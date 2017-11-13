Kimsenin dünyada ikinci bir hayatı olmayacaktır. Bir defa şansınız var oda şimdi! (Venüs-Jüpiter kavuşumu)

13 Kasım Pazartesi yani bugün gökyüzünde İki tane iyicil gezegenin kavuşumu söz konusu. Venüs ve Jüpiter gökyüzünde harika bir kavuşum gerçekleştiriyor. Bu tabi ki sadece pazartesi olan ve biten bir şey değil. Etkilerinin yeni başladığını ve birkaç hafta etkisini hissedeceğimizi söyleyebiliriz.

Dünya üzerindeki tüm gökbilimcileri bu olayı oldukça önemsiyor. Biz gökyüzü dilini bilenler ve size yorum yapan astrologlar olarak bunun en şanslı ve pozitif yönünün hayatınıza etkimesi için elimizden geleni yaparak tecrübelerimizi ve gözlemlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Kendini yeterince büyük bir fikre bağladığında, hayat yine büyülü olur!

Pazartesi günü boyunca Ay Başak burcunda hareket edecek. Daha detaycı ve eleştirisel yönümüzü ortaya koymak isteyeceğiz. İlişkilerimizde daha baskıcı ve kendi şartlarımıza göre Organize etme yeteneğimizi ortaya koyarken karşı tarafın ihtiyaçlarını yok sayabileceğimiz bir gün genelindeyiz.

Ay’ın Güneş ile uyumlu açılarının etkili olduğu sabah saatlerinde yöneticilerinizle başarılı görüşmeler yapabilirsiniz. Kendinizi daha etkili bir şekilde ifade edebilirsiniz. Anneniz ile ilişkinizde bazı farkındalıklar kazanabilme şansını elde edebilirsiniz. İş ve kariyeriniz adına başlatıcı enerjiniz bugün çok yüksek. Venüs-Jüpiter kavuşumu genel olarak şans ve fırsatlara açık bir günde olduğumuzu gösteriyor. Tabii ki yeni planlar yapmak ve hedef oluşturmak çok önemli detaylar olacaktır.

24 Aralık 2016 ve 19 Mayıs 2017 tarihlerinde Satürn-Uranüs Üçgeni gerçekleşti. Bu tarihlerde başlatılan olaylar bugün hayatınızın büyük bir bölümünü değiştirebilecek cesur bir üçüncü harekete bakıyor olabilir. İyi düşünüp karar verin. Bir kere daha denemekten bir şey kaybetmezsiniz.

Gelelim Günün Tavsiyesine;

Farkındalığımız yükseldikçe, durumları ve ilişkileri yaşarken, kendimizi ve yaşanılanları gözlemlemeye başlarız. Ve eğer yaşadıklarımıza yüksek idrakle bakabilmeyi başarırsak, o ilişki ya da durumu ne için yaşadığımızı kavrarız. Düğmelerimize en fazla basan insanlar, en iyi öğretmenlerimizdir. O ilişkide kurban olmadığımızı anlar, ilişkinin bize neyi öğretmeye çalıştığını kavrarsak, dersimizi alır ve yolumuza devam ederiz. Eğer bunu yapamazsak, o ilişkide ya da durum içinde tutsak olur, ya daha ağır durumlar yaşar ya da daha travmatik durumları (o dersi alıncaya, eksik yönümüzü tamamlayıncaya, kendimizi düzeltinceye kadar) tekrar tekrar yaşamaya devam ederiz.

Özet olarak, en büyük düşmanımız en iyi dostumuzdur aslında. Çünkü bizde en büyük değişime neden olur genellikle. Ve her karşılaşma kutsaldır. Karşımızdaki insanın tanrısallığını kabul edip o şekilde yaklaşırsak, nefreti, öfkeyi, suçluluk duygusunu, o insana karşı sorumlu olduğumuz ve o ilişkiye mahkûm olduğumuz duygusunu ve kini söküp atarız varlığımızdan.

Şimdi gelelim Burçlarınıza göre nelere önem verirseniz ya da ne tür konuları daha fazla anlamayı seçerseniz başarılı olursunuz?

