderiyorum.
Siz bu satırları okurken ben memleketim olan Adana’da Optimum Avm ’de saat 15:00 da söyleşi-imza gününde olacağım. Adana da olan okuyucularımı mutlaka beklerim.
Gelelim gündemimize,
Merkür gezegeni burç değiştirdi ve bir gezegen burç değiştirdiğinde hepimizin hayatında önemli bazı geçişler söz konusu olabilir.
Merkür Kova burcunda ilerleyecek ve önümüzdeki hafta Güneş ile 29-30 Ocak tarihlerinde bir kavuşum yapacak. Bu oldukça önemli bir gökyüzü etkinliğidir.
Kova burcu: Hava elementi olan entelektüel bir burçtur.
Merkür gezegeni: Bir düşünce gezegenidir.
Yani şu sıralar artık bir kova gibi düşünceler içinde olmaya adayız.
Bu transiti neden bu kadar önemsedim. Çünkü aklınızı kullanmanız gereken en ama en önemli zaman dilimindesiniz. Aklınızı çok kullanıyor olmalısınız ve fikirleri çözmede, problem çözmede ve biraz daha yüksek bir bilgelik ortaya koymada çok etkili olacaktır.
Mantıklı ve gerçek kararlar alma zamanındasınız. Olayların dramatik şeklinden çıkmalısınız. Dünya üzerinde tek terkedilen siz değilsiniz ya da tek aldatılan ya da tek istenmeyen siz değilsiniz. Bunları daha mantıklı bir şekilde değerlendirmelisiniz. 2019 yılının henüz çok başlarındayız ve her şeyin üstesinden gelebileceksiniz.
Merkür Kova burcunda senden ne ister?
-Kendini tut ve asla agresif bir yaklaşım sergileme. Bunu yaptığında tüm fikirlerin en yüksek sınırda hareket edecek ve sen kimsenin düşünemediği şeyleri düşünerek öne geçebileceksin.
-Kafanda bir sürü etki ve düşünce olabilir. Bunları mutlaka yazmalısın. Kafan karıştığında çok hızlı davranma. Şu an karar vermek adına doğru bir zaman diliminde değilsin. Zihnin şu an yüksek viteste giden bir teker gibi dönüyor. Bu yüzden bu fikirleri sadece kaybetme ve not al.
-Hoşgörülü ol. Şu sıralar herkesin hayatı raydan çıkmış gibi ilerliyor ve bunu herkes yönetemiyor. Bu tür insanlarla karşılaştığınızda empati yapmaya çalışın.
-Odaklanın ve sıra dışı olun. Projeleriniz ya da işleriniz için sıra dışı ya da rakiplerinizin denemediği bazı şeyleri yapmayı deneyin. O zaman öne geçebileceksiniz.
-Birine zarar vermek asla bir başarı değildir. Bunu unutun. Bu iş sizin ilgi alanınız değil. Allah, o kişilerle bizzat kendi ilgileniyor. Siz işinize bakın.
-Saplantılı düşünceler yorucudur. İnsanı bilinmez bir karanlığa götürür ve ışıklar yandığında kişi karanlığı öyle benimsemiştir ki ışığa da tahammül edemez.
Dememiz o ki;
Kova burcundaki Merkür’ün amacı, bilinç akışını gerçekçi düşüncelerde ilerletmek ve onlara bağlı kalmaktır. Gerçekçi çabalara, mantığa ve gözle görülen elle tutulan konulara bağlı kalmanızı ister. Dramatik ve duygusal düşüncelerden koşarak kaçın. Hedeflerinizi ve ilhamlarınızı yazın. Kendi kendinizi asla baskılamayın.
Unutmayın ki özellikle önümüzdeki hafta için en sıra dışı şeyler yola çıktı, geliyorlar. Sana bir sebep yaratmak için geliyorlar. Akıllıca bunları bulmalısın.
Bulduğun zaman bunları kullanmak için asla zaman kaybetmemelisin.
Kendine soru sor.
Sana kim ilham veriyor?
Yüzünüzün, yüreğinizle güldüğü harika bir gün olsun…
Gökyüzünde neler oluyor?
26 OCAK CUMARTESİ
Negatif eleştirilerden kaçının.
Ay Terazi burcunda ilerliyor. Mars- Jüpiter ile olumlu bir açı yapıyor. Yaşantınızdaki insanların ve kendinizin zorluklarını kolaylaştırın, hiç kimsenin hevesini kaçırmamalısınız. En önemlisi kendi hevesinizi kaçırmak isteyen insanlardan uzak durmalısınız. Hem kendiniz adına hem de başkaları adına zorlukları kolaylaştırın. Sevdiklerinizin yanında olun ve onları negatif bir şekilde eleştirmeyin.