(Not: Yükselen burç için önce okuyun, sonra güneş burcunuza göre okuyun)

Koç

Gittiğin derinlikler sana başarı getirecek. Önümüzdeki yılınızı planlamanız ve iç gözleminize güvenmeniz gereken bir dönem. Keşfetmektesiniz ve yeterince güçlenen yeni kanatlarla ortaya çıkacaksınız. Hayatınızda her şey ilahi adaletle çözüme ulaşacak. Enerjinizi dağıtmayın. İçsel bağların kurulmasıyla hem duygusal hem de profesyonel olarak büyük adımlar atacaksınız. Bu alanda yaşananlar 8 Kasım 2018’e kadar önem kazanacak. Çok yakında yeni bir proje, kendini bulma çalışması veya kişilerarası düğümlerin çözülmesi ile büyüleneceksiniz. Ortak bir mali girişim ile kazanım elde edebilirsiniz.

18 Kasım Akrep yeni ayı bu sulara dalmak için özellikle güçlü bir gün. Duygusal bağlar ve ortak finans konularında altı aylık bir büyüme döngüsünü başlatacak. Terfi, para ve güven duymak istediğiniz konular 29 Nisan 2018’e kadar oluşabilecek.

Boğa

Biraz daha yaklaş kendine. Bu hafta ve sonrası size yepyeni bir enerji veriyor ve sizin en önemli bağlarınızı vurguluyor. Romantik bir ortak, arkadaş ya da meslektaşlarınızla birlikte sınırları yeniden çizmenize ve herkesin ihtiyaçlarına tam olarak uyduğunuzdan emin olmanıza yardımcı olacak bir etki içine gireceksiniz.

İlişkilerinizde dengeli bir ödüllendirme var mı? Güvenilir ve güvende hissediyor musun? Bu konular tarafınızdan incelenmeli. Güneşiniz 21 Kasım'a kadar Akrep ile karşı karşıya kalacak Buda ortaklık ve evlilik evinizi aydınlatıyor. İlişkilerinizi düzene sokmak ve yeni işbirliklerine hoş geldiniz demek için büyük bir zaman. Bu dönem sizin için adeta kuş bakışı bir manzaraya sahip olmak gibidir. Sonuçta egolarımız kendi en büyük kör noktalarımızdır.

18 Kasım Akrep yeni ayı, ilişkilerinizi sıfırlamak için yılda bir kez açılan bir fırsat gibi görün. Sözleşme imzalamak veya müzakere etmek için harika bir dönem içindesiniz. Uzun vadeli potansiyele sahip biriyle tanışabilir veya bu anlamda ciddi bir karar verebilirsiniz. Mevcut çiftler ve ortak çalışanlar için, herhangi bir farklılık ortaya çıkarır ve uyumlaştırır. Birlikte aynı sayfaya geri dönün ve birlikte yeni bir sayfa açmaya hazır mısınız karar verin.

İkizler

İş ve sorumlularınla ilgilenmek için süper verimli döngü! Güneş, 21 Kasım'a kadar akrep burcunda kaldığı için verimlilik, sağlık ve zindelik ile ilgili konularında destek alabileceksiniz. Vitaminler, spor ve iş hedeflerinizi iki katına çıkartabileceksiniz. Zayıflamak, sağlıklı görünüm veya belki sürdürülebilir daha kalıcı çalışma ortamı içerisinde olabilirsiniz. Bu Jüpiter döngüsü de, yeni yaşam tarzlarını benimseyip, yeni bir iş bulma noktasında olmanız yada nihai olarak yetkilendirme gücünü takdir ederseniz, çalışmalarınızı değiştirecektir. Bu ay, bu yönde adanmış adımlar atmaya başlayabilirsiniz

18 Kasım Akrep yeni ayı sağlıklı yaşam veya yeni bir iş alanı için altı aylık bir döngü başlattı. Yaratıcı İkizler kafasına ne koyduysa yapacağa benziyor. Altıncı ev transitlerinin kuralları vardır. Karşılık beklemeden hizmet etmektir. Eşiniz dostunuz yakın çevreniz çalışma arkadaşlarınız. Gönüllü çalışmalar yapmanız gibi düşünün. Bu etkiler altında şikâyetçi olmak yerine mantıklı yardımlar ve hizmetler yapmanız ilerleyen 6 aylık süreçte size ödüller getirecektir. Bir çeşit staj gibi düşünün. İşe girmek istediğimiz yerde stajınızı nasıl yapardınız. Bu anlayış size başarı getirecektir. 2017'de bir kayıp ya da acıdan kurtulduysanız, bununla barış yapın. Kontrol edemediğiniz bir duruma sıkıca tutunuyorsanız, beyaz bayrakları dalgalayın ve teslim olun. Akıntıya yüzmek yerine en az direniş yoluna girin.

Yengeç

Tutku ve isteklerinize yaklaştığınız bir dönem! Bu yılın en keyif alabileceğiniz ayı içindeyiz. Bu yüzden avantajlar sizden yana olacak. Sevgi gezegeni Venüs, 7 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında akrep hareket ederken sizi isteklerinize tutkuyla yönlendirecek gücü veriyor olacak. Bu enerji sizi oldukça baş döndürücü yapıyor, bu nedenle sanatsal yeteneklerinizi de harekete geçirin. Giyim tarzınızı daha fazla gösterişli kıyafetlerden yana seçin ya da saçınızı değiştirin. Güzel sanatsal fotoğraflar çekin veya çektirin. Sevgili veya aşk ilişkilerinde hem başlamak hem de terk etmek için ekstra bir cesaretin olabilir. Bu yüzden kalbini Korumak adına arzularınızı gizlemeyin. Bu hafta içinde hayatınızda siz değişmeye başladığınız anda birçok şeyin hızlıca değiştiğini fark edeceksiniz. Sosyal çevrenizde görünürlüğünüzün ve popülaritenizin arttığı sosyal bir görüntüye neden olmalısınız.

18 Kasım Akrep yeni ayı, aşk hayatınızda yeni bir altı aylık bölümden başlıyor. İster bu birini tanımak ister şimdiki eşinizle olan sevgiyi geri getirmek adına kullanın. Bu cesur yeni ayın altında artık kalbinizin sesini dinleme vakti geldiğini söylemektedir. Duygularınızın kırılma noktasına gelmesine izin vermeyin. Eğer eski ve sizi şartları yoran bir ilişki varsa hayatınızda bundan uzaklaşmayı tercih etmek Satürn Oğlak seyrinden de sizi koruyacaktır. İlişkiler adına bu yeniayı derslerinizi aldığınızı göstermek için kullanın.

Aslan

Bu hafta işler yoluna giriyor. Güneş Akrep ve dördüncü evinize doğru kaydı ve dikkatinizi yuvanıza, yaşam alanınıza ve evinize yöneltirseniz çözümleri orda bulabileceğinizin mesajını veriyor. 21 Kasım'a kadar evde pişirilmiş konforlu yiyecekler, aile bağlarınız ve keyifli bir yalnızlık ile kendinizi geliştirmenizi önerebiliriz. Okunmamış kitaplarınızı ya da izlemediğiniz filmlerinize yönelmeniz size farklı yaratıcılıklar sunacaktır.



18 Kasım'da, Akrep yeni ayı; dikkatinizi kalbinize yakın olan konulara çevirir. Yavaşlayın ve sevdiklerinizle iletişime geçin. Savunmasız tarafınızı gösterin ve gerçek duygularınızla tekrar iletişime geçin. Dördüncü ev kadınları yönetir ve bu yeni ayda güçlü ve destekleyici bir kadından destek alabilirsiniz. Kadınlardan gelen teklifler sizlere yepyeni kapıları açabilir. Aile içi sürtüşmelerden uzak durun. Ev ortamınızda yenilikler yaparak duygularınızı besleyin. Profesyonelliğinizin takdir edilmesi ve statü artmasıyla övgüyle anılması büyük bir başarı getirebilir. Bir iş fırsatı hakkında bir haber duyabilir veya büyük bir müşteri ile anlaşma yapabilirsiniz.

Başak

İletişimin ve fikirlerinin önem kazanacağı bir dönem. Sohbetlerin veya bazı fikirlerinle çevrende önem kazanabileceksiniz. Bu sosyal mevsimin tadını çıkarın ve arkadaşlarınızla yeniden gruplaşın. Hobilerinize geri dönün ve en sevdiğiniz konu ile ilgili kendi yaratıcılığınızı ortaya koyacağınız gösterinizi yapın. Zıplayacak bir konunuz varsa ya bugüne kadar bir yeteneğinizi geliştiriniz diyelim bu altın bir zaman. Bununla ilgili cesurca artık kazanımlarınızı ortaya koyabilirsiniz.

18 Kasım Akrep Yeniay yaratıcı altı aylık bir döngü başlattığından dedikodulardan uzak durarak kendi yeteneklerinize yönelerek hareket etmeniz gerektiğini söylüyor. Bu dönemde başlattığınız konuşmalar önümüzdeki nisan ayına kadar sürebilir. Akrabalarınız, kuzenler ya da kardeşlerinizle ilgili bazı problemlerin sizin çözmeniz gerekebilir. Girişimci fikirlerinizi yepyeni yapabileceklerinizi bu ay ışığından faydalanarak başlatabilirsiniz.

Terazi

Arkanıza yaslanın sevgili Teraziler. Geçen ay doğum günü sezonuz olmasına rağmen tatsız tutsuz geçmiş olabilir. Son 1 yıldır fırtınalı süren mücadeleniz bitti. Kasım ayında, daha ılımlı bir ritime yerleşebilirsiniz. Güneş Akrep burcunu ziyaret ederken ve 21 Kasım'a kadar istikrarlı ikinci evinizde kalırken, ay boyunca para kazanacağınız ve odaklanacağınız projeleri öncelik haline getirmek, düzene sokmak ve seçmek için mükemmel bir zaman.



İkinci ev işe ve paraya yön verir, bu nedenle finansal konular ön plana çıkabilir. Yetenek listenizi düzenleyin ve artık hobilerinize zaman ayırın. Finansal geleceğiniz ile ilgili olayları öngörülü bir şekilde bu dönemde planlayın. Alacak ve verecek dengenizi iyi kurmanız gerekmektedir. Hayata karşı nereden para kazanabilirsiniz bunu iyi belirlemelisiniz. Uzun vadeli düşünün Uzun mesafe için hazır mısın? Bir yatırım danışmanı veya finansal planlayıcıyla konuşmak için akıllıca bir dönem olabilir. Belki de vergi, kredi veya borçları düzenlemek için önemli yardım ve yöntemlerle rahatlayabilirsiniz.



Akrep

Ve bonus sizde sevgili Akrepler! Bu dönemi iyi değerlendirmeli ve hayatınızı ihtiras ve tutkularınızdan uzak tutarak hareket etmelisiniz. 21 Kasım'a kadar Güneş Akrep’te devam edecek. Aynı zamanda şanslı Jüpiter, size harika fırsatlar için önemli konular sunacak. Kişisel projeleriniz ve tutkularınız artık uyanıyor. 10 Ekim 2017'den 8 Kasım 2018 tarihine kadar 13 ay boyunca hayatınızın gelecekteki 12 yıllık döngüsünün başlatıcısı siz olacaksınız. Jüpiter’in genişleyen etkisini henüz hissetmediyseniz, Güneş'le birlikte yaptığı tırmanış bazı olaylar nedeniyle hız kazanabilir veya vites yükseltmek durumunda kalabilirsiniz.



Eşiniz ya da partneriniz ile ilgili ilişkileriniz artık spot ışıklar altında hareket edecek. Aranızdaki her şey dengeli mi, yoksa bugüne kadar bazı durumları görmeye ihtiyaç duymadığınız bir şeyler mi var?



Gereksiz duygu veya drama durumlarına girmeyin. Konu her ne ise gereksiz suçlamalar da bulunmayın. Partnerinize ne istediğini sorma hakkına sahipsiniz. Fakat aynı zamanda taleplerinize hayır demek için eşit haklarınız da var. Tartışmadan daha uzlaşmacı bir şekilde davranmanız daha doğru olacaktır.

Yay

Bu kavuşum artık 2,5 yıldır içinde kapatamadığın durumları tamamlaman gerektiğini gösteriyor. On ikinci evinde dinlenme, sonlanan olaylar ve bilinçaltını harekete geçiriyor. Bir yığın duygu ve muhtemelen bir geçiş yaratacak. Basitçe söylemek gerekirse, artık eksik olan ne var ise ya tamamlanacak ya da kabul edeceksiniz.

21 Kasım sonrası Güneş Yay burcuna geçiş yaptığında yeniden doğmuş gibi kendinizi güçlü ve şanslı hissedeceksiniz. İçselliğinizi geliştirmek, kızgınlıklarınızı sonlandırmak sizi olgunlaştıracak ve huzurlu kılacaktır.

Akrep burcundaki Yeniay ile çalıştığınız veya görev yaptığınız yerlerde yeni bir şeyler başlatmak yerine kalan projeleri bitirmeye odaklanın. Güverteleri temizlemek için ideal bir yıl var önünüzde. İçinde kaydolduğunuz tüm yükümlülükleri değerlendirin. İçinizdeki canlılığınızı koruyanlarına sahip çıkın. Satürn, Yay ve ilk benlik evinizdeyken, yenilikçi Uranüs Koç ve etkileyici beşinci evinizdedir. Tercüme: Büyük, cesur rüyalarınız pratik bir plan ve etkili insanlar tarafından desteklenebilir. Yaratıcılık ve nüfuzun bu kombinasyonu sizin için büyük olabilir. Gücünüze ve yetkinize adım atın. Birinin burada izin vermesini beklemek zorunda değilsiniz. Kendini geliştirme konusunda utangaç olma. Bugün, heyecanlı bir lider olarak yeni statünüz adım atabilirsiniz. Kendinize şans verin çünkü hayatınızın en iyi dönemlerinizdesiniz.

Oğlak

Gelecek kendilerine inananlara aittir diye sizlere hatırlatmakta fayda var bu sefer sevgili Oğlaklar. En yeni işbirlikleri içerisinde olabileceksiniz. Âmâ bu sizin risk alma yeteneğinize bağlı kılacak. Bu nedenle kendinize cesaretli ekip arkadaşları bulmanız sizi güçlendirecektir. Bu ay, gerçekten de tanıdığınız kişi sizin hayatınızda oldukça büyük bir dönüşüm yaratacaktır. Aynı zamanda çok uzun zamandır süregelen bir ortaklığı sonlandırmak sizi üzmesin. Bu konu önümüzdeki aylarda çözüme kavuşma noktasına gidebilir. Sadece ipleri kopartır düzeyde konuşmalar yapmayın.

18 Kasım Akrep yeni ayı, bir grup çalışmaya başlamak veya mürettebatınızı belirlemek için mükemmel bir dönem. Bugün başlayan ve ayın ilk üç haftasında başlayan dostluk veya ittifak daha büyük bir güç haline gelebilir. Bu hafta her zamankinden daha olumlu davranmaya ve yapıcı olmaya özen gösterin. Yepyeni bir ilişki sizi oldukça heyecanlandıracaktır.

Kova

Geri sayım başladı! Takvim henüz dönmüyor gibi gelebilir. Sanki hiç bir şey değişmiyor gibide geliyor olabilir. Ancak olaylarınız bu aydan sonra değişim gösterecek. Güneş akrep ve 21 Kasım'a kadar sizleri hedefe odaklı bir şekilde kariyerinizi şekillendirmeniz adına fırsatlar kovalamanızı isteyecek.

18 Kasım Akrep yeniayı planlarınızın etrafında yeni bir altı aylık döngü başlatacaktır. Mümkün olduğu kadar 2018 çözünürlüklerinizi hazırlayın!

Çünkü Nisan 2018’ten sonra Akrep TAM ayına göre somut sonuçlar almaya başlayacaksınız. Hayatınızda kimse yoksa yeni birinin hayatınıza dâhil olması söz konusu olabilir.

Programınızı hızlandırın, bütçenizi yönetin, zamana dikkat edin. Daha doğrusal bir yaklaşım benimseyin. Zaman kaybetmenize ve enerjinizi boşa harcamanız gereken yabancı taahhütleri dikkate almayın. Bir hamle yapmayı düşünüyorsanız, listeleri ve evleri kontrol etmek veya piyasaya kendi yerinizi koymak için harika bir dönem başlıyor. Annen ya da bir kadın akrabası ile ilişkileriniz bir takım yanlış anlaşılmalı olaylara dönüşebilir. Dikkatli olmanızda fayda var.

Balık

Büyük ve cesur bir ay içerisine giriyorsunuz. İçinizdeki gücü açığa çıkarın! Güneş, Akrep ve vizyoner dokuzuncu eviniz boyunca yelken açarak sizi genişleme ve macera ruhuna sokuyor.

18 Kasım Akrep yeni ayı ideal bir başlangıç tarihi ya da en azından büyük bir plana başlamak için mükemmel bir zamandır. Nisan 2018 den sonra hayatınızda tercihlerinizde ve bakış açınızda büyük değişimler yaşayabilirsiniz.

Yeni fikirler ve deneyimler için açsınız ve beyninizi hızlanmaya veya parlak fikirleri paylaşmaya hevesiniz var. Bir platform bulun ya da sahip olduğunuz kazanımlarınızı kullanın. Bu toplumsal ve kültürlerarası sektörde farklı bir grup insana bağlamanız için sizi cesaretlendiriyor. Eğer sadece bir avuç dolusu dev bir meydan okumaya kalkarsan, endişelenme.